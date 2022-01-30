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Вбивство подружжя бізнесменів під Києвом: вбивцю затримали, він зізнався у скоєному. ВІДЕО+ФОТО

Поліція Київської області затримала 52-річного чоловіка, мешканця Василькова, який підозрюється у жорстокому вбивстві підприємця з Волинської області, а також його дружини.

Як повідомляє Цензор.НЕ, про це інформує відділ комунікації поліції Київської області.

Затриманий розповів поліції, що між ним і жертвою був конфлікт.

"Він сильно кричав на мене. Я закипів, взяв молоток і вдарив його", - сказав він.

Дружину підприємця "почав бити ножем".

Вбивство подружжя бізнесменів під Києвом: вбивцю затримали, він зізнався у скоєному 01
Вбивство подружжя бізнесменів під Києвом: вбивцю затримали, він зізнався у скоєному 02

Нагадаємо, що ввечері 29 січня в Обухівському районі виявлено чорний фургон з тілом чоловіка і жінки з Волині, які приїхали на Київщину у справах. Пізніше правоохоронці затримали 52-річного жителя Василькова, який підозрюється в скоєнні злочину.

За попередніми даними, між підприємцем з іншої області та нападником стався словесний конфлікт, після чого останній завдав чоловікові численні удари молотком. Також зловмисник кілька разів ударив ножем дружину підприємця, яка загинула від отриманих травм.

"З понівеченими тілами подружжя зловмисник їхав містом, а потім покинув фургон неподалік від центру Василькова. Цю чорну автівку ми оглядали вчора ввечері, коли прибули на місце події", - уточнив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіло іноземця з ножовими пораненнями виявили у Деснянському районі Києва, - поліція

Автор: 

Київська область (4087) Нацполіція (15272) вбивство (3109) Васильків (75)


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Топ коментарі
+15
Ви переплутали, тут Україна, а не Судан. Хоч судді в нас і тридварази, хоч закон і не для всіх, але наш шлях в цивілізацію, а не до дикунів.
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30.01.2022 14:46 Відповісти
+8
довичне
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30.01.2022 14:28 Відповісти
+7
Во всех странах содержание тюрем как и прочих гос. учреждений идет из налогов. А ты как хотел? Тебе не нравится цивилизованная норм. жизнь как в Швейцарии или Норвегии? Вали в Сев. Корею или в Судан.
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30.01.2022 14:48 Відповісти
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довичне
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30.01.2022 14:28 Відповісти
Ви переплутали, тут Україна, а не Судан. Хоч судді в нас і тридварази, хоч закон і не для всіх, але наш шлях в цивілізацію, а не до дикунів.
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30.01.2022 14:46 Відповісти
Что сделать?))) Сразу принять меры, а потом обратить внимание?))) Сразу расстрелять, а потом разбираться виновен или нет?))) И где вы здесь увидели оскорбление?))) Доктор поставил диагноз) Вам этого показалось мало, вы начали доказывать что он профессионал своего дела)))
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30.01.2022 15:22 Відповісти
Во всех странах содержание тюрем как и прочих гос. учреждений идет из налогов. А ты как хотел? Тебе не нравится цивилизованная норм. жизнь как в Швейцарии или Норвегии? Вали в Сев. Корею или в Судан.
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30.01.2022 14:48 Відповісти
Очевидно, отсутствие даже среднего образования не позволяет
отдельным категориям приматов узнавать о существовании иных
вариантов, кроме имеющихся в их голове, ибо в их реальности
в США, Японии, Южной Корее не нормальная цивилизованная жизнь и
убийц там кормят десертами и катают на каруселях.

