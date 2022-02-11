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Количество силовиков под Апелляционным судом увеличивается, приезжают дополнительные автобусы, – Погребиский. ФОТОрепортаж

Под Киевским апелляционным судом, рассматривающим жалобу стороны обвинения на меру пресечения Петру Порошенко, увеличивается количество силовиков.

Об этом в Facebook сообщил депутат от "Европейской Солидарности" в Киевсовете, ветеран российско-украинской войны Александр Погребиский, передает Цензор.НЕТ.

"Количество силовиков под апелляционным судом, где рассматривают апелляцию прокуратуры относительно меры пресечения Петру Порошенко, во время перерыва в заседании, увеличивается! Приезжают дополнительные автобусы и кунги", - говорится в сообщении.

Ранее в "Европейской Солидарности" сообщили, что полиция возле Киевского апелляционного суда блокирует площадь и препятствует народным депутатам Украины.

Под Апелляционным судом в Киеве проходила акция в поддержку Порошенко.

Также смотрите: Призываю все демократические силы объединиться и дать отпор Путину, - Порошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Количество силовиков под Апелляционным судом увеличивается, приезжают дополнительные автобусы, – Погребиский 01
Количество силовиков под Апелляционным судом увеличивается, приезжают дополнительные автобусы, – Погребиский 02
Количество силовиков под Апелляционным судом увеличивается, приезжают дополнительные автобусы, – Погребиский 03
Количество силовиков под Апелляционным судом увеличивается, приезжают дополнительные автобусы, – Погребиский 04

Автор: 

Киев (25516) Порошенко Петр (19599) силовики (2798) Апелляционный суд (411) Погребиский Александр (14)


