Убийство супругов-бизнесменов под Киевом: убийцу задержали, он признался в содеянном. ВИДЕО+ФОТО

Полиция Киевской области задержала 52-летнего мужчину, жителя Василькова, подозреваемого в жестоком убийстве предпринимателя из Волынской области, а также его жены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Задержанный рассказал полиции, что между ним и жертвой был конфликт.

"Он сильно кричал на меня. Я закипел, взял молоток и ударил его", – сказал он.

Жену предпринимателя "начал бить ножом".









Напомним, что вечером 29 января в Обуховском районе обнаружен черный фургон с телом мужчины и женщины из Волыни, которые приехали на Киевщину по делам. Позже правоохранители задержали 52-летнего жителя Василькова, подозреваемого в совершении преступления.

По предварительным данным, между предпринимателем из другой области и злоумышленником произошел словесный конфликт, после чего последний нанес мужчине многочисленные удары молотком. Также он несколько раз ударил ножом супругу предпринимателя, погибшую от полученных травм.

"С изуродованными телами супруги злоумышленник ехал по городу, а затем покинул фургон неподалеку от центра Василькова. Эту черную машину мы осматривали вчера вечером, когда прибыли на место происшествия", - уточнил глава полиции Киевщины Андрей Небитов.

В настоящее время правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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