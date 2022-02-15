СБУ разоблачила боевика "ДНР", после трехлетнего перерыва вернувшегося на "службу" для совершения диверсий против сил ООС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила боевика так называемой "народной милиции ДНР", которая обстреливала позиции украинских военных. Из рядов террористов он "уволился" в 2019 году. А сейчас изъявил желание снова пойти на "службу" для совершения диверсий против сил ООС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следователям СБУ удалось установить точную информацию о боевике, а также перехватить его телефонный разговор с куратором, который предлагает террористу новый контракт.

В частности, СБУ установила, что боевик нес службу в так называемой "9 роте 3-го мотострелкового батальона 7 отдельной мотострелковой бригады 1 армейского корпуса народной милиции ДНР". В ее рядах он прошел специальную боевую подготовку и получил позывной "Грифон".

Впоследствии в составе НВФ злоумышленник участвовал в боевых противостояниях военнослужащим ВСУ с применением огнестрельного оружия разного калибра и назначения.

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Следователи СБУ собрали безоговорочные доказательства того, что на протяжении 2018-2019 годов боевик оказал вооруженное сопротивление силам АТО/ООС. В частности, в боях на территории населенных пунктов Лозовое, Калиновка, в районе Светлодарской дуги и т.д.

Кроме того, установлено, что "Грифон" готов восстановиться на "службе" в так называемой "ДНР" для осуществления диверсионно-разведывательной деятельности против Украины.

В настоящее время злоумышленник заочно уведомлен о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и объявлен в розыск.

Досудебное расследование осуществляют следователи СБУ в Черкасской области при процессуальном руководстве Черкасской областной прокуратуры.





