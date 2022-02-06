Последствия обстрела Павлополя российскими войсками с использованием беспилотника. ФОТО

5 февраля 2022 года с 12:20 до 12:30 вооруженные формирования РФ произвели обстрел населенного пункта Павлополь с применением БПЛА путем сброса минно-взрывных устройств.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинская сторона СЦКК провела верификацию последствий этого обстрела.

"Запуск БПЛА ударного типа осуществлялся из населенного пункта Верхнеширокинское. Над населенным пунктом Павлополь БПЛА произвел сброс четырех минно-взрывных устройств. Вследствие взрывов было повреждено помещение средней школы №19 (Павлополь, ул. Молодежная, 19) и жилой дом (Павлополь, ул. Молодежная, 21)", - отмечает украинская сторона СЦКК.

Эти факты были установлены и документированы наблюдательной группой украинской стороны СЦКК. Материалы переданы в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине.

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что этот факт является очередным грубым нарушением вооруженными формированиями РФ Минских договоренностей и режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, введенного по соглашению сторон 27 июля 2020 года. А также свидетельствует о полном пренебрежении оккупантов к жизни и здоровью мирного населения.

Смотрите также: Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной, - Janes. КАРТА





