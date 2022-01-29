На вокзалі в Дніпрі впала люстра, "Укрзалізниця" перевірить усі вокзали. ФОТО
"Укрзалізниця" проведе позапланову перевірку всіх підвісних освітлювальних приладів на залізничних вокзалах через падіння люстри на вокзалі Дніпра.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті "Укрзалізниці".
"У п’ятницю, 28 січня, відбувались планові регламентні роботи з заміни ламп люстри центрального вокзалу Дніпра. Під час підняття люстри після чистки патронів обірвався трос, люстра впала на підлогу.
Роботи відбувалися з дотриманням всіх правил безпеки, зона під люстрою була огороджена, ніхто з працівників чи відвідувачів вокзалу не постраждав".
У зв’язку з цим "Вокзальна компанія" "Укрзалізниці" запускає додаткову, позапланову перевірку всіх підвісних освітлювальних приладів на залізничних вокзалах.
Топ коментарі
+39 Rhodesian
показати весь коментар29.01.2022 17:05 Відповісти Посилання
+38 Алла Новосад #194524
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+34 Женя-Женя
показати весь коментар29.01.2022 16:59 Відповісти Посилання
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Какая-то нездоровая хрень у них раз за разом...
Менора - плевок в лицо украинской нации
"Я согласен, чтобы моя страна обдувалась ветрами всех культур. Но я не согласен, чтобы ветры других культур сбивали меня с ног" (М. Ганди)
Центр вторжения инопланетян
и бєлка на додаток ! 😕
Время пришло
це хаос...
у родственников за ******** денеги за ними даже планово не следит ...
Проведите инструктаж.
а по теме - причина простая , крепление подпортили грызуны ( не чурки ) , ну те которые с маленькими ушами
-?? Ну бачив , а шо?
-А два ляма ?
-???
-Ну то підіть на вокзал і подивіться..