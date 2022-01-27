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Военнослужащие ВСУ овладевают тактическими действиями по применению ПТРК NLAW в урбанизированной местности. ФОТОрепортаж

В Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного активно проводятся практические занятия по подготовке военнослужащих ВСУ к применению ПТРК NLAW.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Военнослужащие ВСУ овладевают тактическими действиями по применению ПТРК NLAW в урбанизированной местности 01

За три дня военной подготовки под руководством инструкторов из состава тренировочной миссии ВС Великобритании в Украине ORBITAL украинские воины овладели теоретическими основами применения этого современного вооружения.

Военнослужащие ВСУ овладевают тактическими действиями по применению ПТРК NLAW в урбанизированной местности 02
Военнослужащие ВСУ овладевают тактическими действиями по применению ПТРК NLAW в урбанизированной местности 03

"Сегодня они уже на учебно-тренировочном комплексе "Бой в городе" учатся правильным тактическим действиям при поражении противника с NLAW. Ведь, как известно, эти противотанковые ракетные комплексы очень эффективны во время ведения оборонного боя именно в условиях городской застройки", — сообщил начальник Национальной академии сухопутных войск генерал-лейтенант Павел Ткачук.

Военнослужащие ВСУ овладевают тактическими действиями по применению ПТРК NLAW в урбанизированной местности 04
Военнослужащие ВСУ овладевают тактическими действиями по применению ПТРК NLAW в урбанизированной местности 05
Военнослужащие ВСУ овладевают тактическими действиями по применению ПТРК NLAW в урбанизированной местности 06
Военнослужащие ВСУ овладевают тактическими действиями по применению ПТРК NLAW в урбанизированной местности 07

Читайте также: Британские инструкторы уже обучают украинских военных применению современных противотанковых комплексов NLAW. ФОТОрепортаж

Военнослужащие ВСУ овладевают тактическими действиями по применению ПТРК NLAW в урбанизированной местности 08

Автор: 

армия (8502) оборона (5229) обучение (536) ВСУ (6675)


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Топ комментарии
+36
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27.01.2022 21:33
+27
800 метрів, нехай 600 метрів - для засади чудова річ, і вдвічі легша за Джавеліна. Палала Мокша, палала...
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27.01.2022 21:41
+14
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27.01.2022 21:56
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27.01.2022 21:27 Ответить
800 метрів, нехай 600 метрів - для засади чудова річ, і вдвічі легша за Джавеліна. Палала Мокша, палала...
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27.01.2022 21:41 Ответить
Я ось не розумію того, що постійно акцент на тому, що комплекс ідеален до городського бою.

А де на той мапі основні напрямки вторгнення кацапенСС? Житомирськи болота те ліси, Черніговськи ліси та болота. там ці ПТРК, на коротких дистанціях приміняти дуже зручно, треба лише оперативно перекинути гвінтокрилами на танко небезпечні напрямки бійців з цім озброенням. Ну для Харьківського напрямку в нас є танкові бригади та артилерія.

Тому з засад у лісі, ці британськи подарунки дуже корисні.

Ну наприклад, підрозділ займає оборону попереду танкової колони ворога з Корсарами та Стугнами. Відкриває по танкам ворога вогонь, ті розгортаються а їх збоку починають розстрілювати NLAW.
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27.01.2022 22:24 Ответить
Руский ватан, не городського бою, а міського... и не Черніговськи ліси, а ЧернігІвські
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28.01.2022 04:02 Ответить
Найщиріший українець?
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28.01.2022 14:27 Ответить
Хлопці підемо! Ukrainian military song-Lets go lads!
https://www.youtube.com/watch?v=3ELDVhv_Z3M
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27.01.2022 21:27 Ответить
Very Nice!
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27.01.2022 21:32 Ответить
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27.01.2022 21:33 Ответить
Дуже,дуже гарна та корисна річ...
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27.01.2022 21:53 Ответить
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27.01.2022 21:56 Ответить
ну их в Бурятии работы нет, почему бы Европе не создать им рабочие места и всех позабирать из России, чтобы у Раши не было бурятов для танков?
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28.01.2022 19:01 Ответить
Смажені буряти чекають !



