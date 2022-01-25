Учасники мітингу SaveФОП розпочали ходу у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В центрі Києва стартувала хода учасників акції SaveФОП.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За його даними, мітингувальники пройдуть вулицями Шовковичною, Круглоуніверситетською, Хрещатиком, Інститутською та повернуться знову під ВР.

















































Нагадаємо, 25 січня під будівлею українського парламенту відбувається мітинг ФОПів. Вулицю Грушевсього перекрили правоохоронці.

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ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук