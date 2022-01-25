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Учасники мітингу SaveФОП розпочали ходу у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В центрі Києва стартувала хода учасників акції SaveФОП.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За його даними, мітингувальники пройдуть вулицями Шовковичною, Круглоуніверситетською, Хрещатиком, Інститутською та повернуться знову під ВР.

Учасники мітингу SaveФОП розпочали ходу у центрі Києва 01
Учасники мітингу SaveФОП розпочали ходу у центрі Києва 02
Учасники мітингу SaveФОП розпочали ходу у центрі Києва 03
Учасники мітингу SaveФОП розпочали ходу у центрі Києва 04
Учасники мітингу SaveФОП розпочали ходу у центрі Києва 05
Учасники мітингу SaveФОП розпочали ходу у центрі Києва 06
Учасники мітингу SaveФОП розпочали ходу у центрі Києва 07
Учасники мітингу SaveФОП розпочали ходу у центрі Києва 08
Учасники мітингу SaveФОП розпочали ходу у центрі Києва 09
Учасники мітингу SaveФОП розпочали ходу у центрі Києва 10
Учасники мітингу SaveФОП розпочали ходу у центрі Києва 11

Учасники мітингу SaveФОП розпочали ходу у центрі Києва 12
Учасники мітингу SaveФОП розпочали ходу у центрі Києва 13
Учасники мітингу SaveФОП розпочали ходу у центрі Києва 14
Учасники мітингу SaveФОП розпочали ходу у центрі Києва 15
Учасники мітингу SaveФОП розпочали ходу у центрі Києва 16
Учасники мітингу SaveФОП розпочали ходу у центрі Києва 17Учасники мітингу SaveФОП розпочали ходу у центрі Києва 18
Учасники мітингу SaveФОП розпочали ходу у центрі Києва 19
Учасники мітингу SaveФОП розпочали ходу у центрі Києва 20
Учасники мітингу SaveФОП розпочали ходу у центрі Києва 21
Учасники мітингу SaveФОП розпочали ходу у центрі Києва 22
Учасники мітингу SaveФОП розпочали ходу у центрі Києва 23
Учасники мітингу SaveФОП розпочали ходу у центрі Києва 24
Учасники мітингу SaveФОП розпочали ходу у центрі Києва 25

Нагадаємо, 25 січня під будівлею українського парламенту відбувається мітинг ФОПів. Вулицю Грушевсього перекрили правоохоронці.

Читайте також: Штовханина між мітингувальниками та правоохоронцями на акції SaveФОП у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук

Автор: 

ВР (15022) мітинг (755) Богачук Олег (1457) ФОП (157)


