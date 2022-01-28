Здание спорткомплекса "Днепровец" восстанавливают на Днепропетровщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

В поселке Днепровское Каменского района Днепропетровской области начались работы по восстановлению спорткомплекса "Днепровец".

Об этом сообщили в Днепропетровской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Там проводили универсиады, соревнования между командами девушек и парней. Для взрослых и детей работал бассейн. Почти через шесть десятилетий здание стало аварийным. Покосилась кровля, сносились коммуникации, стали ветхими деревянные окна", - рассказали в облгосадминистрации.

Реконструкция комплекса будет проходить по программе Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка". В настоящее время на объекте уже продолжаются демонтажные работы.

Спорткомплекс "Днепровец" расположен рядом с одноименным стадионом, который в ходе "Большой стройки" уже был восстановлен в прошлом году. Таким образом, реконструированный "Днепровец" завершит формирование современной спортивной базы, на которой смогут заниматься профессиональные футболисты, волейболисты, баскетболисты, боксеры, легкоатлеты и пловцы.

В ходе реконструкции в "Днепровце" будет восстановлен 25-метровый бассейн на 4 дорожки, полностью заменены все инженерные коммуникации, обновлен фасад и оборудованы внутренние помещения - тренерские, раздевалки, спортивные и тренажерные залы. Все работы будут выполнены с применением современных технологий.

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"На Днепропетровщине в разгаре новый инфраструктурный год. В области продолжаем обновлять детские сады, школы, стадионы и городские арены. Работаем и над модернизацией двух бассейнов. Один – в Марганце. Другой – в поселке Днепровское", – рассказал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Напомним, в 2021 прошлом году в рамках "Большой стройки" во всех регионах Украины было реконструировано и построено 22 бассейна, 29 стадионов, 13 ДЮСШ, 13 спорткомплексов, а также оборудованы около 500 спортивных площадок и 600 активных парков. Такие данные ранее привел заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.









