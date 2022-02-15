Собирал подписи за импичмент президента и продвигал идею о "пребывании Украины под внешним управлением": СБУ разоблачила пророссийского агитатора. ФОТОрепортаж

Мужчина распространял выгодные Кремлю фейковые материалы в СМИ и социальных сетях. Также он организовывал акции по заранее подготовленному сценарию российских кураторов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что гражданин, позиционировавший себя "журналистом" и "лидером мнений", согласился на сотрудничество с представителями РФ. Инструкции злоумышленник получал по электронным каналам связи, а оплату – через запрещенные электронные кошельки. Так называемый "журналист" регулярно отчитывался перед своими кураторами через специально созданный Telegram-канал.

В начале его сотрудничества с кураторами он получал указания навязывать прокремлевский взгляд на события в Украине, манипулировать общественным мнением украинцев, в первую очередь, накануне важных международных встреч со странами-партнерами.

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В частности, он неоднократно выступал в эфирах российских и украинских телеканалов, которые сейчас находятся под санкциями и продвигал идею о якобы пребывании Украины под внешним управлением, открыто обвинял украинских военных в обстрелах мирного населения. Те же месседжи он проталкивал через рейтинговые Telegram-каналы, на что ему отдельно выделяли финансирование.

Следствием установлено, что злоумышленник регулярно уезжал за границу для личных встреч с российскими кураторами. С ними он обсуждал детали "информкампаний" и обналичивал финансирование преступных акций.

В дальнейшем кураторы сосредоточили его работу на дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине. Он начал организовывать фейковые проплаченные акции протеста в столице. Для этого, в частности, нанимал для "массовки" людей, которые должны имитировать социальное недовольство действующей властью.

Последнее задание "медийщика" – начать сбор подписей за импичмент действующего Президента. Злоумышленник согласился за денежное вознаграждение подделать более миллиона подписей, якобы от имени украинцев.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника. В рамках уголовного производства, начатого по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, ему сообщено о подозрении. В ходе обысков правоохранители обнаружили средства связи, компьютерную технику, флэш-носители и накопители, данные которых подтверждают преступную деятельность.











