Дніпро купив операційну для стерилізації бродячих тварин, - Філатов. ФОТО

Дніпро купив унікальний автомобіль для виїзної біостерилізації безпритульних тварин.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

"Аналогів немає ні в Україні, ні у всій Європі", - додав він.

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"Чотири роки тому місто придбало перші в країні автомобілі для вилову та перевезення безпритульних тварин на базу КП "Зооконтроль". Вони також виконані за індивідуальними кресленнями, які тоді нам безкоштовно передали зі штату Айова (Боже, бережи Америку!). Тепер у власності громади з'явилася повноцінна операційна на колесах, де можна проводити безплатну стерилізацію. У тому числі й собак у приватному секторі. Протягом кількох років це дозволить на 80% скоротити кількість бродячих тварин на вулицях. Винятково (!) гуманними методами", - пояснив мер.

"Нова машина обладнана найновішим італійським та німецьким ветобладнанням за індивідуальним замовленням "Зооконтролю", яке сьогодні є найкращим у нашій країні. Крім операцій, тварин також чіпуватимуть і щеплюватимуть від сказу. Всі післяопераційні шви розсмоктуватимуться самі. Найближчим часом у мерії буде оголошено прийом заявок від мешканців та анонсовано графік виїздів у всі райони міста вже з 15 лютого", - розповів Філатов.