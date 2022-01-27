Военнослужащие ВСУ овладевают тактическими действиями по применению ПТРК NLAW в урбанизированной местности. ФОТОрепортаж
В Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного активно проводятся практические занятия по подготовке военнослужащих ВСУ к применению ПТРК NLAW.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.
За три дня военной подготовки под руководством инструкторов из состава тренировочной миссии ВС Великобритании в Украине ORBITAL украинские воины овладели теоретическими основами применения этого современного вооружения.
"Сегодня они уже на учебно-тренировочном комплексе "Бой в городе" учатся правильным тактическим действиям при поражении противника с NLAW. Ведь, как известно, эти противотанковые ракетные комплексы очень эффективны во время ведения оборонного боя именно в условиях городской застройки", — сообщил начальник Национальной академии сухопутных войск генерал-лейтенант Павел Ткачук.
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А де на той мапі основні напрямки вторгнення кацапенСС? Житомирськи болота те ліси, Черніговськи ліси та болота. там ці ПТРК, на коротких дистанціях приміняти дуже зручно, треба лише оперативно перекинути гвінтокрилами на танко небезпечні напрямки бійців з цім озброенням. Ну для Харьківського напрямку в нас є танкові бригади та артилерія.
Тому з засад у лісі, ці британськи подарунки дуже корисні.
Ну наприклад, підрозділ займає оборону попереду танкової колони ворога з Корсарами та Стугнами. Відкриває по танкам ворога вогонь, ті розгортаються а їх збоку починають розстрілювати NLAW.
https://www.youtube.com/watch?v=3ELDVhv_Z3M
Хто від нього їздів у Паріж( Козак. Той самий ФСБешнік Козак, який і є "архітектором" Приднестровья.
А из глубины здания не могут стрелять, чтобы не светиться?
Буряти ******** московитів краще українців. Наразі в Бурятії узькомовцям некомфортно і вони звідти втікають. Узькомовний не має шансу отримати там високу посаду, - лише бурят. В найгіршому випадку,- сусід башкір. На відміну від України, де кожен другий - узкомовний, а серед чиновництва ще й більшість.
https://youtu.be/Nz2qCRNEyfE
Инструкция по применению NLAW (кто еще не видел) тут: