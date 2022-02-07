Украинские военнослужащие тренировались использовать американские гранатометы М141. ФОТОрепортаж
Новое вооружение от международных партнеров испытали украинские военнослужащие. Министерство обороны Украины показало кадры учений с использованием гранатомета М141.
В течение двух дней американские военные провели для украинских инструкторов теоретические и практические занятия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дом.
Военнослужащие отмечают, что оружие простое в использовании, однако имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать во время эксплуатации.
"Очередной гранатомет, поступивший нам от партнеров, расшифровывается как М141. Он предназначен для поражения живой силы противника, огненных средств, укреплений: ВОП", - рассказал военнослужащий ВСУ Виталий.
"Учимся вместе с нашими американскими коллегами, как правильно вести бой в городе, как правильно снимать пулеметчиков, уничтожать фортификационные сооружения, ограждения, блокпосты. Они прекрасно нас понимают", - добавил военнослужащий ВСУ Максим.
- Ну як російські солдати освоюють гвинтівку Лебеля? Вона ж складна! Хоча з нею справляються навіть "аннаміти" (в"єтнамці)
На це Ігнатьєв з образою заявив:
- Пане генерале! Російські солдати - не "аннаміти"!
(До речі - ці бригади формувалися з мобілізованих в Україні і через Одесу пливли в Марсель Коли війна Росії з Німеччиною закінчилася вони відмовилися воювать як з німцями так і їхать на Громадянську війну в Україну Вибрали каторгу в алжирській пустелі)
Наші воїни теж не "аннаміти" Але й кацапи - не німці!