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На вокзале в Днепре упала люстра, "Укрзализныця" проверит все вокзалы. ФОТО

"Укрзализныця" проведет внеплановую проверку всех подвесных осветительных приборов на железнодорожных вокзалах из-за падения люстры на вокзале Днепра.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".

"В пятницу, 28 января, проходили плановые регламентные работы по замене ламп люстры центрального вокзала Днепра. Во время поднятия люстры после чистки патронов оборвался трос, люстра упала на пол.

Работы происходили с соблюдением всех правил безопасности, зона под люстрой была ограждена, никто из работников или посетителей вокзала не пострадал.

В связи  с этим "Вокзальная компания" "Укрзализныци" запускает дополнительную, внеплановую проверку всех подвесных осветительных приборов на железнодорожных вокзалах.

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На вокзале в Днепре упала люстра, Укрзализныця проверит все вокзалы 01
На вокзале в Днепре упала люстра, Укрзализныця проверит все вокзалы 02

Автор: 

вокзал (268) Днепр (4439) Укрзализныця (2759)


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Топ комментарии
+39
Хорошо бы в Раде упала, - поголовная люстрация!
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29.01.2022 17:05 Ответить
+38
Спочатку треба видати чорта каломоя Штатам, а вже потім освятити.
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29.01.2022 17:05 Ответить
+34
Днепру надо взять свечку и обойти ходом вокруг города.
Какая-то нездоровая хрень у них раз за разом...
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29.01.2022 16:59 Ответить
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а Каламойського і Ахметава, під нею не було, часом?
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29.01.2022 16:57 Ответить
Они за безопасную Зеленую энергетику.
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29.01.2022 17:08 Ответить
Найомные СерЛещи догрызают зализныцю 😟
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29.01.2022 18:26 Ответить
То есть догори дригом, зі стелі почали, тому люстра і впала.
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29.01.2022 19:19 Ответить
Днепру надо взять свечку и обойти ходом вокруг города.
Какая-то нездоровая хрень у них раз за разом...
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29.01.2022 16:59 Ответить
Спочатку треба видати чорта каломоя Штатам, а вже потім освятити.
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29.01.2022 17:05 Ответить
ще не було Вія, ше не відкрилися очі - вони не бачать.
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29.01.2022 17:10 Ответить
А в каком населенном пункте живете вы?
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29.01.2022 17:09 Ответить
деревня Гадюкино
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29.01.2022 17:23 Ответить
Ну если действительно там то Я за него спокоен, там вокзала нет от слова совсем.
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29.01.2022 17:38 Ответить
А сам-то чей будешь?
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29.01.2022 17:40 Ответить
Мы каким то диалогом связаны, или ты старший брат ейный, с Днепра Я, так устроит.
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29.01.2022 17:44 Ответить
а что вы хотите, если город в тени гигантской миноры ? 🤔
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29.01.2022 18:27 Ответить
мы все в ее тени)
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29.01.2022 19:22 Ответить


Менора - плевок в лицо украинской нации

"Я согласен, чтобы моя страна обдувалась ветрами всех культур. Но я не согласен, чтобы ветры других культур сбивали меня с ног" (М. Ганди)

