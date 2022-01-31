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Отгрыз лапу и пришел на трех: Служебный пес ВСУ попал в ловушку перед окопами войск РФ на Донбассе, но смог убежать. ФОТОрепортаж

Собака по кличке Вася, которая несколько лет служила в разведвзводе морской пехоты, попала в ловушку российских наемников.

Об этом в Facebook рассказала военная Елена Белозерская, передает Цензор.НЕТ.

"Это Вася. Кане-корсо, воин. Несколько лет служил в разведвзводе морской пехоты. Прошел ППД, полигоны и сектор. Месяцами жил в блиндаже наравне с другими бойцами. Стоял на посту, носил разгрузку, дружил с блиндажными котами. Все как у людей. ... Однажды Вася исчез. Видимо, унюхал с*чку. Побратимы искали. Подняли дрон - и увидели такое, что лучше не видеть. Васька попал в ловушку - прямо перед окопами боевиков запутался в проволоке. Спасти его было почти нереально, потому что туда не пролезешь незаметно", - говорится в сообщении.

По словам военной, разведчики планировали ночью идти на эвакуацию собаки, но не успели.

"Васька пришел. Отгрыз себе лапу и пришел на трех. Не захотел оставаться в плену. Такая судьба... Сейчас Вася на дембеле, его отвезли в деревню к родителям хозяина", - подытожила Белозерская.

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Отгрыз лапу и пришел на трех: Служебный пес ВСУ попал в ловушку перед окопами войск РФ на Донбассе, но смог убежать 01
Отгрыз лапу и пришел на трех: Служебный пес ВСУ попал в ловушку перед окопами войск РФ на Донбассе, но смог убежать 02Отгрыз лапу и пришел на трех: Служебный пес ВСУ попал в ловушку перед окопами войск РФ на Донбассе, но смог убежать 03

Автор: 

животные (935) собаки (196) Донбасс (26957)


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Топ комментарии
+127
Ахренеть боец...надо ему протез заказать, я бы скинулся деньгами
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31.01.2022 12:41 Ответить
+121
Собака не наркоман, ніколи не зрадить.
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31.01.2022 12:40 Ответить
+111
Пес Герой України. На відміну від чотирижди уклоніста.
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31.01.2022 12:57 Ответить
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Вони є. Для Васі вже замовив протез його господар.
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31.01.2022 16:31 Ответить
Людям бы у этой собаки поучиться
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31.01.2022 16:32 Ответить
Особенно клоуну не лоху, четырежды уклонисту.
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05.02.2022 21:59 Ответить
Не лох сотню чужих рук отрубит, если не дай бог пальчик прищемит
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05.02.2022 22:15 Ответить
У Васи чести, храбрости и достоинства больше, чем у большинства людей!
Good Boy!
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31.01.2022 16:39 Ответить
собака герой і точно не какая ра3ніца
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31.01.2022 16:57 Ответить
Вот так гибнут из-за баб, настоящие мужики..........
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31.01.2022 16:59 Ответить
У Васі інстинкт , а в мужика ще має бути голова на плечах.
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31.01.2022 19:05 Ответить
какая голова, посмотрите статистику, сколько мужиков после развода остаются без квартир, майна и с алиментами. патриархи, так сказать.
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01.02.2022 04:12 Ответить
справжній захисник.
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31.01.2022 18:49 Ответить
Очень жаль пса. Я считаю нужно ему сброситься на хороший протез.
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31.01.2022 21:44 Ответить
Вже замовили. Читайте хочь трохи коменти перш ніж писати.
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01.02.2022 11:54 Ответить
Вражає.
Не захотів загинути. Вирішив рятуватися.
Вася - мужній пес.
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01.02.2022 02:39 Ответить
Навіть собака несхотіла залишитися біля кацапів..... смерділо сильно - довелось лапу відгризати.
Реально заслуговує пес на нагороду.
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01.02.2022 11:54 Ответить
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