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Новости Фото Война
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Зеленский проверил ход военных учений в Ривненской области. ФОТОрепортаж

Во время рабочей поездки в Ривненскую область президент Украины, верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Владимир Зеленский проверил ход тактических учений подразделений ВСУ и других сил безопасности и обороны в рамках командно-штабных учений "Заметиль-2022".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства осмотрел образцы вооружений, переданных Украине иностранными партнерами. В частности, противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW, ракетный комплекс Stinger и т.д.

"Силы безопасности и обороны на практике отработали ведение боевых действий в пограничной полосе по срыву организованного выдвижения условного противника и его уничтожению. Подразделения производили огневое поражение техники и личного состава врага во время его выдвижения, развертывания и наступательных действий", - говорится в сообщении.

В учебном бою военные подразделения активно применяли, в частности, боевую авиацию, отечественные и иностранные беспилотные авиационные комплексы, среди прочего Bayraktar ТВ2, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, современные противотанковые управляемые ракеты отечественного производства "Стугна-П", "Корсар" и предоставленные нашими партнерами NLAW, FGM-148 Javelin, SMAW M-141.

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Зеленский проверил ход военных учений в Ривненской области 06
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Зеленский проверил ход военных учений в Ривненской области 08
Зеленский проверил ход военных учений в Ривненской области 09
Зеленский проверил ход военных учений в Ривненской области 10
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Зеленский проверил ход военных учений в Ривненской области 12
Зеленский проверил ход военных учений в Ривненской области 13

Так же сообщается, что военнослужащие продемонстрировали высокий уровень слаженности и взаимодействия при осуществлении маневра подразделений и проведении контратак для нанесения максимального огневого поражения условному противнику.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский прибыл в Ривненскую область, где будет наблюдать за военными учениями. ФОТО

Так же глава государства ознакомился с работой оперативного состава на командном пункте механизированной бригады, где отметил высокий уровень подготовки военнослужащих при управлении подразделениями бригады, силами и средствами подразделений других составляющих сил безопасности и обороны в ходе выполнении задач в определенной зоне.

"Зеленский поблагодарил участвующий в учениях личный состав за высокий уровень профессионализма, мастерства, умелые и слаженные действия, продемонстрированные во время выполнения учебно-боевых задач", - резюмировали в ОПУ.

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) военные учения (3457) Ровенская область (1233)


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Топ комментарии
+26
Инспектор уев...
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16.02.2022 14:08
+26
уклоніст перевіряє армію ))
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16.02.2022 14:08
+24
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16.02.2022 14:17
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Инспектор уев...
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16.02.2022 14:08 Ответить
Навчання це добре а де на навчаннях підрозділи тероборони? Їх немає! Резніков провалив створення тероборони і має бути звільнений негайно! Але це ще не все, Резніков не тільки провалив найважливішу оборонну ініціативу, він ще й побудував корупційні схеми на створенні тероборони,вирішив заробити собі мільйони доларів разом з функціонерами Слуги Народу на місцях!
Поки ми єднаємось влада організовує корупційно кримінальну схему розбазарювання коштів на Тероборону під керівництвом місцевої мафії та партійних керівників Слуги Народу! ВРУ в прийнятому законопроекті 6302 засекретила всі витрати на Тероборону, а міністр оборони Рєзніков відмовився від фінансування Тероборони з бюджету Міноборони і відмовився від додаткових 50 млрд. грн які готова була виділити ВРУ, збільшивши оборонний бюджет МО. Це дивне рішення міністра стало зрозумілим коли місцеві ради почали виділяти десятки мільйонів гривень на Тероборону і ці гроші почали безконтрольно витрачати місцеві Ради без тендерів та Прозорро. Потрібно негайно зупинити це пограбування народу України, та розпочати фінансування Тероборони з бюджету МО по встановленим законодавством процедурам закупівель!
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16.02.2022 14:14 Ответить
Игарешка Л, перелогинься
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16.02.2022 14:16 Ответить
Игореша, а де твой вуССатый полу-конык?

Он уже возглавил отряд теробороны по месту жительства или как всегда только кококо? ))
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16.02.2022 14:29 Ответить
главное правильно поставить ударение)
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16.02.2022 14:15 Ответить
Військові навчання були у самому розпалі… От, з ревінням і гуркотом по полю пробігли, широко розставивши руки, парами, з десяток офіцерів у висотно-компенсуючих костюмах та шоломах на головах, і звіддалік, з боку «умовного противника», почулося «Вж-ж-жх.Бах!»

Потім з кущів почулося потужне ревіння, і звідти, перевальцем, вибралося зо три десятки товстопиких прапорщиків, з натужно роздутими щоками, які, поляскуючи зв»язками залізяччя, шо імітувало брязкотіння танкових траків, рушили вперед… Слідом за ними піднявся цеп піхотинців з автоматами без магазинів… «Та-та-та!!!» «Та-та-та-та-та!», «Та-та-та!», оглушливо рознеслось над полем бою!...

