НАБУ викликає "слугу народу" Кузьміних для вручення повідомлення про підозру. ДОКУМЕНТ

НАБУ опублікувало повістку про виклик нардепа Сергія Кузьміних для участі у допиті та врученні письмового повідомлення про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Повістка про виклик Кузьміних Сергія Володимировича, проживаючого за адресою м. Житомир. Вам необхідно прибути 07.02.2022 о 10 год. 00 хв, до Національного антикорупційного бюро України за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, для участі у врученні письмового повідомлення про підозру та допиті у процесуальному статусі підозрюваного у кримінальному провадженні № 42021000000002617 від 16.12.2022", - йдеться у документі.

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