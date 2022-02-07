Украинские военнослужащие тренировались использовать американские гранатометы М141. ФОТОрепортаж

Новое вооружение от международных партнеров испытали украинские военнослужащие. Министерство обороны Украины показало кадры учений с использованием гранатомета М141.

В течение двух дней американские военные провели для украинских инструкторов теоретические и практические занятия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дом.

Военнослужащие отмечают, что оружие простое в использовании, однако имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать во время эксплуатации.

"Очередной гранатомет, поступивший нам от партнеров, расшифровывается как М141. Он предназначен для поражения живой силы противника, огненных средств, укреплений: ВОП", - рассказал военнослужащий ВСУ Виталий.

"Учимся вместе с нашими американскими коллегами, как правильно вести бой в городе, как правильно снимать пулеметчиков, уничтожать фортификационные сооружения, ограждения, блокпосты. Они прекрасно нас понимают", - добавил военнослужащий ВСУ Максим.


















