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Дніпро купив операційну для стерилізації бродячих тварин, - Філатов. ФОТО

Дніпро купив унікальний автомобіль для виїзної біостерилізації безпритульних тварин.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

"Аналогів немає ні в Україні, ні у всій Європі", - додав він.

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"Чотири роки тому місто придбало перші в країні автомобілі для вилову та перевезення безпритульних тварин на базу КП "Зооконтроль". Вони також виконані за індивідуальними кресленнями, які тоді нам безкоштовно передали зі штату Айова (Боже, бережи Америку!). Тепер у власності громади з'явилася повноцінна операційна на колесах, де можна проводити безплатну стерилізацію. У тому числі й собак у приватному секторі. Протягом кількох років це дозволить на 80% скоротити кількість бродячих тварин на вулицях. Винятково (!) гуманними методами", - пояснив мер.

"Нова машина обладнана найновішим італійським та німецьким ветобладнанням за індивідуальним замовленням "Зооконтролю", яке сьогодні є найкращим у нашій країні. Крім операцій, тварин також чіпуватимуть і щеплюватимуть від сказу. Всі післяопераційні шви розсмоктуватимуться самі. Найближчим часом у мерії буде оголошено прийом заявок від мешканців та анонсовано графік виїздів у всі райони міста вже з 15 лютого", - розповів Філатов.

Дніпро купив операційну для стерилізації бродячих тварин, - Філатов 01

Автор: 

Дніпро (3303) тварини (469) захист тварин (85) Філатов Борис (463)