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Топ коментарі
+30
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25.01.2022 13:10
+29
сметуны вышли на крестну ходу) А кто же это Ваву выбрал? А кто же за него голосовал? Как никто?
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25.01.2022 13:10
+21
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25.01.2022 13:05
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25.01.2022 13:05 Відповісти
ти краще за себе посмійся, бо фопи активна частина наріду і відстоюють свої права, на відміну від вас диванних, яких у грудні петя закликав вийти, а ви тут клавіші тицяли
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25.01.2022 13:12 Відповісти
надеюсь ты из горящего ФОПа строчишь?))
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25.01.2022 13:14 Відповісти
а я не фоп, але пам'ятаю як ще на Майдані як вони допомагали
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25.01.2022 13:17 Відповісти
а я помню как они за осла оманского голого совали рассказывая про пороха-барыгу. пусть жрут безмозглые.
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25.01.2022 13:19 Відповісти
мабуть попередник так покращив життя людям з півкраїною на субсидіях, що у них вибору не було
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25.01.2022 13:23 Відповісти
ну вот теперь они выгребают а порохоботы которые им рассказывали на пальцах что их ждет жуют попкорн
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25.01.2022 13:24 Відповісти
запропонуй мені ще і сцікуна пожаліти. вони ж самі вибрали те що захотіли. а я поржу з них тепер! від душі!
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25.01.2022 13:30 Відповісти
зеля не винний...то вони його нарошно обрали
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25.01.2022 13:45 Відповісти
узбагойся ЗЕбіл, бігом на марш!)))))
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25.01.2022 13:18 Відповісти
По пісюну собі кришкою рояля, а то, що, за зелю "зря" голосували
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25.01.2022 13:36 Відповісти
🤣🤣🤣 ти казковий...
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25.01.2022 14:30 Відповісти
Хтось готується боронити країну, хтось жарити шашлики, хтось ходить з прапорами...
Якись Оксюморон
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25.01.2022 13:07 Відповісти
Це вони святкують??? Бо саме такою ходою вони ходили голосувати проти бариги і Мальдів, тільки без прапорів. Бариги нема, Мальдів теж, то уе перемога??!
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25.01.2022 13:08 Відповісти
Даремно ви так проти ФОПів . Вони дуже сильно впливають на економіку . Ваші олігархи виводять свої надприбутки за кордон , а чому Фопи мають платити свої прибутки , таким чином , у них держава відбирає можливість для розвитку , а це тормозить розвиток нашої економіки . До речі , якби не вони , то Армія була б у дуже плачевному стані.
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25.01.2022 13:17 Відповісти
и что теперь? пусть отвечают за то что сделали в 2019 году.
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25.01.2022 13:20 Відповісти
Після слів "ваши олігархі" можно було не продовжувати, бо я далі не читав...
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25.01.2022 13:24 Відповісти
тобто, наші?! бабломойський та ринатов 300% ваші.
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25.01.2022 13:29 Відповісти
так шо я о них должен думать больше,чем они сами о себе? може им еще на чай оставлять денег,равную стоимости товаров?
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25.01.2022 13:48 Відповісти
Больше всего бабок заграницу вывели Бабломойский и Лохметов
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25.01.2022 14:28 Відповісти
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25.01.2022 13:09 Відповісти
сметуны вышли на крестну ходу) А кто же это Ваву выбрал? А кто же за него голосовал? Как никто?
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25.01.2022 13:10 Відповісти
ниаправдалнашихнадежд!
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25.01.2022 13:10 Відповісти
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25.01.2022 22:11 Відповісти
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25.01.2022 13:10 Відповісти
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25.01.2022 13:11 Відповісти
Олігахічний СПРУТ навмисно вбиває малий і середній бізнес та змушує їх визджати з країни , щоб було менше активних і працьовитих громадян , бо цей СПРУТ цікавлять тільки національні ресурси .
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25.01.2022 13:11 Відповісти
Ну да. А чего ты хочешь, когда ты голосуешь за куклу олигархов?
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25.01.2022 13:13 Відповісти
Зебіли понавибирали собі оцей СПРУТ у вигляді Обригана Найвеличнішого а тепер скавулять... ну шо там, "хоть паржем", не?)))
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25.01.2022 13:16 Відповісти
так они того спрута сами привели в свою хату,еще и ко мне.пусть бы построили колонну из тех,кто носил наклейки ЗЕ!
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25.01.2022 13:51 Відповісти
Щось слабенько...
Обіцяли, коли голосували за ту бєніну макаку - якщо не сподобається, то знесуть...
І де ті знесуни???
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25.01.2022 13:13 Відповісти
І це ще зєля не почав по 500 роздавати...і там гляди і ще пороздає....
Но ведь єто другоє
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25.01.2022 13:13 Відповісти
