Митингующие SaveФОП пытаются прорваться к зданию ВР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Митингующие SaveФОП пытаются прорваться к зданию ВР.

Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".

Митингующие кричат: "Открывайте дверь!"

Правоохранители сдерживают людей. Происходят стычки.

В 15:00 пленарное заседание ВР было закрыто.













Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Участники митинга SaveФОП начали шествие в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж