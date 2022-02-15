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СБУ разоблачила боевика "ДНР", после трехлетнего перерыва вернувшегося на "службу" для совершения диверсий против сил ООС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила боевика так называемой "народной милиции ДНР", которая обстреливала позиции украинских военных. Из рядов террористов он "уволился" в 2019 году. А сейчас изъявил желание снова пойти на "службу" для совершения диверсий против сил ООС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следователям СБУ удалось установить точную информацию о боевике, а также перехватить его телефонный разговор с куратором, который предлагает террористу новый контракт.

В частности, СБУ установила, что боевик нес службу в так называемой "9 роте 3-го мотострелкового батальона 7 отдельной мотострелковой бригады 1 армейского корпуса народной милиции ДНР". В ее рядах он прошел специальную боевую подготовку и получил позывной "Грифон".

Впоследствии в составе НВФ злоумышленник участвовал в боевых противостояниях военнослужащим ВСУ с применением огнестрельного оружия разного калибра и назначения.

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Следователи СБУ собрали безоговорочные доказательства того, что на протяжении 2018-2019 годов боевик оказал вооруженное сопротивление силам АТО/ООС. В частности, в боях на территории населенных пунктов Лозовое, Калиновка, в районе Светлодарской дуги и т.д.

Кроме того, установлено, что "Грифон" готов восстановиться на "службе" в так называемой "ДНР" для осуществления диверсионно-разведывательной деятельности против Украины.

В настоящее время злоумышленник заочно уведомлен о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и объявлен в розыск.

Досудебное расследование осуществляют следователи СБУ в Черкасской области при процессуальном руководстве Черкасской областной прокуратуры.

СБУ разоблачила боевика ДНР, после трехлетнего перерыва вернувшегося на службу для совершения диверсий против сил ООС 01
СБУ разоблачила боевика ДНР, после трехлетнего перерыва вернувшегося на службу для совершения диверсий против сил ООС 02
СБУ разоблачила боевика ДНР, после трехлетнего перерыва вернувшегося на службу для совершения диверсий против сил ООС 03

Автор: 

армия РФ (19210) СБУ (19893) диверсия (297)


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Топ комментарии
+32
а чего у ублюдка бандита террориста убийцы... врага Украины рожа запиксельная что на Ермака больно похож родимый брательник или на Зелю???? такие хари обязаны каждый час по ТВ показываться на интернете висеть.. со словами видел его убей!!!
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15.02.2022 14:54
+13
А навіщо його морду ретушують? Населення україни має знати ворогів в обличчя!
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15.02.2022 15:35
+12
С..ка... за что я ненавижу наши силовые органы и сбу, за то что они тупые и конченные дегенераты... Задержите и отдайте под суд, или ликвидируйте... а потом рассказывайте... так нет блдт... все выложили на блюдечке, теперь этого чморя фиг найдешь... не удивляюсь причине слива операции по вагнеру, имея таких нахер "профессионалов"
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15.02.2022 15:02
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гранату йому в дупу і піною задути нехай потішеться виродок
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15.02.2022 14:49 Ответить
с такими нелюдями д'ерьмак и зеИУДЫ хотят выборы проводить и амнистию пропихивать
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15.02.2022 16:09 Ответить
а чего у ублюдка бандита террориста убийцы... врага Украины рожа запиксельная что на Ермака больно похож родимый брательник или на Зелю???? такие хари обязаны каждый час по ТВ показываться на интернете висеть.. со словами видел его убей!!!
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15.02.2022 14:54 Ответить
Щоб на Черкащині родичам хати не почали палить - вони ж не винуваті що у них у родичах таке лайно
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15.02.2022 15:38 Ответить
Зря. Пошли бы как родственника врага народа + за недоносительство. Когдато это эффективно работало.
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15.02.2022 15:57 Ответить
С..ка... за что я ненавижу наши силовые органы и сбу, за то что они тупые и конченные дегенераты... Задержите и отдайте под суд, или ликвидируйте... а потом рассказывайте... так нет блдт... все выложили на блюдечке, теперь этого чморя фиг найдешь... не удивляюсь причине слива операции по вагнеру, имея таких нахер "профессионалов"
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15.02.2022 15:02 Ответить
СБУ по Черкаскій області. То воно з Черкас контужене . Чистить потрібно і прать.
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15.02.2022 15:02 Ответить
Пообіцяли бабла, от і повернувся
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15.02.2022 15:05 Ответить
СБУ, а материалов для ОЧНОГО повидомлення про пидозру, для тех, кто особенно и не шифруется в центре Киева нету случайно?
- или это вам лэйтэнант Бакланов не разрешает защищать Украину?.
поскольку для демонстрации активности вы действуете в основном по-мелочи та ещё и заочно, без никакого ущерба врагу и даже наоборот - упрощаете террористу выбор "сжигая ему мосты"..(
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15.02.2022 15:08 Ответить
Може лєйтєнанту старшого пора присвоїти для більшого "рвєнія"?
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15.02.2022 15:54 Ответить
А навіщо його морду ретушують? Населення україни має знати ворогів в обличчя!
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15.02.2022 15:35 Ответить
Как это, стрелял по укропам а попал в блиндаж за спиной, взорвались все снаряды.
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15.02.2022 16:02 Ответить
для чого замилюють обличчя? Щоб люди на вулиці не впізнали?
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15.02.2022 16:06 Ответить
т.е. вернулось оно в 19 году домой, в Черкассы, наше сбу - ни слухом, ни духом, но когда товарищу снова захотелось служить, сбу его как бэ разоблачило..., оч. интересно...
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15.02.2022 16:15 Ответить
Это что-то новое - выборочная кража каких-то сепаров-возвращенцев. Почему именно его, почему одного? Он там самый ценный оказался? Ну ладно, и то хорошо наверное.
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15.02.2022 17:12 Ответить
хєрня якась, як це "заочно"?Чому не впіймали коли воно у нашому тилу сиділо?
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15.02.2022 18:01 Ответить
Коли вчергове бачу як наша мусорня закриває морди злочинцям; "ФСБУ" - зрадникам і кацапським терористам; суди поголовно виправдовують корупціонерів - то лише вчергове переконуюсь, що у нес як не було, так і НЕМАЄ справді Української держави! А те що є - це якась "помийна яма", і всесвітнє посмішище! ((
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15.02.2022 18:48 Ответить
Дуже вже,як на СБУ,дрібязково...Якщо вже заочно,то Чінгіз хану,за спалення Києва,чи хану Гирєю,за набіги з Криму. Польскому королю,за війну з Богданом Хмельницьким...А це якесь "Грифон"...Не соромно? Не один полковник скоро генерала одержить ?
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16.02.2022 14:19 Ответить
Почему ******** замылен? ***** в студию...
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16.02.2022 21:50 Ответить
 
 