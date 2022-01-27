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Задержан срочник Рябчук, устроивший стрельбу в Днепре (обновлено). ФОТО

Срочник Артемий Рябчук, расстрелявший сослуживцев на "Южмаше", задержан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Задержан срочник Рябчук, устроивший стрельбу в Днепре (обновлено) 01

Отмечается, что подозреваемый был задержан полицейскими группами реагирования патрульной полиции Днепровского районного управления полиции и управления КОРД во время совместной с ДБР спецоперации.

Задержание произошло сегодня в 9:30 по ул. Крайний в Подгородном.

"В полицию поступило более десяти вызовов от людей, которые сообщили о подозрительных лицах. Во время отработки одного из таких вызовов полицейские задержали военнослужащего, который расстрелял пять человек и еще пять ранил", - говорится в сообщении.


Задержан срочник Рябчук, устроивший стрельбу в Днепре (обновлено) 02

Задержан срочник Рябчук, устроивший стрельбу в Днепре (обновлено) 03

Как сообщил на своей странице в фейсбук мэр Днепра Борис Филатов, стрелка задержали в н.п. Подгородное.

Задержан срочник Рябчук, устроивший стрельбу в Днепре (обновлено) 04

Больше деталей ждите позже.

Как отмечалось, по уточненным данным полиции, в результате стрельбы на "Южмаше" погибли четверо военнослужащих и одна женщина - гражданская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрельба в Днепре: в полиции уточнили, что от рук солдата Рябчука на месте погибли четыре военнослужащих и одна гражданская женщина. ВИДЕО

Как сообщалось, ранее было установлено, что стрельбу устроил военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р.

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в обязанности Артемия Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из Измаила Одесской области. Вырос без отца.

Автор: 

Днепр (4437) задержание (6686) стрельба (3266) Национальная гвардия (2153)


