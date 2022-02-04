"Родину-Мать" подсветили цветами государственного флага. ФОТО

В Киеве сине-желтым цветом государственного флага Украины подсветили монумент "Родина-Мать".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Таким образом, Украина благодарит лидеров дружественных государств, которые посещают город Киев на фоне угрозы новой волны российской агрессии против Украины.

Этим актом также демонстрируется общенациональное единение и готовность украинцев к защите и отпора внешним врагам.

Событие проходит по инициативе Офиса президента Украины и Министерства культуры и информационной политики Украины.

Минкульт призвал всех желающих принять участие в челендже - сфотографировать подсвеченную синим и желтым "Родину-Мать" и выложить фото в соцсети с хештегом #UAразом.