Также, той же категории приматов в реальной жизни глаголы типа "валить"
использовать крайне не рекомендуется, ибо желания лечить переломы черепной кости у них, скорей всего, нет.
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30.01.2022 15:10 Відповісти
і що ти думаєш вони його вб'ють?
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30.01.2022 21:28 Відповісти
Теперь дебил остаток своей жизни проведёт в тюрьме где и окочуритьс
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30.01.2022 14:34 Відповісти
Ни дна тебе ни покрышки, будут еще твои нащадки отрабатывать, не важно или тебе дадут довічне или ты сам на себя галстук наденешь.
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30.01.2022 14:34 Відповісти
скормить бы свиньям его кинуть его им....не жалко ниграмочка....((зачем таким людям...вернее не людям жить среди нас и не подозревать что рядом с кем то твоя смерть...?(( вот так живём мы все и даже не знаем когда и какой чей конец...и последняя минута на этом свете....((
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30.01.2022 14:35 Відповісти
Ты просто баба истеричная. Напряги мозги и посмотри, в каким странах устраивают самосуды и жестокие казни? Верно - в тех, которые до сих пор в средневековье живут.

Хочешь норм. жизнь, то перестань истерить и прими тот факт, что даже убийцы должны наказываться по норм. законам.
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30.01.2022 14:52 Відповісти
сам ты тёлка.... то что ты знал я уже забыл. когда ты входил...я от туда уже выходил...
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30.01.2022 15:30 Відповісти
Вроде ещё и не весна а обострение у психов шурует полным ходом ,може всё Ковид собака виноват ...
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30.01.2022 14:42 Відповісти
це і весна і ковід, а найбільше це відображення стану нашого суспільства,доведеного до злиднів,розпачу і безперспективності в найближчому майбутньому...
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30.01.2022 14:49 Відповісти
Це вилазить звіряча сутність людини. З цим боролись священники, потім вчителі, вчили математики, логічному мисленню, аналізу того що буде коли зробити те чи те.
На жаль не всі піддаються такому впливу.
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30.01.2022 15:00 Відповісти
бо треба з усіма спілкуватись ввічлево, хз які моральні ліміти в іношої людини. завжди дивуюсь, коли на дорозі починають обкладувати когось. в лице тобі шмальне, поїде скине крадений до того ланос і буде жити далі, а ти як дурень гнити
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30.01.2022 14:49 Відповісти
Підтримую.
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30.01.2022 15:07 Відповісти
Обычное дело,черти при деньгах простых смертных за людей не считают.Иногда их ставят на место даже так
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30.01.2022 14:50 Відповісти
Чорт завжди залишається чортом, навіть якщо в нього куча бабла. Тільки от чорти з баблом забувають коли вони були чортами без бабла. На цьом ґрунті виникають такі ситуації де словами вже проблеми не вирішуються... На жаль...
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30.01.2022 15:03 Відповісти
за шо гьлосовали в то и превращаются
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30.01.2022 15:16 Відповісти
у вас на раше это происходит ежедневно))
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30.01.2022 15:17 Відповісти
снигерийсих тундропитеков кто-то спрашивал?
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30.01.2022 15:37 Відповісти
Надо запомнить: никогда не кричать на жителей села Васильково
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30.01.2022 15:15 Відповісти
Це місто. Васильків.
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30.01.2022 18:31 Відповісти
буллинг становиться смертельно опасным занятием...
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30.01.2022 15:20 Відповісти
Чуть что сразу молотком по голове. Оце хлопець, настоящий спецназівець.
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30.01.2022 15:53 Відповісти
Вали всех подряд.А **** -мне что то не понравилось.
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30.01.2022 17:04 Відповісти
треба терміново заборонити молотки і ножі!!! тільки з ліцензіями!!
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30.01.2022 17:24 Відповісти
Знову Василькове.
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30.01.2022 17:38 Відповісти
нашлии как ..бомжа подцепили какогото)
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30.01.2022 19:09 Відповісти
Бытовуха. Бывает, что и за кривого слова, оскорбления планка у людей падает.
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31.01.2022 01:26 Відповісти
Молодец, парень.
Где подлость - там схватка, два слова - и перчатка.
Как это так, орать на человека, оскорблять его?
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31.01.2022 17:01 Відповісти
 
 