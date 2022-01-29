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Мужа и жену убили в Киевской области, - полиция. ФОТОрепортаж

В Киевской области произошло двойное убийство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции области.

"Резонансное двойное убийство на Киевщине. Погибли супруги. На месте происшествия начальник полиции Киевщины Андрей Небытов, уголовный розыск, следствие, криминалисты, работники Обуховского районного управления полиции, другие службы. Информация уточняется, детали позже", - говорится в сообщении.

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Мужа и жену убили в Киевской области, - полиция 01
Мужа и жену убили в Киевской области, - полиция 02
Мужа и жену убили в Киевской области, - полиция 03

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Автор: 

Киевская область (4191) Нацполиция (16553) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) убийство (6505)


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Топ комментарии
+50
Не хотел повторяться, но что противники оружия, помогла вам ваша полюция? Сколько еще нужно убить украинцев чтобы власть приняла законо о оружии, защите частной собственности и самозащите, где хозяин всегда прав а не преступник как сегодня
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29.01.2022 23:58 Ответить
+15
Вон в Набережных Челнах, кацап женился на девушке. После свадьбы в гости пришла сестра девушки. Чувак зарезал обоих и уехал на эротический массаж, после которого изнасиловал массажистку.. После этого взял ружье и благополучно выпилился нах....
Живите в свое удовольствие русня !!!.
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30.01.2022 01:25 Ответить
+9
Вбивця скоріше за все знав загиблих (як і вони його), тому й не очікували нападу.
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30.01.2022 00:02 Ответить
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29.01.2022 23:53 Ответить
Торгували пиломатеріалами, самі з Волині.
Це про Васильків новина.
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29.01.2022 23:57 Ответить
Не хотел повторяться, но что противники оружия, помогла вам ваша полюция? Сколько еще нужно убить украинцев чтобы власть приняла законо о оружии, защите частной собственности и самозащите, где хозяин всегда прав а не преступник как сегодня
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29.01.2022 23:58 Ответить
Вбивця скоріше за все знав загиблих (як і вони його), тому й не очікували нападу.
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30.01.2022 00:02 Ответить
Не верещи! Згідно з статистикою у США третина власників пістолетів гине та отримує поранення з власної зброї (і кожен десятий поліцейський!) І чому ти такий впевнений що зброю для самозахисту отримають в першу чергу "законослухняні" громадяни? Навпаки - в першу чергу вона опиниться в руках "обезбашенних"! І саме вони почнуть "править бал" на вулицях!
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30.01.2022 07:32 Ответить
Чего?У дураков оружие есть и без разрешения.
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30.01.2022 07:39 Ответить
А після дозволу на зброю вона буде в руках у багато більшої кількості "дураков"! Чи ти в цьому ще сумніваєшся? Я - ні!
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30.01.2022 07:52 Ответить
Откуда у дурака пару тысяч баксов на короткоствол и патроны, если он дурак?
Ну а если у дурака таки есть куча денег, то у него и ствол есть, купленный на черном рынке и который нужно только успеть после выстрела бросить себе под ноги без отпечатков пальцев. И сказать: "Ой на шо-то наступил, не мое..."
И еще - оружие нужно бывает один раз в жизни, как правило. Это как у меня в юности, в Запорожье на 6-м поселке, говорили: "Ночью на улице плохо тому, у кого нет ножа". Сегодня не смог себя защитить - послезавтра твои похороны! И никто не знает, когда этот раз наступит, поэтому не купишь оружие за день до нападения на квартиру.
С другой стороны, у меня дома помповик 12 калибра. За 6 лет я с него на разу не выстрелил. И нет никакого желания пострелять.
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30.01.2022 08:25 Ответить
Слухай "Гаюлій" "Просвіщонна мисля" "члена військового трибуналу" мене менше всього цікавить! Я маю справу зі зброєю вже більше сорока років - як зі службовою так і з власною І бачив наслідки її безконтрольного зберігання та використання як в житті так і в судових засіданнях Так що "не ліпи горбатого" - на світі є й розумніші тебе люди!
Баран ти - хоч і називав себе "членом військового трибуналу" Т - дійсно "член" - але не того штибу" - відбитки пальців криміналісти не тільки з зовнішніх поверхонь зброї знімають але й з гільз, магазинів , внутрішніх поверхонь зброї Ти ж зброю чистиш? Так от - пояснюю ідіоту: після чистки вона змазується І на гладких поверхнях залишаються твої відбитки Навіть якщо ти зброю потім насухо протер! (тоді питання - а як ти її без змазки від корозії вбережеш?)Чи ти зброю в рукавичках чистиш? І що дасть тобі "скидання під ноги після стрільби"? У тебе ж на одязі все одно продукти горіння пороху осядуть!
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30.01.2022 08:45 Ответить
Мне довелось служить в весьма неблагополучных с точки зрения кртменалитета местах. Командир части разрешал брать ЛЮБОЕ оружие когда хочешь и куда хочешь и возвращать когда хочешь. После такого его решения мы жили в мире и согласии!
Пример с ментами не удачен, так как они полукриминальны и психологически нездоровы. Вот таким государство и даёт оружие.
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30.01.2022 10:28 Ответить
А ти думаєш - я прожив усе життя в "благополучних" районах? Навіть вчився кілька років у місцях оточених "спецпоселеннями" де більшість жителів - колишні "зеки"! У нас нема культури! Ні поваги до власності приватної ні до суспільної! У нас нема культури поведінки в суспільстві! Включаючи і носіння чи застосування зброї! Всі живуть по принципу "про мене закон не писаний! А якщо писаний - то не читаний! А якщо читаний - то не так!" І головний - "У кого товще - той і пан!" І при такому розкладі нам пропонують роздать "короткостволи"? І що потім? Трупами в першу чергу стануть законослухняні! Тому що поки вони будуть обдумувать законність застосування зброї то "безбашенний" пустить її в хід не думаючи!
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30.01.2022 10:40 Ответить
і справді є на світі люди розумніші. наприклад, засновники США, які непохитно стоять вже більше двох(!!!) століть. і ці самі засновники твердо і чітко дали зрозуміти всім: населення повинно мати зброю. крапка. все інше - до психіатра
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30.01.2022 17:19 Ответить
А ти хоч раз зустрічався з даними поліцейської статистики в США щодо "повино мать зброю" ? Чи ти про цю штуку судиш лише по кримінальних серіалах "Гаваї" та "Місце злочину : Нью-йорк"?
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30.01.2022 17:23 Ответить
Оттуда же откуда у мажора деньги на авто ...кстати харьковский ублюдок дарил корешам огнестрелы на днюху..есть видео
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30.01.2022 12:28 Ответить
ты хоть сам то понял, что написал? "Згідно з статистикою у США третина власників пістолетів гине та отримує поранення з власної зброї"

