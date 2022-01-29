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На вокзалі в Дніпрі впала люстра, "Укрзалізниця" перевірить усі вокзали. ФОТО

"Укрзалізниця" проведе позапланову перевірку всіх підвісних освітлювальних приладів на залізничних вокзалах через падіння люстри на вокзалі Дніпра.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті "Укрзалізниці".

"У п’ятницю, 28 січня, відбувались планові регламентні роботи з заміни ламп люстри центрального вокзалу Дніпра. Під час підняття люстри після чистки патронів обірвався трос, люстра впала на підлогу.

Роботи відбувалися з дотриманням всіх правил безпеки, зона під люстрою була огороджена, ніхто з працівників чи відвідувачів вокзалу не постраждав".

У зв’язку з цим "Вокзальна компанія" "Укрзалізниці" запускає додаткову, позапланову перевірку всіх підвісних освітлювальних приладів на залізничних вокзалах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На вокзалах 18 міст можна зробити бустерне щеплення. ПЕРЕЛІК

На вокзалі в Дніпрі впала люстра, Укрзалізниця перевірить усі вокзали 01
На вокзалі в Дніпрі впала люстра, Укрзалізниця перевірить усі вокзали 02

Автор: 

вокзал (290) Дніпро (3298) Укрзалізниця (6897)


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Топ коментарі
+39
Хорошо бы в Раде упала, - поголовная люстрация!
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29.01.2022 17:05 Відповісти
+38
Спочатку треба видати чорта каломоя Штатам, а вже потім освятити.
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29.01.2022 17:05 Відповісти
+34
Днепру надо взять свечку и обойти ходом вокруг города.
Какая-то нездоровая хрень у них раз за разом...
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29.01.2022 16:59 Відповісти
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а Каламойського і Ахметава, під нею не було, часом?
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29.01.2022 16:57 Відповісти
Они за безопасную Зеленую энергетику.
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29.01.2022 17:08 Відповісти
Найомные СерЛещи догрызают зализныцю 😟
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29.01.2022 18:26 Відповісти
То есть догори дригом, зі стелі почали, тому люстра і впала.
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29.01.2022 19:19 Відповісти
Днепру надо взять свечку и обойти ходом вокруг города.
Какая-то нездоровая хрень у них раз за разом...
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29.01.2022 16:59 Відповісти
Спочатку треба видати чорта каломоя Штатам, а вже потім освятити.
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29.01.2022 17:05 Відповісти
ще не було Вія, ше не відкрилися очі - вони не бачать.
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29.01.2022 17:10 Відповісти
А в каком населенном пункте живете вы?
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29.01.2022 17:09 Відповісти
деревня Гадюкино
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29.01.2022 17:23 Відповісти
Ну если действительно там то Я за него спокоен, там вокзала нет от слова совсем.
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29.01.2022 17:38 Відповісти
А сам-то чей будешь?
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29.01.2022 17:40 Відповісти
Мы каким то диалогом связаны, или ты старший брат ейный, с Днепра Я, так устроит.
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29.01.2022 17:44 Відповісти
а что вы хотите, если город в тени гигантской миноры ? 🤔
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29.01.2022 18:27 Відповісти
мы все в ее тени)
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29.01.2022 19:22 Відповісти


Менора - плевок в лицо украинской нации

"Я согласен, чтобы моя страна обдувалась ветрами всех культур. Но я не согласен, чтобы ветры других культур сбивали меня с ног" (М. Ганди)

