Зеленський зустрівся з єврокомісаром Варгеї: Україна продовжує реалізацію важливих економічних проєктів попри безпекові виклики. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський прийняв комісара ЄС з питань сусідства та розширення Олівера Варгеї, який відвідав нашу країну з візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський високо оцінив результати грудневого саміту Східного партнерства у Брюсселі, передусім схвалення амбітного Економічного та інвестиційного плану для країн-партнерів.

"Президент відзначив, що одним із найбільших пріоритетів для України є забезпечення енергоефективності, адже у 2022 році наша держава розпочинає програму "Велика термомодернізація", що дасть змогу провести утеплення багатоповерхових будинків, шкіл та лікарень по всій країні", - йдеться в повідомленні.

"Попри актуальні безпекові виклики Україна продовжує реалізацію важливих економічних проєктів. Тож рішення ЄС передбачити майже 2 мільярди євро на реалізацію інвестиційних проєктів в Україні є конкретним виявом підтримки від наших європейських партнерів. Поряд з раніше ухваленим рішенням Єврокомісії щодо надання макрофінансової допомоги обсягом 1,2 мільярда євро це є важливим внеском у стабільний розвиток української економіки", - сказав Зеленський.

Окремо під час зустрічі були обговорені конкретні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки України та країн ЄС в умовах сучасних безпекових викликів.

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