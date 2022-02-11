Количество силовиков под Апелляционным судом увеличивается, приезжают дополнительные автобусы, – Погребиский. ФОТОрепортаж
Под Киевским апелляционным судом, рассматривающим жалобу стороны обвинения на меру пресечения Петру Порошенко, увеличивается количество силовиков.
Об этом в Facebook сообщил депутат от "Европейской Солидарности" в Киевсовете, ветеран российско-украинской войны Александр Погребиский, передает Цензор.НЕТ.
"Количество силовиков под апелляционным судом, где рассматривают апелляцию прокуратуры относительно меры пресечения Петру Порошенко, во время перерыва в заседании, увеличивается! Приезжают дополнительные автобусы и кунги", - говорится в сообщении.
Ранее в "Европейской Солидарности" сообщили, что полиция возле Киевского апелляционного суда блокирует площадь и препятствует народным депутатам Украины.
Под Апелляционным судом в Киеве проходила акция в поддержку Порошенко.
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Порох був справжнім головнокомандувачем
Вывод: демократия эффективно работает только в развитых странах- в остальных, ей пользуются местные "воры-царьки", которые обдуривают народ с завидной регулярностью и богатеют дальше. Зе не вписывается в такую страну как Украина- или он должен превратится в узурпатора, или его сожрут. Другого неданно в стране с таким диким отставанием в мышлении.
А судьи должны боятся, и они должны боятся именно неотвратимости наказания. Как, например, в случае таких решений, как в деле Порошенко. Если вся страна знает, что он возил деньги сепарам наличкой в грузовиках- то он должен быть наказан за это. Помимо моральной стороны вопроса, там риски коррупционной составляющей- в Европе за такое тюрьма однозначно и без всяких "но". Там даже в голову никому не придёт проводить такие сделки без банковских операций- это невозможно по умолчанию.
Не боятся судьи зекрысу от слова совсем,почему то...)))
Тогда мы бы точно отстояли Украину!
И шо? Цей балаган вже скінчився? Вже не відбувається?
Они судят всех по себе.
Они( протестующие ) уже с утра бабки получили ?
Так бегом в полицию, видео покажи как и кто бабки получал