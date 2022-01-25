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Митингующие SaveФОП пытаются прорваться к зданию ВР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Митингующие SaveФОП пытаются прорваться к зданию ВР.

Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".

Митингующие кричат: "Открывайте дверь!"

Правоохранители сдерживают людей. Происходят стычки.

В 15:00 пленарное заседание ВР было закрыто.

Митингующие SaveФОП пытаются прорваться к зданию ВР 01
Митингующие SaveФОП пытаются прорваться к зданию ВР 02
Митингующие SaveФОП пытаются прорваться к зданию ВР 03
Митингующие SaveФОП пытаются прорваться к зданию ВР 04
Митингующие SaveФОП пытаются прорваться к зданию ВР 05
Митингующие SaveФОП пытаются прорваться к зданию ВР 06

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Участники митинга SaveФОП начали шествие в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

ВР (29272) митинг (2558) ФОП (34)


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Топ комментарии
+70
Почему никто из СН не хочет пообщаться со своими избирателями?...
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25.01.2022 15:02
+53
"Слуги народа" - до вас прийшли ваші "вдячні виборці". Вийдіть заспокойте
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25.01.2022 15:04
+44
торгаші в захваті голосували за членограя: Порошенко грабував, а цей не такий!!! Їжте тепер.
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25.01.2022 15:05
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Страница 2 из 2
Ты попасть можешь только себе в зедебильный лоб ,своим костылем.
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26.01.2022 12:39 Ответить
Тебе не нужно доказывать, что ты гнида, три раза. Хватило и одного. Сразу поверил.
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26.01.2022 13:03 Ответить
Костыль зебелоид грызани.
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26.01.2022 13:06 Ответить
Обтекай.
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26.01.2022 13:19 Ответить
так виглядає літсо фіскального маньяка сьогодні
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25.01.2022 15:43 Ответить
синяк сосновий.
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25.01.2022 15:45 Ответить
если ты хочешь с нами расстаться, Зеля, ты потерял таких агнцев как мы, ты будешь кусать локти, по щелчку в 3.15, что ты потерял таких агнцев как мы.Решай сам.
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25.01.2022 15:43 Ответить
Кто то поюзал петуха
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25.01.2022 15:46 Ответить
Народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев записал все имущество на маму.

Согласно декларации Гетманцева, его мать владеет квартирой в Киеве (46,9 кв. м.), Ирпене (32,9 кв. м), тремя квартирами в селе Чайки Киевской области общей площадью 152 кв. м, а также 8 земельными участками более 15,8 тыс. кв.м в разных поселках области и частным домом. Совместно с нардепом женщина владеет квартирой в Киеве, где Гетманцев имеет долю 33%. Сам депутат владеет двумя земельными участками в Киевской области суммарной площадью 4,5 тыс. кв. м.

Кроме того, женщина имеет право собственности на две квартиры и ряд нежилых помещений в Полтаве, Чернигове и Ивано-Франковске.

В то же время, все автомобили, которыми пользуется семья депутата записаны на Елену Гетманцеву, а именно TOYOTA AVALON (2008), TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2008) и LAND CRUISER (2018 года)

Гетманцев коллекционирует наручные часы: Rolex и Franck Muller, а также 15 картин 20-21 веков.

Кроме имущества мать нардепа имеет доли в 6 компаниях: ООО «Туристическая профессиональная группа» (63 %), ООО «Нью Проперти» (99,9 %), ООО «МКЖ «Будсервис» (100 %), ООО «Тревел профешнл групп» (75 %), ООО «Текслинк» (50 %), ООО TRAVEL PROFESSIONAL GROUP TURKEY TURIZM TIC. TAS. ITH. IHR. LTD. STI. (50 %).+

За прошлый год депутат Верховной Рады задекларировал 413,3 тыс. гривен зарплаты, 21,3 тыс. гривен получены от Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности НАПН, 125,5 тыс. гривен составил доход от компании «Юримекс», конечным бенефициаром которой является его мать, 169 тыс. гривен - от управления делами аппарата Верховной Рады, 22,3 тыс. гривен нардеп получил за обучение от партии «Слуга народа». За отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав Гетманцев в 2019 году получил в сумме 61,4 тыс. гривен.

На банковских счетах «слуга народа» Гетманцев хранит 184,3 тыс. грн.,

наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен.

При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов.

Также указано, что женщина заняла третьим лицам 650 тыс.долларов.

Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.
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25.01.2022 15:51 Ответить
Якщо Ви розумна людина то теж запишите своє майно на батьків. А коли отримаєте спадщину то вона не ділиться в разі розлучення з дружиною та дітьми і не підлягає конфіскації в випадку якщо вас посадили з конфіскацією нажитого (а не успадкованого!!! майна). Тому розумні люди які мають, скажемо так, "тіньовий дохід" або планують розлучитися завжди оформлюють матеріальні цінності на батьків. Крім того, інвестуючи в батьків Ви не тільки забезпечуєте їм гідну старість але й насправді інвестуєте в своє незалежне і забезпечене майбутнє.
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25.01.2022 16:40 Ответить
А ось і передові частини п'ятої колони. В повітрі завис хімічний сморід ацетілваніліну...
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25.01.2022 15:48 Ответить
Але,зесрань,что и в этом году никто зекрысу из мировых лидеров с днюхой не поздравил?хотя какие там мировые лидеры...зекрысу вообще ни одна страна не поздравила )))))
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25.01.2022 15:51 Ответить
До чего же ты подзаборная,... аж дух захватывает!
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25.01.2022 16:29 Ответить
Дайте им скумбрии. По 8 гр. за кило.
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25.01.2022 15:52 Ответить
Самый момент когда надо вломить хороших ...люлей бездельникам!!!
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25.01.2022 15:52 Ответить
та ні не можна,там між ними ховаються вітя медведик і петя шоколадка,будуть верещати,що насилля над ,,апазіцією,,
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25.01.2022 16:25 Ответить
А этим сказать, что перед дубинкой все равны!
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25.01.2022 16:28 Ответить
"Сметуни" прийшли, щоб їх змели. Де там поліція? Чого терпимо такі неподобства, та ще і на Днюху Боса? Чого їм не вистачає? Епоха бідності пройшла, "барига" більше не при владі і не краде, "Свинарчуків" і "Ротердам +" розстріляли. Всього вдосталь, скумбрія по 8, сало по 20, заборони на шашлики немає, катайся по Буковелях і по Сейшелах.... Чого вам ще не вистачає? Володя кожного дня думає про вас і за вас. Навіть на Днюху на роботі. Йому бідолазі навіть немає коли займатися дітьми. ***** ль і та втекла.
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25.01.2022 15:54 Ответить
Та ну... Штатна міньєтниця нікуди не ділась...
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25.01.2022 16:07 Ответить
ти податок з заробітків у Польші вже задекларував і сплатив?
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25.01.2022 16:08 Ответить
Навіщо платити подакти, якщо зеленський їх вкраде собі у кишеню ?
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25.01.2022 16:21 Ответить
тоже верно .за 30 лет не видел ни одного президента Украины который бы не крал наши податки.
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25.01.2022 16:29 Ответить
Карателей защищающих агента кремля гетьмановича больше чем войск противостоящих путинским ордам на границе,а оснащение и оплату за работу вероятно сравнению не поддается.
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25.01.2022 15:56 Ответить
Ну давайте вже плакати "пукін памагі". Жалюгідні зрадники!
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25.01.2022 15:57 Ответить
а они как раз и будут кричать помоги, на все согласны, лишь бы не аппарат кассовый и не Порошенко
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25.01.2022 16:31 Ответить
Корень зла - Зедебил! Идите поздравьте его с ДР. Но так, чтоб оно уже не встало!
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25.01.2022 15:57 Ответить
Барыги негодуют)))
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25.01.2022 16:00 Ответить
Надо задушить Монастырского пока не поздно.
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25.01.2022 16:03 Ответить
Зебилье прячется за спинами ментяр, прямо, как Януковощ. А шо такое, со своими избирателями поговорить выйти, кишка тонка? Сейчас начнут раздувать , что это все "происки кремля", хотят раскачать лодку, надо сплотиться вокруг бубочки! А то Х***ло нападет.
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25.01.2022 16:09 Ответить
***** не нападет, мы сами добьем нашу несчастную страну. Увидите, никакой войны не будет, просто очень удобно пугать тупой нарид и воровать деньги.
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25.01.2022 17:25 Ответить
Чем это спекулянты недовольны? Они же сделали это вместе.
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25.01.2022 16:09 Ответить
Цікаво, а якщо пітбулі зрозуміють, за чиї податки вони існують, та візьмуть та пропустять до зРади своїх кормільців, хто з дупутатів першими отримає звіздюлєй, ПЄСи чи "новиє ліца" ЗЕлупоні?
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25.01.2022 16:53 Ответить
Плохо, что каждый воюет только за себя. Почему бы к фопавцам не присоединиться грибникам и рыбакам, которым обещают дикие штрафы с 22г за сорванный барский грибок или пойманную рыбку, автовладельцам, которых обложат новым оброком в виде трижды проклятых техосмотров, сотням тысяч или даже миллионам граждан, с которых хотят задним числом содрать налоги с кровью и потом заработанных в нелегкие времена и отложенных на черный день гривен... Наверное можно добавить что-то еще. Но и этих людей было бы более чем достаточно, чтобы покончить с нашествием этой зеленой саранчи.
