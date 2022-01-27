Россия построила собственный завод по производству дронов. ФОТОрепортаж

Завод собирается выпускать большие дроны. Первый из них, с дальностью полета в 3 тыс. километров, собираются поставить в армию РФ уже в следующем году.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Завод возведен в Дубне Московской области. На нем собираются выпускать разведывательно-ударный БПЛА "Орион" весом более тонны. Производитель утверждает, что этот дрон может действовать на дальности в сотни километров.

В Минобороны РФ сообщили, что российские военные заказали у производителей беспилотные комплексы "Сириус", беспилотники радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД" и скоростной ударный беспилотник "Гром".

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"Наша российская армия получит, наконец, в нужном количестве ударные беспилотники, имеющиеся в ведущих армиях мира – у американцев, китайцев, турок", – комментирует московский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.

Следующим шагом на заводе была задумана разработка вооружения для беспилотников.















