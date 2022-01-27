Росія побудувала власний завод із виробництва дронів. ФОТОрепортаж
Завод збирається випускати великі дрони. Перший з них, із дальністю польоту 3 тис. кілометрів, збираються поставити до армії РФ вже наступного року.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
Завод зведено у Дубні Московської області. На ньому збираються випускати розвідувально-ударний БПЛА "Оріон" вагою понад тонну. Виробник твердить, що цей дрон може діяти на дальності у сотні кілометрів.
У Міноборони РФ повідомили, що російські військовики замовили у виробників безпілотні комплекси "Сіріус", безпілотники радіолокаційного дозору "Геліос-РЛД" та швидкісний ударний безпілотник "Грім".
"Наша російська армія отримає, нарешті, у потрібній кількості ударні безпілотники, які є у провідних арміях світу - в американців, китайців, турків", - коментує московський експерт в галузі безпілотних систем Деніс Федутінов.
Наступним кроком на заводі задумали розробку озброєння для безпілотників.
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вот то-то же !!
С 14 года сделано 8. Так что либо делаются без США, либо США ничего не имеет против.
РЛС с АФАР (такие как стоят на Су - 57) во всём мире умеют делать США, Франция, и РФ.
Пишут что гивно твой эльвброс но тебе виднее https://habr.com/ru/post/570716/
Но мы же знаем что в аналоговнетный ПАК ФА сделанный когда эльвброс был еще в проекте стоят тайваньские микросхемы
F - 22 разрабатывался ещё в конце 80 х. Его электроника - 90 х годов (дожились что даже на Су 57 электроника выглядит посолиднее (антенны РЛС разнесены по корпусу, что позволяет применять триангуляцию, при поиске источников сигналов). Есть станция пассивного обзора в ИК диапазоне)
F - 35 разрабатывался в начале 2000 х. Той же давности и его электроника (лучше чем на F - 22, хотя он вроде и "старше" по рангу)
Строить линию с новым техпроцессом производства микросхем, стоит бешеных денег. Если строить её только для ВПК, а потом 20 лет мариновать, не используя для бытовой электроники - ваше оружие выйдет золотым. С трудом верится что в оружие начала 2000 х ставили микросхемы по техпроцессу 6 Нм.
Как была россиюшка потемкинской деревней так ей и осталась, можно было бы превратить США в радиоактивный пепел, но там дочь усталой лошади живет и других впердных патриотов, так что этот план не подходит также 🤣
Тебе не стыдно продавать будущее своих соотечественников за ту зарплату которую ты получаешь поддерживая конченный кремлевский режим?
Комплект чертежей на крупный узел, за время изготовления этого узла, приходит в негодность (под конец изготовления некоторые чертежи приходится заказывать по новой, ибо понять что на старых, становится невозможно). А тут вдруг рабочие резко научатся бережно относиться к планшетам?
По крайней мере у меня на заводе 3Д модель на мониторе есть у технологов в техбюро цеха. Если кому то из рабочих надо, могут пройти 10 метров и посмотреть. А на местах работают с чертежами.
Израиль пошел навстречу единственному ситуативному союзнику в регионе Турции, находясь в окружении недружественных арабских государств.
Беспилотники семейства Bayraktar очень напоминают машины, произведенные в Израиле. Речь идет как о внешнем виде, так и о компоновке, исполнении и технических решениях, используемых при создании израильских беспилотников IAI Heron и Aerostar.
https://riafan.ru/1284415-izrail-predostavlyaet-turcii-vysokie-tekhnologii-chtoby-oslabit-sar Израиль предоставляет Турции высокие технологии, чтобы ослабить САР (riafan.ru)
Придётся потрошить китайские игрушки.
Говорил же - хватит дрочить на турок!!! Эти парни имеют намного больше профита с кацапами, хоть и накидуют им иногда
Хорошая мишень!