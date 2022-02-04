УКР
"Батьківщину-Матір" підсвітили кольорами державного прапора. ФОТО

У Києві синьо-жовтими кольорами державного прапора України підсвітили монумент "Батьківщина-Мати".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Таким чином Україна дякує лідерам дружніх держав, які відвідують місто Київ на фоні загрози нової хвилі російської агресії супроти України.

Цим актом також демонструється загальнонаціональне єднання та готовність українців до захисту і відсічі зовнішнім ворогам.

Подія відбувається за ініціативи Офісу Президента України й Міністерства культури та інформаційної політики України.

Також дивіться: У Полтаві демонтували пам'ятник російському полководцю Суворову. ФОТО

Мінкульт закликав всіх охочих взяти участь у челенджі - сфотографувати підсвічену синім та жовтим "Батьківщину-Мати" та викласти в фото в соцмережі з хештегом #UAразом.

Батьківщину-Матір підсвітили кольорами державного прапора 01
Батьківщину-Матір підсвітили кольорами державного прапора 02

+18
Це дуже добре-але савєтське лайно зі щіта повинно прибрати...
04.02.2022 20:04 Відповісти
+16
поки на щиті майорить герб совка це не Батьківщина-Матір а Мачуха
04.02.2022 20:05 Відповісти
+8
люде, а де той дєрьмак?
тут зєвавтар бєз прісмотру

04.02.2022 22:10 Відповісти
Це дуже добре-але савєтське лайно зі щіта повинно прибрати...
04.02.2022 20:04 Відповісти
тобто потрібно...
04.02.2022 20:07 Відповісти
Згоден. Замість нього тризуб
04.02.2022 20:51 Відповісти
Ось так, щоб було
04.02.2022 21:07 Відповісти
поки на щиті майорить герб совка це не Батьківщина-Матір а Мачуха
04.02.2022 20:05 Відповісти
Все, що треба зробити це повідомити патріотам, які зріжуть те лайно безкоштовно.
Проте зелене падло цього ніколи не зробить бо воно зрадник та російський шпигун.
04.02.2022 20:14 Відповісти
Батько наш - Бандера, Батьківщина - Мати.
04.02.2022 20:18 Відповісти
мама-батьківщина набагато вища за
родіну-мать, котра нижча статуї свободи
04.02.2022 21:49 Відповісти
Подія відбувається за ініціативи Офісу Президента України Джерело:
04.02.2022 20:20 Відповісти
люде, а де той дєрьмак?
тут зєвавтар бєз прісмотру

04.02.2022 22:10 Відповісти
а вы заметили, что фотограф так снял, что бы не видно было серпамолота?
стыдно, или страшно?
04.02.2022 20:27 Відповісти
а кто за подсветку платит? и мне интересно по какому тарифу на электрику производится калькуляция. Интересно вообще получается месяц назад веерные отключения по югу а тут прямо избыток электроэнергии.
04.02.2022 20:49 Відповісти
Замість щита має голова ***** весіти!!!
04.02.2022 20:56 Відповісти
"Событие проходит по инициативе Офиса президента Украины и Министерства культуры и информационной политики Украины."

Вспомнился старый советский анекдот: сидят два мужика на крыльце покошенной бревенчатой избенки и молча выпивают. И тут вдруг видят радугу после дождя. И один другому говорит без эмоций и не поворачиваясь к собеседнику: ну конечно, у них на это бабла хватает.

Зелевласть по прежнему народ Украины за совков держит. Хотя 73% и есть совки.
04.02.2022 21:06 Відповісти
Не зря она на Маскву смотрит. Знает откуда угроза Украине.
04.02.2022 21:18 Відповісти
Скульптор Василь Бородай ще у 1981 році передбачив війну з московською ордою..
05.02.2022 00:58 Відповісти
Не все Бородаи одинаково полезны.
05.02.2022 06:50 Відповісти
Демонтировать герб СССР , красующийся на монументе "Родина-мать" вопреки закону о декоммунизации обязанность директора Украинского института национальной памяти Дробовича. Но он или пребывает в печали: Украинцы не выберут президента-гомосексуала ближайшие 10 лет, - Дробович. Или жалуется, что в книге, изданной Музеем Голодомора, число жертв Голодомора завышено в несколько раз. Назначенцу Коломойского недосуг.
04.02.2022 21:27 Відповісти
Вона в сторону цапії дивиться
04.02.2022 21:36 Відповісти
Кали Ма совковая.Снесите ее
04.02.2022 21:42 Відповісти
Ее не нужно сносить, достаточно поменять герб СССР на тризуб.
05.02.2022 06:51 Відповісти
давно нужно комунячкий символ выпилять!
04.02.2022 21:50 Відповісти
Да красивенько смотрица из окна, даже вид какой-то патриотичный у днепровских пагорбов стал....)
эх.... москалей бы с лавры выгнать и вообще лепота....
04.02.2022 23:33 Відповісти
С 2-х км совкового герба не видно, а помнить и делать акцент может тольк упоротая вата или совкодрочеры...
05.02.2022 09:37 Відповісти
да уж 470 тонн нержавейки стоить
а совковый герб нечем и некому и некогда обварить
04.02.2022 23:44 Відповісти
Синий цвет напоминает сине-зелёную медь на статуе Свободы.
Осталось отбить советский герб.
Можно тем же Джавелином, хотя альпинисты сделают это
за 10% о его стоимости - надо просто открыть счёт.
05.02.2022 03:51 Відповісти
 
 