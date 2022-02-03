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Днепр купил операционную для стерилизации бродячих животных, - Фмлатов. ФОТО

Днепр купил уникальный автомобиль для выездной стерилизации бездомных животных.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Аналогов нет ни в Украине, ни во всей Европе", – добавил он.

Четыре года назад город приобрёл первые в стране автомобили для отлова и перевозки бездомных животных на базу КП "Зооконтроль". Они также выполнены по индивидуальным чертежам, которые тогда нам бесплатно передали из штата Айова (Боже, храни Америку!). Теперь в собственности громады появилась полноценная операционная на колёсах, где можно проводить бесплатную стерилизацию. В том числе, и собак в частном секторе.

В течение нескольких лет это позволит на 80% сократить количество бродячих животных на улицах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самый большой долгострой Днепра - "Парус" возвращен городу и будет снесен, - Филатов

"Новая машина оборудована новейшим итальянским и немецким ветоборудованием по индивидуальному заказу "Зооконтроля", который сегодня является лучшим в нашей стране. Кроме операций, животных будут также чипировать и прививать от бешенства. Все послеоперационные швы будут рассасываться сами. В ближайшее время в мэрии будет объявлен приём заявок от жителей и анонсирован график выездов по всем районам города уже с 15 февраля", - рассказал Филатов.

Днепр купил операционную для стерилизации бродячих животных, - Фмлатов 01

Автор: 

Днепр (4444) животные (936) защита животных (80) Филатов Борис (561)


