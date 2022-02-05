Військовослужбовці 169-го Навчального центру "Десна" розпочали інтенсивну підготовку по застосуванню ПТРК NLAW. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці 169-го Навчального центру "Десна" розпочали інтенсивну підготовку по застосуванню ручних протитанкових ракетних комплексів

Про це повідомляється на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі йде ознайомлення з тактико-технічними характеристиками та відпрацювання тактики дій у бойових умовах.

