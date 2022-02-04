"Родину-Мать" подсветили цветами государственного флага. ФОТО
В Киеве сине-желтым цветом государственного флага Украины подсветили монумент "Родина-Мать".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
Таким образом, Украина благодарит лидеров дружественных государств, которые посещают город Киев на фоне угрозы новой волны российской агрессии против Украины.
Этим актом также демонстрируется общенациональное единение и готовность украинцев к защите и отпора внешним врагам.
Событие проходит по инициативе Офиса президента Украины и Министерства культуры и информационной политики Украины.
Минкульт призвал всех желающих принять участие в челендже - сфотографировать подсвеченную синим и желтым "Родину-Мать" и выложить фото в соцсети с хештегом #UAразом.
Топ комментарии
+18 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий04.02.2022 20:04 Ответить Ссылка
+16 Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий04.02.2022 20:05 Ответить Ссылка
+8 olele
показать весь комментарий04.02.2022 22:10 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Проте зелене падло цього ніколи не зробить бо воно зрадник та російський шпигун.
родіну-мать, котра нижча статуї свободи
тут зєвавтар бєз прісмотру
стыдно, или страшно?
Вспомнился старый советский анекдот: сидят два мужика на крыльце покошенной бревенчатой избенки и молча выпивают. И тут вдруг видят радугу после дождя. И один другому говорит без эмоций и не поворачиваясь к собеседнику: ну конечно, у них на это бабла хватает.
Зелевласть по прежнему народ Украины за совков держит. Хотя 73% и есть совки.
эх.... москалей бы с лавры выгнать и вообще лепота....
а совковый герб нечем и некому и некогда обварить
Осталось отбить советский герб.
Можно тем же Джавелином, хотя альпинисты сделают это
за 10% о его стоимости - надо просто открыть счёт.