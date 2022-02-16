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Зеленський прибув на Рівненщину, де спостерігатиме за військовими навчаннями. ФОТО

Сьогодні, 16 лютого 2022 року, президент України Володимир Зеленський розпочав дводенну робочу поїздку, в межах якої відвідає Рівненську та Донецьку області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зазначається, що президент вже прибув на Рівненщину. На Рівненщині глава держави спостерігатиме за проведенням військових навчань.

Зеленський прибув на Рівненщину, де спостерігатиме за військовими навчаннями 01

У Донецькій області Володимир Зеленський ознайомиться з оперативною ситуацією в зоні проведення ООС та зустрінеться з українськими військовослужбовцями.

Також читайте: Сьогодні Зеленський відвідає Рівненщину та Донеччину, - Никифоров

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) військові навчання (2775) Офіс Президента (2022) Рівненська область (1175)


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Топ коментарі
+22
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16.02.2022 11:48
+16
Поінформовані джерела в ОПУ стверджують, що на честь Дня єдності Володимир Зеленський облетить на гелікоптері по периметру територію України, тримаючи за руку Ігоря Коломойського)))
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16.02.2022 11:47
+14
Буде фотки пересилати кацапам?
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16.02.2022 11:43
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Буде фотки пересилати кацапам?
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16.02.2022 11:43 Відповісти
та не, вон гогилашвили собирается телефон из рук чувака выбить, который снимает
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16.02.2022 12:12 Відповісти
Так, на дальньому плані ходить помічник депутата госдури Валуєва Гонгілашвілі з дружиною, яка цілувала зірку із зображенням пуйла в москві. Той дасть оцінку боєспособності ВСУ... А хтось там каже,що Вова став патріотом. Так став, тільки кого патріотом?
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16.02.2022 14:31 Відповісти
Буде. Навіть не сумнівайтеся. 😊 От л ше спочатку Єрмаку, в вже той - кацапам. Ви ж розумієте, що іншого інтересу у нього там бути не може. З його психо-емоційним розвитком підлітка набагато цікавіше спостерігати у дірку у жіночій бані за дівчатами, ніж на полігоні за військовими. Ну і однозначно нині з кожного електрочайника будуть показувати патріотично-мілітарні відосіки з квартальним генераліссімусом.
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16.02.2022 12:36 Відповісти
И белорус там какой-то. Не дайте им остаться вместе!!!
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16.02.2022 11:43 Відповісти
Передати агентурні данні своїм кремліським господарям!
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16.02.2022 11:44 Відповісти
и зелох в образе "зеленого человечка без опознавательных знаков"
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16.02.2022 11:54 Відповісти
А зачем ему опознавательные знаки?У него справка уклониста есть.Наверное впервые в истории уклонист стал говнокомандующим.Да еще к тому же Верховным.
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16.02.2022 13:59 Відповісти
Может шальную пулю словит...будем держать кулаки
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16.02.2022 11:43 Відповісти
по такому поводу всем холостые раздадут
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16.02.2022 11:52 Відповісти
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16.02.2022 11:44 Відповісти
Хоч би шальне щось до нього в бліндаж залетіло
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16.02.2022 11:46 Відповісти
Хоть магазины от автоматов не отберут у бойцов, как в 2019 году, если не ошибаюсь?....
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16.02.2022 11:47 Відповісти
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16.02.2022 11:47 Відповісти
зачетный броник-бра ленкин наверное
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16.02.2022 11:53 Відповісти
Да. У Х***ла покруче. От головы до ног. Надо 7 охранников помогали снять штаны и посрать и жопу подтереть
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16.02.2022 12:14 Відповісти
Поінформовані джерела в ОПУ стверджують, що на честь Дня єдності Володимир Зеленський облетить на гелікоптері по периметру територію України, тримаючи за руку Ігоря Коломойського)))
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16.02.2022 11:47 Відповісти
він його за руку і так постійно тримає тільки сфінктером.
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16.02.2022 11:52 Відповісти
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16.02.2022 14:03 Відповісти
... тримаючись за руку Ігоря Коломойського
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16.02.2022 12:08 Відповісти
Они другую республику облетать будут.
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16.02.2022 14:05 Відповісти
И этот туда же, все на учения, а вы живите выживая. Похоже все кинулись за мир, Россия себе, НАТО себе, а чем мы хуже?
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16.02.2022 11:48 Відповісти
А нахера он там нужен? Он что-то в этом понимает?
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16.02.2022 11:48 Відповісти
