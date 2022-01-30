"Гуцул и его трембита". ФОТО дня

Пресс-центр Вооруженных сил Украины опубликовал фото украинского военного с британским ПТРК NLAW.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер ВСУ.

Смотрите также: "ThanksFriends", - акция благодарности союзникам Украины состоялась на Майдане Незалежности в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Гуцул и его трембит", - говорится в твите.