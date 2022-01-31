Отгрыз лапу и пришел на трех: Служебный пес ВСУ попал в ловушку перед окопами войск РФ на Донбассе, но смог убежать. ФОТОрепортаж

Собака по кличке Вася, которая несколько лет служила в разведвзводе морской пехоты, попала в ловушку российских наемников.

Об этом в Facebook рассказала военная Елена Белозерская, передает Цензор.НЕТ.

"Это Вася. Кане-корсо, воин. Несколько лет служил в разведвзводе морской пехоты. Прошел ППД, полигоны и сектор. Месяцами жил в блиндаже наравне с другими бойцами. Стоял на посту, носил разгрузку, дружил с блиндажными котами. Все как у людей. ... Однажды Вася исчез. Видимо, унюхал с*чку. Побратимы искали. Подняли дрон - и увидели такое, что лучше не видеть. Васька попал в ловушку - прямо перед окопами боевиков запутался в проволоке. Спасти его было почти нереально, потому что туда не пролезешь незаметно", - говорится в сообщении.

По словам военной, разведчики планировали ночью идти на эвакуацию собаки, но не успели.

"Васька пришел. Отгрыз себе лапу и пришел на трех. Не захотел оставаться в плену. Такая судьба... Сейчас Вася на дембеле, его отвезли в деревню к родителям хозяина", - подытожила Белозерская.

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