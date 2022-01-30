Вбивство подружжя бізнесменів під Києвом: вбивцю затримали, він зізнався у скоєному. ВІДЕО+ФОТО

Поліція Київської області затримала 52-річного чоловіка, мешканця Василькова, який підозрюється у жорстокому вбивстві підприємця з Волинської області, а також його дружини.

Як повідомляє Цензор.НЕ, про це інформує відділ комунікації поліції Київської області.

Затриманий розповів поліції, що між ним і жертвою був конфлікт.

"Він сильно кричав на мене. Я закипів, взяв молоток і вдарив його", - сказав він.

Дружину підприємця "почав бити ножем".









Нагадаємо, що ввечері 29 січня в Обухівському районі виявлено чорний фургон з тілом чоловіка і жінки з Волині, які приїхали на Київщину у справах. Пізніше правоохоронці затримали 52-річного жителя Василькова, який підозрюється в скоєнні злочину.

За попередніми даними, між підприємцем з іншої області та нападником стався словесний конфлікт, після чого останній завдав чоловікові численні удари молотком. Також зловмисник кілька разів ударив ножем дружину підприємця, яка загинула від отриманих травм.

"З понівеченими тілами подружжя зловмисник їхав містом, а потім покинув фургон неподалік від центру Василькова. Цю чорну автівку ми оглядали вчора ввечері, коли прибули на місце події", - уточнив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

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