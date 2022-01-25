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Мітингувальники SaveФОП намагаються прорватися до будівлі ВР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мітингувальники SaveФОП намагаються прорватися до будівлі ВР.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Мітингувальники кричать: "Відкривайте двері!".

Правоохоронці стримують людей. Відбуваються сутички.

О 15.00 пленарне засідання ВР було закрито. 

Мітингувальники SaveФОП намагаються прорватися до будівлі ВР 01
Мітингувальники SaveФОП намагаються прорватися до будівлі ВР 02
Мітингувальники SaveФОП намагаються прорватися до будівлі ВР 03
Мітингувальники SaveФОП намагаються прорватися до будівлі ВР 04
Мітингувальники SaveФОП намагаються прорватися до будівлі ВР 05
Мітингувальники SaveФОП намагаються прорватися до будівлі ВР 06

Читайте також: Учасники мітингу SaveФОП розпочали ходу у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

ВР (15022) мітинг (755) ФОП (157)


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Топ коментарі
+70
Почему никто из СН не хочет пообщаться со своими избирателями?...
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25.01.2022 15:02
+53
"Слуги народа" - до вас прийшли ваші "вдячні виборці". Вийдіть заспокойте
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25.01.2022 15:04
+44
торгаші в захваті голосували за членограя: Порошенко грабував, а цей не такий!!! Їжте тепер.
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25.01.2022 15:05
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Ты попасть можешь только себе в зедебильный лоб ,своим костылем.
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26.01.2022 12:39 Відповісти
Тебе не нужно доказывать, что ты гнида, три раза. Хватило и одного. Сразу поверил.
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26.01.2022 13:03 Відповісти
Костыль зебелоид грызани.
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26.01.2022 13:06 Відповісти
Обтекай.
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26.01.2022 13:19 Відповісти
так виглядає літсо фіскального маньяка сьогодні
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25.01.2022 15:43 Відповісти
синяк сосновий.
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25.01.2022 15:45 Відповісти
если ты хочешь с нами расстаться, Зеля, ты потерял таких агнцев как мы, ты будешь кусать локти, по щелчку в 3.15, что ты потерял таких агнцев как мы.Решай сам.
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25.01.2022 15:43 Відповісти
Кто то поюзал петуха
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25.01.2022 15:46 Відповісти
Народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев записал все имущество на маму.

Согласно декларации Гетманцева, его мать владеет квартирой в Киеве (46,9 кв. м.), Ирпене (32,9 кв. м), тремя квартирами в селе Чайки Киевской области общей площадью 152 кв. м, а также 8 земельными участками более 15,8 тыс. кв.м в разных поселках области и частным домом. Совместно с нардепом женщина владеет квартирой в Киеве, где Гетманцев имеет долю 33%. Сам депутат владеет двумя земельными участками в Киевской области суммарной площадью 4,5 тыс. кв. м.

Кроме того, женщина имеет право собственности на две квартиры и ряд нежилых помещений в Полтаве, Чернигове и Ивано-Франковске.

В то же время, все автомобили, которыми пользуется семья депутата записаны на Елену Гетманцеву, а именно TOYOTA AVALON (2008), TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2008) и LAND CRUISER (2018 года)

Гетманцев коллекционирует наручные часы: Rolex и Franck Muller, а также 15 картин 20-21 веков.

Кроме имущества мать нардепа имеет доли в 6 компаниях: ООО «Туристическая профессиональная группа» (63 %), ООО «Нью Проперти» (99,9 %), ООО «МКЖ «Будсервис» (100 %), ООО «Тревел профешнл групп» (75 %), ООО «Текслинк» (50 %), ООО TRAVEL PROFESSIONAL GROUP TURKEY TURIZM TIC. TAS. ITH. IHR. LTD. STI. (50 %).+

За прошлый год депутат Верховной Рады задекларировал 413,3 тыс. гривен зарплаты, 21,3 тыс. гривен получены от Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности НАПН, 125,5 тыс. гривен составил доход от компании «Юримекс», конечным бенефициаром которой является его мать, 169 тыс. гривен - от управления делами аппарата Верховной Рады, 22,3 тыс. гривен нардеп получил за обучение от партии «Слуга народа». За отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав Гетманцев в 2019 году получил в сумме 61,4 тыс. гривен.

