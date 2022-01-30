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"Гуцул и его трембита". ФОТО дня

Пресс-центр Вооруженных сил Украины опубликовал фото украинского военного с британским ПТРК NLAW.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер ВСУ.

Гуцул и его трембита 01

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"Гуцул и его трембит", - говорится в твите.

Автор: 

Великобритания (5025) оружие (10262) ВСУ (6689)


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Топ комментарии
+141
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30.01.2022 20:42 Ответить
+67
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30.01.2022 20:49 Ответить
+64
Отлично. Будем разрывать вату на куски
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30.01.2022 20:41 Ответить
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Свинособаки ни когда не гнули спин, даже в свинособачьих сказках, только иванушки Дурачки! =)
Не заметил???
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30.01.2022 22:25 Ответить
Если по правде, то не трембита, а "Гуцул и его английский рожок или волынка" - национальные музыкальные инструменты Британии.
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30.01.2022 21:58 Ответить
Хорошая трембита. Совковые гранатометы РПГ-7 которые в лучшем случае один из трех попадает в цель даже рядом не стояли.
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30.01.2022 22:01 Ответить
Сижу мечтаю о прошлом. Но уже ничего не вернуть, и жить надо настоящим, и делать выводы.
Представить ситуацию конец августа 2014-го. росийские БТГ перешли границу и продвигаются к Иловайску с целью его деблокирования и уничтожения наших войск. И тут с фланга на рубеже восточнее Волновахи наши ********* с такими игрушками (не говоря уже о FGM-148 и Байрактарах) начинают жечь сверхдержавную технику - грузовики, танки, бронемашины. Там бы хватило одного психологического эффекта, когда смерть прилетает из ниоткуда. Не лезь на чужую землю!
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30.01.2022 22:01 Ответить
история не имеет сослагательных наклонений.
Мир проснулся слишком поздно....
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30.01.2022 22:13 Ответить
да. Но жизнь продолжается. Все будет супер!
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30.01.2022 22:22 Ответить
Ну трембіта, не требтіта, а москалів відспіває
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30.01.2022 22:07 Ответить
Ще раз хочу нагадати !

Шановні українці!
Вчіться писати правильно!
Не Росія, а московія!
Не росіяни, а московити, вороги, какцапи, агресори, вбивці, живодери, психічно хворі!
Ми культурна і розумна нація, ми повинні правильно писати і висловлюватись!
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30.01.2022 22:35 Ответить
Хочу дополнить, что на русский это переводится так:

Московия - *********

Кацапы - свинорусы
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30.01.2022 23:21 Ответить
Напевно правильніше б було: масковія та рассія. Українською як вимовляється так і пишеться, а це власні назви що не перекладаються.
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31.01.2022 13:58 Ответить
Есиб подлодку Курск нарисовали...типа каким образом на учениях в Барецевом море среди 38 РАБссиянских кораблей подлодку сбила американская маленькая лодочка... Гидро-Акустики просрали или американцы включили систему не обнаружения...
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30.01.2022 23:57 Ответить
Как говрили самураи: - " Даже если меч тебе понадобится всего один раз в жизни - носить его нужно каждый день!".
Спасибо союзникам за БАБАХУ!
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31.01.2022 00:55 Ответить
Не тільки носити, а й вдосконалювати майстерність використання. Просто від носіння тільки мозолі на плечах.
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31.01.2022 10:25 Ответить
Така трембіта має бути в кожній хаті.
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31.01.2022 02:02 Ответить
Багато віків тому так і було. Трембіта - то початково не музичний інструмент, а засіб зв"язку в горах: коли гуцульські хати заносило снігом по комінки (димарі), пробивалася дірка в сніговому насті, виставлялася трембіта і за допомогою спеціальної системи звуків проходив обмін інформацією. Доречі, у давнину на горищі у гуцулів завжди була домовина - інколи покійника ховали аж весною після сходу снігу. Ну, і, звісно ж "Шмайсер"... але то уже пізніше.
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31.01.2022 18:03 Ответить
ЕЩЁ Б ТАКИЕ !)
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31.01.2022 19:36 Ответить
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