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Здание спорткомплекса "Днепровец" восстанавливают на Днепропетровщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

В поселке Днепровское Каменского района Днепропетровской области начались работы по восстановлению спорткомплекса "Днепровец".

Об этом сообщили в Днепропетровской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Там проводили универсиады, соревнования между командами девушек и парней. Для взрослых и детей работал бассейн. Почти через шесть десятилетий здание стало аварийным. Покосилась кровля, сносились коммуникации, стали ветхими деревянные окна", - рассказали в облгосадминистрации.

Реконструкция комплекса будет проходить по программе Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка". В настоящее время на объекте уже продолжаются демонтажные работы.

Спорткомплекс "Днепровец" расположен рядом с одноименным стадионом, который в ходе "Большой стройки" уже был восстановлен в прошлом году.  Таким образом, реконструированный "Днепровец" завершит формирование современной спортивной базы, на которой смогут заниматься профессиональные футболисты, волейболисты, баскетболисты, боксеры, легкоатлеты и пловцы.

В ходе реконструкции в "Днепровце" будет восстановлен 25-метровый бассейн на 4 дорожки, полностью заменены все инженерные коммуникации, обновлен фасад и оборудованы внутренние помещения - тренерские, раздевалки, спортивные и тренажерные залы. Все работы будут выполнены с применением современных технологий.

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"На Днепропетровщине в разгаре новый инфраструктурный год. В области продолжаем обновлять детские сады, школы, стадионы и городские арены. Работаем и над модернизацией двух бассейнов. Один – в Марганце. Другой – в поселке Днепровское", – рассказал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Напомним, в 2021 прошлом году в рамках "Большой стройки" во всех регионах Украины было реконструировано и построено 22 бассейна, 29 стадионов, 13 ДЮСШ, 13 спорткомплексов, а также оборудованы около 500 спортивных площадок и 600 активных парков. Такие данные ранее привел заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

Здание спорткомплекса Днепровец восстанавливают на Днепропетровщине, - ОГА 01
Здание спорткомплекса Днепровец восстанавливают на Днепропетровщине, - ОГА 02
Здание спорткомплекса Днепровец восстанавливают на Днепропетровщине, - ОГА 03
Здание спорткомплекса Днепровец восстанавливают на Днепропетровщине, - ОГА 04
Здание спорткомплекса Днепровец восстанавливают на Днепропетровщине, - ОГА 05

Автор: 

стадион (185) Большая стройка (728) Днепропетровская область (4060)


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Топ комментарии
+2
Хто буде платити за опалення і освітлення?)
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28.01.2022 14:22
+2
здадуть в оренду приватним клубам, а громаді дадуть якийсь майданчик з трома залізками.
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28.01.2022 14:25
+2
У них главное освоить деньги/откаты !
Содержание - их не волнует....
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28.01.2022 14:30
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Ну, поглянемо що буде...
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28.01.2022 14:19 Ответить
здадуть в оренду приватним клубам, а громаді дадуть якийсь майданчик з трома залізками.
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28.01.2022 14:25 Ответить
Хто буде платити за опалення і освітлення?)
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28.01.2022 14:22 Ответить
У них главное освоить деньги/откаты !
Содержание - их не волнует....
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28.01.2022 14:30 Ответить
Велике крадівництво триває?
А шо там з ледовим у Дніпрі робиться хто знає, шо за двіж, хто забір поставив?
Філя таки підгріб під себе лєдовий палац у Дніпрі, чи сраний ішак його коломойші віддав?
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28.01.2022 14:38 Ответить
Я извиняюсь , Вы вообще в курсе , что Филатов с Коломойским , как бы это сказать по мягче , в последнее время не совсем дружат . Можно сказать заклятые друзья
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28.01.2022 15:15 Ответить
сраний ішак - це наш припіздент
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28.01.2022 15:18 Ответить
Та то звісно що ваш препіздент хто ж з вами сперечається.
От тільки нам зовсім не подобається ваш президент, хочемо свого мати президента!
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30.01.2022 10:37 Ответить
воно таке ж моє як і Ваше
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30.01.2022 11:17 Ответить
Дружать не дружать яка різниця, це їм що якось заважа грабувати Україну?
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30.01.2022 10:38 Ответить
 
 