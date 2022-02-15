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Собирал подписи за импичмент президента и продвигал идею о "пребывании Украины под внешним управлением": СБУ разоблачила пророссийского агитатора. ФОТОрепортаж

Мужчина распространял выгодные Кремлю фейковые материалы в СМИ и социальных сетях. Также он организовывал акции по заранее подготовленному сценарию российских кураторов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что гражданин, позиционировавший себя "журналистом" и "лидером мнений", согласился на сотрудничество с представителями РФ. Инструкции злоумышленник получал по электронным каналам связи, а оплату – через запрещенные электронные кошельки. Так называемый "журналист" регулярно отчитывался перед своими кураторами через специально созданный Telegram-канал.

В начале его сотрудничества с кураторами он получал указания навязывать прокремлевский взгляд на события в Украине, манипулировать общественным мнением украинцев, в первую очередь, накануне важных международных встреч со странами-партнерами.

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В частности, он неоднократно выступал в эфирах российских и украинских телеканалов, которые сейчас находятся под санкциями и продвигал идею о якобы пребывании Украины под внешним управлением, открыто обвинял украинских военных в обстрелах мирного населения. Те же месседжи он проталкивал через рейтинговые Telegram-каналы, на что ему отдельно выделяли финансирование.

Следствием установлено, что злоумышленник регулярно уезжал за границу для личных встреч с российскими кураторами. С ними он обсуждал детали "информкампаний" и обналичивал финансирование преступных акций.

В дальнейшем кураторы сосредоточили его работу на дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине. Он начал организовывать фейковые проплаченные акции протеста в столице. Для этого, в частности, нанимал для "массовки" людей, которые должны имитировать социальное недовольство действующей властью.

Последнее задание "медийщика" – начать сбор подписей за импичмент действующего Президента. Злоумышленник согласился за денежное вознаграждение подделать более миллиона подписей, якобы от имени украинцев.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника. В рамках уголовного производства, начатого по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, ему сообщено о подозрении. В ходе обысков правоохранители обнаружили средства связи, компьютерную технику, флэш-носители и накопители, данные  которых подтверждают преступную деятельность.

Собирал подписи за импичмент президента и продвигал идею о пребывании Украины под внешним управлением: СБУ разоблачила пророссийского агитатора 01
Собирал подписи за импичмент президента и продвигал идею о пребывании Украины под внешним управлением: СБУ разоблачила пророссийского агитатора 02
Собирал подписи за импичмент президента и продвигал идею о пребывании Украины под внешним управлением: СБУ разоблачила пророссийского агитатора 03
Собирал подписи за импичмент президента и продвигал идею о пребывании Украины под внешним управлением: СБУ разоблачила пророссийского агитатора 04
Собирал подписи за импичмент президента и продвигал идею о пребывании Украины под внешним управлением: СБУ разоблачила пророссийского агитатора 05
Собирал подписи за импичмент президента и продвигал идею о пребывании Украины под внешним управлением: СБУ разоблачила пророссийского агитатора 06

Автор: 

агитация (508) россия (95515) СБУ (19893)


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Топ комментарии
+30
а що незаконного в імпічменті Зеленського? 70% українців вже його в гробу хочуть бачити, а не в кріслі Президента.
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15.02.2022 10:24
+28
А что он не так сделал когда собирал подпися за импичмент зеленой шмаркле?
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15.02.2022 10:24
+28
А инициация мпичмента ЗЕ уже является преступлением?

Следующий шаг - арест за то, что недостаточно громко апплодировал.
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15.02.2022 10:24
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А что он не так сделал когда собирал подпися за импичмент зеленой шмаркле?
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15.02.2022 10:24 Ответить
А якби не почав збирати підписи , то і далі міг срати на Україну , тоді він СБУ був не цікавий
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15.02.2022 10:30 Ответить
за первое - наградить, за второе - посадить награждённого.
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15.02.2022 10:38 Ответить
тут ключевое-наратив кремля о внешнем управлении Украины
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15.02.2022 10:58 Ответить
А оно разве не внешнее? Агент кремля Андрей Елдак вице-завхоз Украины это какое управление?
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15.02.2022 10:59 Ответить
За ці підписи і його взяли , а все інше перераховане - то лірика і брехня
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15.02.2022 11:14 Ответить
а що незаконного в імпічменті Зеленського? 70% українців вже його в гробу хочуть бачити, а не в кріслі Президента.
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15.02.2022 10:24 Ответить
если б не собирал подписи за импичмент бубачки - гулял бы себе спокойно на свободе)) а вот покушаться на "святое" - перебор. Вот и получил, негодяй эдакий
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15.02.2022 10:24 Ответить
А инициация мпичмента ЗЕ уже является преступлением?