На банковских счетах «слуга народа» Гетманцев хранит 184,3 тыс. грн.,

наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен.

При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов.

Также указано, что женщина заняла третьим лицам 650 тыс.долларов.

Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.
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25.01.2022 15:51 Відповісти
Якщо Ви розумна людина то теж запишите своє майно на батьків. А коли отримаєте спадщину то вона не ділиться в разі розлучення з дружиною та дітьми і не підлягає конфіскації в випадку якщо вас посадили з конфіскацією нажитого (а не успадкованого!!! майна). Тому розумні люди які мають, скажемо так, "тіньовий дохід" або планують розлучитися завжди оформлюють матеріальні цінності на батьків. Крім того, інвестуючи в батьків Ви не тільки забезпечуєте їм гідну старість але й насправді інвестуєте в своє незалежне і забезпечене майбутнє.
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25.01.2022 16:40 Відповісти
А ось і передові частини п'ятої колони. В повітрі завис хімічний сморід ацетілваніліну...
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25.01.2022 15:48 Відповісти
Але,зесрань,что и в этом году никто зекрысу из мировых лидеров с днюхой не поздравил?хотя какие там мировые лидеры...зекрысу вообще ни одна страна не поздравила )))))
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25.01.2022 15:51 Відповісти
До чего же ты подзаборная,... аж дух захватывает!
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25.01.2022 16:29 Відповісти
Дайте им скумбрии. По 8 гр. за кило.
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25.01.2022 15:52 Відповісти
Самый момент когда надо вломить хороших ...люлей бездельникам!!!
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25.01.2022 15:52 Відповісти
та ні не можна,там між ними ховаються вітя медведик і петя шоколадка,будуть верещати,що насилля над ,,апазіцією,,
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25.01.2022 16:25 Відповісти
А этим сказать, что перед дубинкой все равны!
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25.01.2022 16:28 Відповісти
"Сметуни" прийшли, щоб їх змели. Де там поліція? Чого терпимо такі неподобства, та ще і на Днюху Боса? Чого їм не вистачає? Епоха бідності пройшла, "барига" більше не при владі і не краде, "Свинарчуків" і "Ротердам +" розстріляли. Всього вдосталь, скумбрія по 8, сало по 20, заборони на шашлики немає, катайся по Буковелях і по Сейшелах.... Чого вам ще не вистачає? Володя кожного дня думає про вас і за вас. Навіть на Днюху на роботі. Йому бідолазі навіть немає коли займатися дітьми. ***** ль і та втекла.
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25.01.2022 15:54 Відповісти
Та ну... Штатна міньєтниця нікуди не ділась...
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25.01.2022 16:07 Відповісти
ти податок з заробітків у Польші вже задекларував і сплатив?
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25.01.2022 16:08 Відповісти
Навіщо платити подакти, якщо зеленський їх вкраде собі у кишеню ?
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25.01.2022 16:21 Відповісти
тоже верно .за 30 лет не видел ни одного президента Украины который бы не крал наши податки.
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25.01.2022 16:29 Відповісти
Карателей защищающих агента кремля гетьмановича больше чем войск противостоящих путинским ордам на границе,а оснащение и оплату за работу вероятно сравнению не поддается.
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25.01.2022 15:56 Відповісти
Ну давайте вже плакати "пукін памагі". Жалюгідні зрадники!
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25.01.2022 15:57 Відповісти
а они как раз и будут кричать помоги, на все согласны, лишь бы не аппарат кассовый и не Порошенко
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25.01.2022 16:31 Відповісти
Корень зла - Зедебил! Идите поздравьте его с ДР. Но так, чтоб оно уже не встало!
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25.01.2022 15:57 Відповісти
Барыги негодуют)))
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25.01.2022 16:00 Відповісти
Надо задушить Монастырского пока не поздно.
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25.01.2022 16:03 Відповісти