В США почти у всех есть оружие, это получается треть взрослого населения страны гибнет и получает ранения исходя из твоих слов?
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30.01.2022 09:21 Ответить
А ти сам "поняв" що написав? Я написав про "третину загиблих від зброї" а не про "третину дорослого населення"!!!
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30.01.2022 09:24 Ответить
ты написал "третина власників пістолетів"
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30.01.2022 09:26 Ответить
Ти читать уважно умієш? Все речення "Згідно з статистикою у США третина власників пістолетів гине та отримує поранення з власної зброї", а не кілька слів з нього? Тобто статистика бере ВСІХ загиблих та поранених з вогнепальної зброї і , виділивши тих , хто отримав рани від власної зброї в окрему категорію , отримує третину Так робиться судова статистика , яка потім використовується в "кримінології" - науці що вивчає причини та шляхи розвитку злочинності (якщо пояснить це у спрощеному вигляді)
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30.01.2022 09:38 Ответить
Згідно з статистикою у США третина власників пістолетів гине та отримує поранення з власної зброї

все правильно, а третина власників зброї в США - це третина всього населення США.
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30.01.2022 09:44 Ответить
Добре що ти - не суддя! Бо з такою трактовкою "текстів що мають юридичне значення" ти-б третину чоловіків пересаджав - за спробу згвалтування Адже якщо виключить дітей і старих то якраз буде третина людей з потенцією!
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30.01.2022 09:51 Ответить
добре що ти не прокурор, бо з таким написанням текстів ти б і новонародженого звинуватив би.

