На вокзале в Днепре упала люстра, "Укрзализныця" проверит все вокзалы. ФОТО

"Укрзализныця" проведет внеплановую проверку всех подвесных осветительных приборов на железнодорожных вокзалах из-за падения люстры на вокзале Днепра.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".

"В пятницу, 28 января, проходили плановые регламентные работы по замене ламп люстры центрального вокзала Днепра. Во время поднятия люстры после чистки патронов оборвался трос, люстра упала на пол.

Работы происходили с соблюдением всех правил безопасности, зона под люстрой была ограждена, никто из работников или посетителей вокзала не пострадал.

В связи с этим "Вокзальная компания" "Укрзализныци" запускает дополнительную, внеплановую проверку всех подвесных осветительных приборов на железнодорожных вокзалах.

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