РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7295 посетителей онлайн
Новости Фото
10 160 65

В "Борисполе" служебный пес нашел 2 тысячи запрещенных таблеток у двух мужчин, возвращавшихся из Шарм-эль-Шейха. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В международном аэропорту "Борисполь" служебный пес помог пограничникам разоблачить контрабандистов с наркотиками. У двух украинцев, прибывших из Египта, пес обнаружил почти 2 тысячи таблеток Decancit SR, содержащих псевдоэфедрин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственной пограничной службы.

Читайте также: Продавали 150 кг психотропов ежемесячно: СБУ завершила расследование по 12 наркодельцам в Киевской области. ФОТОрепортаж

"В пункте пропуска "Борисполь" с привлечением служебной собаки пограничники в двух случаях обнаружили 1 900 таблеток Decancit SR, содержащих псевдоэфедрин. Он относится к прекурсорам, оборот которых в Украине ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля", - говорится в сообщении.

В Борисполе служебный пес нашел 2 тысячи запрещенных таблеток у двух мужчин, возвращавшихся из Шарм-эль-Шейха 01
В Борисполе служебный пес нашел 2 тысячи запрещенных таблеток у двух мужчин, возвращавшихся из Шарм-эль-Шейха 02
В Борисполе служебный пес нашел 2 тысячи запрещенных таблеток у двух мужчин, возвращавшихся из Шарм-эль-Шейха 03
В Борисполе служебный пес нашел 2 тысячи запрещенных таблеток у двух мужчин, возвращавшихся из Шарм-эль-Шейха 04

Стало известно, что оба мужчины, перевозившие наркотики (1968 и 1969 года рождения), прибыли из Шарм-эль-Шейха (Египет). У одного из них служебный пес обнаружил 1000 таблеток, у другого – 900.

