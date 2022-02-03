Днепр купил операционную для стерилизации бродячих животных, - Фмлатов. ФОТО

Днепр купил уникальный автомобиль для выездной стерилизации бездомных животных.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Аналогов нет ни в Украине, ни во всей Европе", – добавил он.

Четыре года назад город приобрёл первые в стране автомобили для отлова и перевозки бездомных животных на базу КП "Зооконтроль". Они также выполнены по индивидуальным чертежам, которые тогда нам бесплатно передали из штата Айова (Боже, храни Америку!). Теперь в собственности громады появилась полноценная операционная на колёсах, где можно проводить бесплатную стерилизацию. В том числе, и собак в частном секторе.

В течение нескольких лет это позволит на 80% сократить количество бродячих животных на улицах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самый большой долгострой Днепра - "Парус" возвращен городу и будет снесен, - Филатов

"Новая машина оборудована новейшим итальянским и немецким ветоборудованием по индивидуальному заказу "Зооконтроля", который сегодня является лучшим в нашей стране. Кроме операций, животных будут также чипировать и прививать от бешенства. Все послеоперационные швы будут рассасываться сами. В ближайшее время в мэрии будет объявлен приём заявок от жителей и анонсирован график выездов по всем районам города уже с 15 февраля", - рассказал Филатов.