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27.01.2022 21:57 Ответить
бурят - в ряд - типо "в"рай", а мы за тобой, может "раянет"?ггг
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27.01.2022 22:01 Ответить
***** не отримавши поступок від США роздумує, як йому вийти з цієї ситуації. Що ж він придумав? Маленьку війну між членами ОДКБ- Киргизстан та Таджикистан. І під шумок потягне туди "миротворців" від наших кордонів.
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27.01.2022 22:01 Ответить
Скорее всего он на полную подключит свои консервы в Украине чтобы пропихнуть автономию даунбаса ( федерализацию Укарины)
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27.01.2022 22:13 Ответить
Скоріш за все визнають ДНР та ЛДНР, як визнали Абхазію.

Хто від нього їздів у Паріж( Козак. Той самий ФСБешнік Козак, який і є "архітектором" Приднестровья.
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27.01.2022 22:27 Ответить
Казламордый, свои рязанские обычаи, не впаривай цивилизованным людям.
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27.01.2022 22:13 Ответить
После этих штучек жареные буряты будут выглядеть ещё вкуснее:
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27.01.2022 22:12 Ответить
хоть одна хорошая новость за день
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27.01.2022 22:36 Ответить
Прям мишени стоят. В открытую, у окна, на крыше...
А из глубины здания не могут стрелять, чтобы не светиться?
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27.01.2022 22:41 Ответить
Чого б оце я в кожній новині бурятів злими словами згадував?
Буряти ******** московитів краще українців. Наразі в Бурятії узькомовцям некомфортно і вони звідти втікають. Узькомовний не має шансу отримати там високу посаду, - лише бурят. В найгіршому випадку,- сусід башкір. На відміну від України, де кожен другий - узкомовний, а серед чиновництва ще й більшість.
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27.01.2022 22:46 Ответить
Може я щось не розумію, але мене вчили, що неможна стріляти з гранатомета в приміщенні, тим паче лежачи. Реактивна струя позаду скалічить. А тут відпрацьовують із приміщення і лежачи. Чи Джавеліни не мають реактивної струї?
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28.01.2022 08:39 Ответить
В NLAW специальная конструкция гашения реактивной струи водой
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28.01.2022 10:45 Ответить
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28.01.2022 18:03 Ответить
Да струя там не сильно реактивная. Это ж не гранатомет, а ПТРК
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28.01.2022 18:07 Ответить
В этом гранатомете ракету на несколько метров выбрасывает пороховой заряд, и только после этого ракета включает свой двигатель.
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29.01.2022 08:53 Ответить
В РПГ точно так же, но там при стрельбе с помещения гарантированная контузия и мокрые штаны.
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29.01.2022 13:13 Ответить
Гарна рiч ось що може зробити з Т-72:
https://youtu.be/Nz2qCRNEyfE
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28.01.2022 08:50 Ответить
Для этого ПТРК городские условия, где много автомобилей и железа не лучшие условия. Запомните, если найдете не отстреленный (новый) NLAW, то убедитесь, что между вами и танком с бурятами нет автомобилей, железных труб и т.п., т.к. магнитная боеголовка срабатывает на железо.
Инструкция по применению NLAW (кто еще не видел) тут:
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28.01.2022 09:26 Ответить
От-от! Саме тому британські ПТУР найкращі для застосування на Поліссі! Як для "іхтамнєтовських" танків так і для "сябровських" які пожене Лука у першому ешелоні Бо в лісах Полісся весь металолом уже місцеві жителі зібрали і здали в пункти здачі металобрухту і польоту ракети нічого заважать не буде!
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28.01.2022 09:50 Ответить
100%! Для міста РПГ - найкраща зброя з того, що є у наявності у ЗСУ.
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28.01.2022 10:02 Ответить
І РКГ, навіть стріляти не треба, головне попасти в танк і сховатись, абсолютно неефективна в полі, але у місті страшна зброя.
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29.01.2022 13:15 Ответить
Найкраща новина !
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28.01.2022 09:39 Ответить
ребята, а зачем нашивки такие яркие? Это же показывает врагу кого бить раньше всех. Это же демаскировка.
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28.01.2022 18:58 Ответить
 
 