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25.01.2022 16:10 Ответить
Выборов ждём, жаль, что выборы в раду не каждые два года! Уже давно были бы посланы...
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25.01.2022 16:20 Ответить
В Украине выборов нет, т.к. там в списке одно дерьмо. Нормальных людей карманный ЦИК не пропустит.
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25.01.2022 19:23 Ответить
Отуди би наших базарників, вони би швидко зелю винесли
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25.01.2022 16:17 Ответить
не жаліє пукін гроші,не жаліє,а бажаючих за 200 грн матір рідну продати в нас вистачає!!!
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25.01.2022 16:20 Ответить
Валерий, Вы наверно пенсионер? Вы знаете, что ФОП сами создали свои места, не имеют субсидий и платят в пенсионный фонд Вам пенсию? Чем меньше будет ФОП - тем меньше будет пенсионный фонд, а значить и Ваша пенсия. Или ФОП пойдёт на завод за 10000грн работать? Нет, они уедут в Польшу и дальше. И даже если вернуться, то платить в пенсионный фонд они не будут. В итоге вы получите ещё меньше пенсию! Бумеранг он такой, и пукин не причём тут...
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25.01.2022 16:25 Ответить
так,я пенсіонер,але працюю і заробляю пенсію собі і ще комусь,а ці курячі сльози ви залиште собі! В мене дуже багато знайомих фопів і я знаю,як вони платять податки і скільки заробляють! Не намагайтесь обдурити самого себе!!!
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25.01.2022 16:33 Ответить
Потому и работаешь на пенсии, что мыслишь 2 часами, если не минутами. Потому и первую аолну фопов порезали а ты говорил - правильно! Работай дядя теперь, работай - это именно то наказание!
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25.01.2022 16:37 Ответить
то что фопы платят им самим не хватит на пенсию. Но когда пенсия подойдет будут в грудь себя бить что маленькая пенсия обдурили. Поэтому им очень выгодно не вводить кассовые аппараты, хотя все страны работают с ними и не воют.
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25.01.2022 16:43 Ответить
та а воно так і є,в пенсійний фонд платити не хочуть з жадібності,ховають реальні доходи,а потім давай ще Їм велику пенсію! У таких все влада винна,а вони біленькі і пухнасті!!!
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25.01.2022 16:55 Ответить
Що ти хотів сказати синку,я тебе не зрозумів. Я працюю вже 45 років плюс 21 рік по першому списку,взагалі 66 років стажу. Маю добру пенсію плачу кожен місяць 4000 грн податку з зарплати,а той хто працює на себе ховається від податковоЇ,Їздить на мерсі,живе в добротному будинку і вибач мене ще щось пиз..кає про те що його обдирають!
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25.01.2022 16:51 Ответить
вы как будто с луны свалились
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25.01.2022 20:51 Ответить
Власть с перепугу серьезно обгадилась!
Защитников от граждан больше, чем на фронте от врага.
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25.01.2022 16:20 Ответить
Нормально там...депутатов с рады эвакуировали через подземный ход...
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25.01.2022 16:22 Ответить
как только в стране напряженка, так прикормленные фопы не хотят кассовые аппараты, когда во всех странах они есть.
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25.01.2022 16:27 Ответить
Гетманцева ГЕТЬ !!! КАСОВІ АПАРАТИ на своїх наркоманів поставте у своїх КАЗИНО .
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25.01.2022 17:02 Ответить
Идиоты,фопы не против кассаппаратов и разумных налогов,фопы против бешенных налогов,против законов по которым взяточник налоговик всегда прав,против сложной системы отчётности,против отсутствия доступа к справедливому правосудию,которого у нас в принципе нет,против тех,кто пишет законы не имея поддержки избирателей,против тех,кто обманывал во время предвыборной компании,против того,что бы на их налоги покупались крузаки для депутатов и выписывались премии наглядовым наглядовым радам,и так до бесконечности.
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25.01.2022 16:39 Ответить
кто обманывал во время предвыборной компании ? Так они же и голосовали на выборах и выбрали своего президента, а теперь не довольны.
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25.01.2022 16:51 Ответить
А який вибір був у другому турі ? Барига Порох і шоумен Зеля . ЗЛО і ЗЛО . Вибори були у першому турі , от тоді потрібно було думати мізками і не обирати ні Пороха , а тим більше , Зелю , бо тоді вже було все ясно , що це викормиш Бені , уклоніст , який нічого не розумів у державобудівництві . А тоді було між ким обирати .
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25.01.2022 17:09 Ответить
если во втором туре все таки оказались два, то нужно выбирать меньшее зло, а не уклониста пианиста
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25.01.2022 17:12 Ответить
Гарно сказав! Але проти чого вийшли ФОПи написано у них на транспорантах і всього цього пафоса, який ви написали нема...
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25.01.2022 17:01 Ответить
В нормальной стране с нормальными парламентариями о требованиях протестующих узнают не только с транспорантов,а за столом переговоров с представителями этих протестующих,но у нас зелёное болото в раде с плинтусным рейтингом не желает идти на диалог,а убегает через задний выход из рады слушая советы обожателя лукашенки и путинских законов гетманцева.
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25.01.2022 17:38 Ответить
