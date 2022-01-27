Росія побудувала власний завод із виробництва дронів. ФОТОрепортаж

Завод збирається випускати великі дрони. Перший з них, із дальністю польоту 3 тис. кілометрів, збираються поставити до армії РФ вже наступного року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Завод зведено у Дубні Московської області. На ньому збираються випускати розвідувально-ударний БПЛА "Оріон" вагою понад тонну. Виробник твердить, що цей дрон може діяти на дальності у сотні кілометрів.

У Міноборони РФ повідомили, що російські військовики замовили у виробників безпілотні комплекси "Сіріус", безпілотники радіолокаційного дозору "Геліос-РЛД" та швидкісний ударний безпілотник "Грім".

"Наша російська армія отримає, нарешті, у потрібній кількості ударні безпілотники, які є у провідних арміях світу - в американців, китайців, турків", - коментує московський експерт в галузі безпілотних систем Деніс Федутінов.

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Наступним кроком на заводі задумали розробку озброєння для безпілотників.















