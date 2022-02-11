Количество силовиков под Апелляционным судом увеличивается, приезжают дополнительные автобусы, – Погребиский. ФОТОрепортаж

Под Киевским апелляционным судом, рассматривающим жалобу стороны обвинения на меру пресечения Петру Порошенко, увеличивается количество силовиков.

Об этом в Facebook сообщил депутат от "Европейской Солидарности" в Киевсовете, ветеран российско-украинской войны Александр Погребиский, передает Цензор.НЕТ.

"Количество силовиков под апелляционным судом, где рассматривают апелляцию прокуратуры относительно меры пресечения Петру Порошенко, во время перерыва в заседании, увеличивается! Приезжают дополнительные автобусы и кунги", - говорится в сообщении.

Ранее в "Европейской Солидарности" сообщили, что полиция возле Киевского апелляционного суда блокирует площадь и препятствует народным депутатам Украины.

Под Апелляционным судом в Киеве проходила акция в поддержку Порошенко.

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