"Гуцул и его трембита". ФОТО дня
Пресс-центр Вооруженных сил Украины опубликовал фото украинского военного с британским ПТРК NLAW.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер ВСУ.
"Гуцул и его трембит", - говорится в твите.
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+141 Van-Basten Van-Basten
показать весь комментарий30.01.2022 20:42 Ответить Ссылка
+67 Перехватчик
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+64 Дмитрий Иванов #445055
показать весь комментарий30.01.2022 20:41 Ответить Ссылка
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Представить ситуацию конец августа 2014-го. росийские БТГ перешли границу и продвигаются к Иловайску с целью его деблокирования и уничтожения наших войск. И тут с фланга на рубеже восточнее Волновахи наши ********* с такими игрушками (не говоря уже о FGM-148 и Байрактарах) начинают жечь сверхдержавную технику - грузовики, танки, бронемашины. Там бы хватило одного психологического эффекта, когда смерть прилетает из ниоткуда. Не лезь на чужую землю!
Мир проснулся слишком поздно....
Шановні українці!
Вчіться писати правильно!
Не Росія, а московія!
Не росіяни, а московити, вороги, какцапи, агресори, вбивці, живодери, психічно хворі!
Ми культурна і розумна нація, ми повинні правильно писати і висловлюватись!
Московия - *********
Кацапы - свинорусы
Спасибо союзникам за БАБАХУ!