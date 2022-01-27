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Росія побудувала власний завод із виробництва дронів. ФОТОрепортаж

Завод збирається випускати великі дрони. Перший з них, із дальністю польоту 3 тис. кілометрів, збираються поставити до армії РФ вже наступного року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Завод зведено у Дубні Московської області. На ньому збираються випускати розвідувально-ударний БПЛА "Оріон" вагою понад тонну. Виробник твердить, що цей дрон може діяти на дальності у сотні кілометрів.

У Міноборони РФ повідомили, що російські військовики замовили у виробників безпілотні комплекси "Сіріус", безпілотники радіолокаційного дозору "Геліос-РЛД" та швидкісний ударний безпілотник "Грім".

"Наша російська армія отримає, нарешті, у потрібній кількості ударні безпілотники, які є у провідних арміях світу - в американців, китайців, турків", - коментує московський експерт в галузі безпілотних систем Деніс Федутінов.

Читайте: Росія раніше не допомагала зброєю "ДНР" та "ЛНР", це щось нове, - Пєсков

Наступним кроком на заводі задумали розробку озброєння для безпілотників.

Росія побудувала власний завод із виробництва дронів 01
Росія побудувала власний завод із виробництва дронів 02
Росія побудувала власний завод із виробництва дронів 03
Росія побудувала власний завод із виробництва дронів 04
Росія побудувала власний завод із виробництва дронів 05
Росія побудувала власний завод із виробництва дронів 06
Росія побудувала власний завод із виробництва дронів 07
Росія побудувала власний завод із виробництва дронів 08

Автор: 

зброя (7522) росія (65908) дрони (4856)


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Топ коментарі
+46
А зепадаль тим часом закатала гроші у асфальт.
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27.01.2022 22:05
+44
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27.01.2022 22:14
+31
разницу между "дороги делать" и "закатать в асфальт" ("разворовать через строительство") телячьих мозгов не хватает увидеть?
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27.01.2022 22:11
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совецкий беспилотник "Рейс" !!!!
страшно ?
вот то-то же !!
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28.01.2022 00:10 Відповісти
ВР-2 "Стриж"
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28.01.2022 00:15 Відповісти
Ту-143 «Рейс» - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 радянський розвідувальний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82 безпілотний літальний апарат з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD турбореактивним двигуном .
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28.01.2022 01:03 Відповісти
Ту-143 «Рейс»: беспилотный разведчик, который начиная с 1973 года построили серией в 950 единиц. Его применяли во время войны в Афганистане, в Ливанской войне и даже (!) в ходе недавнего конфликта на востоке Украины. Руководство страны расконсервировало их в апреле 2014-го.
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28.01.2022 08:26 Відповісти
Маю надію, що вони будуть так само падати як і вся іхня авіація за минулий рік, у цих рукожопих тільки мультики виходять!!!
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27.01.2022 23:41 Відповісти
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27.01.2022 23:43 Відповісти
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27.01.2022 23:57 Відповісти
Вообще планируется что Су 57 будет управлять группой беспилотников,типа С70 "Охотник", как командный пункт (собственно Охотник - ударный. Но планируется что в группе будет несколько типов беспилотников, ударные, разведовательные, РЭБ, для защиты самого командного пункта). Собственно вот уже на практике отрабатывается их взаимодействие.

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28.01.2022 00:35 Відповісти
В кремле много чего планировалось, а выходило как всегда.
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28.01.2022 03:05 Відповісти
Это один из двух оставшихся в живых аналоговнетных ПАК ФА для которых проклятые пиндосы отказываются продавать начинку?
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28.01.2022 04:59 Відповісти
Их сделано 10 лётных прототипов и 3 серийных (ещё 2 - в производстве). Один - разбился. 90 - заказано (76 для РФ, 14 Алжиру).

