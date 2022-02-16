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Зеленський перевірив перебіг військових навчань на Рівненщині. ФОТОрепортаж

Під час робочої поїздки до Рівненської області президент України, верховний головнокомандувач Збройних Сил України Володимир Зеленський перевірив перебіг тактичних навчань підрозділів ЗСУ та інших сил безпеки й оборони в межах командно-штабних навчань "Заметіль-2022".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Як зазначається, глава держави оглянув зразки озброєнь, переданих Україні іноземними партнерами. Зокрема, протитанкові ракетні комплекси Javelin та NLAW, ракетний комплекс Stinger тощо.

"Сили безпеки та оборони на практиці відпрацювали ведення бойових дій у прикордонній смузі зі зриву організованого висування умовного противника та його знищення. Підрозділи здійснювали вогневе ураження техніки й особового складу ворога під час його висування, розгортання та наступальних дій", - йдеться у повідомленні.

У навчальному бою військові підрозділи активно застосовували, зокрема, бойову авіацію, вітчизняні та іноземні безпілотні авіаційні комплекси, серед іншого Bayraktar ТВ2, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню, засоби протиповітряної оборони, сучасні протитанкові керовані ракети вітчизняного виробництва "Стугна-П", "Корсар" та надані нашими партнерами NLAW, FGM-148 Javelin, SMAW M-141.

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Зеленський перевірив перебіг військових навчань на Рівненщині 05
Зеленський перевірив перебіг військових навчань на Рівненщині 06
Зеленський перевірив перебіг військових навчань на Рівненщині 07
Зеленський перевірив перебіг військових навчань на Рівненщині 08
Зеленський перевірив перебіг військових навчань на Рівненщині 09
Зеленський перевірив перебіг військових навчань на Рівненщині 10
Зеленський перевірив перебіг військових навчань на Рівненщині 11
Зеленський перевірив перебіг військових навчань на Рівненщині 12
Зеленський перевірив перебіг військових навчань на Рівненщині 13

Також повідомляється, що військовослужбовці продемонстрували високий рівень злагодженості та взаємодії під час здійснення маневру підрозділів та проведення контратак для завдання максимального вогневого ураження умовному противнику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський прибув на Рівненщину, де спостерігатиме за військовими навчаннями. ФОТО

Також Глава держави ознайомився з роботою оперативного складу на командному пункті механізованої бригади, де відзначив високий рівень підготовки військовослужбовців під час управління підрозділами бригади, силами й засобами підрозділів інших складових сил безпеки й оборони під час виконання завдань у визначеній зоні.

"Зеленський подякував особовому складу, який бере участь у навчаннях, за високий рівень професіоналізму, майстерності, вмілі та злагоджені дії, продемонстровані під час виконання навчально-бойових завдань", - резюмували в ОПУ.

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) військові навчання (2775) Рівненська область (1175)


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Топ коментарі
+26
Инспектор уев...
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16.02.2022 14:08
+26
уклоніст перевіряє армію ))
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16.02.2022 14:08
+24
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16.02.2022 14:17
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Инспектор уев...
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16.02.2022 14:08 Відповісти
Навчання це добре а де на навчаннях підрозділи тероборони? Їх немає! Резніков провалив створення тероборони і має бути звільнений негайно! Але це ще не все, Резніков не тільки провалив найважливішу оборонну ініціативу, він ще й побудував корупційні схеми на створенні тероборони,вирішив заробити собі мільйони доларів разом з функціонерами Слуги Народу на місцях!
Поки ми єднаємось влада організовує корупційно кримінальну схему розбазарювання коштів на Тероборону під керівництвом місцевої мафії та партійних керівників Слуги Народу! ВРУ в прийнятому законопроекті 6302 засекретила всі витрати на Тероборону, а міністр оборони Рєзніков відмовився від фінансування Тероборони з бюджету Міноборони і відмовився від додаткових 50 млрд. грн які готова була виділити ВРУ, збільшивши оборонний бюджет МО. Це дивне рішення міністра стало зрозумілим коли місцеві ради почали виділяти десятки мільйонів гривень на Тероборону і ці гроші почали безконтрольно витрачати місцеві Ради без тендерів та Прозорро. Потрібно негайно зупинити це пограбування народу України, та розпочати фінансування Тероборони з бюджету МО по встановленим законодавством процедурам закупівель!
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16.02.2022 14:14 Відповісти
Игарешка Л, перелогинься
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16.02.2022 14:16 Відповісти
Игореша, а де твой вуССатый полу-конык?

Он уже возглавил отряд теробороны по месту жительства или как всегда только кококо? ))
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16.02.2022 14:29 Відповісти
главное правильно поставить ударение)
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16.02.2022 14:15 Відповісти
Військові навчання були у самому розпалі… От, з ревінням і гуркотом по полю пробігли, широко розставивши руки, парами, з десяток офіцерів у висотно-компенсуючих костюмах та шоломах на головах, і звіддалік, з боку «умовного противника», почулося «Вж-ж-жх.Бах!»

