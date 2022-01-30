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Убийство супругов-бизнесменов под Киевом: убийцу задержали, он признался в содеянном. ВИДЕО+ФОТО

Полиция Киевской области задержала 52-летнего мужчину, жителя Василькова, подозреваемого в жестоком убийстве предпринимателя из Волынской области, а также его жены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Задержанный рассказал полиции, что между ним и жертвой был конфликт.

"Он сильно кричал на меня. Я закипел, взял молоток и ударил его", – сказал он.

Жену предпринимателя "начал бить ножом".

Убийство супругов-бизнесменов под Киевом: убийцу задержали, он признался в содеянном 01
Убийство супругов-бизнесменов под Киевом: убийцу задержали, он признался в содеянном 02

Напомним, что вечером 29 января в Обуховском районе обнаружен черный фургон с телом мужчины и женщины из Волыни, которые приехали на Киевщину по делам. Позже правоохранители задержали 52-летнего жителя Василькова, подозреваемого в совершении преступления.

По предварительным данным, между предпринимателем из другой области и злоумышленником произошел словесный конфликт, после чего последний нанес мужчине многочисленные удары молотком. Также он несколько раз ударил ножом супругу предпринимателя, погибшую от полученных травм.

"С изуродованными телами супруги злоумышленник ехал по городу, а затем покинул фургон неподалеку от центра Василькова. Эту черную машину мы осматривали вчера вечером, когда прибыли на место происшествия", - уточнил глава полиции Киевщины Андрей Небитов.

В настоящее время правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Читайте также: Мужа и жену убили в Киевской области, - полиция. ФОТОрепортаж

Киевская область (4192) Нацполиция (16559) убийство (6505) Васильков (179)


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Топ комментарии
+15
Ви переплутали, тут Україна, а не Судан. Хоч судді в нас і тридварази, хоч закон і не для всіх, але наш шлях в цивілізацію, а не до дикунів.
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30.01.2022 14:46 Ответить
+8
довичне
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30.01.2022 14:28 Ответить
+7
Во всех странах содержание тюрем как и прочих гос. учреждений идет из налогов. А ты как хотел? Тебе не нравится цивилизованная норм. жизнь как в Швейцарии или Норвегии? Вали в Сев. Корею или в Судан.
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30.01.2022 14:48 Ответить
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довичне
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30.01.2022 14:28 Ответить
Ви переплутали, тут Україна, а не Судан. Хоч судді в нас і тридварази, хоч закон і не для всіх, але наш шлях в цивілізацію, а не до дикунів.
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30.01.2022 14:46 Ответить
Что сделать?))) Сразу принять меры, а потом обратить внимание?))) Сразу расстрелять, а потом разбираться виновен или нет?))) И где вы здесь увидели оскорбление?))) Доктор поставил диагноз) Вам этого показалось мало, вы начали доказывать что он профессионал своего дела)))
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30.01.2022 15:22 Ответить
Во всех странах содержание тюрем как и прочих гос. учреждений идет из налогов. А ты как хотел? Тебе не нравится цивилизованная норм. жизнь как в Швейцарии или Норвегии? Вали в Сев. Корею или в Судан.
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30.01.2022 14:48 Ответить
Очевидно, отсутствие даже среднего образования не позволяет
отдельным категориям приматов узнавать о существовании иных
вариантов, кроме имеющихся в их голове, ибо в их реальности
в США, Японии, Южной Корее не нормальная цивилизованная жизнь и
убийц там кормят десертами и катают на каруселях.

Также, той же категории приматов в реальной жизни глаголы типа "валить"
использовать крайне не рекомендуется, ибо желания лечить переломы черепной кости у них, скорей всего, нет.
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30.01.2022 15:10 Ответить
і що ти думаєш вони його вб'ють?
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30.01.2022 21:28 Ответить
Теперь дебил остаток своей жизни проведёт в тюрьме где и окочуритьс
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30.01.2022 14:34 Ответить
Ни дна тебе ни покрышки, будут еще твои нащадки отрабатывать, не важно или тебе дадут довічне или ты сам на себя галстук наденешь.
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30.01.2022 14:34 Ответить
скормить бы свиньям его кинуть его им....не жалко ниграмочка....((зачем таким людям...вернее не людям жить среди нас и не подозревать что рядом с кем то твоя смерть...?(( вот так живём мы все и даже не знаем когда и какой чей конец...и последняя минута на этом свете....((
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30.01.2022 14:35 Ответить
Ты просто баба истеричная. Напряги мозги и посмотри, в каким странах устраивают самосуды и жестокие казни? Верно - в тех, которые до сих пор в средневековье живут.

Хочешь норм. жизнь, то перестань истерить и прими тот факт, что даже убийцы должны наказываться по норм. законам.
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30.01.2022 14:52 Ответить
сам ты тёлка.... то что ты знал я уже забыл. когда ты входил...я от туда уже выходил...
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30.01.2022 15:30 Ответить
Вроде ещё и не весна а обострение у психов шурует полным ходом ,може всё Ковид собака виноват ...
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30.01.2022 14:42 Ответить
це і весна і ковід, а найбільше це відображення стану нашого суспільства,доведеного до злиднів,розпачу і безперспективності в найближчому майбутньому...
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30.01.2022 14:49 Ответить
Це вилазить звіряча сутність людини. З цим боролись священники, потім вчителі, вчили математики, логічному мисленню, аналізу того що буде коли зробити те чи те.
На жаль не всі піддаються такому впливу.
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30.01.2022 15:00 Ответить
бо треба з усіма спілкуватись ввічлево, хз які моральні ліміти в іношої людини. завжди дивуюсь, коли на дорозі починають обкладувати когось. в лице тобі шмальне, поїде скине крадений до того ланос і буде жити далі, а ти як дурень гнити
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30.01.2022 14:49 Ответить
Підтримую.
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30.01.2022 15:07 Ответить
Обычное дело,черти при деньгах простых смертных за людей не считают.Иногда их ставят на место даже так
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30.01.2022 14:50 Ответить
Чорт завжди залишається чортом, навіть якщо в нього куча бабла. Тільки от чорти з баблом забувають коли вони були чортами без бабла. На цьом ґрунті виникають такі ситуації де словами вже проблеми не вирішуються... На жаль...
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30.01.2022 15:03 Ответить
за шо гьлосовали в то и превращаются
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30.01.2022 15:16 Ответить
у вас на раше это происходит ежедневно))
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30.01.2022 15:17 Ответить
снигерийсих тундропитеков кто-то спрашивал?
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30.01.2022 15:37 Ответить
Надо запомнить: никогда не кричать на жителей села Васильково
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30.01.2022 15:15 Ответить
Це місто. Васильків.
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30.01.2022 18:31 Ответить
буллинг становиться смертельно опасным занятием...
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30.01.2022 15:20 Ответить
Чуть что сразу молотком по голове. Оце хлопець, настоящий спецназівець.
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30.01.2022 15:53 Ответить
Вали всех подряд.А **** -мне что то не понравилось.
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30.01.2022 17:04 Ответить
треба терміново заборонити молотки і ножі!!! тільки з ліцензіями!!
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30.01.2022 17:24 Ответить
Знову Василькове.
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30.01.2022 17:38 Ответить
нашлии как ..бомжа подцепили какогото)
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30.01.2022 19:09 Ответить
Бытовуха. Бывает, что и за кривого слова, оскорбления планка у людей падает.
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31.01.2022 01:26 Ответить
Молодец, парень.
Где подлость - там схватка, два слова - и перчатка.
Как это так, орать на человека, оскорблять его?
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31.01.2022 17:01 Ответить
 
 