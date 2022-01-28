Будівлю спорткомплексу "Дніпровець" відновлюють на Дніпропетровщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

У селищі Дніпровське Кам'янського району Дніпропетровської області розпочалися роботи з відновлення спорткомплексу "Дніпровець".

Про це повідомили у Дніпропетровській ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Там проводили універсіади, змагання між командами дівчат та хлопців. Для дорослих та дітей працював басейн. Майже за шість десятиліть будівля стала аварійною. Покосилася покрівля, зносилися комунікації, стали трухлявими дерев’яні вікна", - розповіли в облдержадміністрації.

Реконструкція комплексу проходитиме за програмою "Велике будівництво". Наразі на об'єкті вже тривають демонтажні роботи.

Спорткомплекс "Дніпровець" розташований поруч із однойменним стадіоном, який у ході "Великого будівництва" вже було відновлено минулого року. Таким чином, реконструйований "Дніпровець" завершить формування сучасної спортивної бази, на якій зможуть займатися професійні футболісти, волейболісти, баскетболісти, боксери, легкоатлети та плавці.

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Під час реконструкції у "Дніпровці" буде відновлено 25-метровий басейн на 4 доріжки, повністю замінено всі інженерні комунікації, оновлено фасад та обладнано внутрішні приміщення – тренерські, роздягальні, спортивні та тренажерні зали. Усі роботи будуть виконані із застосуванням сучасних технологій.

"На Дніпропетровщині у розпалі новий інфраструктурний рік. В області продовжуємо оновлювати дитячі садки, школи, стадіони та міські арени. Працюємо і над модернізацією двох басейнів. Один – у Марганці. Інший – у селищі Дніпровське", – розповів голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Нагадаємо, у 2021 році в межах "Великого будівництва" в усіх регіонах України було реконструйовано та збудовано 22 басейни, 29 стадіонів, 13 ДЮСШ, 13 спорткомплексів, а також обладнано близько 500 спортивних майданчиків та 600 активних парків. Такі дані раніше оприлюднив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

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