Потім з кущів почулося потужне ревіння, і звідти, перевальцем, вибралося зо три десятки товстопиких прапорщиків, з натужно роздутими щоками, які, поляскуючи зв»язками залізяччя, шо імітувало брязкотіння танкових траків, рушили вперед… Слідом за ними піднявся цеп піхотинців з автоматами без магазинів… «Та-та-та!!!» «Та-та-та-та-та!», «Та-та-та!», оглушливо рознеслось над полем бою!...

І тут позаду спостерігачів, над головою верховного Головнокомандувача, почувся різкий сторонній звук… «Т-та-та-та!…», На сосні сидів великий дятел , якому не було діла до усіх військових стратегій, і довбав суху гілку… Від несподіванки Головнокомандувач здригнувся, і його організм несподівано вирішив внести елемент несподіванки в чітко визначений план навчань - над спостережною вишкою прогриміло : «Пр-р-р-рть!!!…»

Над полем зависла тиша. Потім керівник навчань шанобливо нахилився до вуха Головнокомандувача і делікатно прошепотів: «Володимире Олександровичу! У нас нема ядерної зброї… А хімічна заборонена міжнародними конвенціями… Ви, як юрист, повинні це знать…»
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18.02.2022 11:35 Відповісти
уклоніст перевіряє армію ))
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16.02.2022 14:08 Відповісти
Это просто анеГдот.
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16.02.2022 14:10 Відповісти
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16.02.2022 14:17 Відповісти
вовка зельдючка
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16.02.2022 15:07 Відповісти
ЗЕбабуся из бригады спецназа "неутомимые членограи" в боевой раскраске ...
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17.02.2022 22:15 Відповісти
Вже давно не смішно...
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16.02.2022 15:20 Відповісти
Блин, Эрдогана уграв, теперь без маски и до армии добрался. Кто его оштрафует, нафиг. (за нарушение масочного режима).
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16.02.2022 14:09 Відповісти
Ну і як? Не соромно? Там немає ні одного уклоніста, всі захищають державу і свій народ ? А той, хто ховався і сміявся з України приїхав їх інспектувати?
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16.02.2022 14:09 Відповісти
всех офицероз за спиной нелоха разоружили?
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16.02.2022 14:09 Відповісти
Росія: готує вторгнення
Західні змі: транслюють
Українці:
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16.02.2022 14:10 Відповісти
А потім йому як участнику подарували льодяник і повітряну кульку?
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16.02.2022 14:10 Відповісти
Пустий тубус від вишибного заряду РПГ - буде в чому олівці зберігать!
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18.02.2022 10:44 Відповісти
Навіть не смішно ..... воно щось перевіряє🙁, а насправді
рейтинги намагається підняти , які вже знаходяться нижче плінтуса 😠
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16.02.2022 14:12 Відповісти
Що воно взагалі розуміє в професіоналізмі військових?????? ще пару років тому ховався від армії, чмошник!!!!!!
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16.02.2022 14:13 Відповісти
Типу ти розумієш, диваний експерт
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16.02.2022 16:10 Відповісти
ЩЕНЯ, я розумію разів 100 більше, і тому можу собі дозволити бути зараз "диванним експертом"!!!!! Зрозуміло ти непорозуміння життєве!!!!!!
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16.02.2022 16:35 Відповісти
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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18.02.2022 11:29 Відповісти
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16.02.2022 14:13 Відповісти
Это ж в 2018 году почему закупили 2158 единиц стрелкового оружия? Чтобы свинарчукам было, что расхищать, а Порошенко мог наживаться на войне.

А в 2020 году почему только 736?

Потому что в глазах Путина мы увидели, что оружие не нужно.

И так кругом, что характерно.
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16.02.2022 14:14 Відповісти
Речньіх катеров по завьішенной цене нет ? Правильно , поставляются современньіе американские морские катера .
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16.02.2022 17:06 Відповісти
Сколько при ЗЕ Украина постоила боевых кораблей?

Ноль!!!

Не говоря про то, что все боевые корабли, прибывшие после 2019, были получены в результате работы попередников, а не сраного малороса ЗЕ, который 3 года только обворовывал ВСУ.
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16.02.2022 17:13 Відповісти
Та , да ! Сколько промурьіжили решение по "Айлендам" , чтобьі пропихнуть заказ на верфь "Кузня на Рьібальском" ? А "Айлендьі" поставлялись в виде помощи , за счет США .
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16.02.2022 17:21 Відповісти
Тада. Вот именно Айленды стали поставлять при Порохе.

Еще раз спрошу. Сколько и чего было произведено в Укране и поставлено в ВСУ при ЗЕ?

И еще раз отаечу за тебя, мудак ЗЕленый.
Ноль!!! Ноль по всем видам вооружений. Оборонзаказ ВСУ при ЗЕ полностью провален.

