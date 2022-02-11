Кількість силовиків під Апеляційним судом збільшується, приїжджають додаткові автобуси, - Погребиський. ФОТОрепортаж

Під Київським апеляційним судом, який розглядає скаргу сторони обвинувачення на запобіжний захід Петру Порошенку, збільшується кількість силовиків.

Про це у Facebook повідомив депутат від "Європейської Солідарності" в Київраді, ветеран російсько-української війни Олександр Погребиський, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість силовиків під апеляційним судом, де розглядають апеляцію прокуратури стосовно запобіжного заходу Петру Порошенко, під час перерви в засідані, збільшується! Приїжджають додаткові автобуси та кунги", - йдеться в повідомленні.

Раніше в "Європейській Солідарності" повідомили, що поліція біля Київського апеляційного суду блокує площу і перешкоджає народним депутатам України.

Під Апеляційним судом в Києві відбувалася акція на підтримку Порошенка.

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