Военнослужащие ВСУ овладевают тактическими действиями по применению ПТРК NLAW в урбанизированной местности. ФОТОрепортаж

В Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного активно проводятся практические занятия по подготовке военнослужащих ВСУ к применению ПТРК NLAW.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

За три дня военной подготовки под руководством инструкторов из состава тренировочной миссии ВС Великобритании в Украине ORBITAL украинские воины овладели теоретическими основами применения этого современного вооружения.





"Сегодня они уже на учебно-тренировочном комплексе "Бой в городе" учатся правильным тактическим действиям при поражении противника с NLAW. Ведь, как известно, эти противотанковые ракетные комплексы очень эффективны во время ведения оборонного боя именно в условиях городской застройки", — сообщил начальник Национальной академии сухопутных войск генерал-лейтенант Павел Ткачук.









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