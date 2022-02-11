Кількість силовиків під Апеляційним судом збільшується, приїжджають додаткові автобуси, - Погребиський. ФОТОрепортаж
Під Київським апеляційним судом, який розглядає скаргу сторони обвинувачення на запобіжний захід Петру Порошенку, збільшується кількість силовиків.
Про це у Facebook повідомив депутат від "Європейської Солідарності" в Київраді, ветеран російсько-української війни Олександр Погребиський, інформує Цензор.НЕТ.
"Кількість силовиків під апеляційним судом, де розглядають апеляцію прокуратури стосовно запобіжного заходу Петру Порошенко, під час перерви в засідані, збільшується! Приїжджають додаткові автобуси та кунги", - йдеться в повідомленні.
Раніше в "Європейській Солідарності" повідомили, що поліція біля Київського апеляційного суду блокує площу і перешкоджає народним депутатам України.
Під Апеляційним судом в Києві відбувалася акція на підтримку Порошенка.
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Порох був справжнім головнокомандувачем
Вывод: демократия эффективно работает только в развитых странах- в остальных, ей пользуются местные "воры-царьки", которые обдуривают народ с завидной регулярностью и богатеют дальше. Зе не вписывается в такую страну как Украина- или он должен превратится в узурпатора, или его сожрут. Другого неданно в стране с таким диким отставанием в мышлении.
А судьи должны боятся, и они должны боятся именно неотвратимости наказания. Как, например, в случае таких решений, как в деле Порошенко. Если вся страна знает, что он возил деньги сепарам наличкой в грузовиках- то он должен быть наказан за это. Помимо моральной стороны вопроса, там риски коррупционной составляющей- в Европе за такое тюрьма однозначно и без всяких "но". Там даже в голову никому не придёт проводить такие сделки без банковских операций- это невозможно по умолчанию.
Не боятся судьи зекрысу от слова совсем,почему то...)))
Тогда мы бы точно отстояли Украину!
И шо? Цей балаган вже скінчився? Вже не відбувається?
Они судят всех по себе.
Они( протестующие ) уже с утра бабки получили ?
Так бегом в полицию, видео покажи как и кто бабки получал