я просто прочитав те, що ТИ написав, якщо тобі не подобається, пиши по іншому, а не звинувачуй інших в тому, що вони ТЕБЕ не так розуміють.
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30.01.2022 09:54 Ответить
Якщо не вмієш читать - то не лізь трактувать те чого не розумієш! Я не до тебе звертався - так що не бий з розмаху яйцями об стіну! П"ять чоловік зрозуміли ЩО САМЕ я написав а один "недолугий" - ні .... І це саме ти .... То може варто задуматься - може не в тому як я написав - причина?
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30.01.2022 10:15 Ответить
Так точно, ты прав, иди накатить сотку, победитель🏆
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30.01.2022 10:18 Ответить
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30.01.2022 10:21 Ответить
Ось там вона і так є...
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30.01.2022 09:33 Ответить
Ну так чего ты сепарок хочешь от немцев, которым ты рассказываешь что украинцам нельзя давать оружие потому что они дураки перестреляют друг друга? Из-за таких ватников совковых как ты Украина и потеряла крым и дамбас и еще неизвестно что потеряет
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30.01.2022 11:37 Ответить
Ти ідіот? Про яких "німців" ти ліпиш? Я їх у коментарі і не згадував! І до чого тут "полюція"? Це слово до зброї не має ніякоого стосунку Це поняття означає мимовільне сім"явиверження при тривалому утриманні від статевих зв"язків (частіше всього у юнацькому віці)
А якщо ти так зневажливо поліцію називаєш то запам"ятай - у відповідності з правилами українського правопису слова з переносним смислом пишуться у "лапках"
Теж мені - "інтелектуал пуканий"!!!
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30.01.2022 11:57 Ответить
1. Оружие в Украине запрещено полностью. Иметь двудулки могут только редкие охотники, члены охотничьих клубов. Стоит ооочень дорого. Получить разрешение - громадные взятки.

2. Когда Владимир Александрович Зеленский введет закон про оружие, нам всем бесплатно выдадут пистолеты - тогда заживем!

3. Все друг друга поубивают.

