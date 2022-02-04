РУС
"Родину-Мать" подсветили цветами государственного флага. ФОТО

В Киеве сине-желтым цветом государственного флага Украины подсветили монумент "Родина-Мать".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Таким образом, Украина благодарит лидеров дружественных государств, которые посещают город Киев на фоне угрозы новой волны российской агрессии против Украины.

Этим актом также демонстрируется общенациональное единение и готовность украинцев к защите и отпора внешним врагам.

Событие проходит по инициативе Офиса президента Украины и Министерства культуры и информационной политики Украины.

Минкульт призвал всех желающих принять участие в челендже - сфотографировать подсвеченную синим и желтым "Родину-Мать" и выложить фото в соцсети с хештегом #UAразом.

Родину-Мать подсветили цветами государственного флага 01
Родину-Мать подсветили цветами государственного флага 02

Автор: 

Киев (26138) памятник (2244)
+18
Це дуже добре-але савєтське лайно зі щіта повинно прибрати...
показать весь комментарий
04.02.2022 20:04 Ответить
+16
поки на щиті майорить герб совка це не Батьківщина-Матір а Мачуха
показать весь комментарий
04.02.2022 20:05 Ответить
+8
люде, а де той дєрьмак?
тут зєвавтар бєз прісмотру

показать весь комментарий
04.02.2022 22:10 Ответить
Це дуже добре-але савєтське лайно зі щіта повинно прибрати...
показать весь комментарий
04.02.2022 20:04 Ответить
тобто потрібно...
показать весь комментарий
04.02.2022 20:07 Ответить
Згоден. Замість нього тризуб
показать весь комментарий
04.02.2022 20:51 Ответить
Ось так, щоб було
показать весь комментарий
04.02.2022 21:07 Ответить
поки на щиті майорить герб совка це не Батьківщина-Матір а Мачуха
показать весь комментарий
04.02.2022 20:05 Ответить
Все, що треба зробити це повідомити патріотам, які зріжуть те лайно безкоштовно.
Проте зелене падло цього ніколи не зробить бо воно зрадник та російський шпигун.
показать весь комментарий
04.02.2022 20:14 Ответить
Батько наш - Бандера, Батьківщина - Мати.
показать весь комментарий
04.02.2022 20:18 Ответить
мама-батьківщина набагато вища за
родіну-мать, котра нижча статуї свободи
показать весь комментарий
04.02.2022 21:49 Ответить
Подія відбувається за ініціативи Офісу Президента України Джерело:
показать весь комментарий
04.02.2022 20:20 Ответить
люде, а де той дєрьмак?
тут зєвавтар бєз прісмотру

показать весь комментарий
04.02.2022 22:10 Ответить
а вы заметили, что фотограф так снял, что бы не видно было серпамолота?
стыдно, или страшно?
показать весь комментарий
04.02.2022 20:27 Ответить
а кто за подсветку платит? и мне интересно по какому тарифу на электрику производится калькуляция. Интересно вообще получается месяц назад веерные отключения по югу а тут прямо избыток электроэнергии.
показать весь комментарий
04.02.2022 20:49 Ответить
Замість щита має голова ***** весіти!!!
показать весь комментарий
04.02.2022 20:56 Ответить
"Событие проходит по инициативе Офиса президента Украины и Министерства культуры и информационной политики Украины."

Вспомнился старый советский анекдот: сидят два мужика на крыльце покошенной бревенчатой избенки и молча выпивают. И тут вдруг видят радугу после дождя. И один другому говорит без эмоций и не поворачиваясь к собеседнику: ну конечно, у них на это бабла хватает.

Зелевласть по прежнему народ Украины за совков держит. Хотя 73% и есть совки.
показать весь комментарий
04.02.2022 21:06 Ответить
Не зря она на Маскву смотрит. Знает откуда угроза Украине.
показать весь комментарий
04.02.2022 21:18 Ответить
Скульптор Василь Бородай ще у 1981 році передбачив війну з московською ордою..
показать весь комментарий
05.02.2022 00:58 Ответить
Не все Бородаи одинаково полезны.
показать весь комментарий
05.02.2022 06:50 Ответить
Демонтировать герб СССР , красующийся на монументе "Родина-мать" вопреки закону о декоммунизации обязанность директора Украинского института национальной памяти Дробовича. Но он или пребывает в печали: Украинцы не выберут президента-гомосексуала ближайшие 10 лет, - Дробович. Или жалуется, что в книге, изданной Музеем Голодомора, число жертв Голодомора завышено в несколько раз. Назначенцу Коломойского недосуг.
показать весь комментарий
04.02.2022 21:27 Ответить
Вона в сторону цапії дивиться
показать весь комментарий
04.02.2022 21:36 Ответить
Кали Ма совковая.Снесите ее
показать весь комментарий
04.02.2022 21:42 Ответить
Ее не нужно сносить, достаточно поменять герб СССР на тризуб.
показать весь комментарий
05.02.2022 06:51 Ответить
давно нужно комунячкий символ выпилять!
показать весь комментарий
04.02.2022 21:50 Ответить
Да красивенько смотрица из окна, даже вид какой-то патриотичный у днепровских пагорбов стал....)
эх.... москалей бы с лавры выгнать и вообще лепота....
показать весь комментарий
04.02.2022 23:33 Ответить
С 2-х км совкового герба не видно, а помнить и делать акцент может тольк упоротая вата или совкодрочеры...
показать весь комментарий
05.02.2022 09:37 Ответить
да уж 470 тонн нержавейки стоить
а совковый герб нечем и некому и некогда обварить
показать весь комментарий
04.02.2022 23:44 Ответить
Синий цвет напоминает сине-зелёную медь на статуе Свободы.
Осталось отбить советский герб.
Можно тем же Джавелином, хотя альпинисты сделают это
за 10% о его стоимости - надо просто открыть счёт.
показать весь комментарий
05.02.2022 03:51 Ответить
 
 