Борисполь (768) Госпогранслужба (6572) наркотики (2153)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
дивишся на цього милого цуцика і думаеш.
його ж не підкупиш і не залякаєш наслідками.
а давайте поміняєм ментів на собак.
гірше не буде, це 100%
бо песик не може з часом стати моральним кідарасом а люди стають ним.
показать весь комментарий
30.01.2022 13:33 Ответить
+14
Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак
показать весь комментарий
30.01.2022 13:25 Ответить
+13
Мабуть , зеклованам везли
показать весь комментарий
30.01.2022 13:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так у ВР епідемія ж!
показать весь комментарий
30.01.2022 13:22 Ответить
Мабуть , зеклованам везли
показать весь комментарий
30.01.2022 13:25 Ответить
А може для них шукали?
показать весь комментарий
30.01.2022 13:28 Ответить
показать весь комментарий
30.01.2022 14:10 Ответить
Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак
показать весь комментарий
30.01.2022 13:25 Ответить
...бо собаки принаймні нічого не забороняють
показать весь комментарий
30.01.2022 13:33 Ответить
Славный собакен)) Жаль только ,что говорят ,чтобы собака могла найти наркоту, их самих подсаживают на нее.
показать весь комментарий
30.01.2022 13:25 Ответить
Ні. Їх тренують на запах: знайшов, що треба, по запаху - отримав ласощі собачі (не наркоту).
показать весь комментарий
30.01.2022 13:44 Ответить
Цитата кинолога:
Многие ученые, кинологи и научные работники предлагают своеобразную градацию соотношения возраста человека и собаки: один год жизни собаки приравнивается к семи годам жизни человека. Зададим себе вопрос: сколько времени понадобится, чтобы из нормального человека сделать законченного наркомана и до скольких лет этот наркоман обычно доживает?
Посчитаем легкую пропорцию по отношению к возрасту собаки и что в итоге получим? Добавим к этому еще и изменения, происходящие в психике человека-наркомана. А что говорить о собаке, которая не умеет разговаривать и практически все свои эмоции выражает исключительно движениями тела и действиями?
Захочет ли специалист-кинолог работать с такой «миной замедленного (а может и не очень) действия», которую постоянно необходимо подпитывать «наркотой»? Как долго такая собака проживет? Еще вопрос: сколько денежных средств необходимо затратить, чтобы постоянно поддерживать у собаки-наркомана необходимую работоспособность? Каждая доза - немалые деньги, дозы необходимы постоянно, что дальше - догадайтесь сами…
За все время моей кинологической практики я ни разу не встречал собак-наркоманов, не слышал о практике подготовки собак по такой методике. Кстати говоря, методик подготовки собак по поиску наркотических веществ без употребления ими наркотиков хватает, специалисты постоянно над ними работают и успешно совершенствуют
показать весь комментарий
30.01.2022 13:44 Ответить
Ну и слава Богу ,если так! Благородное животное ,буду только рада ,если росказни про наркоту для собак ,всего лишь досужие байки.
показать весь комментарий
30.01.2022 14:22 Ответить
А собакам которые взрывчатку ищут, что дают? Повзрывать ее потом?
показать весь комментарий
30.01.2022 14:35 Ответить
Ну я же не утверждала,наоборот ,спросила.Что вы сразу с саблей наперевес ?
показать весь комментарий
30.01.2022 14:52 Ответить
Нет-нет. Никакой сабли. Это показалось.
показать весь комментарий
30.01.2022 15:14 Ответить
Ну и славно.
показать весь комментарий
30.01.2022 15:32 Ответить
КАПЕЦ КАК ВСЁ ПРОСТО С СОБАЧИМ НЮХОМ...ТАБЛЕТКИ В БЛАСТЕРАХ...В УПАКОВКЕ. СУМКЕ. ЦЕЛОФАНЕ.... ОБАНА И СТОЯТЬ...
показать весь комментарий
30.01.2022 13:26 Ответить
мабуть самі пакунки обробляють так, щоб мали запах.
показать весь комментарий
30.01.2022 13:32 Ответить
ДА ВРЯДЛИ..... НЕВЕРОЯТНО ЧТО СОБАКИ СЛЫШАТ НОСОМ ..А КОТЫ ВИДЯТ СВОИМИ ГЛАЗАМИ НЕВИДИМЫЙ МИР ЭНЕРГИИ, И ЧТО ТАМ ЕЩЁ ОНИ РАССМАТРИВАЮТ ИНОГДА РАССМАТРИВАЯ СТЕНЫ ПРОСТРАНСТВО КОМНАТЫ...У МЕНЯ КОТ И Я ЧАСТО СЛЕЖУ ЗА НИМ как он за кем то или чем то наблюдает крутя головой, или упорото смотрит в одно место...чтото видит то что мы не видим
показать весь комментарий
30.01.2022 13:36 Ответить
Наша кішечка так же робить. Спочатку було страшно, зараз звикли
показать весь комментарий
30.01.2022 13:45 Ответить
всё таки в данные моменты бывает моторошно и мурашки по коже от мысли что какаято сущность или згусток энергии невидимый за тобой наблюдает или просто присутствует а ты ничего не видишь...(я в курсе всего такого научного и ненаучного так что я многое чего знаю и воспринимаю...)
показать весь комментарий
30.01.2022 14:20 Ответить
я бы это объяснил органическими изменениями мозга вызвавшими галюцинации, как и у людей. Тем более, сумасшедшего кота психиатры не засекут, потому что непринято у нас сильно заботиться о ментальности котиков. Я не со злости это пишу, а просто это объяснение - первое пришедшее в голову.

Пысы Вы читали про кошачьих паразитов, которые переходят к человеку? Эти черви просто поедают мозг, и потому он глючит. По статистике половина людей больна ими, но может потому они и соглашаются поместить дома ещё одного носителя паразитов (и не хотят верить и октрыть галаза). А паразит называется токсоплазма. Как им пользуются кошки? Заражаются мыши, теряют страх и бегут в лапы кошке! Да, этот глист нашёл подход к управлению мотивацией.