Муковисцидо́з (кистозный фиброз) - системное наследственное заболевание.
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25.01.2022 13:57 Відповісти
Хоть бы уже на митинг фопов бабулек пенсионерок не проплачивали клоуны))
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25.01.2022 13:33 Відповісти
В нормальных странах даже бабушка на овощном рынке с портативным кассовым аппаратом стоит. А наши торгаши чем лучше? Особенные что-ли?
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25.01.2022 13:42 Відповісти
В нормальних - це в Рашці чи РБ? І в нормальних держава не пробує наваритися на касових апаратах. Чи задовбати звітністю.
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25.01.2022 13:51 Відповісти
Італія чи наприклад Китай з найбільш зростаючою економікою тобі підійдуть?
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25.01.2022 13:59 Відповісти
Не ври! Живешь в ПГТ и был максимум под Киевом, дальновидный ты наш Данилко
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25.01.2022 15:15 Відповісти
Верить или не верить - это твои проблемы. А на твое мнение мне насрать, Фома неверующий
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25.01.2022 15:21 Відповісти
Я бы тоже по Киеву погулял!! И детям показать хочется!!! Красотища!!!
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25.01.2022 13:42 Відповісти
странно что руководством этой организации с благими намерениями до сих пор не занялось СБУ, всем давно видно что уши там из кремля
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25.01.2022 13:49 Відповісти
Скоро поставят кассовый аппарат в автобус, маршрутку и трамвай! И скажут, что эти налоги в 20% платит водитель, но в итоге ты лично будешь их платить! Или ты такой не умный? Причём тут
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25.01.2022 14:44 Відповісти
Уши там от зедебильной власти от ее тупости и не компетенции.А за свой выбор ж-пой все должны отвечать в том числе и они.Теперь ржут на морозе.
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25.01.2022 14:49 Відповісти
Дик самі за Блазня голосували ). Навіть зараз не має нормального і єдино правильного гасла - Блазня повернути в Квартал!
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25.01.2022 13:50 Відповісти
Пора начинать эту шоблу бить. Нахрена я плачу налоги и содержу полицию и нацгвардию?
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25.01.2022 13:50 Відповісти
Ну шо, засранци?! Щось рожи у вас на фото кислі? А у 2019 так раділи!
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25.01.2022 13:55 Відповісти
Свічок, хоругвій і попів МП не вистачає!
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25.01.2022 13:57 Відповісти
без антивакцинаторів це взагалі схоже на дешеву виставу
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25.01.2022 14:09 Відповісти
Щиро радію за ФОПів, адже вони так топили за Галабародьку. Бачили очі, що купували, тепер жеріть, хоч повилазьте! .
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25.01.2022 14:01 Відповісти
Вони отримали те, за що голосували. І тепер винні ті, хто благав їх цього не робити...
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25.01.2022 14:05 Відповісти
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25.01.2022 14:07 Відповісти
"хоть поржем"
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25.01.2022 14:15 Відповісти
А чьо, прикольно ж то як!
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25.01.2022 15:02 Відповісти
а почему без масок?
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25.01.2022 14:23 Відповісти
Всех штрафовать срочно
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25.01.2022 14:24 Відповісти
Ох сметуны опять развлекаются Шо, барыга был хароший?
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25.01.2022 14:26 Відповісти
А што, Прі вашем Порошенкє билоби лучше? (с) 😁
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25.01.2022 14:32 Відповісти
Все кто против ФОП и поддерживает Гетманцева и зеленых и уже платит более 50% за продукты и услуги - валенки! Инфляция из-за партии слуг, в том числе поднятии налогов, сборов, акцизов, коммуналки и т.д.
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25.01.2022 14:39 Відповісти
От пілять, а хто ж того Гетьманцева вибрав?! Хто ту зелену мерзоту до влади привів?
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25.01.2022 15:01 Відповісти
Пригадую квітень 19-го: базар голосує за ЗЕлю... Розумію, що фіскалізація по-зебільному відіб`ється на всіх але базарників ну ні каплі не жаль. Гетьманцева ж то ви вибрали, а чи ні? І Коломойського, і Вінедіктову, і решту зеленої мерзоти... ну і ЗЕля ж то ваш. Бачили очі, що купували! Тепер жеріть, хоч повилазьте.
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25.01.2022 14:59 Відповісти
Пока вы не поймёте,что государство-это все мы,а не зЕослы и барыги,будем жить в болоте ещё долго,Пети и зЕли уйдут,а мы останемся.
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25.01.2022 15:34 Відповісти
проплоченые барыги уже 2 года шо то хотят..от куда бабло тогда?
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25.01.2022 16:23 Відповісти
Ні фіскалізації- це просто чудово! Вони хочуть жити в середньовіччі не платячи податки, вважаючи що вчитель, медсестра чи нянечка з садочку повинні їх утримувати( освіта, медицина,соцстрах,)+ 1.5%на армію. Вони проти української армії? не бажаючи виплатити 1.5% від прибутку?
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25.01.2022 17:29 Відповісти
Молодці!
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25.01.2022 18:00 Відповісти
 
 