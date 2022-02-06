РУС
Польская больница "приняла в штат" роботов, разработанных местным стартапом ProCobot. ФОТО

В пятницу, 4 февраля, впервые в истории Польши одна из больниц "приняла в штат" роботов, разработанных местным стартапом ProCobot.

Об этом сообщил в фейсбуке председатель совета Ассоциации украинского бизнеса в Польше Ярослав Романчук, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, робот сможет доставлять еду в палату, будет напоминать о медицинских назначениях и времени приема медикаментов.

"Он будет сопровождать маленьких пациентов в комнату сбора крови, а самое прекрасное, что он будет читать детям книги и доставлять талисманы в комнаты. Робот также будет использоваться для сбора посуды после завтрака и ужина, такое решение эффективно сократит ненужное перемещение слишком большого количества людей по коридору, что так важно в условиях нынешней пандемии", – отмечает Романчук.

"Вызывая улыбку на лицах этих маленьких пациентов, такая технология уменьшит борьбу и травму во время пребывания в больнице. Аспект "не бойся и следуй за мной" не только поможет маленьким героям пережить тяжелое время в больнице, но и повысит их уверенность в технологиях самым красивым способом!" - резюмировал он.

Смотрите также: Робот Da Vinci без единого разреза удалил пациенту грыжу диафрагмы. ФОТОрепортаж

Польская больница приняла в штат роботов, разработанных местным стартапом ProCobot 01

Польская больница приняла в штат роботов, разработанных местным стартапом ProCobot 02
Польская больница приняла в штат роботов, разработанных местным стартапом ProCobot 03

Польская больница приняла в штат роботов, разработанных местным стартапом ProCobot 04

Топ комментарии
+6
Молоді що сказати. Отак живуть люди, творить звичайні чуда. А ми вкотре готуємось захищати цивілізацію від орди
06.02.2022 13:44 Ответить
+4
пшол ***** кацап
06.02.2022 14:12 Ответить
+3
Що ти мелеш, комуняка?)))
06.02.2022 14:09 Ответить
Не бачу якоїсь новизни.
06.02.2022 13:44 Ответить
Молоді що сказати. Отак живуть люди, творить звичайні чуда. А ми вкотре готуємось захищати цивілізацію від орди
06.02.2022 13:44 Ответить
смотри взад - кто там это говно взрастил?
а? ну и потом - кто вскормил?
Киев-вашингтон - близнецы-братки
06.02.2022 14:04 Ответить
а нам говорят, шо у нас лучшие айтишники....
06.02.2022 13:58 Ответить
До чого тут IT. Забити маршрут пересування, то не дуже складна штука. Цікаво чи є там якісь камери для орієнтації. Моливо цього робота треба спочатку на спеціальне місце викочувати і вмикати.
06.02.2022 14:27 Ответить
без системи компютерного зору того робота взагалі не можна між люди випускати.
06.02.2022 14:43 Ответить
все вже давно придумано і реалізовано в роботах-пилососах які орієнтуються по ІЧ-дачиках. Ніякого викочування і компутерного зору
06.02.2022 17:12 Ответить
как я рад(думает молодой ватник, сидя в сортире очковом, перед походом в тайгу за разрешенным валежником), мы вас можем разбомбить, просто Пукин не хочет почему то.
бл.., военком идет(прячется)
06.02.2022 14:03 Ответить
Що ти мелеш, комуняка?)))
06.02.2022 14:09 Ответить
пшол ***** кацап
06.02.2022 14:12 Ответить
Поляки молодцы! Они быстро избавились от соковой барачной вони и быстро развиваются,
06.02.2022 14:25 Ответить
Круто, что это докатилось до Европы наконец-то. В Японии это давно уже, ещё как лет двадцать назад применяют. Будущие за роботами. Все эти программы, уже адекватно разговаривают на любом смартфоне. Круто! В Японии уже и "жён-роботов" разработали- голова никогда не болит, и мозг не выносит, и ещё может поддержать интеллектуальный разговор. Понятно, что не то, но лет через 15 может и перестанут брать кредиты на свадьбу))
06.02.2022 14:25 Ответить
Без весіль і жінок японці закінчаться і нікому буде виготовляти роботів. Так що мізки як виносили так і будуть виносити))
06.02.2022 15:19 Ответить
Они наоборот будут мешаться. Вот увидите.
06.02.2022 18:39 Ответить
На санітарка вирішили зекономити
06.02.2022 21:36 Ответить
 
 