І в якій ще краіні протестують щоб не сплачувати податки
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25.01.2022 16:41 Ответить
В країні де обирають клоунов президентами...
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25.01.2022 17:02 Ответить
А що ФОПИ отримали від держави ? Хіба держава створила їм робочі місця , чи може вони самі , ризикуючи своїм майном , створюють собі , і своїм сім"ям , робочі місця ? На якій підставі держава лізе до них з перевірками ? ФОПИ є двигуном ринкової економіки у всьому світі , окрім України . Чому Податкова не лізе з перевірками до 95кварталу , Олігархів: Коломойського , Ахметова , Фірташа , Льовочкіна , Рабіновича , ОПЗЖ , Порошенко , Медведчука і т.д. ? Чому Гетманцев з податківцями їх не трясе , а залізає у кармани ФОПІВ ? Це є злочин зі сторони ЗЕВЛАДИ . очевидно ,що Гетманцев працює на догоду Кремлю.
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25.01.2022 17:19 Ответить
Зеля! переедь их велосипедом и на следующих выборах я голосую за тебя!
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25.01.2022 16:45 Ответить
Не надо. Мне, лютому порохоботу, хватит, чтобы этих лохов менты били почаще и приговаривали: это вам, идиотам за ваш выбор в 19 году.
Это стадо баранов, точнее 95% из них проголосовали за криворогого идиота бубу, пусть теперь жрут ложками.
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25.01.2022 17:13 Ответить
Які будуть відносини влади і середнього , малого бізнесу,які будуть побори з їх прибутку , так і будуть відношення продавець покупець. Виходить так що Фопівцям ставлять якісь рамки і доставили , що покупець своїми прибутками , заробітною платою не може більше купляти товар , або послуги які він пропонує і за збільшення цін. М'яч переходить на поле монополістів ,по цьому середній і малий бізнес втрачає свою роботу. Да Бог з тією роботую , але є але просто другої роботи не знайти крім як на сільськогосподарських фермах в Польщі.
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25.01.2022 16:53 Ответить
Оооо.... Невже??? Не вірю своїм очам... СМЄТУНИ в Дєйствії.... Далі буде
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25.01.2022 16:53 Ответить
Напомнить, как в 19году ФОПы радостно били себя копытами в грудь и блеяли : Нагнали Пороха и при бубочке заживем. Жрите теперь ложками эту ЗЕленую блевотину. И пусть менты вас месят дубинками каждый день.
Ну.... чтобы не забывали, какая безбедная и радостная жизнь у вас, ФОПов наступила при бубе криворогом.
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25.01.2022 16:55 Ответить
Гетманцев сволота , очевидно , агент Кремля , типу Мураєва . Він все робить навпаки щодо економіки України . За кордоном малий бізнес взагалі ніякими податками не оподатковується , бо ці люди самі себе і свої сім"ї , працевлаштували , вони ризикують своїм майном , коли беруть кредити на бізнес . Малий бізнес є двигуном ринкової економіки . Гетманцев вирішив знизити податки на КАЗИНО за рахунок малого і середнього бізнесу . А що таке КАЗИНО в Україні ? Це клуб , де збираються ті , хто заробляє на наркотрафіках , контрабанді зброєю , людьми і т.д. , одним словом, це те ,що розбещує молодь .
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25.01.2022 16:57 Ответить
все страны ввели кассовые аппараты хоть маленький бизнес хоть большой, так как пополняют бюджет, что бы получать хорошую пенсию.
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25.01.2022 17:07 Ответить
налоги нужно платить со всех видов деятельности, которая приносит доход.
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25.01.2022 17:08 Ответить
Фопы налоги платят и без кассаппаратов которые почему то стоят шесть штук,хотя красная цена им полтысячи.
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25.01.2022 17:20 Ответить
а є одно ху...ло яке монополіст в свому напрямку.
як проценщик нерухомості
як главторгаш тютюном
як доставщик газу
їх дуже багато, хто з нас бабло косить
все по закону. рада затвердила ці побори офіційно.
бурштин, грецький горіх,
короче ....бут нашого брата в хвіст і в гриву
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25.01.2022 17:29 Ответить
А митинговать из за кацапской агрессии фопы не хотят?
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25.01.2022 17:10 Ответить
Кто хочет налоги в бюджет пусть спросит у мамы гетманцева откуда у нее столько имущества и где налоги которые она должна была оплатить.
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25.01.2022 17:24 Ответить
Так ті "все страни" створюють умови для ФОПів , а у нас умови створюють для себе вони самі , а як тільки починають трішки ставати на ноги , починається державний і місцевий рекет , які працюють в інтересах Олігархічного СПРУТУ . Нажимати потрібно на ОЛІГАРХІЧНИЙ бізнес , а це ж потрібно з ними воювати і портити відносини , а не хочеться , бо це складно та і в морду можуть дати , бо кожний з цих олігархів завели свої приватні Армії , мають своїх суддів , прокурорів , а у ФОПІВ отбираються всі права , бо олігархічна влада не бажає , щоб ФОПИ були вільними і незалежними людьми , бо це є загроза для олігархічної системи.
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25.01.2022 17:35 Ответить
А майже три роки тому достатньо просто було на виборчій дільниці правильно хрестик поставити і зараз ніхто б до ВР і не ліз...
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25.01.2022 17:51 Ответить
Люди молодці!
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25.01.2022 17:52 Ответить
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1486004845161205770 33 мин



