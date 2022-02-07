Українські військовослужбовці тренувалися використовувати американські гранатомети М141. ФОТОрепортаж
Нове озброєння від міжнародних партнерів випробували українські військовослужбовці. Міністерство оборони України показало кадри навчань з використанням гранатомета М141
Протягом двох днів американські військові провели для українських інструкторів теоретичні та практичні заняття, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Дом.
Військовослужбовці зазначають, що зброя проста у використанні, проте має низку особливостей, на які необхідно зважати під час експлуатації.
"Черговий гранатомет, який нам поступив від партнерів, розшифровується як М141. Він призначений для ураження живої сили противника, вогняних засобів, укріплень: ВОП", — розповів військовослужбовець ЗСУ Віталій.
"Навчаємось разом із нашими американськими колегами, як правильно вести бій у місті, як правильно знімати кулеметників, знищувати фортифікаційні споруди, огорожі, блокпости. Вони прекрасно нас розуміють", — додав військовослужбовець ЗСУ Максим.
- Ну як російські солдати освоюють гвинтівку Лебеля? Вона ж складна! Хоча з нею справляються навіть "аннаміти" (в"єтнамці)
На це Ігнатьєв з образою заявив:
- Пане генерале! Російські солдати - не "аннаміти"!
(До речі - ці бригади формувалися з мобілізованих в Україні і через Одесу пливли в Марсель Коли війна Росії з Німеччиною закінчилася вони відмовилися воювать як з німцями так і їхать на Громадянську війну в Україну Вибрали каторгу в алжирській пустелі)
Наші воїни теж не "аннаміти" Але й кацапи - не німці!