Зебилье прячется за спинами ментяр, прямо, как Януковощ. А шо такое, со своими избирателями поговорить выйти, кишка тонка? Сейчас начнут раздувать , что это все "происки кремля", хотят раскачать лодку, надо сплотиться вокруг бубочки! А то Х***ло нападет.
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25.01.2022 16:09 Відповісти
***** не нападет, мы сами добьем нашу несчастную страну. Увидите, никакой войны не будет, просто очень удобно пугать тупой нарид и воровать деньги.
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25.01.2022 17:25 Відповісти
Чем это спекулянты недовольны? Они же сделали это вместе.
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25.01.2022 16:09 Відповісти
Цікаво, а якщо пітбулі зрозуміють, за чиї податки вони існують, та візьмуть та пропустять до зРади своїх кормільців, хто з дупутатів першими отримає звіздюлєй, ПЄСи чи "новиє ліца" ЗЕлупоні?
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25.01.2022 16:53 Відповісти
Плохо, что каждый воюет только за себя. Почему бы к фопавцам не присоединиться грибникам и рыбакам, которым обещают дикие штрафы с 22г за сорванный барский грибок или пойманную рыбку, автовладельцам, которых обложат новым оброком в виде трижды проклятых техосмотров, сотням тысяч или даже миллионам граждан, с которых хотят задним числом содрать налоги с кровью и потом заработанных в нелегкие времена и отложенных на черный день гривен... Наверное можно добавить что-то еще. Но и этих людей было бы более чем достаточно, чтобы покончить с нашествием этой зеленой саранчи.
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25.01.2022 16:10 Відповісти
Выборов ждём, жаль, что выборы в раду не каждые два года! Уже давно были бы посланы...
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25.01.2022 16:20 Відповісти
В Украине выборов нет, т.к. там в списке одно дерьмо. Нормальных людей карманный ЦИК не пропустит.
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25.01.2022 19:23 Відповісти
Отуди би наших базарників, вони би швидко зелю винесли
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25.01.2022 16:17 Відповісти
не жаліє пукін гроші,не жаліє,а бажаючих за 200 грн матір рідну продати в нас вистачає!!!
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25.01.2022 16:20 Відповісти
Валерий, Вы наверно пенсионер? Вы знаете, что ФОП сами создали свои места, не имеют субсидий и платят в пенсионный фонд Вам пенсию? Чем меньше будет ФОП - тем меньше будет пенсионный фонд, а значить и Ваша пенсия. Или ФОП пойдёт на завод за 10000грн работать? Нет, они уедут в Польшу и дальше. И даже если вернуться, то платить в пенсионный фонд они не будут. В итоге вы получите ещё меньше пенсию! Бумеранг он такой, и пукин не причём тут...
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25.01.2022 16:25 Відповісти
так,я пенсіонер,але працюю і заробляю пенсію собі і ще комусь,а ці курячі сльози ви залиште собі! В мене дуже багато знайомих фопів і я знаю,як вони платять податки і скільки заробляють! Не намагайтесь обдурити самого себе!!!
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25.01.2022 16:33 Відповісти
Потому и работаешь на пенсии, что мыслишь 2 часами, если не минутами. Потому и первую аолну фопов порезали а ты говорил - правильно! Работай дядя теперь, работай - это именно то наказание!
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25.01.2022 16:37 Відповісти
то что фопы платят им самим не хватит на пенсию. Но когда пенсия подойдет будут в грудь себя бить что маленькая пенсия обдурили. Поэтому им очень выгодно не вводить кассовые аппараты, хотя все страны работают с ними и не воют.
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25.01.2022 16:43 Відповісти
та а воно так і є,в пенсійний фонд платити не хочуть з жадібності,ховають реальні доходи,а потім давай ще Їм велику пенсію! У таких все влада винна,а вони біленькі і пухнасті!!!
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25.01.2022 16:55 Відповісти
Що ти хотів сказати синку,я тебе не зрозумів. Я працюю вже 45 років плюс 21 рік по першому списку,взагалі 66 років стажу. Маю добру пенсію плачу кожен місяць 4000 грн податку з зарплати,а той хто працює на себе ховається від податковоЇ,Їздить на мерсі,живе в добротному будинку і вибач мене ще щось пиз..кає про те що його обдирають!