Следующий шаг - арест за то, что недостаточно громко апплодировал.
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15.02.2022 10:24 Ответить
Или отвернулся во время выступления.
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15.02.2022 10:27 Ответить
Ну и к чему эта манипуляция? Все подвиги этого "журналиста", кроме "сбора подписей за импичмент" ты удобненько не заметил? Может его наградить и объявить глав.патриотом Украины, т.к. он собирал подписи (кстати не собирал, а подделывал) за импичмент президента?
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15.02.2022 10:32 Ответить
Как СБУ приподнесло это именно так - не антиукраинская деятельность, а антиЗЕленская.
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15.02.2022 10:39 Ответить
Не правда. Там длинный список подвигов этого "журналиста" и только одна строчка про подделку подписей за импичмент. И предъявят ему не за "импичмент", а именно за подделку подписей.
Я сам ненавижу эту сиплую крысу, но давай будем объективными.

Кстати, "импичмент" по закону не делается "сбором подписей граждан Украины". А эта идея правильная и хорошая. Как думаешь: Почему Порошенко не инициировал такой закон во времена своего президентства?
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15.02.2022 10:49 Ответить
На первом фото задержанный так похож на одного артиста, который потом пошел на повышение.
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15.02.2022 10:26 Ответить
А и действительно, похож
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15.02.2022 10:31 Ответить
И кто єто конкретно , из мелькавших на телеєфирах ?
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15.02.2022 10:26 Ответить
Краще би придивились до цієї соціалістичної гниди.

Оleksа_UA

Поки проросійськи політики та олігархи тікають в країни НАТО, Олександр Мороз вирушив до білорускього диктатора Лукашенка.

Приїхав і розповідає там про "внєшнєє управлєніє", а Лукашенко йому - що "запад ваюєт рукамі украінцев".

Відео:

https://twitter.com/Oleksa_UA66/status/1493292771016380417
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15.02.2022 10:28 Ответить
Мороз - НАСТОЯЩАЯ ГНИДА ! 🤮
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15.02.2022 11:05 Ответить
Половину цензора можно за обвинение в заголовке сажать.
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15.02.2022 10:28 Ответить
Я думаю більше.
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15.02.2022 10:43 Ответить
так покажите морду лица этого кацапоидного *******...
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15.02.2022 10:29 Ответить
Против Зе ублюдка и сразу рука Мацквы?
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15.02.2022 10:41 Ответить
Невже Шуфрич
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15.02.2022 10:30 Ответить
ПєтуШарій?
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15.02.2022 10:48 Ответить
Далеко не треба ходити агенти москви сидять в ВР ,це майже все ОПЗЖ всякі (ківа ,шуфрич ,рабінович,кузьмін ,новінський ,бужанський ,шевченко та інша шваль).
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15.02.2022 10:31 Ответить
А зачем Фото заретушированное , - Места много занимает , нерационально Живете , что работает на врага , то это Плохо , и то что своих героев нужно видеть в лицо , а не в глаза.
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15.02.2022 10:31 Ответить
повісити
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15.02.2022 10:32 Ответить
Про зовнішнє управління говорять ледь не третина Верховной Ради, але їм ніхто підозр не висуває. А підписи збирати за імпічмент найвеличнішого це злочин?!
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15.02.2022 10:35 Ответить
мало того - весь 112 канал, повним складом журнашлюх триндівших про це, зараз сидить на державному каналі РАДА.
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15.02.2022 10:44 Ответить
Канал Р А Д А - шайка ********** та лесбіянок!
Гівно не тоне,воно весь час кудись пливе!
Падлюки!
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15.02.2022 12:20 Ответить
погодився за грошову винагороду підробити понад мільйон підписів, нібито від імені українців