С 14 года сделано 8. Так что либо делаются без США, либо США ничего не имеет против.
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28.01.2022 11:56 Відповісти
Двигатель от АН - 2 как стоял, так и стоит, ну и ламповая РЛС, а так да...
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28.01.2022 12:46 Відповісти
Двигатель который там стоит обеспечивает самолёту тяговооруженность примерно одинаковую с F - 22, и превышающую F - 35

РЛС с АФАР (такие как стоят на Су - 57) во всём мире умеют делать США, Франция, и РФ.
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28.01.2022 12:56 Відповісти
Да,да Ваня, я знаю, вы всех паабидите...
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28.01.2022 13:06 Відповісти
кривляйтесь далі, може нашій країні це якось допоможе ...
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28.01.2022 15:45 Відповісти
Ложись помирай, все пропало...
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28.01.2022 19:08 Відповісти
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28.01.2022 13:08 Відповісти
Как называется хоть один россиянский серийный микрочип? Или в истребителе 5 поколения нет бортового компьютера, а иван в кабине все считает в уме?🤣
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28.01.2022 15:22 Відповісти
Различные процессоры типа "Эльбрус", "Байкал". Процессор обработки сигналов - например 1967BH28 (аналог импортного ADSP-TS201S).
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28.01.2022 15:52 Відповісти
Эльвброс 🤣 Иван у тебя компьютер на эльвбросе работает? Не отвичай знаю пиндосам продался не импортозамещаешь 🤣🤣🤣

Пишут что гивно твой эльвброс но тебе виднее https://habr.com/ru/post/570716/

Но мы же знаем что в аналоговнетный ПАК ФА сделанный когда эльвброс был еще в проекте стоят тайваньские микросхемы
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28.01.2022 16:01 Відповісти
Все технологии использованные в Американских ЦП, запатентованы. Сделаешь копию - придётся судиться. Эльбрусы - скорее процессоры обработки сигналов, из которого пытаются сделать ЦП. Такой процессор лучше работал бы в видеокарте. напрямую работать с программами под импортные процессоры он не может. Нужен эмулятор, создающий имитацию архитектуры процессора. Конечно в компьютерные игры на таком процессоре не поиграть, но для управления РЛС - более чем достаточно.
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28.01.2022 16:10 Відповісти
Могу скинуть больше ссылок, но даже твои россиянцы пишут про все что ты скинул что это устаревшее гивно, не имеющее применения, если нет желания получить технику начала 2000ых
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28.01.2022 16:05 Відповісти
если нет желания получить технику начала 2000ых

F - 22 разрабатывался ещё в конце 80 х. Его электроника - 90 х годов (дожились что даже на Су 57 электроника выглядит посолиднее (антенны РЛС разнесены по корпусу, что позволяет применять триангуляцию, при поиске источников сигналов). Есть станция пассивного обзора в ИК диапазоне)
F - 35 разрабатывался в начале 2000 х. Той же давности и его электроника (лучше чем на F - 22, хотя он вроде и "старше" по рангу)
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28.01.2022 16:19 Відповісти
Иван это не ватный ресурс - достаточно посмотреть на шлем VR для пилота и станет понятно что на россии отдельная временная линия и этого там не будет еще лет 50, специальная военная электроника в США разрабатываемая отдельно это лет 20-30 вперед от того что есть в продаже
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28.01.2022 16:49 Відповісти
Так шлемы которые выводят графику прямо на визор, и которыми можно управлять движением глаз (так что головки наведения ракет следят куда смотрит пилот, и поворачиваются в ту же сторону), делали у вас же в стране (в кооперации с РФ), ещё на основе советской электроники. А с того времени как бы прошло больше 20 лет

Строить линию с новым техпроцессом производства микросхем, стоит бешеных денег. Если строить её только для ВПК, а потом 20 лет мариновать, не используя для бытовой электроники - ваше оружие выйдет золотым. С трудом верится что в оружие начала 2000 х ставили микросхемы по техпроцессу 6 Нм.

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28.01.2022 17:21 Відповісти
Естественно что триллионов от нефтегазовых долларов на это было недостаточно, как и на покупку слегка отстающей технологии производства микрочипов, чтобы на ее базе лет через 20 возможно начать делать не отстающие от США, а хотя ***** все это надо если можно купить роботов на Алиэкспрессе и выдать ***** за аналоговнетных, а бюджет распилить, он будет не против - он и сам с друзьями пилит.