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25.01.2022 16:51 Відповісти
вы как будто с луны свалились
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25.01.2022 20:51 Відповісти
Власть с перепугу серьезно обгадилась!
Защитников от граждан больше, чем на фронте от врага.
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25.01.2022 16:20 Відповісти
Нормально там...депутатов с рады эвакуировали через подземный ход...
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25.01.2022 16:22 Відповісти
как только в стране напряженка, так прикормленные фопы не хотят кассовые аппараты, когда во всех странах они есть.
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25.01.2022 16:27 Відповісти
Гетманцева ГЕТЬ !!! КАСОВІ АПАРАТИ на своїх наркоманів поставте у своїх КАЗИНО .
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25.01.2022 17:02 Відповісти
Идиоты,фопы не против кассаппаратов и разумных налогов,фопы против бешенных налогов,против законов по которым взяточник налоговик всегда прав,против сложной системы отчётности,против отсутствия доступа к справедливому правосудию,которого у нас в принципе нет,против тех,кто пишет законы не имея поддержки избирателей,против тех,кто обманывал во время предвыборной компании,против того,что бы на их налоги покупались крузаки для депутатов и выписывались премии наглядовым наглядовым радам,и так до бесконечности.
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25.01.2022 16:39 Відповісти
кто обманывал во время предвыборной компании ? Так они же и голосовали на выборах и выбрали своего президента, а теперь не довольны.
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25.01.2022 16:51 Відповісти
А який вибір був у другому турі ? Барига Порох і шоумен Зеля . ЗЛО і ЗЛО . Вибори були у першому турі , от тоді потрібно було думати мізками і не обирати ні Пороха , а тим більше , Зелю , бо тоді вже було все ясно , що це викормиш Бені , уклоніст , який нічого не розумів у державобудівництві . А тоді було між ким обирати .
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25.01.2022 17:09 Відповісти
если во втором туре все таки оказались два, то нужно выбирать меньшее зло, а не уклониста пианиста
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25.01.2022 17:12 Відповісти
Гарно сказав! Але проти чого вийшли ФОПи написано у них на транспорантах і всього цього пафоса, який ви написали нема...
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25.01.2022 17:01 Відповісти
В нормальной стране с нормальными парламентариями о требованиях протестующих узнают не только с транспорантов,а за столом переговоров с представителями этих протестующих,но у нас зелёное болото в раде с плинтусным рейтингом не желает идти на диалог,а убегает через задний выход из рады слушая советы обожателя лукашенки и путинских законов гетманцева.
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25.01.2022 17:38 Відповісти
І в якій ще краіні протестують щоб не сплачувати податки
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25.01.2022 16:41 Відповісти
В країні де обирають клоунов президентами...
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25.01.2022 17:02 Відповісти
А що ФОПИ отримали від держави ? Хіба держава створила їм робочі місця , чи може вони самі , ризикуючи своїм майном , створюють собі , і своїм сім"ям , робочі місця ? На якій підставі держава лізе до них з перевірками ? ФОПИ є двигуном ринкової економіки у всьому світі , окрім України . Чому Податкова не лізе з перевірками до 95кварталу , Олігархів: Коломойського , Ахметова , Фірташа , Льовочкіна , Рабіновича , ОПЗЖ , Порошенко , Медведчука і т.д. ? Чому Гетманцев з податківцями їх не трясе , а залізає у кармани ФОПІВ ? Це є злочин зі сторони ЗЕВЛАДИ . очевидно ,що Гетманцев працює на догоду Кремлю.
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25.01.2022 17:19 Відповісти
Зеля! переедь их велосипедом и на следующих выборах я голосую за тебя!
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25.01.2022 16:45 Відповісти
Не надо. Мне, лютому порохоботу, хватит, чтобы этих лохов менты били почаще и приговаривали: это вам, идиотам за ваш выбор в 19 году.
Это стадо баранов, точнее 95% из них проголосовали за криворогого идиота бубу, пусть теперь жрут ложками.
