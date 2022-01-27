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Зеленский встретился с еврокомиссаром Варгеи: Украина продолжает реализацию важных экономических проектов, несмотря на вызовы по безопасности. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский принял комиссара ЕС по вопросам соседства и расширения Оливера Варгеи, который посетил нашу страну с визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский высоко оценил результаты декабрьского саммита Восточного партнерства в Брюсселе, прежде всего, одобрение амбициозного Экономического и инвестиционного плана для стран-партнеров.

"Президент отметил, что одним из самых больших приоритетов для Украины является обеспечение энергоэффективности, ведь в 2022 году наше государство начинает программу "Большая термомодернизация", которая позволит провести утепление многоэтажных домов, школ и больниц по всей стране", - говорится в сообщении.

"Несмотря на актуальные вызовы по безопасности Украина продолжает реализацию важных экономических проектов. Поэтому решение ЕС предусмотреть почти 2 миллиарда евро на реализацию инвестиционных проектов в Украине является конкретным проявлением поддержки от наших европейских партнеров. Наряду с ранее принятым решением Еврокомиссии относительно предоставления макрофинансовой помощи объемом 1,2 миллиарда евро это важный вклад в стабильное развитие украинской экономики", - сказал Зеленский.

Отдельно во время встречи обсудили конкретные меры по обеспечению энергетической безопасности Украины и стран ЕС в условиях современных вызовов безопасности.

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Зеленский встретился с еврокомиссаром Варгеи: Украина продолжает реализацию важных экономических проектов, несмотря на вызовы по безопасности 01
Зеленский встретился с еврокомиссаром Варгеи: Украина продолжает реализацию важных экономических проектов, несмотря на вызовы по безопасности 02

Автор: 

Зеленский Владимир (20769) Евросоюз (17263) Варгеи Оливер (24)


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Топ комментарии
+5
А какие реформы провел Зеленский?
Кроме как обогощение Коломойского и Ахметова.
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27.01.2022 11:34
+4
Воно таке мале, що єврокомісар аж зігнувся.
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27.01.2022 11:34
+3
Єврокомісар зігнувся, а Вавій став на носочки - встрєтілісь по сєрєдінє.)))
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27.01.2022 11:37
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играет на рояле и не руками
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27.01.2022 11:31 Ответить
Даже удивительно, Зеленский, а не Ермак.
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27.01.2022 11:33 Ответить
А какие реформы провел Зеленский?
Кроме как обогощение Коломойского и Ахметова.
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27.01.2022 11:34 Ответить
Воно таке мале, що єврокомісар аж зігнувся.
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27.01.2022 11:34 Ответить
Єврокомісар зігнувся, а Вавій став на носочки - встрєтілісь по сєрєдінє.)))
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27.01.2022 11:37 Ответить
Ех, зараз би нам притомного президента, а не це недоразумєніє в красних трусєлях.....
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27.01.2022 11:36 Ответить
Економічні проекти??? Ну хіба що на бумазі і в "занюханому" мозку Найвєличнішого...

Який там дефіцит бюджету, закладений на 2022 рік, десь 200 млрд.... і ОВЗ вже ніхто не купляє ...
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27.01.2022 11:38 Ответить
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27.01.2022 11:39 Ответить
Инвестиции в страну которая на волосок от войны?Я не радикал но помоему такое правительство должно быть в срочном порядке физически уничтожено.
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27.01.2022 11:46 Ответить
до заголовка:
крали, крадемо і будем красти.
куми свати брати однокашники і колеги це основа керівництва.
янелох а ви гавно.
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27.01.2022 11:53 Ответить
Так радіємо,так радіємо:наш засмаглий през повернувся (сльози ),такий красуньчик (сльози розчулення) іі вже працює (найвища радість-сльози з обох очей) !!!!! А ще покла квіти.....ех були ж ГЕРОЇ КРУТ!!!!!
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30.01.2022 08:20 Ответить
 
 