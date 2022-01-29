Мужа и жену убили в Киевской области, - полиция. ФОТОрепортаж

В Киевской области произошло двойное убийство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции области.

"Резонансное двойное убийство на Киевщине. Погибли супруги. На месте происшествия начальник полиции Киевщины Андрей Небытов, уголовный розыск, следствие, криминалисты, работники Обуховского районного управления полиции, другие службы. Информация уточняется, детали позже", - говорится в сообщении.

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