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25.01.2022 17:13 Відповісти
Які будуть відносини влади і середнього , малого бізнесу,які будуть побори з їх прибутку , так і будуть відношення продавець покупець. Виходить так що Фопівцям ставлять якісь рамки і доставили , що покупець своїми прибутками , заробітною платою не може більше купляти товар , або послуги які він пропонує і за збільшення цін. М'яч переходить на поле монополістів ,по цьому середній і малий бізнес втрачає свою роботу. Да Бог з тією роботую , але є але просто другої роботи не знайти крім як на сільськогосподарських фермах в Польщі.
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25.01.2022 16:53 Відповісти
Оооо.... Невже??? Не вірю своїм очам... СМЄТУНИ в Дєйствії.... Далі буде
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25.01.2022 16:53 Відповісти
Напомнить, как в 19году ФОПы радостно били себя копытами в грудь и блеяли : Нагнали Пороха и при бубочке заживем. Жрите теперь ложками эту ЗЕленую блевотину. И пусть менты вас месят дубинками каждый день.
Ну.... чтобы не забывали, какая безбедная и радостная жизнь у вас, ФОПов наступила при бубе криворогом.
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25.01.2022 16:55 Відповісти
Гетманцев сволота , очевидно , агент Кремля , типу Мураєва . Він все робить навпаки щодо економіки України . За кордоном малий бізнес взагалі ніякими податками не оподатковується , бо ці люди самі себе і свої сім"ї , працевлаштували , вони ризикують своїм майном , коли беруть кредити на бізнес . Малий бізнес є двигуном ринкової економіки . Гетманцев вирішив знизити податки на КАЗИНО за рахунок малого і середнього бізнесу . А що таке КАЗИНО в Україні ? Це клуб , де збираються ті , хто заробляє на наркотрафіках , контрабанді зброєю , людьми і т.д. , одним словом, це те ,що розбещує молодь .
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25.01.2022 16:57 Відповісти
все страны ввели кассовые аппараты хоть маленький бизнес хоть большой, так как пополняют бюджет, что бы получать хорошую пенсию.
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25.01.2022 17:07 Відповісти
налоги нужно платить со всех видов деятельности, которая приносит доход.
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25.01.2022 17:08 Відповісти
Фопы налоги платят и без кассаппаратов которые почему то стоят шесть штук,хотя красная цена им полтысячи.
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25.01.2022 17:20 Відповісти
а є одно ху...ло яке монополіст в свому напрямку.
як проценщик нерухомості
як главторгаш тютюном
як доставщик газу
їх дуже багато, хто з нас бабло косить
все по закону. рада затвердила ці побори офіційно.
бурштин, грецький горіх,
короче ....бут нашого брата в хвіст і в гриву
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25.01.2022 17:29 Відповісти
А митинговать из за кацапской агрессии фопы не хотят?
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25.01.2022 17:10 Відповісти
Кто хочет налоги в бюджет пусть спросит у мамы гетманцева откуда у нее столько имущества и где налоги которые она должна была оплатить.
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25.01.2022 17:24 Відповісти
Так ті "все страни" створюють умови для ФОПів , а у нас умови створюють для себе вони самі , а як тільки починають трішки ставати на ноги , починається державний і місцевий рекет , які працюють в інтересах Олігархічного СПРУТУ . Нажимати потрібно на ОЛІГАРХІЧНИЙ бізнес , а це ж потрібно з ними воювати і портити відносини , а не хочеться , бо це складно та і в морду можуть дати , бо кожний з цих олігархів завели свої приватні Армії , мають своїх суддів , прокурорів , а у ФОПІВ отбираються всі права , бо олігархічна влада не бажає , щоб ФОПИ були вільними і незалежними людьми , бо це є загроза для олігархічної системи.
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25.01.2022 17:35 Відповісти
А майже три роки тому достатньо просто було на виборчій дільниці правильно хрестик поставити і зараз ніхто б до ВР і не ліз...
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25.01.2022 17:51 Відповісти
Люди молодці!
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25.01.2022 17:52 Відповісти
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1486004845161205770 33 мин



