Дніпро купив операційну для стерилізації бродячих тварин, - Філатов. ФОТО
Дніпро купив унікальний автомобіль для виїзної біостерилізації безпритульних тварин.
Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.
"Аналогів немає ні в Україні, ні у всій Європі", - додав він.
"Чотири роки тому місто придбало перші в країні автомобілі для вилову та перевезення безпритульних тварин на базу КП "Зооконтроль". Вони також виконані за індивідуальними кресленнями, які тоді нам безкоштовно передали зі штату Айова (Боже, бережи Америку!). Тепер у власності громади з'явилася повноцінна операційна на колесах, де можна проводити безплатну стерилізацію. У тому числі й собак у приватному секторі. Протягом кількох років це дозволить на 80% скоротити кількість бродячих тварин на вулицях. Винятково (!) гуманними методами", - пояснив мер.
"Нова машина обладнана найновішим італійським та німецьким ветобладнанням за індивідуальним замовленням "Зооконтролю", яке сьогодні є найкращим у нашій країні. Крім операцій, тварин також чіпуватимуть і щеплюватимуть від сказу. Всі післяопераційні шви розсмоктуватимуться самі. Найближчим часом у мерії буде оголошено прийом заявок від мешканців та анонсовано графік виїздів у всі райони міста вже з 15 лютого", - розповів Філатов.
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Хоть сейчас движемся к Европе, к гуманному поведению к животным.
Ах какое полезное изобретение! (с)
ну и у сук (пардон) не будет массовых "свадеб" когда кобелины становятся особо агрессивны...
а кусаются и домашние...и своих хозяев загрызают...
собака все равно зверь, даже если размером с кошелек))))
от тому і стерелізувати треба щоби перервати неконтрольоване розмноження саме нічийних собак
Говорите у Зеленского кокс забористый ... Ню, ню ...
Ничего нового и удивительно нет...
Пану Філатову-повага !
За год бы справились.
Дешевле бы было.