4. Те магазины на улицах, у которых на вывеске слово "Зброя" - то не по настоящему. Они торгуют воздушками, страйкбольными приводами и женским бельем.
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30.01.2022 09:30 Ответить
"наш любимый найвеличесвеннейший плидер" В. Зеленский, забыл написать, да
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30.01.2022 09:31 Ответить
Ти де живеш? В якій "Україні"? Про які "двудулки" мелеш? Сам ти "двудулка"! В деяких обласних центрах - по кілька магазинів мисливської та спортивної зброї! А яка кількість зброї на руках яку мисливці що вирішили покинуть полювання продать не можуть бо нема попиту? Я другий рік "двудулку" в хорошому стані (ТОЗ-34) продать не можу бо то карантини людям приїхать заважають то ще щось А "за копійки" продавать не хочу!
В Україні уже давно (років двадцять мінімум) дозвіл на купівлю зброї не пов"язаний з обов"язковістю буть членом мисливського товариства!
Тому ще раз питаю - "В якій "Україні" ти живеш?" У "ВнутріМКАДівській"?!!!
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30.01.2022 09:47 Ответить
та тьфу на тебе, Яр! ))) Своїх не впізнаєш??
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30.01.2022 10:03 Ответить
На себе плюй! І запам"ятай - у мене "авторитетів" нема - за "дуросу" одчехвостю будь-кого!
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30.01.2022 10:09 Ответить
А Петро??? Теж для тебя не "авторитет"???
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30.01.2022 11:18 Ответить
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30.01.2022 11:29 Ответить
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30.01.2022 12:07 Ответить
Ну і ....?
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30.01.2022 12:25 Ответить
А щодо твоєї вертикалки - навіщо її продавати? В мене є ІЖ-54 1956 року. Ще без брантрубок. Не повіриш - майже нова. Стволи чисті.
Не мисливець - так, дуже-дуже рідко на круглому стенді по тарілкам. Лежить без справи. Але раритет.
Хоч і антикваріат вже, а вартість не більше 10 000 грн. Тож хай далі лежить. Зайвої зброї не буває.
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30.01.2022 10:06 Ответить
Ви пишете про те, в чому не розбираєтесь. По-перше, для того, щоб отримати дозвіл на зброю необхідно подати заяву і медичну довідку в дозвідьний підрозділ МВС. Дозвіл видають на гладкоствольні рушниці (в т.ч. на помпові, автоматичні), на нарізні (гвинтівки, карабіни, автомати). Єдине обмеження - зброя не повинна мати можливості стріляти чергами. Набої можуть бути споряджені від резинової кулі до свинцевої з оболонкою. В мене самого дві рушниці багато десятків років.
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30.01.2022 10:58 Ответить
А стьобу Ви не помітили? Мене давно дивує - читаю коментарі, деякі ніби з Луни звалилися. В мене 4 одиниці і придивляюся до 5 та 6-тої (дивлюся на скаут під .308 і передивився своє ставлення до 9х21)
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30.01.2022 11:28 Ответить
Зачем ты строчиш эту лютую дич? В стране процентов 30% населения - сепарня, 20% - совкодрочеры. И ты собрался им оружия дать? Они первыми будут убивать украинцев, за руский мир, за Путина, за Сталина. Головой надо не только есть, но и думать
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30.01.2022 10:24 Ответить
Им это оружие параша даст и они будут убивать украинцев.
А вообще то ГЛАВНАЯ и единственная причина почему запрет на оружие- страх властьимущих перед расплатой.
Та видимость на владение якобы оружия что есть в государстве фигня
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30.01.2022 10:37 Ответить
ага и так психов полно на улицах, еще их вооружить
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30.01.2022 11:04 Ответить
У сепарни так же как и у преступников уже оружие есть на нычках а если нет то вооружат. А вот законопослушные граждане окажутся с голой жопой а потом мертвые. И вообще, демократической страна может называться только где люди свободные в своем выборе в том числе в выборе защищать себся самим или надеяться на ментов. Пока что у нас крепостное право.
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30.01.2022 10:48 Ответить


Не хотел повторяться, но что противники оружия, помогла вам ваша полюция?
===============================
і дійсно,маючи зброю зловмисник не панькався б з молотком і ножем ,а зразу ж розстріляв би людей з легальної зброї.
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30.01.2022 15:03 Ответить
фура пиломатеріалів 170 тис грн.
їх напевно вбили за мішечок грошей.
бо переділ ринку через 1000 грн націнки на кубі це дурня
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30.01.2022 00:08 Ответить
за 170 гривень вбили обох ?
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30.01.2022 09:03 Ответить
Вон в Набережных Челнах, кацап женился на девушке. После свадьбы в гости пришла сестра девушки. Чувак зарезал обоих и уехал на эротический массаж, после которого изнасиловал массажистку.. После этого взял ружье и благополучно выпилился нах....
Живите в свое удовольствие русня !!!.
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30.01.2022 01:25 Ответить
Дякую. Як би я жив без москальських новин(((

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30.01.2022 07:24 Ответить
это рубрика -" в мире животных"...
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30.01.2022 13:17 Ответить
Зловили вже мудака. Власник меблевого цеху, що заборгував загиблим аж 6к грн. Виродок.
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30.01.2022 12:50 Ответить
https://www.facebook.com/ZaporizhiaNOW/
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30.01.2022 13:50 Ответить
Из рубрики "назад в 90-е":
В Киеве убили семейную пару.
Супруги приехали в столицу из Волынской области и торговали пиломатериалами. Их тела с ножевыми ранениями нашли в автомобиле вчера вечером. Правохранители рассматривают версию заказного убийства.
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30.01.2022 13:51 Ответить
 
 