Убийство супругов-бизнесменов под Киевом: убийцу задержали, он признался в содеянном. ВИДЕО+ФОТО
Полиция Киевской области задержала 52-летнего мужчину, жителя Василькова, подозреваемого в жестоком убийстве предпринимателя из Волынской области, а также его жены.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.
Задержанный рассказал полиции, что между ним и жертвой был конфликт.
"Он сильно кричал на меня. Я закипел, взял молоток и ударил его", – сказал он.
Жену предпринимателя "начал бить ножом".
Напомним, что вечером 29 января в Обуховском районе обнаружен черный фургон с телом мужчины и женщины из Волыни, которые приехали на Киевщину по делам. Позже правоохранители задержали 52-летнего жителя Василькова, подозреваемого в совершении преступления.
По предварительным данным, между предпринимателем из другой области и злоумышленником произошел словесный конфликт, после чего последний нанес мужчине многочисленные удары молотком. Также он несколько раз ударил ножом супругу предпринимателя, погибшую от полученных травм.
"С изуродованными телами супруги злоумышленник ехал по городу, а затем покинул фургон неподалеку от центра Василькова. Эту черную машину мы осматривали вчера вечером, когда прибыли на место происшествия", - уточнил глава полиции Киевщины Андрей Небитов.
В настоящее время правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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отдельным категориям приматов узнавать о существовании иных
вариантов, кроме имеющихся в их голове, ибо в их реальности
в США, Японии, Южной Корее не нормальная цивилизованная жизнь и
убийц там кормят десертами и катают на каруселях.
Также, той же категории приматов в реальной жизни глаголы типа "валить"
использовать крайне не рекомендуется, ибо желания лечить переломы черепной кости у них, скорей всего, нет.
Хочешь норм. жизнь, то перестань истерить и прими тот факт, что даже убийцы должны наказываться по норм. законам.
На жаль не всі піддаються такому впливу.
Где подлость - там схватка, два слова - и перчатка.
Как это так, орать на человека, оскорблять его?