"Гуцул та його трембіта". ФОТО дня
Пресцентр Збройних сил України опублікував фото українського військового із британським ПТРК NLAW.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер ЗСУ.
"Гуцул та його трембіта", - йдеться у твіті.
Топ коментарі
+141 Van-Basten Van-Basten
показати весь коментар30.01.2022 20:42 Відповісти Посилання
+67 Перехватчик
показати весь коментар30.01.2022 20:49 Відповісти Посилання
+64 Дмитрий Иванов #445055
показати весь коментар30.01.2022 20:41 Відповісти Посилання
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Не заметил???
Представить ситуацию конец августа 2014-го. росийские БТГ перешли границу и продвигаются к Иловайску с целью его деблокирования и уничтожения наших войск. И тут с фланга на рубеже восточнее Волновахи наши ********* с такими игрушками (не говоря уже о FGM-148 и Байрактарах) начинают жечь сверхдержавную технику - грузовики, танки, бронемашины. Там бы хватило одного психологического эффекта, когда смерть прилетает из ниоткуда. Не лезь на чужую землю!
Мир проснулся слишком поздно....
Шановні українці!
Вчіться писати правильно!
Не Росія, а московія!
Не росіяни, а московити, вороги, какцапи, агресори, вбивці, живодери, психічно хворі!
Ми культурна і розумна нація, ми повинні правильно писати і висловлюватись!
Московия - *********
Кацапы - свинорусы
Спасибо союзникам за БАБАХУ!