Центр вторжения инопланетян
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29.01.2022 21:14 Відповісти
Ганди с иудейством как-то мало контачит
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29.01.2022 22:24 Відповісти
Люстру обычно крепят на трос. Это необходимо для опускания (чистки)и поднимания .Концы троса должны быть зачалены. В связи экономии сейчас ставят хомуты. Некоторые люстры весят тонны.Наблюдаю как из за этих хомутиков(продавцы дают гарантию)гибнут люди
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29.01.2022 19:28 Відповісти
А еще на левой ножке на правую сторону попрыгать, точно поможет
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29.01.2022 22:19 Відповісти
Это хороший знак всем тем кто намылился свалить от обязанности защищать свою Страну.
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29.01.2022 16:59 Відповісти
люстра впала в квітні 19ґо - причому кожному з 73%х персонально...
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29.01.2022 17:02 Відповісти
+ 100 !
и бєлка на додаток ! 😕
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29.01.2022 18:29 Відповісти
отзываю свой голос =за порошенка=
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29.01.2022 18:47 Відповісти
ти ж ермак, не дивно...
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29.01.2022 18:49 Відповісти
он - мушкетер ЗЕ-льонского: д'Ермак !
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29.01.2022 21:16 Відповісти
не дывно, я Ермак
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29.01.2022 23:09 Відповісти
Оооо ...Когда после поморанчевой революции в раде заговорили о люстрации, было обнаружено, что крепление люстры под куполом аварийно..и тогда Кравчук сказал "..якщо ця люстра впаде то це буде справжня люстрація.."
Время пришло
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29.01.2022 17:04 Відповісти
Хорошо бы в Раде упала, - поголовная люстрация!
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29.01.2022 17:05 Відповісти
не...там нужно чтобы каждому досталось по кумполу,значит падать должен купол.
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29.01.2022 17:10 Відповісти
Падать должна Точка-У запущенная на учениях и случайно осознавшая что её роль в истории несравнимо больше чем просто попасть в учебную мишень.
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29.01.2022 17:36 Відповісти
Беда случится, у илюхи затвор может заклинить с испугу.
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29.01.2022 17:11 Відповісти
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29.01.2022 17:16 Відповісти
такая люстра может погнуть бубенцы на тупой бошке клоуна
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29.01.2022 17:17 Відповісти
тем более европейская солидарность не под люстрой сидит
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29.01.2022 19:56 Відповісти
Харьков отбился от нечисти,так теперь очередь Днепра...
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29.01.2022 17:08 Відповісти
А якби взірвався туалет:? Всі туалети перевіряли би?
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29.01.2022 17:11 Відповісти
укради в секретке секретній документ...подотри им жопу в привокзальном туалете...а затем сообщи в СБУ
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29.01.2022 17:13 Відповісти
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29.01.2022 17:14 Відповісти
Слушна ідея, бо особливо у Харкові багато туалетів забито ватою.
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29.01.2022 17:16 Відповісти
вариант 2...магазин от ак-74..в него вложить 2 боевых патрона больше не надо..., бросаеш рядом с очком...дальнейшие действия аналогично....
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29.01.2022 17:25 Відповісти
де дивиться наглядова рада укрзалізниці ..аа зарплати з преміями бере
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29.01.2022 17:11 Відповісти
а рада нагляду за "наглядовою радою укрзалізниці" куди дивиться?
це хаос...
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29.01.2022 17:16 Відповісти
Клован будет открывать новую люстру?
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29.01.2022 17:16 Відповісти
Когда ставят руководить таких как Лещенко и прочие не только люстры будут на голову падать😂
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29.01.2022 17:17 Відповісти
Вот и Филатову прикатило ...Новую люстру ,точно золотую купит.
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29.01.2022 17:22 Відповісти
Трос подпилили чтобы оформить велике люстрівництво
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29.01.2022 17:25 Відповісти
Сирожа не проследил за покупкой нужного качества троса?...Некогда было?...
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29.01.2022 17:25 Відповісти
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29.01.2022 17:53 Відповісти
А на нижнем фото что за цепь?)
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29.01.2022 17:52 Відповісти
У нас потрібно, щоб щось впало, тоді починають перевіряти все, але треба перевіряти, кого наймати для будівництва та ремонту, а не наймати за відкати.
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29.01.2022 17:27 Відповісти
Якщо стеля ціла- це або диверсія, або кримінал. Подібні люстри просто так не падають.
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29.01.2022 17:30 Відповісти
Вы еще раз внимательно статью прочтите) У рукожопов трос лопнул во время подьема люстры))) Теперь нужно все люстры проверить)
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29.01.2022 17:45 Відповісти
А лучше присмотритесь к нижнему фото)))
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29.01.2022 17:51 Відповісти
Спецом разбили. Теперь распилят на закупке новой.
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29.01.2022 17:31 Відповісти
У Дніпрі люстра, а у Нижньому Новгороді літак
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29.01.2022 17:42 Відповісти
Обратите внимание на нижнее фото) Что это за ЦЕПЬ там виднеется?))) Это тот "трос" который лопнул?))) Или кто то пистит и рукожопы просто ее уронили?)))
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29.01.2022 17:50 Відповісти
странно, начали проверять все люстры, значит следует проверять и руководство которое закупило такие х*евые люстры повсеместно у родственников за ******** денег и за ними даже планово не следит ...
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29.01.2022 18:15 Відповісти
И розетки все проверьте.
Проведите инструктаж.
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29.01.2022 18:45 Відповісти
ну и новость , обсуждать че-ли нечего
а по теме - причина простая , крепление подпортили грызуны ( не чурки ) , ну те которые с маленькими ушами
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29.01.2022 18:50 Відповісти
Ось як би у Верховній раді впала люстра, то була б справжня люстрація.😉
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29.01.2022 18:58 Відповісти
жди подорожания перевозок
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29.01.2022 19:51 Відповісти
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29.01.2022 20:12 Відповісти
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29.01.2022 20:13 Відповісти
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29.01.2022 20:14 Відповісти
зномение о нападении
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29.01.2022 20:39 Відповісти
Лєщ болти стирив...
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29.01.2022 21:12 Відповісти
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29.01.2022 21:23 Відповісти
А нельзя ли к таким опасным тяжёлым вещам, под которыми ходят сотни людей ежедневно, правилами монтажа обязать дублирование несущих тросов.
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29.01.2022 22:50 Відповісти
и нах они там нужны такие тяжёлые...
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29.01.2022 23:53 Відповісти
-Куме , бачили пом'яту і рвану двухсотку ?
-?? Ну бачив , а шо?
-А два ляма ?
-???
-Ну то підіть на вокзал і подивіться..
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30.01.2022 00:02 Відповісти
 
 