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НАБУ вызывает "слугу народа" Кузьминых для вручения уведомления о подозрении. ДОКУМЕНТ

НАБУ опубликовало повестку о вызове нардепа Сергея Кузьминых для участия в допросе и вручении письменного уведомления о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Повестка о вызове Кузьминых Сергея Владимировича, проживающего по адресу г. Житомир. Вам необходимо прибыть 07.02.2022 в 10 часов 00 мин, в Национальное антикоррупционное бюро Украины по адресу: г. Киев, ул. Василия Сурикова, 3, для участия в вручении письменного сообщения о подозрении и допросе в процессуальном статусе подозреваемого в уголовном производстве № 4202100000002617 от 16.12.2022", - говорится в документе.

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НАБУ вызывает слугу народа Кузьминых для вручения уведомления о подозрении 01

Автор: 

НАБУ (4233) взятка (6187) Кузьминых Сергей (39) подозрение (505)


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Когда помощника сивковича допросить изволите и его помещицу мамашку?
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03.02.2022 13:52 Ответить
Да он болт на вас мусора ложил.
И с проворотом))))
Вы, шавки для этого быдловатого чувака.
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03.02.2022 14:14 Ответить
Да его предупредили, и спокойно дали свалить в лес.
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03.02.2022 15:21 Ответить
Дальше Житомира не уйдёт.
Мозгов у него не хватает. Все "кубышки" здесь лежат.
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03.02.2022 15:45 Ответить
шлюхам уроду потрібно встановити квоти та ввести ембарго на зашквари, бо до кінця року вже нікого не лишиться. Ні, беніні ******* дерсовані, кунціький, дупа каломойші та інші підсвинки. Але над дисципліною потрібно працювати, зовсім вже полудебілами стають. Один хоче "погонять", інший САМ бере хабарі. Їх там муха дебільності покусала чи то новий вірус?
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03.02.2022 14:22 Ответить
Мабуть вже тихенько пішов лісом...
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03.02.2022 14:33 Ответить
Он давно покинул Украину.
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03.02.2022 15:20 Ответить
Этот слуга дурного и прастова нариду уже давно положил на своих хозяев.
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03.02.2022 15:23 Ответить
Він завтра сам прийде о 7.00. на допит в НАБУ. І не біда, що там буде зачинено... Єрмак вже таке робив, і показав слугам "майстер клас".
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03.02.2022 17:21 Ответить
 
 