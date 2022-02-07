Правоохранители пришли с обысками в "Киевводоканал", - прокуратура
В понедельник, 7 февраля 2022 года, Киевской городской прокуратурой совместно со следователями СУ ГУ НП в городе Киеве и работниками ДСР Украины во исполнение постановлений следственного судьи проводятся осмотры складских помещений ЧАО "Киевводоканал" в рамках уголовного производства по завладению средствами указанного предприятия в особо крупных размерах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Отмечается, что согласно материалам следствия, в течение 2018-2020 годов между ЧАО "Киевводоканал" и субъектом хозяйствования был заключен ряд договоров на закупку оборудования для монтажа водопроводных сетей, систем отопления и кондиционирования.
"При этом указанное подрядное предприятие отразило в бухгалтерской и налоговой отчетности финансово-хозяйственные операции с группой предприятий, имеющих признаки фиктивности, у которых якобы было закуплено оборудование для водоснабжения и комплектующие к нему, что позволило завладеть средствами ЧАО "Киевводоканал" в особо крупных размерах", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что 7 февраля 2022 года в рамках уголовного производства на основании постановления суда в складских помещениях ЧАО "Киевводоканал" проводятся досмотры с целью установления фактического местонахождения оборудования для водоснабжения и комплектующих к нему, а также выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных правонарушений.
Ранее прокуратура совместно с Нацполицией провела обыски подрядной организации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
кубометров, а потом начисляет проценты на них каждый месяц, даже после того, как сняло уже эти кубометры. А еще одиноким пенсионерам с потолка долги насчитывает, чтоб субсидии им не платили. Правда, это еще при Порошенко было.