І тут позаду спостерігачів, над головою верховного Головнокомандувача, почувся різкий сторонній звук… «Т-та-та-та!…», На сосні сидів великий дятел , якому не було діла до усіх військових стратегій, і довбав суху гілку… Від несподіванки Головнокомандувач здригнувся, і його організм несподівано вирішив внести елемент несподіванки в чітко визначений план навчань - над спостережною вишкою прогриміло : «Пр-р-р-рть!!!…»

Над полем зависла тиша. Потім керівник навчань шанобливо нахилився до вуха Головнокомандувача і делікатно прошепотів: «Володимире Олександровичу! У нас нема ядерної зброї… А хімічна заборонена міжнародними конвенціями… Ви, як юрист, повинні це знать…»
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18.02.2022 11:35 Ответить
уклоніст перевіряє армію ))
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16.02.2022 14:08 Ответить
Это просто анеГдот.
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16.02.2022 14:10 Ответить
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16.02.2022 14:17 Ответить
вовка зельдючка
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16.02.2022 15:07 Ответить
ЗЕбабуся из бригады спецназа "неутомимые членограи" в боевой раскраске ...
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17.02.2022 22:15 Ответить
Вже давно не смішно...
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16.02.2022 15:20 Ответить
Блин, Эрдогана уграв, теперь без маски и до армии добрался. Кто его оштрафует, нафиг. (за нарушение масочного режима).
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16.02.2022 14:09 Ответить
Ну і як? Не соромно? Там немає ні одного уклоніста, всі захищають державу і свій народ ? А той, хто ховався і сміявся з України приїхав їх інспектувати?
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16.02.2022 14:09 Ответить
всех офицероз за спиной нелоха разоружили?
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16.02.2022 14:09 Ответить
Росія: готує вторгнення
Західні змі: транслюють
Українці:
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16.02.2022 14:10 Ответить
А потім йому як участнику подарували льодяник і повітряну кульку?
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16.02.2022 14:10 Ответить
Пустий тубус від вишибного заряду РПГ - буде в чому олівці зберігать!
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18.02.2022 10:44 Ответить
Навіть не смішно ..... воно щось перевіряє🙁, а насправді
рейтинги намагається підняти , які вже знаходяться нижче плінтуса 😠
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16.02.2022 14:12 Ответить
Що воно взагалі розуміє в професіоналізмі військових?????? ще пару років тому ховався від армії, чмошник!!!!!!
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16.02.2022 14:13 Ответить
Типу ти розумієш, диваний експерт
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16.02.2022 16:10 Ответить
ЩЕНЯ, я розумію разів 100 більше, і тому можу собі дозволити бути зараз "диванним експертом"!!!!! Зрозуміло ти непорозуміння життєве!!!!!!
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16.02.2022 16:35 Ответить
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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18.02.2022 11:29 Ответить
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16.02.2022 14:13 Ответить
Это ж в 2018 году почему закупили 2158 единиц стрелкового оружия? Чтобы свинарчукам было, что расхищать, а Порошенко мог наживаться на войне.

А в 2020 году почему только 736?

Потому что в глазах Путина мы увидели, что оружие не нужно.

И так кругом, что характерно.
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16.02.2022 14:14 Ответить
Речньіх катеров по завьішенной цене нет ? Правильно , поставляются современньіе американские морские катера .
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16.02.2022 17:06 Ответить
Сколько при ЗЕ Украина постоила боевых кораблей?

Ноль!!!

Не говоря про то, что все боевые корабли, прибывшие после 2019, были получены в результате работы попередников, а не сраного малороса ЗЕ, который 3 года только обворовывал ВСУ.
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16.02.2022 17:13 Ответить
Та , да ! Сколько промурьіжили решение по "Айлендам" , чтобьі пропихнуть заказ на верфь "Кузня на Рьібальском" ? А "Айлендьі" поставлялись в виде помощи , за счет США .
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16.02.2022 17:21 Ответить
Тада. Вот именно Айленды стали поставлять при Порохе.

Еще раз спрошу. Сколько и чего было произведено в Укране и поставлено в ВСУ при ЗЕ?

И еще раз отаечу за тебя, мудак ЗЕленый.
Ноль!!! Ноль по всем видам вооружений. Оборонзаказ ВСУ при ЗЕ полностью провален.

