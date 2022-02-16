Зеленський перевірив перебіг військових навчань на Рівненщині. ФОТОрепортаж
Під час робочої поїздки до Рівненської області президент України, верховний головнокомандувач Збройних Сил України Володимир Зеленський перевірив перебіг тактичних навчань підрозділів ЗСУ та інших сил безпеки й оборони в межах командно-штабних навчань "Заметіль-2022".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Як зазначається, глава держави оглянув зразки озброєнь, переданих Україні іноземними партнерами. Зокрема, протитанкові ракетні комплекси Javelin та NLAW, ракетний комплекс Stinger тощо.
"Сили безпеки та оборони на практиці відпрацювали ведення бойових дій у прикордонній смузі зі зриву організованого висування умовного противника та його знищення. Підрозділи здійснювали вогневе ураження техніки й особового складу ворога під час його висування, розгортання та наступальних дій", - йдеться у повідомленні.
У навчальному бою військові підрозділи активно застосовували, зокрема, бойову авіацію, вітчизняні та іноземні безпілотні авіаційні комплекси, серед іншого Bayraktar ТВ2, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню, засоби протиповітряної оборони, сучасні протитанкові керовані ракети вітчизняного виробництва "Стугна-П", "Корсар" та надані нашими партнерами NLAW, FGM-148 Javelin, SMAW M-141.
Також повідомляється, що військовослужбовці продемонстрували високий рівень злагодженості та взаємодії під час здійснення маневру підрозділів та проведення контратак для завдання максимального вогневого ураження умовному противнику.
Також Глава держави ознайомився з роботою оперативного складу на командному пункті механізованої бригади, де відзначив високий рівень підготовки військовослужбовців під час управління підрозділами бригади, силами й засобами підрозділів інших складових сил безпеки й оборони під час виконання завдань у визначеній зоні.
"Зеленський подякував особовому складу, який бере участь у навчаннях, за високий рівень професіоналізму, майстерності, вмілі та злагоджені дії, продемонстровані під час виконання навчально-бойових завдань", - резюмували в ОПУ.
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Поки ми єднаємось влада організовує корупційно кримінальну схему розбазарювання коштів на Тероборону під керівництвом місцевої мафії та партійних керівників Слуги Народу! ВРУ в прийнятому законопроекті 6302 засекретила всі витрати на Тероборону, а міністр оборони Рєзніков відмовився від фінансування Тероборони з бюджету Міноборони і відмовився від додаткових 50 млрд. грн які готова була виділити ВРУ, збільшивши оборонний бюджет МО. Це дивне рішення міністра стало зрозумілим коли місцеві ради почали виділяти десятки мільйонів гривень на Тероборону і ці гроші почали безконтрольно витрачати місцеві Ради без тендерів та Прозорро. Потрібно негайно зупинити це пограбування народу України, та розпочати фінансування Тероборони з бюджету МО по встановленим законодавством процедурам закупівель!
Он уже возглавил отряд теробороны по месту жительства или как всегда только кококо? ))
Потім з кущів почулося потужне ревіння, і звідти, перевальцем, вибралося зо три десятки товстопиких прапорщиків, з натужно роздутими щоками, які, поляскуючи зв»язками залізяччя, шо імітувало брязкотіння танкових траків, рушили вперед… Слідом за ними піднявся цеп піхотинців з автоматами без магазинів… «Та-та-та!!!» «Та-та-та-та-та!», «Та-та-та!», оглушливо рознеслось над полем бою!...
І тут позаду спостерігачів, над головою верховного Головнокомандувача, почувся різкий сторонній звук… «Т-та-та-та!…», На сосні сидів великий дятел , якому не було діла до усіх військових стратегій, і довбав суху гілку… Від несподіванки Головнокомандувач здригнувся, і його організм несподівано вирішив внести елемент несподіванки в чітко визначений план навчань - над спостережною вишкою прогриміло : «Пр-р-р-рть!!!…»
Над полем зависла тиша. Потім керівник навчань шанобливо нахилився до вуха Головнокомандувача і делікатно прошепотів: «Володимире Олександровичу! У нас нема ядерної зброї… А хімічна заборонена міжнародними конвенціями… Ви, як юрист, повинні це знать…»
Західні змі: транслюють
Українці:
рейтинги намагається підняти , які вже знаходяться нижче плінтуса 😠
А в 2020 году почему только 736?
Потому что в глазах Путина мы увидели, что оружие не нужно.
И так кругом, что характерно.
Ноль!!!
Не говоря про то, что все боевые корабли, прибывшие после 2019, были получены в результате работы попередников, а не сраного малороса ЗЕ, который 3 года только обворовывал ВСУ.
Еще раз спрошу. Сколько и чего было произведено в Укране и поставлено в ВСУ при ЗЕ?
И еще раз отаечу за тебя, мудак ЗЕленый.
Ноль!!! Ноль по всем видам вооружений. Оборонзаказ ВСУ при ЗЕ полностью провален.
Собственно, именно поэтому США и ВБ вынуждены спасать Украину от результатов 3-летнего саботажа ЗЕ нужд ВСУ.
Правильно назвать этот фоторепортаж Зеленский приехал и повытрещался на всякие непонятные железки, а не проверил.
Правда, зачем смотреть, ведь это не выступление 95 квартала, совсем не ясно, да еще ведь и за наши с вами, налогоплательщиков, деньги.
А вот как раньше было: