СБУ викрила бойовика "ДНР", який після трирічної перерви повернувся на "службу" для вчинення диверсій проти сил ООС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безпеки України викрила бойовика так званої "народної міліції ДНР", який обстрілював позиції українських військових. Із лав терористів він "звільнився" у 2019 році. А зараз виявив бажання знову піти на "службу" для вчинення диверсій проти сил ООС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
Слідчим СБУ вдалося встановити точну інформацію про бойовика, а також перехопити його телефонну розмову із "куратором", який пропонує терористу "новий контракт".
Зокрема, СБУ встановила, що бойовик ніс службу у так званій "9 роті 3-го мотострілецького батальйону 7 окремої мотострілецької бригади 1 армійського корпусу народної міліції ДНР". У її лавах він пройшов спеціальну бойову підготовку і отримав позивний "Грифон".
Згодом у складі НЗФ зловмисник брав участь у бойових протистояннях військовослужбовцям ЗСУ із застосуванням вогнепальної зброї різного калібру і призначення.
Слідчі СБУ зібрали беззаперечні докази того, що впродовж 2018 - 2019 років бойовик чинив збройний спротив силам АТО/ООС. Зокрема, у боях на території населених пунктів Лозове, Калинівка, у районі Світлодарської дуги та ін.
Крім того встановлено, що "Грифон" готовий відновитися на "службі" у так званій "ДНР" для здійснення диверсійно-розвідувальної діяльності проти України.
Наразі зловмиснику заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України та оголошено його у розшук.
Досудове розслідування здійснюють слідчі СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.
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- или это вам лэйтэнант Бакланов не разрешает защищать Украину?.
поскольку для демонстрации активности вы действуете в основном по-мелочи та ещё и заочно, без никакого ущерба врагу и даже наоборот - упрощаете террористу выбор "сжигая ему мосты"..(