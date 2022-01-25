Мітингувальники SaveФОП намагаються прорватися до будівлі ВР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Мітингувальники SaveФОП намагаються прорватися до будівлі ВР.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Мітингувальники кричать: "Відкривайте двері!".
Правоохоронці стримують людей. Відбуваються сутички.
О 15.00 пленарне засідання ВР було закрито.
Топ коментарі
+70 Прощай немытая раССея
показати весь коментар25.01.2022 15:02 Посилання
+53 Николай Петров #500125
показати весь коментар25.01.2022 15:04 Посилання
+44 Галина Ткаченко #489819
показати весь коментар25.01.2022 15:05 Посилання
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Согласно декларации Гетманцева, его мать владеет квартирой в Киеве (46,9 кв. м.), Ирпене (32,9 кв. м), тремя квартирами в селе Чайки Киевской области общей площадью 152 кв. м, а также 8 земельными участками более 15,8 тыс. кв.м в разных поселках области и частным домом. Совместно с нардепом женщина владеет квартирой в Киеве, где Гетманцев имеет долю 33%. Сам депутат владеет двумя земельными участками в Киевской области суммарной площадью 4,5 тыс. кв. м.
Кроме того, женщина имеет право собственности на две квартиры и ряд нежилых помещений в Полтаве, Чернигове и Ивано-Франковске.
В то же время, все автомобили, которыми пользуется семья депутата записаны на Елену Гетманцеву, а именно TOYOTA AVALON (2008), TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2008) и LAND CRUISER (2018 года)
Гетманцев коллекционирует наручные часы: Rolex и Franck Muller, а также 15 картин 20-21 веков.
Кроме имущества мать нардепа имеет доли в 6 компаниях: ООО «Туристическая профессиональная группа» (63 %), ООО «Нью Проперти» (99,9 %), ООО «МКЖ «Будсервис» (100 %), ООО «Тревел профешнл групп» (75 %), ООО «Текслинк» (50 %), ООО TRAVEL PROFESSIONAL GROUP TURKEY TURIZM TIC. TAS. ITH. IHR. LTD. STI. (50 %).+
За прошлый год депутат Верховной Рады задекларировал 413,3 тыс. гривен зарплаты, 21,3 тыс. гривен получены от Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности НАПН, 125,5 тыс. гривен составил доход от компании «Юримекс», конечным бенефициаром которой является его мать, 169 тыс. гривен - от управления делами аппарата Верховной Рады, 22,3 тыс. гривен нардеп получил за обучение от партии «Слуга народа». За отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав Гетманцев в 2019 году получил в сумме 61,4 тыс. гривен.
На банковских счетах «слуга народа» Гетманцев хранит 184,3 тыс. грн.,
наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен.
При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов.
Также указано, что женщина заняла третьим лицам 650 тыс.долларов.
Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.
Защитников от граждан больше, чем на фронте от врага.
Это стадо баранов, точнее 95% из них проголосовали за криворогого идиота бубу, пусть теперь жрут ложками.
Ну.... чтобы не забывали, какая безбедная и радостная жизнь у вас, ФОПов наступила при бубе криворогом.
як проценщик нерухомості
як главторгаш тютюном
як доставщик газу
їх дуже багато, хто з нас бабло косить
все по закону. рада затвердила ці побори офіційно.
бурштин, грецький горіх,
короче ....бут нашого брата в хвіст і в гриву
@BorisenkoBoris
·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1486004845161205770 33 мин
З'явилася інфа Мінфін США найближчим часом планує накласти санкції на одного з найбільш одіозних членів команди ЗЕ -Голову податк\митного Комітету ВР України Д.Гетьманцева Гетьманцев 8 років працював офіц\помічником "регіонала" Сівковича(втік до РФ) -фігуранта списку санкцій США
@warthog_nl
·
https://twitter.com/warthog_nl/status/1485998016926466058 1 ч
Та то інвестняня від зєденя
Неисправимый Мизантроп
@gladenkoa
· 2 ч
Фотофакт, влада бере за горло олігархат.
https://ukranews.com/ua/news/829021-novi-sanktsiyi-minfinu-ssha-proty-agentiv-fsb-naklaly-tin-na-glavu-podatkovogo-komitetu-danyla
https://espreso.tv/fopi-pereydut-u-tin-politekspert-vigirinskiy-nazvav-zaprovazhdennya-rro-pomilkoyu-yaku-mae-viznati-getmantsev https://espreso.tv/fopi-pereydut-u-tin-politekspert-vigirinskiy-nazvav-zaprovazhdennya-rro-pomilkoyu-yaku-mae-viznati-getmantsev
https://minfin.com.ua/ua/2022/01/25/79755413/