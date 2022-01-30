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"Гуцул та його трембіта". ФОТО дня

Пресцентр Збройних сил України опублікував фото українського військового із британським ПТРК NLAW.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер ЗСУ.

Гуцул та його трембіта 01

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"Гуцул та його трембіта", - йдеться у твіті.

Автор: 

Велика Британія (5661) зброя (7530) ЗСУ (7661)


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Топ коментарі
+141
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30.01.2022 20:42 Відповісти
+67
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30.01.2022 20:49 Відповісти
+64
Отлично. Будем разрывать вату на куски
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30.01.2022 20:41 Відповісти
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Свинособаки ни когда не гнули спин, даже в свинособачьих сказках, только иванушки Дурачки! =)
Не заметил???
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30.01.2022 22:25 Відповісти
Если по правде, то не трембита, а "Гуцул и его английский рожок или волынка" - национальные музыкальные инструменты Британии.
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30.01.2022 21:58 Відповісти
Хорошая трембита. Совковые гранатометы РПГ-7 которые в лучшем случае один из трех попадает в цель даже рядом не стояли.
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30.01.2022 22:01 Відповісти
Сижу мечтаю о прошлом. Но уже ничего не вернуть, и жить надо настоящим, и делать выводы.
Представить ситуацию конец августа 2014-го. росийские БТГ перешли границу и продвигаются к Иловайску с целью его деблокирования и уничтожения наших войск. И тут с фланга на рубеже восточнее Волновахи наши ********* с такими игрушками (не говоря уже о FGM-148 и Байрактарах) начинают жечь сверхдержавную технику - грузовики, танки, бронемашины. Там бы хватило одного психологического эффекта, когда смерть прилетает из ниоткуда. Не лезь на чужую землю!
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30.01.2022 22:01 Відповісти
история не имеет сослагательных наклонений.
Мир проснулся слишком поздно....
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30.01.2022 22:13 Відповісти
да. Но жизнь продолжается. Все будет супер!
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30.01.2022 22:22 Відповісти
Ну трембіта, не требтіта, а москалів відспіває
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30.01.2022 22:07 Відповісти
Ще раз хочу нагадати !

Шановні українці!
Вчіться писати правильно!
Не Росія, а московія!
Не росіяни, а московити, вороги, какцапи, агресори, вбивці, живодери, психічно хворі!
Ми культурна і розумна нація, ми повинні правильно писати і висловлюватись!
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30.01.2022 22:35 Відповісти
Хочу дополнить, что на русский это переводится так:

Московия - *********

Кацапы - свинорусы
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30.01.2022 23:21 Відповісти
Напевно правильніше б було: масковія та рассія. Українською як вимовляється так і пишеться, а це власні назви що не перекладаються.
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31.01.2022 13:58 Відповісти
Есиб подлодку Курск нарисовали...типа каким образом на учениях в Барецевом море среди 38 РАБссиянских кораблей подлодку сбила американская маленькая лодочка... Гидро-Акустики просрали или американцы включили систему не обнаружения...
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30.01.2022 23:57 Відповісти
Как говрили самураи: - " Даже если меч тебе понадобится всего один раз в жизни - носить его нужно каждый день!".
Спасибо союзникам за БАБАХУ!
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31.01.2022 00:55 Відповісти
Не тільки носити, а й вдосконалювати майстерність використання. Просто від носіння тільки мозолі на плечах.
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31.01.2022 10:25 Відповісти
Така трембіта має бути в кожній хаті.
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31.01.2022 02:02 Відповісти
Багато віків тому так і було. Трембіта - то початково не музичний інструмент, а засіб зв"язку в горах: коли гуцульські хати заносило снігом по комінки (димарі), пробивалася дірка в сніговому насті, виставлялася трембіта і за допомогою спеціальної системи звуків проходив обмін інформацією. Доречі, у давнину на горищі у гуцулів завжди була домовина - інколи покійника ховали аж весною після сходу снігу. Ну, і, звісно ж "Шмайсер"... але то уже пізніше.
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31.01.2022 18:03 Відповісти
ЕЩЁ Б ТАКИЕ !)
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31.01.2022 19:36 Відповісти
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