З'явилася інфа Мінфін США найближчим часом планує накласти санкції на одного з найбільш одіозних членів команди ЗЕ -Голову податк\митного Комітету ВР України Д.Гетьманцева Гетьманцев 8 років працював офіц\помічником "регіонала" Сівковича(втік до РФ) -фігуранта списку санкцій США
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25.01.2022 18:37 Відповісти
А-10


@warthog_nl

·
https://twitter.com/warthog_nl/status/1485998016926466058 1 ч



Та то інвестняня від зєденя

Неисправимый Мизантроп


@gladenkoa

· 2 ч

Фотофакт, влада бере за горло олігархат.

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25.01.2022 18:39 Відповісти
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25.01.2022 18:43 Відповісти
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25.01.2022 18:44 Відповісти
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25.01.2022 18:45 Відповісти
Эти ФЛОПы уже окончательно задолбали??
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25.01.2022 19:22 Відповісти
ФОПи платять реальні податки, а коли закриються, то буде дуже погано державі.
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25.01.2022 19:31 Відповісти
І ті силовики, які б'ють фопів поки ще самі отримують зарплати і з їхніх податків!
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25.01.2022 19:33 Відповісти
Нові санкції Мінфіну США проти "агентів ФСБ" наклали тінь на главу "податкового" комітету Данила Гетьманцева, - ЗМІ

https://ukranews.com/ua/news/829021-novi-sanktsiyi-minfinu-ssha-proty-agentiv-fsb-naklaly-tin-na-glavu-podatkovogo-komitetu-danyla
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25.01.2022 19:29 Відповісти
Підприємець Павло Себастьянович https://www.facebook.com/100000739866988/posts/5143284505706161/?d=n підрахував , що за час роботи Гетьманцева в Україні зменшилася кількість підприємств, що працюють з 2 до 1,5 млн, і закликав Службу безпеки України розслідувати діяльність Данила Гетьманцева.
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25.01.2022 20:18 Відповісти
"ФОПи перейдуть у "тінь": політексперт Вігірінський назвав запроваждення РРО помилкою, яку має визнати Гетманцев

https://espreso.tv/fopi-pereydut-u-tin-politekspert-vigirinskiy-nazvav-zaprovazhdennya-rro-pomilkoyu-yaku-mae-viznati-getmantsev https://espreso.tv/fopi-pereydut-u-tin-politekspert-vigirinskiy-nazvav-zaprovazhdennya-rro-pomilkoyu-yaku-mae-viznati-getmantsev

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25.01.2022 20:38 Відповісти
Гетманцев проти «зарплатних ФОПів»: до чого готуватися фрилансерам і роботодавцям

https://minfin.com.ua/ua/2022/01/25/79755413/
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25.01.2022 20:39 Відповісти
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26.01.2022 00:39 Відповісти
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