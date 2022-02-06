РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9747 посетителей онлайн
Новости Фото Война
12 097 27

Последствия обстрела Павлополя российскими войсками с использованием беспилотника. ФОТО

5 февраля 2022 года с 12:20 до 12:30 вооруженные формирования РФ произвели обстрел населенного пункта Павлополь с применением БПЛА путем сброса минно-взрывных устройств.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинская сторона СЦКК провела верификацию последствий этого обстрела.

"Запуск БПЛА ударного типа осуществлялся из населенного пункта Верхнеширокинское. Над населенным пунктом Павлополь БПЛА произвел сброс четырех минно-взрывных устройств. Вследствие взрывов было повреждено помещение средней школы №19 (Павлополь, ул. Молодежная, 19) и жилой дом (Павлополь, ул. Молодежная, 21)", - отмечает украинская сторона СЦКК.

Эти факты были установлены и документированы наблюдательной группой украинской стороны СЦКК. Материалы переданы в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине.

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что этот факт является очередным грубым нарушением вооруженными формированиями РФ Минских договоренностей и режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, введенного по соглашению сторон 27 июля 2020 года. А также свидетельствует о полном пренебрежении оккупантов к жизни и здоровью мирного населения.

Смотрите также: Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной, - Janes. КАРТА

Последствия обстрела Павлополя российскими войсками с использованием беспилотника 01
Последствия обстрела Павлополя российскими войсками с использованием беспилотника 02
Последствия обстрела Павлополя российскими войсками с использованием беспилотника 03

Автор: 

обстрел (29670) Донбасс (26966)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Бомбила хунта,це точно,спитайте в господаря та сусідів,,наши мальчикі не маглі"!
показать весь комментарий
06.02.2022 08:27 Ответить
+12
Израиль:
- Надо договориться с ополченцами шоп таки не стреляли и не запускали!!1111

(а когда так же по израилю)
Израиль: (грохот артустановок, рев самолетов, вой командиров)Нанаснапале, этоантисемитизм!!!1111 Кто не верит - фошызд, Муссолини-любист и вообще вы нас не любите и считаете расой(отсылка на то как рабы обосрали Вупи Голдберг если шо)
показать весь комментарий
06.02.2022 08:21 Ответить
+9
речь в статье идёт о беспилотнике а истоки беспилотников кацапской свиноты это израиль, так что связь очевидна
показать весь комментарий
06.02.2022 08:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Израиль:
- Надо договориться с ополченцами шоп таки не стреляли и не запускали!!1111