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Топ комментарии
+31
А можна її підігнати під ОП ? )
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03.02.2022 13:13 Ответить
+16
А сепар туди поміститься?
Ах какое полезное изобретение! (с)
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03.02.2022 13:15 Ответить
+10
Я бы туда сначала Опоблок затулил, а потом слуг народа
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03.02.2022 13:27 Ответить
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А можна її підігнати під ОП ? )
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03.02.2022 13:13 Ответить
Молодці, для европейців це дивно ,що раніше не було жодної
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03.02.2022 13:54 Ответить
В 90-ые у европейцев был шок от Украины - когда живых собачек с щеночками живых бросали в топку.
Хоть сейчас движемся к Европе, к гуманному поведению к животным.
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03.02.2022 21:11 Ответить
Невже таке було?
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03.02.2022 21:15 Ответить
під оп потрібен газенваген
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03.02.2022 14:10 Ответить
А сепар туди поміститься?
Ах какое полезное изобретение! (с)
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03.02.2022 13:15 Ответить
Модель потужніша потрібна, на ілюхі може пошкодитись.
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03.02.2022 13:15 Ответить
...эх, жаль, что поздно уже им ехать в Кривой Рог
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03.02.2022 13:22 Ответить
Я бы туда сначала Опоблок затулил, а потом слуг народа
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03.02.2022 13:27 Ответить
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03.02.2022 13:29 Ответить
а толку? хоть з яйцями хоть бeз - кусаються однаково. один чiп в тварину. другий в хозяiна навiки разом- вiн вiдповiдальний за того кого приручив!
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03.02.2022 13:49 Ответить
толк только в одном - не размножаются, т.е эти доживут - других не будет..
ну и у сук (пардон) не будет массовых "свадеб" когда кобелины становятся особо агрессивны...
а кусаются и домашние...и своих хозяев загрызают...
собака все равно зверь, даже если размером с кошелек))))
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03.02.2022 14:03 Ответить
завжди є тi що втeкли чи загубилися. i такi яких викинули!!! тe що вiн свого загризає то проблeми власника а нe усiх iнших. для усiх нших проблeма коли дитина з дому до школи дiйти нe можe бо самe бродячi собаки свадби водять.
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06.02.2022 15:43 Ответить
так... все так... але відловлювати заборонено (тим паче вбивати)...тому такий начебто гуманий вихід (але він дійсно не унеможливлює напад на дитину або жінку...чи просто на будь якого перехожого)
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06.02.2022 15:50 Ответить
тому чiп допу власнику i собацi - i навiки нeхай разом! стирилiзувати нiкого будe
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06.02.2022 18:49 Ответить
де знайти власників вже вуличних собак (які там від народження) ?
от тому і стерелізувати треба щоби перервати неконтрольоване розмноження саме нічийних собак
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06.02.2022 19:06 Ответить
а у ЄС тeж собаки *********. алe свор нeмає! усiх виловлють i в притулки. тiльки з таким украiнським пiходом притулкiв нe набeрeсся.
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06.02.2022 22:57 Ответить
Не будут плодиться.
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03.02.2022 14:45 Ответить
так нe в тому ж причина - хоч з яйцями хоч бeз - вони кусаються!!!!
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06.02.2022 15:38 Ответить
До чого тут хазяїн, якщо це призначено для бродячих, безпритульних тварин, у яких немає домівки і хазяїна.
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03.02.2022 18:49 Ответить
тупнька ти свєта: усi собаки колись були з хазяiном! чого таких стай собак нeмає в Європi?
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06.02.2022 15:34 Ответить
а ти так говриш начe ти про диких з лiсу. що прийшли як кабани чи мiшки.
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06.02.2022 15:35 Ответить
Скажите, а у вас есть точно такой но не для собак, а для "слуг народа" с голосящими опжопастыми старухами-колясочничами и полковников С мешком?
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03.02.2022 13:58 Ответить
Молодец Альбертыч!
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03.02.2022 13:58 Ответить
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03.02.2022 14:06 Ответить
Фила стерилизуют на даче!)))
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03.02.2022 13:59 Ответить
Все в Днепре *******. Единственная была проблема: не было передвижного комплекса для стерилизации собак (обязательно немецкого).
Говорите у Зеленского кокс забористый ... Ню, ню ...
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03.02.2022 14:00 Ответить
а чертежи, а ж из Айовы!)))..наверно когда на баке каталсо там накидал)))
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03.02.2022 14:02 Ответить
Та с этим мастером ***********-развлекательного жанра уже давно всё понятно. Его выбрали мэром только по одной причине: вторым реальным конкурентом был Загид Краснов. Слава богу, что у моих земляков хватило ума из двух зол выбрать меньшее. Но жаль, что этот принцип не сработал в 2019.
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03.02.2022 14:09 Ответить
Тупий комент. Безпритульні тварини не винні, що при владі неадеквати і крадії. Безпритульні тварини потребують допомоги. Стерилізація важлива, щоб не з'являлись інші безпритульні.
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03.02.2022 18:53 Ответить
А больше никто в Украине "не потребуюе допомоги"? Ты по человеческим больницам походи, а потом будешь рассказывать про "бедных бездомных животных". Об умении расставлять приоритеты что-то слышала? А о голимом PR популизме?
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04.02.2022 17:29 Ответить
сепарыв на ньму треба чпокать, гвалтівників, золоту молодежь депутатів, суддів, прокурорів...
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03.02.2022 14:06 Ответить
А если бомжи будут бродить или полу ходячие клиенты с ганделыка, их тоже?
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03.02.2022 14:06 Ответить
Ну дело не уникальное, везде их стерилизуют и после этого на ухо датчик крепят.
Ничего нового и удивительно нет...
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03.02.2022 14:07 Ответить
Дуже добра новина !Треба і в інші міста.Гуманно ! Важливо !Україна повинна покращуватися по всім напрямкам !
Пану Філатову-повага !
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03.02.2022 14:17 Ответить
Зуби теж видалятимуть, чи тільки яйця?
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03.02.2022 14:18 Ответить
Можно начать тренировку с депутатов и администрации президента.
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03.02.2022 14:28 Ответить
завезли бы пять- десять семейств китайцев-корейцев и дали бы им немного свободы...
За год бы справились.
Дешевле бы было.
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03.02.2022 16:38 Ответить
 
 