УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7746 відвідувачів онлайн
Новини Фото
1 946 12

Правоохоронці прийшли з обшуками в "Київводоканал", - прокуратура

У понеділок, 7 лютого 2022 року, Київською міською прокуратурою спільно зі слідчими СУ ГУ НП у місті Києві та працівниками ДСР України на виконання ухвал слідчого судді проводяться огляди складських приміщень ПрАТ "Київводоканал" в межах кримінального провадження щодо заволодіння коштами вказаного підприємства у особливо великих розмірах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва. 

Зазначається, що згідно з матеріалами слідства, упродовж 2018-2020 років між ПрАТ "Київводоканал" та суб’єктом господарювання було укладено низку договорів на закупівлю обладнання для монтажу водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування.

"При цьому вказане підрядне підприємство відобразило у бухгалтерській та податковій звітності фінансово-господарські операцій з групою підприємств, які мають ознаки фіктивності, у яких нібито було закуплено обладнання для водопостачання та комплектуючі до нього, що дозволило заволодіти коштами ПрАТ "Київводоканал" в особливо великих розмірах", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, шо 7 лютого 2022 року в межах кримінального провадження на підставі ухвали суду у складських приміщеннях ПрАТ "Київводоканал" проводяться огляди з метою встановлення фактичного місцезнаходження обладнання для водопостачання та комплектуючих до нього, а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Читайте також: ДБР прийшло з обшуками в "Київводоканал", - КМДА

Правоохоронці прийшли з обшуками в Київводоканал, - прокуратура 01
Правоохоронці прийшли з обшуками в Київводоканал, - прокуратура 02
Правоохоронці прийшли з обшуками в Київводоканал, - прокуратура 03

Раніше прокуратура спільно з Нацполіцією провела обшуки у підрядної організації.

Правоохоронці прийшли з обшуками в Київводоканал, - прокуратура 04

Автор: 

Київ (20200) Київводоканал (159) обшук (2027) прокуратура (3754)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Київводоканал та теплоенерго, - це злодії та шахраї.
показати весь коментар
07.02.2022 15:12 Відповісти
+3
в киевгаз на Киквидзе загляните - офис как у Трампа
показати весь коментар
07.02.2022 15:02 Відповісти
+2
Не забудьте обыскать канализационные коллекторы - там так много интересного накопилось.
показати весь коментар
07.02.2022 15:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в киевгаз на Киквидзе загляните - офис как у Трампа
показати весь коментар
07.02.2022 15:02 Відповісти
пріказалі копать!ато гад клічко абарзєл
показати весь коментар
07.02.2022 15:06 Відповісти
Київводоканал та теплоенерго, - це злодії та шахраї.
показати весь коментар
07.02.2022 15:12 Відповісти
лучше бы в Квартал95 пришли
показати весь коментар
07.02.2022 15:40 Відповісти
Лучше пришли бы в ТОКМАК Водоканал Запорожской обл САМАЯ ДОРОГАЯ ВОДА И ВОДООТВОД ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ,И всем все по БАРАБАНУ.
показати весь коментар
07.02.2022 17:35 Відповісти
Бутусов.,ты молодец... Одесса.
показати весь коментар
07.02.2022 15:41 Відповісти
Не забудьте обыскать канализационные коллекторы - там так много интересного накопилось.
показати весь коментар
07.02.2022 15:47 Відповісти
А обшукати всі водоканали,обленерго,облгази,горгази,митниці... слабо?Багато цікавого б знайшли!
показати весь коментар
07.02.2022 15:53 Відповісти
а "фальш"ковид сертификаты разве не актуальны уже? Лучше бы с этим боролись. Или с фальшивыми ПЦР тестами)
показати весь коментар
07.02.2022 16:32 Відповісти
Посетите Киевтеплоэнерго. !!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!
показати весь коментар
07.02.2022 16:33 Відповісти
Да, Киевтеплоэнерго отличается тем, что с потолка выписывает бешеное количество
кубометров, а потом начисляет проценты на них каждый месяц, даже после того, как сняло уже эти кубометры. А еще одиноким пенсионерам с потолка долги насчитывает, чтоб субсидии им не платили. Правда, это еще при Порошенко было.
показати весь коментар
07.02.2022 23:17 Відповісти
 
 