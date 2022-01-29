Чоловіка та дружину вбили на Київщині, - поліція. ФОТОрепортаж
У Київській області сталося подвійне вбивство.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції області.
"Резонансне подвійне вбивство на Київщині. Загинуло подружжя. На місці події начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, карний розшук, слідство, криміналісти, працівники Обухівського районного управління поліції, інші служби. Інформація уточнюється, деталі згодом", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+50 Valter Valter
показати весь коментар29.01.2022 23:58 Відповісти Посилання
+15 Игорь Монахов
показати весь коментар30.01.2022 01:25 Відповісти Посилання
+9 Владислав Носковский
показати весь коментар30.01.2022 00:02 Відповісти Посилання
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Це про Васильків новина.
Ну а если у дурака таки есть куча денег, то у него и ствол есть, купленный на черном рынке и который нужно только успеть после выстрела бросить себе под ноги без отпечатков пальцев. И сказать: "Ой на шо-то наступил, не мое..."
И еще - оружие нужно бывает один раз в жизни, как правило. Это как у меня в юности, в Запорожье на 6-м поселке, говорили: "Ночью на улице плохо тому, у кого нет ножа". Сегодня не смог себя защитить - послезавтра твои похороны! И никто не знает, когда этот раз наступит, поэтому не купишь оружие за день до нападения на квартиру.
С другой стороны, у меня дома помповик 12 калибра. За 6 лет я с него на разу не выстрелил. И нет никакого желания пострелять.
Баран ти - хоч і називав себе "членом військового трибуналу" Т - дійсно "член" - але не того штибу" - відбитки пальців криміналісти не тільки з зовнішніх поверхонь зброї знімають але й з гільз, магазинів , внутрішніх поверхонь зброї Ти ж зброю чистиш? Так от - пояснюю ідіоту: після чистки вона змазується І на гладких поверхнях залишаються твої відбитки Навіть якщо ти зброю потім насухо протер! (тоді питання - а як ти її без змазки від корозії вбережеш?)Чи ти зброю в рукавичках чистиш? І що дасть тобі "скидання під ноги після стрільби"? У тебе ж на одязі все одно продукти горіння пороху осядуть!
Пример с ментами не удачен, так как они полукриминальны и психологически нездоровы. Вот таким государство и даёт оружие.
В США почти у всех есть оружие, это получается треть взрослого населения страны гибнет и получает ранения исходя из твоих слов?
все правильно, а третина власників зброї в США - це третина всього населення США.
я просто прочитав те, що ТИ написав, якщо тобі не подобається, пиши по іншому, а не звинувачуй інших в тому, що вони ТЕБЕ не так розуміють.
А якщо ти так зневажливо поліцію називаєш то запам"ятай - у відповідності з правилами українського правопису слова з переносним смислом пишуться у "лапках"
Теж мені - "інтелектуал пуканий"!!!
2. Когда Владимир Александрович Зеленский введет закон про оружие, нам всем бесплатно выдадут пистолеты - тогда заживем!
3. Все друг друга поубивают.
4. Те магазины на улицах, у которых на вывеске слово "Зброя" - то не по настоящему. Они торгуют воздушками, страйкбольными приводами и женским бельем.
плидер" В. Зеленский, забыл написать, да
В Україні уже давно (років двадцять мінімум) дозвіл на купівлю зброї не пов"язаний з обов"язковістю буть членом мисливського товариства!
Тому ще раз питаю - "В якій "Україні" ти живеш?" У "ВнутріМКАДівській"?!!!
Не мисливець - так, дуже-дуже рідко на круглому стенді по тарілкам. Лежить без справи. Але раритет.
Хоч і антикваріат вже, а вартість не більше 10 000 грн. Тож хай далі лежить. Зайвої зброї не буває.
А вообще то ГЛАВНАЯ и единственная причина почему запрет на оружие- страх властьимущих перед расплатой.
Та видимость на владение якобы оружия что есть в государстве фигня
Не хотел повторяться, но что противники оружия, помогла вам ваша полюция?
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і дійсно,маючи зброю зловмисник не панькався б з молотком і ножем ,а зразу ж розстріляв би людей з легальної зброї.
їх напевно вбили за мішечок грошей.
бо переділ ринку через 1000 грн націнки на кубі це дурня
Живите в свое удовольствие русня !!!.
В Киеве убили семейную пару.
Супруги приехали в столицу из Волынской области и торговали пиломатериалами. Их тела с ножевыми ранениями нашли в автомобиле вчера вечером. Правохранители рассматривают версию заказного убийства.