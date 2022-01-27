Задержан срочник Рябчук, устроивший стрельбу в Днепре (обновлено). ФОТО
Срочник Артемий Рябчук, расстрелявший сослуживцев на "Южмаше", задержан.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что подозреваемый был задержан полицейскими группами реагирования патрульной полиции Днепровского районного управления полиции и управления КОРД во время совместной с ДБР спецоперации.
Задержание произошло сегодня в 9:30 по ул. Крайний в Подгородном.
"В полицию поступило более десяти вызовов от людей, которые сообщили о подозрительных лицах. Во время отработки одного из таких вызовов полицейские задержали военнослужащего, который расстрелял пять человек и еще пять ранил", - говорится в сообщении.
Как сообщил на своей странице в фейсбук мэр Днепра Борис Филатов, стрелка задержали в н.п. Подгородное.
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Как отмечалось, по уточненным данным полиции, в результате стрельбы на "Южмаше" погибли четверо военнослужащих и одна женщина - гражданская.
Как сообщалось, ранее было установлено, что стрельбу устроил военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р.
По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в обязанности Артемия Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из Измаила Одесской области. Вырос без отца.
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