А нащо підроблять? Постій біля метро, попитай людей
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15.02.2022 10:37 Ответить
Да еще и из рогатки стрелял!!! Это как Януковощ от яйца в обморок ********!
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15.02.2022 10:40 Ответить
А по мне так правильно сделали.У нас бардак в єтом отношении-кацапоиды что хотят тут то и делают.
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15.02.2022 10:41 Ответить
"Кто против Порошенко тот за Путлера!?" Теперь это примерил Зельбельдымухамедов?!
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15.02.2022 10:43 Ответить
вот такие же как ты и наголосовали в 2019 стране ЗЕленого предателя, до сих пор вам, зеленой вате, и кремлевскому ху@лу Петя в щи ссыт ...
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16.02.2022 17:19 Ответить
Только за то, что собирал подписи против величайшего, повинен смерти!
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15.02.2022 10:42 Ответить
Фсбу всех проституток данью обложило уже?
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15.02.2022 10:43 Ответить
а куратора и исполнителя предательства(вагнеровци)
искуственный дефицит энергоносителей (полная зависимсть от рф)
не выполнение гособоронзаказа (8 год войны)
кто то арестовывать будет?
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15.02.2022 10:43 Ответить
наймав для "масовки" людей - вчерашние таксисты вспомнились.Такие же ватные.
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15.02.2022 10:45 Ответить
А то, что встречался и обналичивал установлено и подтверждено или только "установлено"? А так то конечно, все правильно. Все, кто говорит, что Украина под внешним управлением и собирает подписи за отставку нашего Великого Президента, достойны самого серьезного наказания. Двадцатку ему влепить. Или хотя бы десятку. Как можно то? В такое то время?!!! Ведь Путин нападет!
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15.02.2022 10:45 Ответить
То что в кабинете президента Зе сидит осведомительница засланного фсб Гоблиношвили и заместитель Ермака агент фсб...это так себе....а вот атера подставнго сразу в "ахенты" и подопечные лейтенанта Бакланова как "отличились" !
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15.02.2022 10:45 Ответить
голобородько не справился..
в Украине надо упразднить должность президента, там все 30 лет были воры и позор Украины..
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15.02.2022 10:48 Ответить
Еще на Беларусь кивают. И чем вы лучше?)
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15.02.2022 10:52 Ответить
к киве вопросов нет да?
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15.02.2022 10:56 Ответить
А де списки за імпічмент,я теж підпишусь?!
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15.02.2022 11:15 Ответить
Кремлевско-коломойский Зелебобик и вся прочая их агентура на банковой и Грушевского - ценнейшие кадры Кремля. СБУ их защищает от народа Украины. Фактически, Украина уже давно оккупирована врагом еще со времен Кучмы.
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15.02.2022 11:26 Ответить
За перебування під зовнішним впливом США і імпічмент медаль йому тра дати )
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15.02.2022 11:38 Ответить
Я тоже не понял , а шо не так Зеленский должен уйти , по хорошему . И да Русня сильно влияет , через арохамий , кив на ОП
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15.02.2022 11:42 Ответить
За импичмент недопрезидента подерживаю
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15.02.2022 11:50 Ответить
ти ба якасу
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15.02.2022 11:54 Ответить
Зачем подделывать подписи если их по честному можно достаточно собрать и даже больше чем нужно🤔
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15.02.2022 12:00 Ответить
Как-то мелковато - подписи за импичмент, масштабнее надо - "переворот", ну и мотив - "ультранационалистические взгляды", "расовое преводсходство" над представителями власти.
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15.02.2022 12:40 Ответить
Собирал подписи за импичмент президента -и что все кто за импичмент зэ-лупы теперь враги ?
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15.02.2022 13:32 Ответить
Світився на телеканалах, але ні фото ні прізвища. Фейк.
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17.02.2022 12:42 Ответить
 
 