Зеленський прибув на Рівненщину, де спостерігатиме за військовими навчаннями. ФОТО

Сьогодні, 16 лютого 2022 року, президент України Володимир Зеленський розпочав дводенну робочу поїздку, в межах якої відвідає Рівненську та Донецьку області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зазначається, що президент вже прибув на Рівненщину. На Рівненщині глава держави спостерігатиме за проведенням військових навчань.

У Донецькій області Володимир Зеленський ознайомиться з оперативною ситуацією в зоні проведення ООС та зустрінеться з українськими військовослужбовцями.

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