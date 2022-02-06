Польская больница "приняла в штат" роботов, разработанных местным стартапом ProCobot. ФОТО

В пятницу, 4 февраля, впервые в истории Польши одна из больниц "приняла в штат" роботов, разработанных местным стартапом ProCobot.

Об этом сообщил в фейсбуке председатель совета Ассоциации украинского бизнеса в Польше Ярослав Романчук, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, робот сможет доставлять еду в палату, будет напоминать о медицинских назначениях и времени приема медикаментов.

"Он будет сопровождать маленьких пациентов в комнату сбора крови, а самое прекрасное, что он будет читать детям книги и доставлять талисманы в комнаты. Робот также будет использоваться для сбора посуды после завтрака и ужина, такое решение эффективно сократит ненужное перемещение слишком большого количества людей по коридору, что так важно в условиях нынешней пандемии", – отмечает Романчук.

"Вызывая улыбку на лицах этих маленьких пациентов, такая технология уменьшит борьбу и травму во время пребывания в больнице. Аспект "не бойся и следуй за мной" не только поможет маленьким героям пережить тяжелое время в больнице, но и повысит их уверенность в технологиях самым красивым способом!" - резюмировал он.

