"Батьківщину-Матір" підсвітили кольорами державного прапора. ФОТО

У Києві синьо-жовтими кольорами державного прапора України підсвітили монумент "Батьківщина-Мати".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Таким чином Україна дякує лідерам дружніх держав, які відвідують місто Київ на фоні загрози нової хвилі російської агресії супроти України.

Цим актом також демонструється загальнонаціональне єднання та готовність українців до захисту і відсічі зовнішнім ворогам.

Подія відбувається за ініціативи Офісу Президента України й Міністерства культури та інформаційної політики України.

Мінкульт закликав всіх охочих взяти участь у челенджі - сфотографувати підсвічену синім та жовтим "Батьківщину-Мати" та викласти в фото в соцмережі з хештегом #UAразом.



