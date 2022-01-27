Зеленский встретился с еврокомиссаром Варгеи: Украина продолжает реализацию важных экономических проектов, несмотря на вызовы по безопасности. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский принял комиссара ЕС по вопросам соседства и расширения Оливера Варгеи, который посетил нашу страну с визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский высоко оценил результаты декабрьского саммита Восточного партнерства в Брюсселе, прежде всего, одобрение амбициозного Экономического и инвестиционного плана для стран-партнеров.

"Президент отметил, что одним из самых больших приоритетов для Украины является обеспечение энергоэффективности, ведь в 2022 году наше государство начинает программу "Большая термомодернизация", которая позволит провести утепление многоэтажных домов, школ и больниц по всей стране", - говорится в сообщении.

"Несмотря на актуальные вызовы по безопасности Украина продолжает реализацию важных экономических проектов. Поэтому решение ЕС предусмотреть почти 2 миллиарда евро на реализацию инвестиционных проектов в Украине является конкретным проявлением поддержки от наших европейских партнеров. Наряду с ранее принятым решением Еврокомиссии относительно предоставления макрофинансовой помощи объемом 1,2 миллиарда евро это важный вклад в стабильное развитие украинской экономики", - сказал Зеленский.

Отдельно во время встречи обсудили конкретные меры по обеспечению энергетической безопасности Украины и стран ЕС в условиях современных вызовов безопасности.

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