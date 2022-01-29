На вокзалі в Дніпрі впала люстра, "Укрзалізниця" перевірить усі вокзали. ФОТО

"Укрзалізниця" проведе позапланову перевірку всіх підвісних освітлювальних приладів на залізничних вокзалах через падіння люстри на вокзалі Дніпра.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті "Укрзалізниці".

"У п’ятницю, 28 січня, відбувались планові регламентні роботи з заміни ламп люстри центрального вокзалу Дніпра. Під час підняття люстри після чистки патронів обірвався трос, люстра впала на підлогу.

Роботи відбувалися з дотриманням всіх правил безпеки, зона під люстрою була огороджена, ніхто з працівників чи відвідувачів вокзалу не постраждав".

У зв’язку з цим "Вокзальна компанія" "Укрзалізниці" запускає додаткову, позапланову перевірку всіх підвісних освітлювальних приладів на залізничних вокзалах.

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