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Топ комментарии
+54
Обосранное клоунское чмо так боится пороха, что мусоров нагнало больше чем протестующих
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11.02.2022 14:43
+41
Кстати, зебилы, а чего того мудака, который покупает в парашии уголь, электроэнергию, битум и торгует сериалами на судят?
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11.02.2022 14:45
+29
Однозначно треба. Але офшорний барига поки що преЗедент.
І чомусь саме сьогодні змилось подалі від Києва.
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11.02.2022 14:47
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Чого тільки петрове рило варте? А своїх хлопців у Лондоні патріот поховав?
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11.02.2022 15:09 Ответить
Невже нашого сизоносого Гетьмана , нашу Надію та Рятівника закриють в буцегарні ? А-я-яй ,що ж це робиться ,людоньки ?!
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11.02.2022 14:56 Ответить
Ленчик, вы? Рыго-песенка давно уже спета.
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11.02.2022 15:02 Ответить
Я того лукаша десь рік тому зафіксував. Регулярно підгавкує зешоблі.
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11.02.2022 17:01 Ответить
баригу за грати! за мінські угоди також!
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11.02.2022 14:56 Ответить
Нужно еще тероборону подтянуть(шобы пыня не напав).
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11.02.2022 14:58 Ответить
Мураєв - партнер і Зеленського, і кремля. Соупаденіє? Хто кріт?
https://www.youtube.com/watch?v=uZvdOucEqhY
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11.02.2022 15:00 Ответить
Рятують Порошенка, а не Україну!?
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11.02.2022 15:03 Ответить
Порох рятував Україну, українці рятують Пороха.
Порох був справжнім головнокомандувачем
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11.02.2022 15:26 Ответить
Врятуемо Порошенко - врятуемо Украину.
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11.02.2022 15:05 Ответить
Коли рятували Україну в котлах, то ця сраката ненажера шукала офшори, куди бабло поховать. 5 складів спалив з ************ рятівник сраний.
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11.02.2022 15:10 Ответить
Та вы уже врятувалы! Не протащи вы его в 19-ом во второй тур, давно бы уже где-то на вилле в Испании гетьманские мемуары писал.))
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11.02.2022 15:26 Ответить
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11.02.2022 15:08 Ответить
Кто бы подсказал, стесняюсь спроситЬ мол, а правда , шо обиженных на киче садят за дальний стол?
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11.02.2022 15:14 Ответить
Там приймальна комісія в територіальну оборону яку потрібно доокомплектувати, сам гавнокомандувач сказав
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11.02.2022 15:14 Ответить
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11.02.2022 15:16 Ответить
А шо такое , где нарід ? С утра помахали удочками , и по домам ? Негоже так защищать гетьмана, хотя бьі 8 часов надо отстоять !😃
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11.02.2022 15:21 Ответить
Там 10тыщ человек,чмо)поэтому снова засцали сажать ,плюнув в твою зекрысу)
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11.02.2022 15:35 Ответить
Парашенку - на нари!!!!
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11.02.2022 15:21 Ответить
Хрен тебе -снова не посадили)придется тебя,дегенерата,сажать...
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11.02.2022 15:33 Ответить
выдыхай,дегенерат)судьи боятся нас ,а не зекрысу -Пороха снова не посадили
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11.02.2022 15:31 Ответить
Судьи никого вообще не должны боятся. Они должны руководствоваться законом. Зе в такой стране как Украина, пытается быть демократом-либералом и не давить на суд. Конечно, разного рода барыги, этим пользуются и печально то, что у них это легко получается. К сожалению, вынужден констатировать, что Украина ещё не созрела до демократии, и сам народ отстаёт в развитии, где-то лет на 50 от западных ценностей. Украине нужен диктатор для наведения порядка и народ его жаждет т.к. сам прекрасно понимает своё отставание в развитии.
Вывод: демократия эффективно работает только в развитых странах- в остальных, ей пользуются местные "воры-царьки", которые обдуривают народ с завидной регулярностью и богатеют дальше. Зе не вписывается в такую страну как Украина- или он должен превратится в узурпатора, или его сожрут. Другого неданно в стране с таким диким отставанием в мышлении.
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11.02.2022 15:45 Ответить
Когда судьи никого не боятся - уже проходили. Судьи должны бояться выносить неправосудные решения. Остальной твой бред даже лень комментировать, твой идиотизм неизлечим.
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11.02.2022 15:51 Ответить
Тебе кажется это идиотизмом, потому что ты очень глуп.
А судьи должны боятся, и они должны боятся именно неотвратимости наказания. Как, например, в случае таких решений, как в деле Порошенко. Если вся страна знает, что он возил деньги сепарам наличкой в грузовиках- то он должен быть наказан за это. Помимо моральной стороны вопроса, там риски коррупционной составляющей- в Европе за такое тюрьма однозначно и без всяких "но". Там даже в голову никому не придёт проводить такие сделки без банковских операций- это невозможно по умолчанию.
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11.02.2022 16:00 Ответить
Все оставили ,как было..
Не боятся судьи зекрысу от слова совсем,почему то...)))
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11.02.2022 15:29 Ответить
А может просто нет установки сверху? Об этом даже не задумываешься?
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11.02.2022 15:42 Ответить
Ещё как есть)татарову теперь серьги из его же яиц на уши повесят)))
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11.02.2022 15:45 Ответить
Если Зеленский вообще не станет больше баллотироваться, вышлешь мне бутылочку «Джека», Новой Почтой?))
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11.02.2022 15:46 Ответить
Десь в подоляцькій ботофермі.
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11.02.2022 15:30 Ответить
Побольше би Украине Погребиських, поменьше Погребинских.
Тогда мы бы точно отстояли Украину!
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11.02.2022 15:30 Ответить
ты ещё разгон алкомайдана вспомни
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11.02.2022 15:48 Ответить
Під Апеляційним судом в Києві .
И шо? Цей балаган вже скінчився? Вже не відбувається?
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11.02.2022 15:38 Ответить
Они( протестующие ) уже с утра бабки получили и перекочевали на цензор, людей пугать .
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11.02.2022 15:51 Ответить
В каком ресторане на этот раз Петро проставляется?))
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11.02.2022 16:08 Ответить
В каком ему будет удобнее. Не твое дело
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11.02.2022 16:10 Ответить
VIP- порохоботам, приближенным к телу, каждое такое новое заседание суда- за счастье! Когда ещё скупой Петро мог бы рассщедриться на поляну, как не в день очередного ускользания из лап пенитерциальной системы .))))))
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11.02.2022 16:13 Ответить
Не переживай дуже бо жаба з"їсть.
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11.02.2022 16:47 Ответить
Ну что можно что можно услышать от зелени?
Они судят всех по себе.

Они( протестующие ) уже с утра бабки получили ?
Так бегом в полицию, видео покажи как и кто бабки получал
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11.02.2022 16:09 Ответить
у Пороха конфисковать все гроши которые он заработал во время президенства и его банды и реально закупать вооружение
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11.02.2022 16:55 Ответить
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