Собственно, именно поэтому США и ВБ вынуждены спасать Украину от результатов 3-летнего саботажа ЗЕ нужд ВСУ.
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16.02.2022 17:37 Ответить
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16.02.2022 14:14 Ответить
-а где тут кнопка "пиристать стрилять"?
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16.02.2022 14:16 Ответить
Краще дай команду розблокувати обрання прокурора САП, якщо хочеш добро зробити для країни...
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16.02.2022 14:30 Ответить
Капеллана позовите обряд экзорцизма совершить, чтобы не было чп и беды
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16.02.2022 14:33 Ответить
А-что-он может проверить??? Он же противогаз ни разу в жизни не одевал! Уверен что и НВП козенил в школе. Курил за школой потому и не вырос.
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16.02.2022 14:34 Ответить
Ну чё вы сразу? Может он противогаз одел, а затычку на фильтре вытянуть забыл. С тех пор у него нелюбовь к военным упражнениям.
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16.02.2022 14:51 Ответить
Заголовок просто отпад. Четырежды уклонист, абсолютно ничего не понимающий в том,как вообще функционирует армия, проверяет как проходят учения!
Правильно назвать этот фоторепортаж Зеленский приехал и повытрещался на всякие непонятные железки, а не проверил.
Правда, зачем смотреть, ведь это не выступление 95 квартала, совсем не ясно, да еще ведь и за наши с вами, налогоплательщиков, деньги.
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16.02.2022 14:35 Ответить
И шо он там увидел?
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16.02.2022 14:36 Ответить
Что это за хрень на треноге? Я такого не видел)
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16.02.2022 14:36 Ответить
Понял, это подставка на 2 Стингера
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16.02.2022 14:39 Ответить
И стульчик. Чтоб удобно было. Проклятые американцы!
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16.02.2022 14:50 Ответить
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16.02.2022 14:55 Ответить
Баран іспектує прайд левів...
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16.02.2022 14:36 Ответить
віслюк
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16.02.2022 14:40 Ответить
Президент не отсиживается в бункере, а на переднем крае.
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16.02.2022 14:38 Ответить
...і на роялі челесом не грає, як робив це під час гарячої фази війни, починаючи з 2014р., коли він ухилявся від мобілізації...
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16.02.2022 14:41 Ответить
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16.02.2022 16:16 Ответить
Чтобы что-то проверять, надо в этом соображать. Что-бы соображать, надо этим постоянно заниматься и желательно на трезвую голову. И да, поменьше пафосных морд с наумняченным видом на заднем плане. Ну и куда же без Ермака, этой затычке в каждой дырке с непонятными полномочиями и вообще деятельностью
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16.02.2022 14:38 Ответить
А чим то там таким дорогу застелили?
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16.02.2022 14:41 Ответить
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16.02.2022 14:42 Ответить
"а это наша новая видеокамера, пан-**********, посмотрите в объектив, улыбнитесь, сейчас вылетит птичка"
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16.02.2022 14:49 Ответить
А что оно там понимает, вот если бы руководить расстановкой пианинов и раялей вот его опыт дирижера с членом был бы востребован!!!! А так просто баран смотрит на ворота!!!!
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16.02.2022 14:54 Ответить
Ой та ладно вам. "пэрэвирять" приехал. Приехал попиарится и рожу свою постную перед камерой потрусить. Для этого покатали перед ним пару бех, взорвали взрывпакет (только далеко, чтоб Ишак не обосрался) и показали джавелину, к которой тот побоялся даже подойти. Ну круто.
А вот как раньше было:
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16.02.2022 14:58 Ответить
Шнайпер ? 😀
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16.02.2022 17:08 Ответить
А где Ермак,почему нет рядом Ермака
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16.02.2022 15:19 Ответить
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16.02.2022 15:47 Ответить
МОЛОДЕЦЬ
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16.02.2022 16:09 Ответить
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16.02.2022 16:17 Ответить
Ну просто не знаю,яку дати оцінку,коли чотирижди уклоніст від призиву перевіряє наші ЗСУ,коли україноненависнику віддають честь солдати і офіцери. Кто більше принижується ? Але піаритись цей шут вміє і потрібно дати йому належне. Ну іще не забувати,що такого брехуна треба ще пошукати.Але багатьом цей піар і брехня подобається і ще частині суспільства "какая разніца" тако ж це до вподоби. А чому повинні нести цю ганьбу інші громадяни,які все це бачать і розуміють?
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16.02.2022 16:16 Ответить
Сратег мля...
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17.02.2022 02:14 Ответить
А тим часом дЄрьмак (за Залужним праворуч) надсилає СМС зі звітом *****...

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18.02.2022 10:47 Ответить
...і тихцем фотографує карту.
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18.02.2022 10:48 Ответить
Життя в сюрі.4 жди уклоніст,дезертир, приїхав інспектувати дійсних військових.Де ще таке може бути.Це не демократія,це геноцид військових.
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06.07.2022 08:45 Ответить
 
 