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Топ комментарии
+43
На війні потрібні воїни, а не покидьки, які вбивають своїх товаришів...
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27.01.2022 10:13
+26
Я думаю багатьох зараз інтересують подробиці і мотиви такого злочину. Смутниє сомнєнія понімаєтє лі...
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27.01.2022 09:51
+22
Плохо что живой. Надо было при задержании расстрелять. Уже есть видео как он стрелял. Это не месть за дедовщину или что-то подобное. Так как после стрельбы он вернулся в оружейную комнату и набирал патроны в рюкзак, а к тому времени все потенциальные "деды-обидчики" уже были мертвы. И после этого еще добивал раненых.
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27.01.2022 09:59
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Страница 3 из 3
А может такая концепция: может Артемий был скрытым сепаром и решил свалить на службу к донецким уркам, а ему сказали - убьешь хохла, возьмем, а если много убьешь - зарплата в 3 раза больше
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27.01.2022 13:23 Ответить
Да ну не будьте наивным. Вы же не глупый человек чтобы так думать. Это не как в кино. Здесь явный психический срыв. Вспомните "Караванного стрелка". А тем более он из семьи пятидесятников - верующих людей. Наверное истинно кого можно назвать верующими , которые чтут по истине Бога, так это баптисты и пятидесятники. А его видимо за это и достали.
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27.01.2022 13:28 Ответить
Вопрос почему его призвали, а сына депутата нет. Он один кормилец и еще верующий, который не берет оружие в руки. Это вопрос к военному командованию и к преЗеденту.
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27.01.2022 13:29 Ответить
Глянь на карту географії, в якій країні ти живеш. Ті, що при владі, швидше ще щось кацапам віддадуть крім Криму і Сходу, ніж їхні синки підуть захищати ту землю, котру вони так нещадно доють.
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28.01.2022 11:28 Ответить
Уже понятно, что никто правды не скажет. А кто расскажет из солдат о неуставных - это общий страх и взаимо-ложь. Но он то ведь не просто в упор добивал офицера и второго солдата. Для этого нужно было человека разозлить до невменяемости. Ложь когда менты расстреляли ментов под Киевом - так и закрыли это дело, дело с Гонгадзе, дело с Каравновским стрелком, дело Шеремета, дело инкасаторов и т.д. И этот парень через месяц повесится или умрет от сердечного приступа - а за всем этим стоит лишь желание получать свои зарплаты, пенсию и не потерять пост и имидж. Зе сказал пару фраз и заткнулся, Порошенко и все остальные политики заткнулись - им это не выгодно. Они только раздувают там вонь, где есть их интерес. Вопрос, если Порох такой борец за добро и свой народ, почему молчит? Или тот же ОПЗЖ или Юлька, а за Зе и других вообще молчу. Молю Бога, чтобы простил этого парня, исцелил раненых, принял души убиенных и укрепил их родителей, а хенералов, лжецов солдат и командиров, ментов и политиков которые лгут постигла кара Божья.
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28.01.2022 15:54 Ответить
Може быть, может быть. Насколько я понял, он растрелял новую смену. Почему тогда не свою?
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27.01.2022 13:37 Ответить
Если честно, то все настолько запутано и правды мы не узнаем. Очевидно одно, парень сам сдался, видимо мозги стали на место. Может у него такой протест в голове, это не оправдание, это болезнь. Ведь баптисты и пятидесятники против оружия и армии. В любом случае, я помню при СССР был особый отдел - они знали когда по времени ты писать ходишь. Я всю службу с боевым оружием и спал. Но твое настроение знали от сержанта до командира части и нач штаба. Малейший залет и тебя отсылали с нашей группы на куда где можно только швабру держать и уже обратно нет дороги в группу. Дедовщина была, но если тебя зашкваривало, то сразу и дедов и сержантов ставили раком. А сейчас капец. В любом случае и жалко парня и ему сейчас поверте не мед. Ну и не вернешь погибших их жаль тоже, но им уже все равно. Спросить нужно с министра обороны в пенсне и бородкой ботаника.
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27.01.2022 14:30 Ответить
Це зрозуміло що це погано, але коли він стреляв у покидьків (можливо), він або Ви могли б тоді побачити хто там попав під лінію вогню. Він її, впевнений на всі сто, не хотів да міг і не бачити.
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27.01.2022 11:56 Ответить
Вот что бывает если призывать молодых людей в армию!
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27.01.2022 11:56 Ответить
Мене не хвилюють причини такої поведінки, покидьок що розстріляв невинних повинен бути знищеним.
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27.01.2022 12:03 Ответить
Вернулся и добил лежачего в голову. т.е. сердце ещё работало и продолжало качать кровь.
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27.01.2022 12:09 Ответить
Явно неуставные отношения !
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27.01.2022 12:16 Ответить
Володимир Мик , Позвольте с Вами не согласиться ,на счёт контрактной ,армии . У нас армия не контрактая , однако такой херни нет . У меня, два сына служили в боевых частях, так командиры , каждую неделю звонили ,как обстановка дома, даже приезжали один раз ,просто в гости .😊 . Бывают конечно случаи ,но очень редко .
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27.01.2022 12:16 Ответить
та то абы пи.дануть. четыре поколения в совке прошли через призыв в 18 лет - как только они бедные друг друга не поубивали? и про какую, нах, дедовщину они кукарекают - служат сейчас всего год-полтора. а чмореные, как правило, или "на лыжи" или в петлю но не за автомат и косить всю казарму.
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27.01.2022 12:35 Ответить
стакато , Вы уверены, что они не виноваты, аки Ангелы Божьи
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27.01.2022 12:18 Ответить
Нужно выяснить причину, а не гадить ! Возможно его достали так что чердак сорвало! Возможно причина была в окружении а не в нем самом!
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27.01.2022 12:21 Ответить
Все це наслідок безвідповідальності в тій частині ,як можна так зберігати зброю ,не здивуюсь що цього паскудника завербували спец.служби рф ,яка буде радість в рашистів ,хай здохне ця наволоч.
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27.01.2022 12:21 Ответить
--Який КАРДИНАЛ --- відповідна й гвардія... Так . У Ізмаїлі замість води п*ють вино з глеків ... /часто-- густо бував там/ До встановлення. більш--менш. об*єктивних причин НЕ варто розвішувати звинувачувальні ярлики... Одне зрозуміло : У гвардію ЗЕ- командувача підберають лосів з НЕ урівноваженою психікою ... Для кремлівського пропогандоса--це просто свято .сьогодні. буде...
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27.01.2022 12:46 Ответить
когда сам сдался то полицаи герои. мажоров которые людей насмерть сбивают мордой землю не ложат, таким честь отдают
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27.01.2022 13:03 Ответить
за словосполученням "національна гвардія" перехавується звичайна мусорська сутність. це ніяка не військова служба, а лише виховання ментів для протистояння громадянам, які можливо вийдуть на протест. далеко не кожен може прийняти ті порядки. от і лунають постріли. от тільки не в керівників цієї ментярні, дітища авакова і тохи.
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27.01.2022 20:37 Ответить
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