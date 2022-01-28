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Будівлю спорткомплексу "Дніпровець" відновлюють на Дніпропетровщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

У селищі Дніпровське Кам'янського району Дніпропетровської області розпочалися роботи з відновлення спорткомплексу "Дніпровець".

Про це повідомили у Дніпропетровській ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Там проводили універсіади, змагання між командами дівчат та хлопців. Для дорослих та дітей працював басейн. Майже за шість десятиліть будівля стала аварійною. Покосилася покрівля, зносилися комунікації, стали трухлявими дерев’яні вікна", - розповіли в облдержадміністрації.

Реконструкція комплексу проходитиме за програмою "Велике будівництво". Наразі на об'єкті вже тривають демонтажні роботи.

Спорткомплекс "Дніпровець" розташований поруч із однойменним стадіоном, який у ході "Великого будівництва" вже було відновлено минулого року. Таким чином, реконструйований "Дніпровець" завершить формування сучасної спортивної бази, на якій зможуть займатися професійні футболісти, волейболісти, баскетболісти, боксери, легкоатлети та плавці.

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Під час реконструкції у "Дніпровці" буде відновлено 25-метровий басейн на 4 доріжки, повністю замінено всі інженерні комунікації, оновлено фасад та обладнано внутрішні приміщення – тренерські, роздягальні, спортивні та тренажерні зали. Усі роботи будуть виконані із застосуванням сучасних технологій.

"На Дніпропетровщині у розпалі новий інфраструктурний рік. В області продовжуємо оновлювати дитячі садки, школи, стадіони та міські арени. Працюємо і над модернізацією двох басейнів. Один – у Марганці. Інший – у селищі Дніпровське", – розповів голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Нагадаємо, у 2021 році в межах "Великого будівництва" в усіх регіонах України було реконструйовано та збудовано 22 басейни, 29 стадіонів, 13 ДЮСШ, 13 спорткомплексів, а також обладнано близько 500 спортивних майданчиків та 600 активних парків. Такі дані раніше оприлюднив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

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Будівлю спорткомплексу Дніпровець відновлюють на Дніпропетровщині, - ОДА 01
Будівлю спорткомплексу Дніпровець відновлюють на Дніпропетровщині, - ОДА 02
Будівлю спорткомплексу Дніпровець відновлюють на Дніпропетровщині, - ОДА 03
Будівлю спорткомплексу Дніпровець відновлюють на Дніпропетровщині, - ОДА 04
Будівлю спорткомплексу Дніпровець відновлюють на Дніпропетровщині, - ОДА 05

Автор: 

стадіон (100) Велике будівництво (741) Дніпропетровська область (3840)


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Топ коментарі
+2
Хто буде платити за опалення і освітлення?)
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28.01.2022 14:22
+2
здадуть в оренду приватним клубам, а громаді дадуть якийсь майданчик з трома залізками.
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28.01.2022 14:25
+2
У них главное освоить деньги/откаты !
Содержание - их не волнует....
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28.01.2022 14:30
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Ну, поглянемо що буде...
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28.01.2022 14:19 Відповісти
здадуть в оренду приватним клубам, а громаді дадуть якийсь майданчик з трома залізками.
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28.01.2022 14:25 Відповісти
Хто буде платити за опалення і освітлення?)
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28.01.2022 14:22 Відповісти
У них главное освоить деньги/откаты !
Содержание - их не волнует....
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28.01.2022 14:30 Відповісти
Велике крадівництво триває?
А шо там з ледовим у Дніпрі робиться хто знає, шо за двіж, хто забір поставив?
Філя таки підгріб під себе лєдовий палац у Дніпрі, чи сраний ішак його коломойші віддав?
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28.01.2022 14:38 Відповісти
Я извиняюсь , Вы вообще в курсе , что Филатов с Коломойским , как бы это сказать по мягче , в последнее время не совсем дружат . Можно сказать заклятые друзья
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28.01.2022 15:15 Відповісти
сраний ішак - це наш припіздент
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28.01.2022 15:18 Відповісти
Та то звісно що ваш препіздент хто ж з вами сперечається.
От тільки нам зовсім не подобається ваш президент, хочемо свого мати президента!
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30.01.2022 10:37 Відповісти
воно таке ж моє як і Ваше
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30.01.2022 11:17 Відповісти
Дружать не дружать яка різниця, це їм що якось заважа грабувати Україну?
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30.01.2022 10:38 Відповісти
 
 