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Правоохранители пришли с обысками в "Киевводоканал", - прокуратура

В понедельник, 7 февраля 2022 года, Киевской городской прокуратурой совместно со следователями СУ ГУ НП в городе Киеве и работниками ДСР Украины во исполнение постановлений следственного судьи проводятся осмотры складских помещений ЧАО "Киевводоканал" в рамках уголовного производства по завладению средствами указанного предприятия в особо крупных размерах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Отмечается, что согласно материалам следствия, в течение 2018-2020 годов между ЧАО "Киевводоканал" и субъектом хозяйствования был заключен ряд договоров на закупку оборудования для монтажа водопроводных сетей, систем отопления и кондиционирования.

"При этом указанное подрядное предприятие отразило в бухгалтерской и налоговой отчетности финансово-хозяйственные операции с группой предприятий, имеющих признаки фиктивности, у которых якобы было закуплено оборудование для водоснабжения и комплектующие к нему, что позволило завладеть средствами ЧАО "Киевводоканал" в особо крупных размерах", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что 7 февраля 2022 года в рамках уголовного производства на основании постановления суда в складских помещениях ЧАО "Киевводоканал" проводятся досмотры с целью установления фактического местонахождения оборудования для водоснабжения и комплектующих к нему, а также выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных правонарушений.

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Правоохранители пришли с обысками в Киевводоканал, - прокуратура 01
Правоохранители пришли с обысками в Киевводоканал, - прокуратура 02
Правоохранители пришли с обысками в Киевводоканал, - прокуратура 03

Ранее прокуратура совместно с Нацполицией провела обыски подрядной организации.

Правоохранители пришли с обысками в Киевводоканал, - прокуратура 04

Автор: 

Киев (25791) Киевводоканал (129) обыск (1906) прокуратура (5039)


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Топ комментарии
+5
Київводоканал та теплоенерго, - це злодії та шахраї.
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07.02.2022 15:12 Ответить
+3
в киевгаз на Киквидзе загляните - офис как у Трампа
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07.02.2022 15:02 Ответить
+2
Не забудьте обыскать канализационные коллекторы - там так много интересного накопилось.
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07.02.2022 15:47 Ответить
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в киевгаз на Киквидзе загляните - офис как у Трампа
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07.02.2022 15:02 Ответить
пріказалі копать!ато гад клічко абарзєл
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07.02.2022 15:06 Ответить
Київводоканал та теплоенерго, - це злодії та шахраї.
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07.02.2022 15:12 Ответить
лучше бы в Квартал95 пришли
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07.02.2022 15:40 Ответить
Лучше пришли бы в ТОКМАК Водоканал Запорожской обл САМАЯ ДОРОГАЯ ВОДА И ВОДООТВОД ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ,И всем все по БАРАБАНУ.
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07.02.2022 17:35 Ответить
Бутусов.,ты молодец... Одесса.
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07.02.2022 15:41 Ответить
Не забудьте обыскать канализационные коллекторы - там так много интересного накопилось.
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07.02.2022 15:47 Ответить
А обшукати всі водоканали,обленерго,облгази,горгази,митниці... слабо?Багато цікавого б знайшли!
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07.02.2022 15:53 Ответить
а "фальш"ковид сертификаты разве не актуальны уже? Лучше бы с этим боролись. Или с фальшивыми ПЦР тестами)
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07.02.2022 16:32 Ответить
Посетите Киевтеплоэнерго. !!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!
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07.02.2022 16:33 Ответить
Да, Киевтеплоэнерго отличается тем, что с потолка выписывает бешеное количество
кубометров, а потом начисляет проценты на них каждый месяц, даже после того, как сняло уже эти кубометры. А еще одиноким пенсионерам с потолка долги насчитывает, чтоб субсидии им не платили. Правда, это еще при Порошенко было.
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07.02.2022 23:17 Ответить
 
 