Как была россиюшка потемкинской деревней так ей и осталась, можно было бы превратить США в радиоактивный пепел, но там дочь усталой лошади живет и других впердных патриотов, так что этот план не подходит также 🤣

Тебе не стыдно продавать будущее своих соотечественников за ту зарплату которую ты получаешь поддерживая конченный кремлевский режим?
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28.01.2022 18:23 Відповісти
Что эти убогие наРФийские эльфы, вобще могут производить свое?!..........
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28.01.2022 00:04 Відповісти
Лет 15 чертежей на бумаге не видел. Большие мониторы с 3д моделями для сборки. Как всегда у ****** показуха.
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28.01.2022 00:48 Відповісти
Прямо на сборочном участке - мониторы???
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28.01.2022 01:01 Відповісти
Планшети.,я
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28.01.2022 09:41 Відповісти
Тем более... Монитор хотя бы на стене висит. А если будет переносной планшет, на следующий день его либо уронят с верстака, либо уронят на него краном заготовку, либо его вообще кара переедет.

Комплект чертежей на крупный узел, за время изготовления этого узла, приходит в негодность (под конец изготовления некоторые чертежи приходится заказывать по новой, ибо понять что на старых, становится невозможно). А тут вдруг рабочие резко научатся бережно относиться к планшетам?

По крайней мере у меня на заводе 3Д модель на мониторе есть у технологов в техбюро цеха. Если кому то из рабочих надо, могут пройти 10 метров и посмотреть. А на местах работают с чертежами.
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28.01.2022 11:51 Відповісти
Яй не сподівався, що в тебе, в мухосранську, користуються чєртєжамі, не про тебе, не про твою підорашію мова, а про ЦИВІЛІЗОВАНИЙ СВІТ, ЧИТАЙ ПО-СКЛАДАХ, може зрозумієш.
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28.01.2022 12:27 Відповісти
Вот смотрю я на фото с завода производящего F - 35, и бумаг на нём вижу гораздо больше нежели экранов.

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28.01.2022 13:00 Відповісти
Може ти не добачаєш, мокша? Окуляри тобі в руки.
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28.01.2022 14:39 Відповісти
В России обвинили Израиль в продаже Турции, технологии опасных беспилотников.

Израиль пошел навстречу единственному ситуативному союзнику в регионе Турции, находясь в окружении недружественных арабских государств.

Беспилотники семейства Bayraktar очень напоминают машины, произведенные в Израиле. Речь идет как о внешнем виде, так и о компоновке, исполнении и технических решениях, используемых при создании израильских беспилотников IAI Heron и Aerostar.
https://riafan.ru/1284415-izrail-predostavlyaet-turcii-vysokie-tekhnologii-chtoby-oslabit-sar Израиль предоставляет Турции высокие технологии, чтобы ослабить САР (riafan.ru)
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28.01.2022 00:48 Відповісти
Ты верь больше мокшанской прессе, нашел же где информацию черпать...
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28.01.2022 09:50 Відповісти
Нахрена им беспилотник, у них зомбаков без мозгов хватает, заправили боярой и уря! ***** давно поняло в них толк, дёшево и сердито.
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28.01.2022 00:51 Відповісти
это из той серии что и с рогозиным и кацапо-космосом....
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28.01.2022 01:09 Відповісти
Как они будут работать без американских интегральных схем ?
Придётся потрошить китайские игрушки.
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28.01.2022 01:46 Відповісти
Там всё на радиолампах 3мы 62ты.
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28.01.2022 08:24 Відповісти
Головне у безпілотника оператор.
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28.01.2022 01:55 Відповісти
А в оператора - інформація з супутників, літаків-розвідників тощо.
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28.01.2022 03:06 Відповісти
Есть инфа что на этом заводе турки работают.
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28.01.2022 03:38 Відповісти
Ото буде ЗРАДА

