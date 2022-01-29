Чоловіка та дружину вбили на Київщині, - поліція. ФОТОрепортаж

У Київській області сталося подвійне вбивство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції області.

"Резонансне подвійне вбивство на Київщині. Загинуло подружжя. На місці події начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, карний розшук, слідство, криміналісти, працівники Обухівського районного управління поліції, інші служби. Інформація уточнюється, деталі згодом", - йдеться у повідомленні.

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