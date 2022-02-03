НАБУ вызывает "слугу народа" Кузьминых для вручения уведомления о подозрении. ДОКУМЕНТ

НАБУ опубликовало повестку о вызове нардепа Сергея Кузьминых для участия в допросе и вручении письменного уведомления о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Повестка о вызове Кузьминых Сергея Владимировича, проживающего по адресу г. Житомир. Вам необходимо прибыть 07.02.2022 в 10 часов 00 мин, в Национальное антикоррупционное бюро Украины по адресу: г. Киев, ул. Василия Сурикова, 3, для участия в вручении письменного сообщения о подозрении и допросе в процессуальном статусе подозреваемого в уголовном производстве № 4202100000002617 от 16.12.2022", - говорится в документе.

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