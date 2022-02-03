Днепр купил операционную для стерилизации бродячих животных, - Фмлатов. ФОТО
Днепр купил уникальный автомобиль для выездной стерилизации бездомных животных.
Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.
"Аналогов нет ни в Украине, ни во всей Европе", – добавил он.
Четыре года назад город приобрёл первые в стране автомобили для отлова и перевозки бездомных животных на базу КП "Зооконтроль". Они также выполнены по индивидуальным чертежам, которые тогда нам бесплатно передали из штата Айова (Боже, храни Америку!). Теперь в собственности громады появилась полноценная операционная на колёсах, где можно проводить бесплатную стерилизацию. В том числе, и собак в частном секторе.
В течение нескольких лет это позволит на 80% сократить количество бродячих животных на улицах.
"Новая машина оборудована новейшим итальянским и немецким ветоборудованием по индивидуальному заказу "Зооконтроля", который сегодня является лучшим в нашей стране. Кроме операций, животных будут также чипировать и прививать от бешенства. Все послеоперационные швы будут рассасываться сами. В ближайшее время в мэрии будет объявлен приём заявок от жителей и анонсирован график выездов по всем районам города уже с 15 февраля", - рассказал Филатов.
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Хоть сейчас движемся к Европе, к гуманному поведению к животным.
Ах какое полезное изобретение! (с)
ну и у сук (пардон) не будет массовых "свадеб" когда кобелины становятся особо агрессивны...
а кусаются и домашние...и своих хозяев загрызают...
собака все равно зверь, даже если размером с кошелек))))
от тому і стерелізувати треба щоби перервати неконтрольоване розмноження саме нічийних собак
Говорите у Зеленского кокс забористый ... Ню, ню ...
Ничего нового и удивительно нет...
Пану Філатову-повага !
За год бы справились.
Дешевле бы было.