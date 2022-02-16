Зеленский проверил ход военных учений в Ривненской области. ФОТОрепортаж
Во время рабочей поездки в Ривненскую область президент Украины, верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Владимир Зеленский проверил ход тактических учений подразделений ВСУ и других сил безопасности и обороны в рамках командно-штабных учений "Заметиль-2022".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Глава государства осмотрел образцы вооружений, переданных Украине иностранными партнерами. В частности, противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW, ракетный комплекс Stinger и т.д.
"Силы безопасности и обороны на практике отработали ведение боевых действий в пограничной полосе по срыву организованного выдвижения условного противника и его уничтожению. Подразделения производили огневое поражение техники и личного состава врага во время его выдвижения, развертывания и наступательных действий", - говорится в сообщении.
В учебном бою военные подразделения активно применяли, в частности, боевую авиацию, отечественные и иностранные беспилотные авиационные комплексы, среди прочего Bayraktar ТВ2, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, современные противотанковые управляемые ракеты отечественного производства "Стугна-П", "Корсар" и предоставленные нашими партнерами NLAW, FGM-148 Javelin, SMAW M-141.
Так же сообщается, что военнослужащие продемонстрировали высокий уровень слаженности и взаимодействия при осуществлении маневра подразделений и проведении контратак для нанесения максимального огневого поражения условному противнику.
Так же глава государства ознакомился с работой оперативного состава на командном пункте механизированной бригады, где отметил высокий уровень подготовки военнослужащих при управлении подразделениями бригады, силами и средствами подразделений других составляющих сил безопасности и обороны в ходе выполнении задач в определенной зоне.
"Зеленский поблагодарил участвующий в учениях личный состав за высокий уровень профессионализма, мастерства, умелые и слаженные действия, продемонстрированные во время выполнения учебно-боевых задач", - резюмировали в ОПУ.
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Поки ми єднаємось влада організовує корупційно кримінальну схему розбазарювання коштів на Тероборону під керівництвом місцевої мафії та партійних керівників Слуги Народу! ВРУ в прийнятому законопроекті 6302 засекретила всі витрати на Тероборону, а міністр оборони Рєзніков відмовився від фінансування Тероборони з бюджету Міноборони і відмовився від додаткових 50 млрд. грн які готова була виділити ВРУ, збільшивши оборонний бюджет МО. Це дивне рішення міністра стало зрозумілим коли місцеві ради почали виділяти десятки мільйонів гривень на Тероборону і ці гроші почали безконтрольно витрачати місцеві Ради без тендерів та Прозорро. Потрібно негайно зупинити це пограбування народу України, та розпочати фінансування Тероборони з бюджету МО по встановленим законодавством процедурам закупівель!
Он уже возглавил отряд теробороны по месту жительства или как всегда только кококо? ))
Потім з кущів почулося потужне ревіння, і звідти, перевальцем, вибралося зо три десятки товстопиких прапорщиків, з натужно роздутими щоками, які, поляскуючи зв»язками залізяччя, шо імітувало брязкотіння танкових траків, рушили вперед… Слідом за ними піднявся цеп піхотинців з автоматами без магазинів… «Та-та-та!!!» «Та-та-та-та-та!», «Та-та-та!», оглушливо рознеслось над полем бою!...
І тут позаду спостерігачів, над головою верховного Головнокомандувача, почувся різкий сторонній звук… «Т-та-та-та!…», На сосні сидів великий дятел , якому не було діла до усіх військових стратегій, і довбав суху гілку… Від несподіванки Головнокомандувач здригнувся, і його організм несподівано вирішив внести елемент несподіванки в чітко визначений план навчань - над спостережною вишкою прогриміло : «Пр-р-р-рть!!!…»
Над полем зависла тиша. Потім керівник навчань шанобливо нахилився до вуха Головнокомандувача і делікатно прошепотів: «Володимире Олександровичу! У нас нема ядерної зброї… А хімічна заборонена міжнародними конвенціями… Ви, як юрист, повинні це знать…»
Західні змі: транслюють
Українці:
рейтинги намагається підняти , які вже знаходяться нижче плінтуса 😠
А в 2020 году почему только 736?
Потому что в глазах Путина мы увидели, что оружие не нужно.
И так кругом, что характерно.
Ноль!!!
Не говоря про то, что все боевые корабли, прибывшие после 2019, были получены в результате работы попередников, а не сраного малороса ЗЕ, который 3 года только обворовывал ВСУ.
Еще раз спрошу. Сколько и чего было произведено в Укране и поставлено в ВСУ при ЗЕ?
И еще раз отаечу за тебя, мудак ЗЕленый.
Ноль!!! Ноль по всем видам вооружений. Оборонзаказ ВСУ при ЗЕ полностью провален.
Собственно, именно поэтому США и ВБ вынуждены спасать Украину от результатов 3-летнего саботажа ЗЕ нужд ВСУ.
Правильно назвать этот фоторепортаж Зеленский приехал и повытрещался на всякие непонятные железки, а не проверил.
Правда, зачем смотреть, ведь это не выступление 95 квартала, совсем не ясно, да еще ведь и за наши с вами, налогоплательщиков, деньги.
А вот как раньше было: