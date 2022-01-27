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Зеленський зустрівся з єврокомісаром Варгеї: Україна продовжує реалізацію важливих економічних проєктів попри безпекові виклики. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський прийняв комісара ЄС з питань сусідства та розширення Олівера Варгеї, який відвідав нашу країну з візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський високо оцінив результати грудневого саміту Східного партнерства у Брюсселі, передусім схвалення амбітного Економічного та інвестиційного плану для країн-партнерів.

"Президент відзначив, що одним із найбільших пріоритетів для України є забезпечення енергоефективності, адже у 2022 році наша держава розпочинає програму "Велика термомодернізація", що дасть змогу провести утеплення багатоповерхових будинків, шкіл та лікарень по всій країні", - йдеться в повідомленні.

"Попри актуальні безпекові виклики Україна продовжує реалізацію важливих економічних проєктів. Тож рішення ЄС передбачити майже 2 мільярди євро на реалізацію інвестиційних проєктів в Україні є конкретним виявом підтримки від наших європейських партнерів. Поряд з раніше ухваленим рішенням Єврокомісії щодо надання макрофінансової допомоги обсягом 1,2 мільярда євро це є важливим внеском у стабільний розвиток української економіки", - сказав Зеленський.

Окремо під час зустрічі були обговорені конкретні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки України та країн ЄС в умовах сучасних безпекових викликів.

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Зеленський зустрівся з єврокомісаром Варгеї: Україна продовжує реалізацію важливих економічних проєктів попри безпекові виклики 01
Зеленський зустрівся з єврокомісаром Варгеї: Україна продовжує реалізацію важливих економічних проєктів попри безпекові виклики 02

Автор: 

Зеленський Володимир (24250) Євросоюз (13632) Варгеї Олівер (32)


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Топ коментарі
+5
А какие реформы провел Зеленский?
Кроме как обогощение Коломойского и Ахметова.
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27.01.2022 11:34
+4
Воно таке мале, що єврокомісар аж зігнувся.
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27.01.2022 11:34
+3
Єврокомісар зігнувся, а Вавій став на носочки - встрєтілісь по сєрєдінє.)))
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27.01.2022 11:37
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27.01.2022 11:31 Відповісти
Даже удивительно, Зеленский, а не Ермак.
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27.01.2022 11:33 Відповісти
А какие реформы провел Зеленский?
Кроме как обогощение Коломойского и Ахметова.
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27.01.2022 11:34 Відповісти
Воно таке мале, що єврокомісар аж зігнувся.
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27.01.2022 11:34 Відповісти
Єврокомісар зігнувся, а Вавій став на носочки - встрєтілісь по сєрєдінє.)))
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27.01.2022 11:37 Відповісти
Ех, зараз би нам притомного президента, а не це недоразумєніє в красних трусєлях.....
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27.01.2022 11:36 Відповісти
Економічні проекти??? Ну хіба що на бумазі і в "занюханому" мозку Найвєличнішого...

Який там дефіцит бюджету, закладений на 2022 рік, десь 200 млрд.... і ОВЗ вже ніхто не купляє ...
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27.01.2022 11:38 Відповісти
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27.01.2022 11:39 Відповісти
Инвестиции в страну которая на волосок от войны?Я не радикал но помоему такое правительство должно быть в срочном порядке физически уничтожено.
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27.01.2022 11:46 Відповісти
до заголовка:
крали, крадемо і будем красти.
куми свати брати однокашники і колеги це основа керівництва.
янелох а ви гавно.
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27.01.2022 11:53 Відповісти
Так радіємо,так радіємо:наш засмаглий през повернувся (сльози ),такий красуньчик (сльози розчулення) іі вже працює (найвища радість-сльози з обох очей) !!!!! А ще покла квіти.....ех були ж ГЕРОЇ КРУТ!!!!!
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30.01.2022 08:20 Відповісти
 
 