З'явилася інфа Мінфін США найближчим часом планує накласти санкції на одного з найбільш одіозних членів команди ЗЕ -Голову податк\митного Комітету ВР України Д.Гетьманцева Гетьманцев 8 років працював офіц\помічником "регіонала" Сівковича(втік до РФ) -фігуранта списку санкцій США
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25.01.2022 18:37 Ответить
А-10


@warthog_nl

·
https://twitter.com/warthog_nl/status/1485998016926466058 1 ч



Та то інвестняня від зєденя

Неисправимый Мизантроп


@gladenkoa

· 2 ч

Фотофакт, влада бере за горло олігархат.

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25.01.2022 18:39 Ответить
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25.01.2022 18:43 Ответить
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25.01.2022 18:44 Ответить
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25.01.2022 18:45 Ответить
Эти ФЛОПы уже окончательно задолбали??
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25.01.2022 19:22 Ответить
ФОПи платять реальні податки, а коли закриються, то буде дуже погано державі.
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25.01.2022 19:31 Ответить
І ті силовики, які б'ють фопів поки ще самі отримують зарплати і з їхніх податків!
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25.01.2022 19:33 Ответить
Нові санкції Мінфіну США проти "агентів ФСБ" наклали тінь на главу "податкового" комітету Данила Гетьманцева, - ЗМІ

https://ukranews.com/ua/news/829021-novi-sanktsiyi-minfinu-ssha-proty-agentiv-fsb-naklaly-tin-na-glavu-podatkovogo-komitetu-danyla
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25.01.2022 19:29 Ответить
Підприємець Павло Себастьянович https://www.facebook.com/100000739866988/posts/5143284505706161/?d=n підрахував , що за час роботи Гетьманцева в Україні зменшилася кількість підприємств, що працюють з 2 до 1,5 млн, і закликав Службу безпеки України розслідувати діяльність Данила Гетьманцева.
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25.01.2022 20:18 Ответить
"ФОПи перейдуть у "тінь": політексперт Вігірінський назвав запроваждення РРО помилкою, яку має визнати Гетманцев

https://espreso.tv/fopi-pereydut-u-tin-politekspert-vigirinskiy-nazvav-zaprovazhdennya-rro-pomilkoyu-yaku-mae-viznati-getmantsev https://espreso.tv/fopi-pereydut-u-tin-politekspert-vigirinskiy-nazvav-zaprovazhdennya-rro-pomilkoyu-yaku-mae-viznati-getmantsev

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25.01.2022 20:38 Ответить
Гетманцев проти «зарплатних ФОПів»: до чого готуватися фрилансерам і роботодавцям

https://minfin.com.ua/ua/2022/01/25/79755413/
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25.01.2022 20:39 Ответить
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26.01.2022 00:39 Ответить
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