На вокзале в Днепре упала люстра, "Укрзализныця" проверит все вокзалы. ФОТО
"Укрзализныця" проведет внеплановую проверку всех подвесных осветительных приборов на железнодорожных вокзалах из-за падения люстры на вокзале Днепра.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".
"В пятницу, 28 января, проходили плановые регламентные работы по замене ламп люстры центрального вокзала Днепра. Во время поднятия люстры после чистки патронов оборвался трос, люстра упала на пол.
Работы происходили с соблюдением всех правил безопасности, зона под люстрой была ограждена, никто из работников или посетителей вокзала не пострадал.
В связи с этим "Вокзальная компания" "Укрзализныци" запускает дополнительную, внеплановую проверку всех подвесных осветительных приборов на железнодорожных вокзалах.
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Какая-то нездоровая хрень у них раз за разом...
Менора - плевок в лицо украинской нации
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Центр вторжения инопланетян
и бєлка на додаток ! 😕
Время пришло
це хаос...
у родственников за ******** денеги за ними даже планово не следит ...
Проведите инструктаж.
а по теме - причина простая , крепление подпортили грызуны ( не чурки ) , ну те которые с маленькими ушами
-?? Ну бачив , а шо?
-А два ляма ?
-???
-Ну то підіть на вокзал і подивіться..