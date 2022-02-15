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СБУ викрила бойовика "ДНР", який після трирічної перерви повернувся на "службу" для вчинення диверсій проти сил ООС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила бойовика так званої "народної міліції ДНР", який обстрілював позиції українських військових. Із лав терористів він "звільнився" у 2019 році. А зараз виявив бажання знову піти на "службу" для вчинення диверсій проти сил ООС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Слідчим СБУ вдалося встановити точну інформацію про бойовика, а також перехопити його телефонну розмову із "куратором", який пропонує терористу "новий контракт".

Зокрема, СБУ встановила, що бойовик ніс службу у так званій "9 роті 3-го мотострілецького батальйону 7 окремої мотострілецької бригади 1 армійського корпусу народної міліції ДНР". У її лавах він пройшов спеціальну бойову підготовку і отримав позивний "Грифон".

Згодом у складі НЗФ зловмисник брав участь у бойових протистояннях військовослужбовцям ЗСУ із застосуванням вогнепальної зброї різного калібру і призначення.

Слідчі СБУ зібрали беззаперечні докази того, що впродовж 2018 - 2019 років бойовик чинив збройний спротив силам АТО/ООС. Зокрема, у боях на території населених пунктів Лозове, Калинівка, у районі Світлодарської дуги та ін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Агенти ФСБ планували диверсії у південних регіонах України: ліквідовано канал постачання вибухівки з окупованого Криму, - СБУ. ФОТОрепортаж

Крім того встановлено, що "Грифон" готовий відновитися на "службі" у так званій "ДНР" для здійснення диверсійно-розвідувальної діяльності проти України.

Наразі зловмиснику заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України та оголошено його у розшук.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.

СБУ викрила бойовика ДНР, який після трирічної перерви повернувся на службу для вчинення диверсій проти сил ООС 01
СБУ викрила бойовика ДНР, який після трирічної перерви повернувся на службу для вчинення диверсій проти сил ООС 02
СБУ викрила бойовика ДНР, який після трирічної перерви повернувся на службу для вчинення диверсій проти сил ООС 03

армія рф (17359) СБУ (12812) диверсія (348)


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Топ коментарі
+32
а чего у ублюдка бандита террориста убийцы... врага Украины рожа запиксельная что на Ермака больно похож родимый брательник или на Зелю???? такие хари обязаны каждый час по ТВ показываться на интернете висеть.. со словами видел его убей!!!
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15.02.2022 14:54
+13
А навіщо його морду ретушують? Населення україни має знати ворогів в обличчя!
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15.02.2022 15:35
+12
С..ка... за что я ненавижу наши силовые органы и сбу, за то что они тупые и конченные дегенераты... Задержите и отдайте под суд, или ликвидируйте... а потом рассказывайте... так нет блдт... все выложили на блюдечке, теперь этого чморя фиг найдешь... не удивляюсь причине слива операции по вагнеру, имея таких нахер "профессионалов"
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15.02.2022 15:02
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гранату йому в дупу і піною задути нехай потішеться виродок
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15.02.2022 14:49 Відповісти
с такими нелюдями д'ерьмак и зеИУДЫ хотят выборы проводить и амнистию пропихивать
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15.02.2022 16:09 Відповісти
а чего у ублюдка бандита террориста убийцы... врага Украины рожа запиксельная что на Ермака больно похож родимый брательник или на Зелю???? такие хари обязаны каждый час по ТВ показываться на интернете висеть.. со словами видел его убей!!!
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15.02.2022 14:54 Відповісти
Щоб на Черкащині родичам хати не почали палить - вони ж не винуваті що у них у родичах таке лайно
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15.02.2022 15:38 Відповісти
Зря. Пошли бы как родственника врага народа + за недоносительство. Когдато это эффективно работало.
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15.02.2022 15:57 Відповісти
С..ка... за что я ненавижу наши силовые органы и сбу, за то что они тупые и конченные дегенераты... Задержите и отдайте под суд, или ликвидируйте... а потом рассказывайте... так нет блдт... все выложили на блюдечке, теперь этого чморя фиг найдешь... не удивляюсь причине слива операции по вагнеру, имея таких нахер "профессионалов"
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15.02.2022 15:02 Відповісти
СБУ по Черкаскій області. То воно з Черкас контужене . Чистить потрібно і прать.
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15.02.2022 15:02 Відповісти
Пообіцяли бабла, от і повернувся
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15.02.2022 15:05 Відповісти
СБУ, а материалов для ОЧНОГО повидомлення про пидозру, для тех, кто особенно и не шифруется в центре Киева нету случайно?
- или это вам лэйтэнант Бакланов не разрешает защищать Украину?.
поскольку для демонстрации активности вы действуете в основном по-мелочи та ещё и заочно, без никакого ущерба врагу и даже наоборот - упрощаете террористу выбор "сжигая ему мосты"..(
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15.02.2022 15:08 Відповісти
Може лєйтєнанту старшого пора присвоїти для більшого "рвєнія"?
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15.02.2022 15:54 Відповісти
А навіщо його морду ретушують? Населення україни має знати ворогів в обличчя!
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15.02.2022 15:35 Відповісти
Как это, стрелял по укропам а попал в блиндаж за спиной, взорвались все снаряды.
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15.02.2022 16:02 Відповісти
для чого замилюють обличчя? Щоб люди на вулиці не впізнали?
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15.02.2022 16:06 Відповісти
т.е. вернулось оно в 19 году домой, в Черкассы, наше сбу - ни слухом, ни духом, но когда товарищу снова захотелось служить, сбу его как бэ разоблачило..., оч. интересно...
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15.02.2022 16:15 Відповісти
Это что-то новое - выборочная кража каких-то сепаров-возвращенцев. Почему именно его, почему одного? Он там самый ценный оказался? Ну ладно, и то хорошо наверное.
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15.02.2022 17:12 Відповісти
хєрня якась, як це "заочно"?Чому не впіймали коли воно у нашому тилу сиділо?
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15.02.2022 18:01 Відповісти
Коли вчергове бачу як наша мусорня закриває морди злочинцям; "ФСБУ" - зрадникам і кацапським терористам; суди поголовно виправдовують корупціонерів - то лише вчергове переконуюсь, що у нес як не було, так і НЕМАЄ справді Української держави! А те що є - це якась "помийна яма", і всесвітнє посмішище! ((
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15.02.2022 18:48 Відповісти
Дуже вже,як на СБУ,дрібязково...Якщо вже заочно,то Чінгіз хану,за спалення Києва,чи хану Гирєю,за набіги з Криму. Польскому королю,за війну з Богданом Хмельницьким...А це якесь "Грифон"...Не соромно? Не один полковник скоро генерала одержить ?
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16.02.2022 14:19 Відповісти
Почему ******** замылен? ***** в студию...
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16.02.2022 21:50 Відповісти
 
 