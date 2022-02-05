Військовослужбовці 169-го Навчального центру "Десна" розпочали інтенсивну підготовку по застосуванню ПТРК NLAW. ФОТОрепортаж
Військовослужбовці 169-го Навчального центру "Десна" розпочали інтенсивну підготовку по застосуванню ручних протитанкових ракетних комплексів
Про це повідомляється на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Наразі йде ознайомлення з тактико-технічними характеристиками та відпрацювання тактики дій у бойових умовах.
Топ коментарі
+41 Valter Valter
показати весь коментар05.02.2022 15:15 Відповісти Посилання
+32 Alex Fomenko
показати весь коментар05.02.2022 15:06 Відповісти Посилання
+29 Подгорелый ватник
показати весь коментар05.02.2022 14:57 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Нет
- А они были..
All you need is NLAW!
NLAW, NLAW, NLAW,
All you need is NLAW!
Все, что вам нужно, это NLAW!
поддерживаю!
Чи ви хочете щоб вас називали воно змість він ?
Long live Canadia!
Такое, было ВО ВСЕХ "учебках" "совка".