ЦитатаЖ

"
Токсопла́зма (лат. Toxoplasma) - монотипный род паразитических протистов. Основные хозяева токсоплазм - представители семейства кошачьих. В качестве промежуточных хозяев выступают различные виды теплокровных животных, в том числе и люди. Токсоплазмоз, болезнь, вызываемая токсоплазмой, обычно протекает у человека легко. Однако для плода, в случае если мать заразилась токсоплазмозом во время беременности, а также для человека или кошки с пониженным иммунитетом эта болезнь может иметь серьёзные последствия, вплоть до летального исхода."
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0 Токсоплазма
показать весь комментарий
31.01.2022 20:22 Ответить
понял.... только котики живут почти через одну.две три квартиры ...у меня котик домашний .привит и проходит глистование, не разу не был на улице . и живёт в чистоте и не питается домашней пищей и мясом а покупным только кормом и миниральной водой . так что ни о каких глистах не может быть и речи.... о других котах есть конечно болячки как и у всех животных в этом мире! а вот у людей они не менее редки после грязных продуктов и необработанной рыбы и мяса и суши и других полусырых деликатесов ..всего доброго....))
показать весь комментарий
31.01.2022 21:41 Ответить
Звісно. Утім. те, що вони сприймають набагато ширший, ніж людина, частотний діапазон -- науковий факт.
показать весь комментарий
30.01.2022 13:47 Ответить
Там, де виготовляють пігулки, на всьому цей запах. І мікрочастуи пилу з суміші, з якої роблять пігулки, всюди. А блісткри навряд чи потім дизенфікуюиь чи стерилізують ц окремому, стерильному, приміщенні. Тож вони і мають запах, ворвимий лише собаками, не людьми
показать весь комментарий
30.01.2022 13:48 Ответить
дивишся на цього милого цуцика і думаеш.
його ж не підкупиш і не залякаєш наслідками.
а давайте поміняєм ментів на собак.
гірше не буде, це 100%
бо песик не може з часом стати моральним кідарасом а люди стають ним.
показать весь комментарий
30.01.2022 13:33 Ответить
Хороший пример как сильно зависит смысл материала от подачи.

Ведь можно перефразировать и так: В ходе героической операции, у 2 украинцев, пограничниками, было конфисковано по 20 упаковок лекарств от простуды. В ходе операции никто не пострадал.
показать весь комментарий
30.01.2022 13:36 Ответить
Называть медпрепарат наркотиком ну это не от большого ума
показать весь комментарий
30.01.2022 13:44 Ответить
препарати «Decancit SR», «Congestal» та «Clearest», які містять в своєму складі псевдоефедрин, що належить до прекурсорів, обіг яких в Україні обмежений та стосовно яких встановлюються заходи контролю.
ба більш - якби то була одна упаковка - можливо б була скавчати що то мої ліки і не знав що заборонені - і не було б ніякого прецеденту...
але якщо їх сотнями упаковок...то навіть незалажно від назви в такій кількості ліки (будь які) провозити заборонено...
показать весь комментарий
30.01.2022 13:58 Ответить
Респект Собакену!
показать весь комментарий
30.01.2022 13:47 Ответить
А вот в *ОПу на Банковой и не такие препараты безнаказанно провозят:
показать весь комментарий
30.01.2022 13:50 Ответить
А ещё говорят: собака - друг человека. Нужен мне такой друг..
показать весь комментарий
30.01.2022 13:50 Ответить
вот-вот... а Кот ))) еще ни разу не сдавал своих ))))
показать весь комментарий
30.01.2022 13:59 Ответить
вы по какую сторону баррикад???
показать весь комментарий
30.01.2022 15:02 Ответить
Всегда по свою.
показать весь комментарий
30.01.2022 15:13 Ответить
Таблетка Decancit S.R показана для лечения Заложенность носа и давление, Простуда, Высокая температура, Аллергические симптомы, Ринорея, Насморк, Симптомы аллергии, Чихание, Зуд, Слезотечение и других состояний. Таблетка Деканцит S.R также может использоваться для целей, не указанных в данном руководстве.
показать весь комментарий
30.01.2022 13:53 Ответить
Чем же Бубочка теперь харчеваться будет?
показать весь комментарий
30.01.2022 13:55 Ответить
єто медицинский препарат, а не наркотик. А зачем и для чего его записали в наркотики и сделали дефицинтным хейтерам трудно догадаться
показать весь комментарий
30.01.2022 13:57 Ответить
А мак это цветок(красивый) и кондитерская добавка?
показать весь комментарий
30.01.2022 14:21 Ответить
Героин - лекарство от кашля.
показать весь комментарий
30.01.2022 14:36 Ответить
Ага от кашля, только побочка немного грубовата в виде озноба, рвоты, диареи, бессонницы итд
показать весь комментарий
30.01.2022 14:46 Ответить
Ну это при отмене. Еще и кашлять снова начинаешь.
показать весь комментарий
30.01.2022 16:16 Ответить
Так если кашель прошёл? Вновь появившейся кашель при отмене можно купировать морфином на край кодеином. Всех вылечу и себя тоже
показать весь комментарий
30.01.2022 16:24 Ответить
Прямо представил на приеме у врача- "Доктор пропишите мне морфин, а то после отмены героина опять кашляю".
показать весь комментарий
30.01.2022 16:31 Ответить
Человек и кошка сидят у окошка....
показать весь комментарий
30.01.2022 16:34 Ответить
Разве? Вроде сам морфин только блокирует кашлевые рефлексы, производные от него все эту способность теряют.
показать весь комментарий
30.01.2022 15:42 Ответить
Тушка сама с него сделает морфин, как и кодеин итд итп
показать весь комментарий
30.01.2022 15:52 Ответить
Собаке достаточно секунды нюхнуть матню штанов,
чтобы учуять наркоту в моче.
показать весь комментарий
30.01.2022 13:58 Ответить
Декансит в Єгипті коштує 30 грн, в нас 200. Хлопці просто заробити хотіли... Виявилося що заробили не вони
показать весь комментарий
30.01.2022 13:58 Ответить
показать весь комментарий
30.01.2022 14:06 Ответить
Собаку нельзя подкупить, в отличии от наших полицейских и таможеников
показать весь комментарий
30.01.2022 14:07 Ответить
Это обычный псевдоэфидрин, таблетки от простуды и алергии. От уже где кипиша навели. Многие возят таблетки из Египта, это не секрет, там они не подделываются и от них лучше терапевтический эффект. А раздула как будто они кокаин везли. В Египте за наркотики от 25 лет до смертной казни.
показать весь комментарий
30.01.2022 14:27 Ответить
Это таки прекурсор к метамфетамину и количество завезённого говорит о том, что применять собирались именно по этому назначению.
показать весь комментарий
30.01.2022 14:59 Ответить
дауны, ищите в ОП! там «Большая стройка» килограммами выделяет на новые дороги!