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Топ коментарі
+31
А можна її підігнати під ОП ? )
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03.02.2022 13:13 Відповісти
+16
А сепар туди поміститься?
Ах какое полезное изобретение! (с)
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03.02.2022 13:15 Відповісти
+10
Я бы туда сначала Опоблок затулил, а потом слуг народа
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03.02.2022 13:27 Відповісти
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А можна її підігнати під ОП ? )
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03.02.2022 13:13 Відповісти
Молодці, для европейців це дивно ,що раніше не було жодної
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03.02.2022 13:54 Відповісти
В 90-ые у европейцев был шок от Украины - когда живых собачек с щеночками живых бросали в топку.
Хоть сейчас движемся к Европе, к гуманному поведению к животным.
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03.02.2022 21:11 Відповісти
Невже таке було?
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03.02.2022 21:15 Відповісти
під оп потрібен газенваген
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03.02.2022 14:10 Відповісти
А сепар туди поміститься?
Ах какое полезное изобретение! (с)
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03.02.2022 13:15 Відповісти
Модель потужніша потрібна, на ілюхі може пошкодитись.
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03.02.2022 13:15 Відповісти
...эх, жаль, что поздно уже им ехать в Кривой Рог
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03.02.2022 13:22 Відповісти
Я бы туда сначала Опоблок затулил, а потом слуг народа
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03.02.2022 13:27 Відповісти
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03.02.2022 13:29 Відповісти
а толку? хоть з яйцями хоть бeз - кусаються однаково. один чiп в тварину. другий в хозяiна навiки разом- вiн вiдповiдальний за того кого приручив!
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03.02.2022 13:49 Відповісти
толк только в одном - не размножаются, т.е эти доживут - других не будет..
ну и у сук (пардон) не будет массовых "свадеб" когда кобелины становятся особо агрессивны...
а кусаются и домашние...и своих хозяев загрызают...
собака все равно зверь, даже если размером с кошелек))))
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03.02.2022 14:03 Відповісти
завжди є тi що втeкли чи загубилися. i такi яких викинули!!! тe що вiн свого загризає то проблeми власника а нe усiх iнших. для усiх нших проблeма коли дитина з дому до школи дiйти нe можe бо самe бродячi собаки свадби водять.
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06.02.2022 15:43 Відповісти
так... все так... але відловлювати заборонено (тим паче вбивати)...тому такий начебто гуманий вихід (але він дійсно не унеможливлює напад на дитину або жінку...чи просто на будь якого перехожого)
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06.02.2022 15:50 Відповісти
тому чiп допу власнику i собацi - i навiки нeхай разом! стирилiзувати нiкого будe
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06.02.2022 18:49 Відповісти
де знайти власників вже вуличних собак (які там від народження) ?
от тому і стерелізувати треба щоби перервати неконтрольоване розмноження саме нічийних собак
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06.02.2022 19:06 Відповісти
а у ЄС тeж собаки *********. алe свор нeмає! усiх виловлють i в притулки. тiльки з таким украiнським пiходом притулкiв нe набeрeсся.
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06.02.2022 22:57 Відповісти
Не будут плодиться.
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03.02.2022 14:45 Відповісти
так нe в тому ж причина - хоч з яйцями хоч бeз - вони кусаються!!!!
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06.02.2022 15:38 Відповісти
До чого тут хазяїн, якщо це призначено для бродячих, безпритульних тварин, у яких немає домівки і хазяїна.
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03.02.2022 18:49 Відповісти
тупнька ти свєта: усi собаки колись були з хазяiном! чого таких стай собак нeмає в Європi?
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06.02.2022 15:34 Відповісти
а ти так говриш начe ти про диких з лiсу. що прийшли як кабани чи мiшки.
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06.02.2022 15:35 Відповісти
Скажите, а у вас есть точно такой но не для собак, а для "слуг народа" с голосящими опжопастыми старухами-колясочничами и полковников С мешком?
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03.02.2022 13:58 Відповісти
Молодец Альбертыч!
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03.02.2022 13:58 Відповісти
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03.02.2022 14:06 Відповісти
Фила стерилизуют на даче!)))
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03.02.2022 13:59 Відповісти
Все в Днепре *******. Единственная была проблема: не было передвижного комплекса для стерилизации собак (обязательно немецкого).
Говорите у Зеленского кокс забористый ... Ню, ню ...
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03.02.2022 14:00 Відповісти
а чертежи, а ж из Айовы!)))..наверно когда на баке каталсо там накидал)))
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03.02.2022 14:02 Відповісти
Та с этим мастером ***********-развлекательного жанра уже давно всё понятно. Его выбрали мэром только по одной причине: вторым реальным конкурентом был Загид Краснов. Слава богу, что у моих земляков хватило ума из двух зол выбрать меньшее. Но жаль, что этот принцип не сработал в 2019.
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03.02.2022 14:09 Відповісти
Тупий комент. Безпритульні тварини не винні, що при владі неадеквати і крадії. Безпритульні тварини потребують допомоги. Стерилізація важлива, щоб не з'являлись інші безпритульні.
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03.02.2022 18:53 Відповісти
А больше никто в Украине "не потребуюе допомоги"? Ты по человеческим больницам походи, а потом будешь рассказывать про "бедных бездомных животных". Об умении расставлять приоритеты что-то слышала? А о голимом PR популизме?
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04.02.2022 17:29 Відповісти
сепарыв на ньму треба чпокать, гвалтівників, золоту молодежь депутатів, суддів, прокурорів...
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03.02.2022 14:06 Відповісти
А если бомжи будут бродить или полу ходячие клиенты с ганделыка, их тоже?
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03.02.2022 14:06 Відповісти
Ну дело не уникальное, везде их стерилизуют и после этого на ухо датчик крепят.
Ничего нового и удивительно нет...
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03.02.2022 14:07 Відповісти
Дуже добра новина !Треба і в інші міста.Гуманно ! Важливо !Україна повинна покращуватися по всім напрямкам !
Пану Філатову-повага !
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03.02.2022 14:17 Відповісти
Зуби теж видалятимуть, чи тільки яйця?
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03.02.2022 14:18 Відповісти
Можно начать тренировку с депутатов и администрации президента.
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03.02.2022 14:28 Відповісти
завезли бы пять- десять семейств китайцев-корейцев и дали бы им немного свободы...
За год бы справились.
Дешевле бы было.
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03.02.2022 16:38 Відповісти
 
 