Центр вторжения инопланетян
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29.01.2022 21:14 Ответить
Ганди с иудейством как-то мало контачит
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29.01.2022 22:24 Ответить
Люстру обычно крепят на трос. Это необходимо для опускания (чистки)и поднимания .Концы троса должны быть зачалены. В связи экономии сейчас ставят хомуты. Некоторые люстры весят тонны.Наблюдаю как из за этих хомутиков(продавцы дают гарантию)гибнут люди
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29.01.2022 19:28 Ответить
А еще на левой ножке на правую сторону попрыгать, точно поможет
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29.01.2022 22:19 Ответить
Это хороший знак всем тем кто намылился свалить от обязанности защищать свою Страну.
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29.01.2022 16:59 Ответить
люстра впала в квітні 19ґо - причому кожному з 73%х персонально...
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29.01.2022 17:02 Ответить
+ 100 !
и бєлка на додаток ! 😕
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29.01.2022 18:29 Ответить
отзываю свой голос =за порошенка=
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29.01.2022 18:47 Ответить
ти ж ермак, не дивно...
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29.01.2022 18:49 Ответить
он - мушкетер ЗЕ-льонского: д'Ермак !
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29.01.2022 21:16 Ответить
не дывно, я Ермак
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29.01.2022 23:09 Ответить
Оооо ...Когда после поморанчевой революции в раде заговорили о люстрации, было обнаружено, что крепление люстры под куполом аварийно..и тогда Кравчук сказал "..якщо ця люстра впаде то це буде справжня люстрація.."
Время пришло
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29.01.2022 17:04 Ответить
Хорошо бы в Раде упала, - поголовная люстрация!
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29.01.2022 17:05 Ответить
не...там нужно чтобы каждому досталось по кумполу,значит падать должен купол.
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29.01.2022 17:10 Ответить
Падать должна Точка-У запущенная на учениях и случайно осознавшая что её роль в истории несравнимо больше чем просто попасть в учебную мишень.
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29.01.2022 17:36 Ответить
Беда случится, у илюхи затвор может заклинить с испугу.
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29.01.2022 17:11 Ответить
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29.01.2022 17:16 Ответить
такая люстра может погнуть бубенцы на тупой бошке клоуна
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29.01.2022 17:17 Ответить
тем более европейская солидарность не под люстрой сидит
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29.01.2022 19:56 Ответить
Харьков отбился от нечисти,так теперь очередь Днепра...
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29.01.2022 17:08 Ответить
А якби взірвався туалет:? Всі туалети перевіряли би?
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29.01.2022 17:11 Ответить
укради в секретке секретній документ...подотри им жопу в привокзальном туалете...а затем сообщи в СБУ
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29.01.2022 17:13 Ответить
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29.01.2022 17:14 Ответить
Слушна ідея, бо особливо у Харкові багато туалетів забито ватою.
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29.01.2022 17:16 Ответить
вариант 2...магазин от ак-74..в него вложить 2 боевых патрона больше не надо..., бросаеш рядом с очком...дальнейшие действия аналогично....
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29.01.2022 17:25 Ответить
де дивиться наглядова рада укрзалізниці ..аа зарплати з преміями бере
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29.01.2022 17:11 Ответить
а рада нагляду за "наглядовою радою укрзалізниці" куди дивиться?
це хаос...
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29.01.2022 17:16 Ответить
Клован будет открывать новую люстру?
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29.01.2022 17:16 Ответить
Когда ставят руководить таких как Лещенко и прочие не только люстры будут на голову падать😂
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29.01.2022 17:17 Ответить
Вот и Филатову прикатило ...Новую люстру ,точно золотую купит.
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29.01.2022 17:22 Ответить
Трос подпилили чтобы оформить велике люстрівництво
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29.01.2022 17:25 Ответить
Сирожа не проследил за покупкой нужного качества троса?...Некогда было?...
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29.01.2022 17:25 Ответить
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29.01.2022 17:53 Ответить
А на нижнем фото что за цепь?)
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29.01.2022 17:52 Ответить
У нас потрібно, щоб щось впало, тоді починають перевіряти все, але треба перевіряти, кого наймати для будівництва та ремонту, а не наймати за відкати.
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29.01.2022 17:27 Ответить
Якщо стеля ціла- це або диверсія, або кримінал. Подібні люстри просто так не падають.
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29.01.2022 17:30 Ответить
Вы еще раз внимательно статью прочтите) У рукожопов трос лопнул во время подьема люстры))) Теперь нужно все люстры проверить)
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29.01.2022 17:45 Ответить
А лучше присмотритесь к нижнему фото)))
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29.01.2022 17:51 Ответить
Спецом разбили. Теперь распилят на закупке новой.
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29.01.2022 17:31 Ответить
У Дніпрі люстра, а у Нижньому Новгороді літак
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29.01.2022 17:42 Ответить
Обратите внимание на нижнее фото) Что это за ЦЕПЬ там виднеется?))) Это тот "трос" который лопнул?))) Или кто то пистит и рукожопы просто ее уронили?)))
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29.01.2022 17:50 Ответить
странно, начали проверять все люстры, значит следует проверять и руководство которое закупило такие х*евые люстры повсеместно у родственников за ******** денег и за ними даже планово не следит ...
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29.01.2022 18:15 Ответить
И розетки все проверьте.
Проведите инструктаж.
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29.01.2022 18:45 Ответить
ну и новость , обсуждать че-ли нечего
а по теме - причина простая , крепление подпортили грызуны ( не чурки ) , ну те которые с маленькими ушами
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29.01.2022 18:50 Ответить
Ось як би у Верховній раді впала люстра, то була б справжня люстрація.😉
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29.01.2022 18:58 Ответить
жди подорожания перевозок
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29.01.2022 19:51 Ответить
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29.01.2022 20:12 Ответить
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29.01.2022 20:13 Ответить
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29.01.2022 20:14 Ответить
зномение о нападении
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29.01.2022 20:39 Ответить
Лєщ болти стирив...
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29.01.2022 21:12 Ответить
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29.01.2022 21:23 Ответить
А нельзя ли к таким опасным тяжёлым вещам, под которыми ходят сотни людей ежедневно, правилами монтажа обязать дублирование несущих тросов.
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29.01.2022 22:50 Ответить
и нах они там нужны такие тяжёлые...
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29.01.2022 23:53 Ответить
-Куме , бачили пом'яту і рвану двухсотку ?
-?? Ну бачив , а шо?
-А два ляма ?
-???
-Ну то підіть на вокзал і подивіться..
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30.01.2022 00:02 Ответить
 
 