(а когда так же по израилю)
Израиль: (грохот артустановок, рев самолетов, вой командиров)Нанаснапале, этоантисемитизм!!!1111 Кто не верит - фошызд, Муссолини-любист и вообще вы нас не любите и считаете расой(отсылка на то как рабы обосрали Вупи Голдберг если шо)
показать весь комментарий
06.02.2022 08:21 Ответить
Израиль в этом не одинок, все развитые, и не очень страны, защищают свои интересы, и решают свои проблем, решают их за счет дураков и слабаков, которым рассказывают, ...как надо жить... Все справедливо...
показать весь комментарий
06.02.2022 08:30 Ответить
речь в статье идёт о беспилотнике а истоки беспилотников кацапской свиноты это израиль, так что связь очевидна
показать весь комментарий
06.02.2022 08:56 Ответить
кстати писали шо комплектующие покупаются в любом магазине авиамоделерастов в израиле и пересылаются диппочтой(ага, а контрактыи лицензия это типо - "ихтамнебыло")
показать весь комментарий
06.02.2022 08:59 Ответить
Антисемитизм сдесь абсолютно не при чём-реч о маркерах плохой -хороший...захватчик,убийца,лгун-плохо,нужно остановить...защита своего дома,стремление к прогрессу,развитию-хорошо,нужно помогать.Факт тот,что правительство страны,народ которой понёс такие потери заигрывает и жахается в дёсна с современным рейхом,хотя параллели явные.Это называется ********.Также этим термином характеризую поведение моей страны в вопросах поставок оружия в Украину.
показать весь комментарий
06.02.2022 09:28 Ответить
Шо там? Германия не выразила озабоченность? Это все жебеспилотники!!!
показать весь комментарий
06.02.2022 09:52 Ответить
а скажи Германии шо кто-то наехал на Израиль
будутбанбить))
показать весь комментарий
06.02.2022 09:54 Ответить
Бомбила хунта,це точно,спитайте в господаря та сусідів,,наши мальчикі не маглі"!
показать весь комментарий
06.02.2022 08:27 Ответить
эти кретины, ну, вата в Мариуполе, верят шо тогда ВСУ запустили грады и снаряды.... развернулись и полетели вна город(!)
пяндосы типо дали такие снаряды....
показать весь комментарий
06.02.2022 09:21 Ответить
Я уточню, наша вата верит, что всу обстреливало Мариуполь с позиций за городом. У нас же не только вокруг города позиции, но и в соседних селах. Вот они и придумали себе сказку, что со Старого крыма обстрел был.
показать весь комментарий
06.02.2022 09:41 Ответить
Та каждый грэк подтвердит, шо его кум шел с аглофабрики и над ним пролетали укропские грады курсом на левый.
показать весь комментарий
06.02.2022 17:41 Ответить
"наширебята"
показать весь комментарий
06.02.2022 12:13 Ответить
нагадую - буба при звуках лякаеться...
показать весь комментарий
06.02.2022 08:42 Ответить
А кацапское быдло свято верит что это ВСУ круглосуточно обстреливают "наротдамбаза".
показать весь комментарий
06.02.2022 08:43 Ответить
Тобто треба розуміти, що тепер відповіддю на обстріли буде констатація і документування факту? Так а чого ж боятися? 😲 Пуцин же ж не нападе? 🤔 Чи таки нападе?
показать весь комментарий
06.02.2022 08:44 Ответить
бух - і воно жопою до верху в ірмака під мишкою головнокомандуе.
показать весь комментарий
06.02.2022 08:47 Ответить
відосік може ще запіліть - (хрипато) дорогі українці, фсьо нормасікк(дує кокс), па крайнєй мєрє, у міня, Мендель, дай півасік... а, вигнав, о, це ви, Єрмак, я-я, дасіш фонтасіш....
показать весь комментарий
06.02.2022 08:57 Ответить
Как оказывается заблокированые поставки оружия для уничтожения безпилотников Германией приносят свои плоды.Гай Гитлер Германия.
показать весь комментарий
06.02.2022 08:59 Ответить
...путем сброса минно-взрывных устройств...
Что-то ихнее минно-взрывное устройство больше похоже на простой кирпич, сброшенный с высоты. Трухлявую крышу пробил и упал на диван. На двери ни единого следа от осколков, да и диван пропылисосить - будет как новый.
показать весь комментарий
06.02.2022 09:19 Ответить
На двери ни единого следа от осколков\\\\\\\

ну так это же не отложенный взрыв, не? осколки на крыше остались.
и да - кирпич не потянет дрон, там просто МОНка была видать.
может до позиций недолетел, сбросил и вернулся для дозарядки.
показать весь комментарий
06.02.2022 09:25 Ответить
ну значит полкирпича... все до единого стекла в доме целые...
показать весь комментарий
06.02.2022 10:40 Ответить
на крыше монка рванула - нееее, все должны стекла вылететь, ниверю.
понятно шо вы прицепился аргументированноЮ но блин - ВСУ шоле напали? кирпичи шоле бросали? еще скажи, а ты скажешь, шо на Марик атака была со стороны ВСУ, а снаряды просто развернулись и "граданули" по городу, да? не, ну а чо, все ватники так считают то
показать весь комментарий
06.02.2022 11:08 Ответить
Блииин, кто бы нам бы одолжил бы беспилотники...
Что, "Ато пу#ин нападёт!"???
показать весь комментарий
06.02.2022 10:37 Ответить
А где наши отечественные боевые беспилотники? За 8 лет войны (восемь Карл!) и ни одной разработки боевого дрона.
Чем воевать будем? Клавишами с пианино Зеленского кидаться?
показать весь комментарий
06.02.2022 12:29 Ответить
 
 