Говорил же - хватит дрочить на турок!!! Эти парни имеют намного больше профита с кацапами, хоть и накидуют им иногда
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28.01.2022 04:01 Відповісти
Не тринди, хто б турків на "Радугу" пустив?
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28.01.2022 09:44 Відповісти
Не официально, а завербованные РФ большой зарплатой, вот и строят подобие Байрактара.
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28.01.2022 10:54 Відповісти
Непонятны шапкозакидательские настроения. Запад. в т.ч. Германия и Израиль поставляют комплектующие и технологии. Непонятно. почему имея Антонова, у нас нет серийного выпуска ударных беспилотников. При том, что все понимают их важность. Не иначе, как саботаж.
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28.01.2022 06:29 Відповісти
Немає замовлень на них, а розробки Є і у Луча, і у Антонова. А про те, що жиди передали туркам передові технології для їхніх БПЛА чисто жидокасабський 3,14здіж. Мовляв, ми - такі видатні, а те що є хорошого у інших - теж наше....або у нас куплене, або вкрадене.
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28.01.2022 09:52 Відповісти
сколько повылазило кацапни подняли вой о своем гавне аналахов нет какая конспирация !
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28.01.2022 08:35 Відповісти
Большие.
Хорошая мишень!
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28.01.2022 08:40 Відповісти
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28.01.2022 08:45 Відповісти
Кроме авионики для дронов важнейшим является микроэлектронная начинка, которой в РФ нету и без которой дроны мертвы.
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28.01.2022 10:21 Відповісти
С чего Вы взяли что её нету?
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28.01.2022 12:19 Відповісти
Откуда ей взяться?
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28.01.2022 12:48 Відповісти
А что "Микрон" развалили?
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28.01.2022 13:21 Відповісти
хаз стоит брошенный, хаи есть рядом, куча контор делает по цехам в харькове и киеве малофезюляжыные самолеты продавая по всей планете - ходим выпрашиваем у турок хоть шо то - сюр
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28.01.2022 10:46 Відповісти
На производство беспилотников нужны деньги, пускай даже и не большие но все равно деньги. У нас внешний долг только за прошлый месяц вырос на 4!!!! Миллиарда долларов. Где эти деньги, куда ушли?? Все тендеры только на асфальт! Зимой! От этого зебилизма просто никаких слов нет. Все только для Бени, одному ему хорошо, а вы о ХАЗе и ХАИ.
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28.01.2022 11:13 Відповісти
Фінансист, а де ж баланс, дебіт-кредіт?
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28.01.2022 12:31 Відповісти
похож он сильно на китайский, но нам от єтого не лучше.
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28.01.2022 12:09 Відповісти
Смішний ти, "похож он сильно на китайский". Запам'ятай і передай таваріщам: "Це китайське ЗАВЖДИ на щось схоже і, аж ніяк, не навпаки".
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28.01.2022 18:59 Відповісти
Смішний ти!!, і своїм таваріщам передай, дебіл бл.дь малоумний, заклинило чи на більше ума нема
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28.01.2022 19:06 Відповісти
І що мені не сподобалось, що аж ТАК стало підгорати?
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28.01.2022 23:57 Відповісти
дурний ти як сало без хліба, може отпусте, не на того гавкаєшь
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29.01.2022 09:52 Відповісти
Зрозуміло, іди на куй.
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29.01.2022 16:04 Відповісти
Я так поняв ти ой.нутий або кацап
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30.01.2022 13:30 Відповісти
Ти не знаєш, куди ЦЕ. Підказую: "Оце, звідси і куй знає куди..."
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30.01.2022 13:34 Відповісти
В Дубне был военый авиазавод.Перепрофилировали. Фейки будут усердно производить.Блеф и пурга.
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28.01.2022 12:45 Відповісти
Він не тільки БУВ, він Є. НПО "Радуга" називається. У свій час займався "розробкою", читай,копіюванням, Американського "Томагавк", в радянському виконанні Х-55.
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28.01.2022 15:00 Відповісти
Насколько я помню ХАЗ их выпускал..
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28.01.2022 15:33 Відповісти
Випускав - ХАЗ, і не тільки, а, начебто, розробляла НПО"Радуга", м. Дубна
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28.01.2022 15:47 Відповісти
Именно такие бумажечки стоят на каждом заводе у рабочего места 🤣
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28.01.2022 15:41 Відповісти
Пусть напильниками драчевыми запасутся
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28.01.2022 20:09 Відповісти
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