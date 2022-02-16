Зеленський прибув на Рівненщину, де спостерігатиме за військовими навчаннями. ФОТО
Сьогодні, 16 лютого 2022 року, президент України Володимир Зеленський розпочав дводенну робочу поїздку, в межах якої відвідає Рівненську та Донецьку області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Зазначається, що президент вже прибув на Рівненщину. На Рівненщині глава держави спостерігатиме за проведенням військових навчань.
У Донецькій області Володимир Зеленський ознайомиться з оперативною ситуацією в зоні проведення ООС та зустрінеться з українськими військовослужбовцями.
Топ коментарі
+22 vitaliymkua
показати весь коментар16.02.2022 11:48
+16 Серж Рача
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+14 Ла-ла-ла-ла
показати весь коментар16.02.2022 11:43
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Плац мылом вымыли? Траву уже покрасили в воинской части?
Только СИСТЕМНЫЕ учения (с боевыми) ВСЕХ частей повышают боеспособность ВСУ, а не парадно-демонстрационные посещения полигонов, прости господи, "Верховным главнокомандующим"
Пишут в Италии,на своей вилле загорает с дитями.
я багато спостерігав за канатоходцями, але ходити по канату так і не навчився
А где-же его белый конь, не котором он сидит с саблей наголо?