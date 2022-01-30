В "Борисполе" служебный пес нашел 2 тысячи запрещенных таблеток у двух мужчин, возвращавшихся из Шарм-эль-Шейха. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В международном аэропорту "Борисполь" служебный пес помог пограничникам разоблачить контрабандистов с наркотиками. У двух украинцев, прибывших из Египта, пес обнаружил почти 2 тысячи таблеток Decancit SR, содержащих псевдоэфедрин.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственной пограничной службы.
"В пункте пропуска "Борисполь" с привлечением служебной собаки пограничники в двух случаях обнаружили 1 900 таблеток Decancit SR, содержащих псевдоэфедрин. Он относится к прекурсорам, оборот которых в Украине ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля", - говорится в сообщении.
Стало известно, что оба мужчины, перевозившие наркотики (1968 и 1969 года рождения), прибыли из Шарм-эль-Шейха (Египет). У одного из них служебный пес обнаружил 1000 таблеток, у другого – 900.
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Многие ученые, кинологи и научные работники предлагают своеобразную градацию соотношения возраста человека и собаки: один год жизни собаки приравнивается к семи годам жизни человека. Зададим себе вопрос: сколько времени понадобится, чтобы из нормального человека сделать законченного наркомана и до скольких лет этот наркоман обычно доживает?
Посчитаем легкую пропорцию по отношению к возрасту собаки и что в итоге получим? Добавим к этому еще и изменения, происходящие в психике человека-наркомана. А что говорить о собаке, которая не умеет разговаривать и практически все свои эмоции выражает исключительно движениями тела и действиями?
Захочет ли специалист-кинолог работать с такой «миной замедленного (а может и не очень) действия», которую постоянно необходимо подпитывать «наркотой»? Как долго такая собака проживет? Еще вопрос: сколько денежных средств необходимо затратить, чтобы постоянно поддерживать у собаки-наркомана необходимую работоспособность? Каждая доза - немалые деньги, дозы необходимы постоянно, что дальше - догадайтесь сами…
За все время моей кинологической практики я ни разу не встречал собак-наркоманов, не слышал о практике подготовки собак по такой методике. Кстати говоря, методик подготовки собак по поиску наркотических веществ без употребления ими наркотиков хватает, специалисты постоянно над ними работают и успешно совершенствуют
Пысы Вы читали про кошачьих паразитов, которые переходят к человеку? Эти черви просто поедают мозг, и потому он глючит. По статистике половина людей больна ими, но может потому они и соглашаются поместить дома ещё одного носителя паразитов (и не хотят верить и октрыть галаза). А паразит называется токсоплазма. Как им пользуются кошки? Заражаются мыши, теряют страх и бегут в лапы кошке! Да, этот глист нашёл подход к управлению мотивацией.
ЦитатаЖ
"
Токсопла́зма (лат. Toxoplasma) - монотипный род паразитических протистов. Основные хозяева токсоплазм - представители семейства кошачьих. В качестве промежуточных хозяев выступают различные виды теплокровных животных, в том числе и люди. Токсоплазмоз, болезнь, вызываемая токсоплазмой, обычно протекает у человека легко. Однако для плода, в случае если мать заразилась токсоплазмозом во время беременности, а также для человека или кошки с пониженным иммунитетом эта болезнь может иметь серьёзные последствия, вплоть до летального исхода."
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0 Токсоплазма
його ж не підкупиш і не залякаєш наслідками.
а давайте поміняєм ментів на собак.
гірше не буде, це 100%
бо песик не може з часом стати моральним кідарасом а люди стають ним.
Ведь можно перефразировать и так: В ходе героической операции, у 2 украинцев, пограничниками, было конфисковано по 20 упаковок лекарств от простуды. В ходе операции никто не пострадал.
ба більш - якби то була одна упаковка - можливо б була скавчати що то мої ліки і не знав що заборонені - і не було б ніякого прецеденту...
але якщо їх сотнями упаковок...то навіть незалажно від назви в такій кількості ліки (будь які) провозити заборонено...
чтобы учуять наркоту в моче.
А наркоты и наркоманов меньше не стало.
Настоящие наркодиллеры вытащили бы их из пачек (ка минимум). Как максимум сделали порошок и засыпали во что либо.
Але правда життя в тому, що ані в Борисполі, ані в Жулянах насправді багаж пересічних пасажирів, що прибувають, практично ніяк не перевіряють. Преш з 2ма валізами повз апарати (причому ти їх сам виніс з салону літака - не проходив він через багажне відділення та контроль) - тебе ніхто не примушує проходити через рамку чи класти ті валізи на стрічку до "скан-монітору". Я так провозив в звичайному багажі десяток літрів бухла, при дозволених "1 літр" та десяток кілограмів "екзотичних продуктів довгострокового зберігання", які дружина понабирала у відпусці (без будь-яких "сертифікатів відповідності"). І це я не знав, що не можна стільки ввозити - перша відпустка за кордоном була, дурник був. А похєру митникам.
Такі обсяги наркоти та препаратів викриваються зазвичай "за наводкою".