Собственно, именно поэтому США и ВБ вынуждены спасать Украину от результатов 3-летнего саботажа ЗЕ нужд ВСУ.
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16.02.2022 17:37 Відповісти
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16.02.2022 14:14 Відповісти
-а где тут кнопка "пиристать стрилять"?
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16.02.2022 14:16 Відповісти
Краще дай команду розблокувати обрання прокурора САП, якщо хочеш добро зробити для країни...
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16.02.2022 14:30 Відповісти
Капеллана позовите обряд экзорцизма совершить, чтобы не было чп и беды
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16.02.2022 14:33 Відповісти
А-что-он может проверить??? Он же противогаз ни разу в жизни не одевал! Уверен что и НВП козенил в школе. Курил за школой потому и не вырос.
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16.02.2022 14:34 Відповісти
Ну чё вы сразу? Может он противогаз одел, а затычку на фильтре вытянуть забыл. С тех пор у него нелюбовь к военным упражнениям.
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16.02.2022 14:51 Відповісти
Заголовок просто отпад. Четырежды уклонист, абсолютно ничего не понимающий в том,как вообще функционирует армия, проверяет как проходят учения!
Правильно назвать этот фоторепортаж Зеленский приехал и повытрещался на всякие непонятные железки, а не проверил.
Правда, зачем смотреть, ведь это не выступление 95 квартала, совсем не ясно, да еще ведь и за наши с вами, налогоплательщиков, деньги.
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16.02.2022 14:35 Відповісти
И шо он там увидел?
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16.02.2022 14:36 Відповісти
Что это за хрень на треноге? Я такого не видел)
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16.02.2022 14:36 Відповісти
Понял, это подставка на 2 Стингера
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16.02.2022 14:39 Відповісти
И стульчик. Чтоб удобно было. Проклятые американцы!
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16.02.2022 14:50 Відповісти
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16.02.2022 14:55 Відповісти
Баран іспектує прайд левів...
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16.02.2022 14:36 Відповісти
віслюк
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16.02.2022 14:40 Відповісти
Президент не отсиживается в бункере, а на переднем крае.
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16.02.2022 14:38 Відповісти
...і на роялі челесом не грає, як робив це під час гарячої фази війни, починаючи з 2014р., коли він ухилявся від мобілізації...
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16.02.2022 14:41 Відповісти
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16.02.2022 16:16 Відповісти
Чтобы что-то проверять, надо в этом соображать. Что-бы соображать, надо этим постоянно заниматься и желательно на трезвую голову. И да, поменьше пафосных морд с наумняченным видом на заднем плане. Ну и куда же без Ермака, этой затычке в каждой дырке с непонятными полномочиями и вообще деятельностью
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16.02.2022 14:38 Відповісти
А чим то там таким дорогу застелили?
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16.02.2022 14:41 Відповісти
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16.02.2022 14:42 Відповісти
"а это наша новая видеокамера, пан-**********, посмотрите в объектив, улыбнитесь, сейчас вылетит птичка"
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16.02.2022 14:49 Відповісти
А что оно там понимает, вот если бы руководить расстановкой пианинов и раялей вот его опыт дирижера с членом был бы востребован!!!! А так просто баран смотрит на ворота!!!!
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16.02.2022 14:54 Відповісти
Ой та ладно вам. "пэрэвирять" приехал. Приехал попиарится и рожу свою постную перед камерой потрусить. Для этого покатали перед ним пару бех, взорвали взрывпакет (только далеко, чтоб Ишак не обосрался) и показали джавелину, к которой тот побоялся даже подойти. Ну круто.
А вот как раньше было:
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16.02.2022 14:58 Відповісти
Шнайпер ? 😀
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16.02.2022 17:08 Відповісти
А где Ермак,почему нет рядом Ермака
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16.02.2022 15:19 Відповісти
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16.02.2022 15:47 Відповісти
МОЛОДЕЦЬ
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16.02.2022 16:09 Відповісти
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16.02.2022 16:17 Відповісти
Ну просто не знаю,яку дати оцінку,коли чотирижди уклоніст від призиву перевіряє наші ЗСУ,коли україноненависнику віддають честь солдати і офіцери. Кто більше принижується ? Але піаритись цей шут вміє і потрібно дати йому належне. Ну іще не забувати,що такого брехуна треба ще пошукати.Але багатьом цей піар і брехня подобається і ще частині суспільства "какая разніца" тако ж це до вподоби. А чому повинні нести цю ганьбу інші громадяни,які все це бачать і розуміють?
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16.02.2022 16:16 Відповісти
Сратег мля...
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17.02.2022 02:14 Відповісти
А тим часом дЄрьмак (за Залужним праворуч) надсилає СМС зі звітом *****...

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18.02.2022 10:47 Відповісти
...і тихцем фотографує карту.
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18.02.2022 10:48 Відповісти
Життя в сюрі.4 жди уклоніст,дезертир, приїхав інспектувати дійсних військових.Де ще таке може бути.Це не демократія,це геноцид військових.
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06.07.2022 08:45 Відповісти
 
 