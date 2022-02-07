РУС
Украинские военнослужащие тренировались использовать американские гранатометы М141. ФОТОрепортаж

Новое вооружение от международных партнеров испытали украинские военнослужащие. Министерство обороны Украины показало кадры учений с использованием гранатомета М141.

В течение двух дней американские военные провели для украинских инструкторов теоретические и практические занятия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дом.

Военнослужащие отмечают, что оружие простое в использовании, однако имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать во время эксплуатации.

"Очередной гранатомет, поступивший нам от партнеров, расшифровывается как М141. Он предназначен для поражения живой силы противника, огненных средств, укреплений: ВОП", - рассказал военнослужащий ВСУ Виталий.

"Учимся вместе с нашими американскими коллегами, как правильно вести бой в городе, как правильно снимать пулеметчиков, уничтожать фортификационные сооружения, ограждения, блокпосты. Они прекрасно нас понимают", - добавил военнослужащий ВСУ Максим.

Украинские военнослужащие тренировались использовать американские гранатометы М141 01
Украинские военнослужащие тренировались использовать американские гранатометы М141 02
Украинские военнослужащие тренировались использовать американские гранатометы М141 03
Украинские военнослужащие тренировались использовать американские гранатометы М141 04
Украинские военнослужащие тренировались использовать американские гранатометы М141 05
Украинские военнослужащие тренировались использовать американские гранатометы М141 06
Украинские военнослужащие тренировались использовать американские гранатометы М141 07
Украинские военнослужащие тренировались использовать американские гранатометы М141 08

Файно!
07.02.2022 09:55
https://youtube.com/shorts/OMAP11xEYHU?feature=share бий росіян - спасай світ!
07.02.2022 10:06
Отличная штука, чтобы делать шашлыки из бурятов. Куда круче цапского шмеля
07.02.2022 10:06
Незадовго до кінця І Світової у Франції з"явилась нестача мобілізованих А в Росії виявилася нестача зброї Перекинули з Росії кілька бригад Їх озброїли гвинтівками Лебеля При зустрічі з російським військовим аташе французський генерал спитав:
- Ну як російські солдати освоюють гвинтівку Лебеля? Вона ж складна! Хоча з нею справляються навіть "аннаміти" (в"єтнамці)
На це Ігнатьєв з образою заявив:
- Пане генерале! Російські солдати - не "аннаміти"!
(До речі - ці бригади формувалися з мобілізованих в Україні і через Одесу пливли в Марсель Коли війна Росії з Німеччиною закінчилася вони відмовилися воювать як з німцями так і їхать на Громадянську війну в Україну Вибрали каторгу в алжирській пустелі)
Наші воїни теж не "аннаміти" Але й кацапи - не німці!
07.02.2022 10:08
Та начебто Туреччина в роки першої світової воювала на боці Фріців. І куди вони пливли з Одесси?
07.02.2022 10:55
Відкрий "Пятьдесят лет в строю" і Прочитай!
07.02.2022 11:33
больше ништков хороших и разных
07.02.2022 10:16
07.02.2022 10:24
👍
07.02.2022 10:45
 
 