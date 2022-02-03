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НАБУ викликає "слугу народу" Кузьміних для вручення повідомлення про підозру. ДОКУМЕНТ

НАБУ опублікувало повістку про виклик нардепа Сергія Кузьміних для участі у допиті та врученні письмового повідомлення про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Повістка про виклик Кузьміних Сергія Володимировича, проживаючого за адресою м. Житомир. Вам необхідно прибути 07.02.2022 о 10 год. 00 хв, до Національного антикорупційного бюро України за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, для участі у врученні письмового повідомлення про підозру та допиті у процесуальному статусі підозрюваного у кримінальному провадженні № 42021000000002617 від 16.12.2022", - йдеться у документі.

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НАБУ викликає слугу народу Кузьміних для вручення повідомлення про підозру 01

Автор: 

НАБУ (5097) хабар (4738) Кузьміних Сергій (51) підозра (788)


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Когда помощника сивковича допросить изволите и его помещицу мамашку?
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03.02.2022 13:52 Відповісти
Да он болт на вас мусора ложил.
И с проворотом))))
Вы, шавки для этого быдловатого чувака.
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03.02.2022 14:14 Відповісти
Да его предупредили, и спокойно дали свалить в лес.
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03.02.2022 15:21 Відповісти
Дальше Житомира не уйдёт.
Мозгов у него не хватает. Все "кубышки" здесь лежат.
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03.02.2022 15:45 Відповісти
шлюхам уроду потрібно встановити квоти та ввести ембарго на зашквари, бо до кінця року вже нікого не лишиться. Ні, беніні ******* дерсовані, кунціький, дупа каломойші та інші підсвинки. Але над дисципліною потрібно працювати, зовсім вже полудебілами стають. Один хоче "погонять", інший САМ бере хабарі. Їх там муха дебільності покусала чи то новий вірус?
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03.02.2022 14:22 Відповісти
Мабуть вже тихенько пішов лісом...
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03.02.2022 14:33 Відповісти
Он давно покинул Украину.
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03.02.2022 15:20 Відповісти
Этот слуга дурного и прастова нариду уже давно положил на своих хозяев.
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03.02.2022 15:23 Відповісти
Він завтра сам прийде о 7.00. на допит в НАБУ. І не біда, що там буде зачинено... Єрмак вже таке робив, і показав слугам "майстер клас".
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03.02.2022 17:21 Відповісти
 
 