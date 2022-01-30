В "Борисполе" служебный пес нашел 2 тысячи запрещенных таблеток у двух мужчин, возвращавшихся из Шарм-эль-Шейха. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В международном аэропорту "Борисполь" служебный пес помог пограничникам разоблачить контрабандистов с наркотиками. У двух украинцев, прибывших из Египта, пес обнаружил почти 2 тысячи таблеток Decancit SR, содержащих псевдоэфедрин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственной пограничной службы.

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"В пункте пропуска "Борисполь" с привлечением служебной собаки пограничники в двух случаях обнаружили 1 900 таблеток Decancit SR, содержащих псевдоэфедрин. Он относится к прекурсорам, оборот которых в Украине ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля", - говорится в сообщении.









Стало известно, что оба мужчины, перевозившие наркотики (1968 и 1969 года рождения), прибыли из Шарм-эль-Шейха (Египет). У одного из них служебный пес обнаружил 1000 таблеток, у другого – 900.