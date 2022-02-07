Правоохоронці прийшли з обшуками в "Київводоканал", - прокуратура

У понеділок, 7 лютого 2022 року, Київською міською прокуратурою спільно зі слідчими СУ ГУ НП у місті Києві та працівниками ДСР України на виконання ухвал слідчого судді проводяться огляди складських приміщень ПрАТ "Київводоканал" в межах кримінального провадження щодо заволодіння коштами вказаного підприємства у особливо великих розмірах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Зазначається, що згідно з матеріалами слідства, упродовж 2018-2020 років між ПрАТ "Київводоканал" та суб’єктом господарювання було укладено низку договорів на закупівлю обладнання для монтажу водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування.

"При цьому вказане підрядне підприємство відобразило у бухгалтерській та податковій звітності фінансово-господарські операцій з групою підприємств, які мають ознаки фіктивності, у яких нібито було закуплено обладнання для водопостачання та комплектуючі до нього, що дозволило заволодіти коштами ПрАТ "Київводоканал" в особливо великих розмірах", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, шо 7 лютого 2022 року в межах кримінального провадження на підставі ухвали суду у складських приміщеннях ПрАТ "Київводоканал" проводяться огляди з метою встановлення фактичного місцезнаходження обладнання для водопостачання та комплектуючих до нього, а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Раніше прокуратура спільно з Нацполіцією провела обшуки у підрядної організації.