показать весь комментарий
30.01.2022 14:33 Ответить
Противовирусные препараты под запретом!
А наркоты и наркоманов меньше не стало.
Настоящие наркодиллеры вытащили бы их из пачек (ка минимум). Как максимум сделали порошок и засыпали во что либо.
показать весь комментарий
30.01.2022 14:58 Ответить
З псевдоефедрином пігулки ?
показать весь комментарий
30.01.2022 15:13 Ответить
показать весь комментарий
30.01.2022 15:20 Ответить
Роз'яснюю як адвокат:таблетки, що містять псевдокфедрин не являються прекурсором, не входять до переліку прекурсорів, тому відповідальність в даному випадку є адміністративною.
показать весь комментарий
30.01.2022 17:58 Ответить
Так и прекурсор не наркотик наказание жеж адм?
показать весь комментарий
30.01.2022 18:27 Ответить
Там случайно не смертная казнь за такую фигню? Если так то отправьте их обратно
показать весь комментарий
30.01.2022 18:19 Ответить
стоко барбитуры ты антистукач
показать весь комментарий
30.01.2022 19:10 Ответить
Пес - молодець, звісно.

Але правда життя в тому, що ані в Борисполі, ані в Жулянах насправді багаж пересічних пасажирів, що прибувають, практично ніяк не перевіряють. Преш з 2ма валізами повз апарати (причому ти їх сам виніс з салону літака - не проходив він через багажне відділення та контроль) - тебе ніхто не примушує проходити через рамку чи класти ті валізи на стрічку до "скан-монітору". Я так провозив в звичайному багажі десяток літрів бухла, при дозволених "1 літр" та десяток кілограмів "екзотичних продуктів довгострокового зберігання", які дружина понабирала у відпусці (без будь-яких "сертифікатів відповідності"). І це я не знав, що не можна стільки ввозити - перша відпустка за кордоном була, дурник був. А похєру митникам.

Такі обсяги наркоти та препаратів викриваються зазвичай "за наводкою".
показать весь комментарий
30.01.2022 20:43 Ответить
Собака тварь, теперь от аллергии кто то помрёт.
показать весь комментарий
30.01.2022 22:06 Ответить
Понятно что мрази ловят, наши барыги таблетки продают по 150 грн. и дальше в космос, и не факт что купишь мел с крохмалом, в египте практически все таблетки в районе 1 бакса, 28 гривен. и смертная казнь за подделку, собаке нужно пасть разодрать до жопы.
показать весь комментарий
30.01.2022 22:11 Ответить
Який пес позумний, знае запах псевдоефедрину. Мабуть на хімфакі вчився.
показать весь комментарий
31.01.2022 11:00 Ответить
 
 