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16.02.2022 11:48 Відповісти
бронепамперс хоть одел?
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16.02.2022 11:49 Відповісти
И опять на форме у Чувырлы ни шеврона, ни флага...
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16.02.2022 11:50 Відповісти
до надувної плечистої фуфайки надувному Зєлєніну не вистачає тільки надувного брєвна Лєніна..
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16.02.2022 11:51 Відповісти
Покатати його на надувному танку )))))
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16.02.2022 11:54 Відповісти
судя по тому как его мотыляет по стране - скоро уйдет в отпуск
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16.02.2022 11:51 Відповісти
работает на износ
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16.02.2022 12:25 Відповісти
За звичай у таких іздєлій "одноразовий" ізнос 😊
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16.02.2022 12:41 Відповісти
А чого такі мішки під очима ? Власна війна з "зеленим змієм" ?
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16.02.2022 11:53 Відповісти
Главный военный эксперт Украины будет наблюдать за учениями ...
Плац мылом вымыли? Траву уже покрасили в воинской части?
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16.02.2022 11:54 Відповісти
Владімір,ти де на полігоні в Дубно бачив плац? Це єдиний полігон,де можна стріляти ракетами.Не знав? І з ,Градів" можно дати залп. Сам на полігоні 4 рази в самі морози приймав участь в розгортанні артполку і в дивізійних навчаннях. А може вже зробили плац,тобі видніше...
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16.02.2022 13:41 Відповісти
Борис, пост мой был не про полигон и не про плацы. Пост был про голимую PR показуху, которой постоянно занимается Зеленский.
Только СИСТЕМНЫЕ учения (с боевыми) ВСЕХ частей повышают боеспособность ВСУ, а не парадно-демонстрационные посещения полигонов, прости господи, "Верховным главнокомандующим"
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16.02.2022 14:19 Відповісти
Грудь нараспашку, решительный такой, хоть в военкомат на медкомиссию!
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16.02.2022 11:55 Відповісти
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16.02.2022 12:32 Відповісти
Ze может полететь даже без вертолета, достаточно бульбулятора, чем его и обеспечит бульбаш.
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16.02.2022 11:55 Відповісти
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16.02.2022 11:56 Відповісти
Подзорную трубу не забыл?)
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16.02.2022 11:56 Відповісти
И шо, Ленка отпустила этого полтораметрового дрыща на полигон? Тем стреляют, хоть и холостыми и буба опять с перепугу жиденько обсерет все свои штаны и машину, на которой его привезли.
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16.02.2022 11:57 Відповісти
Так ее в Украине нет!
Пишут в Италии,на своей вилле загорает с дитями.
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16.02.2022 12:36 Відповісти
Вот гадюка, в самый ответственный момент... Наверное, наняла бубе няньку.
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16.02.2022 12:58 Відповісти
С первого дня! Правда,первая плохо справлялась,зато вторая(Ермак)- самое то.
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16.02.2022 18:33 Відповісти
Да, и Ленка подбирала их по скорости. Замены обосранных штанов бубы криворожского.
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16.02.2022 19:20 Відповісти
і шо воно йому дасть?
я багато спостерігав за канатоходцями, але ходити по канату так і не навчився
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16.02.2022 12:00 Відповісти
Самое ржачное,что зелупа потом попрется в Мариуполь ,-из за того,что гудок переиграл зекрыс и приехал именно туда -теперь зелупе приходится не отставать в "патриотизме"
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16.02.2022 12:04 Відповісти
Маємо президента універсала. У 2014 році спостірігав за реальними бойовими діями російських найманців і їх військових в Горлівці, коли вони вбивали військових ЗСУ, захоплювати танк, а сьогодні буде спостерігати навчання військових ЗСУ. А дружина переписувала кількість військ, які рухаються в бік ворога. В кого ще є такий вумний президент?
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16.02.2022 12:12 Відповісти
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16.02.2022 12:19 Відповісти
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16.02.2022 12:20 Відповісти
Настоящий говноралиссимус !

А где-же его белый конь, не котором он сидит с саблей наголо?
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16.02.2022 13:08 Відповісти
Без броника? Осмелел Ишак. Попадите там в него из танка случайно...
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16.02.2022 12:24 Відповісти
Відвезіть його туди, де він незаконний видобуток бурштину "поборов" . При любому розкладі буде профіт
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16.02.2022 12:31 Відповісти
Вова, шапку надень! и Ты покушал?
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16.02.2022 12:31 Відповісти
Шлема посмотрит.
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16.02.2022 12:33 Відповісти
Дайте йому бінокля.
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16.02.2022 12:36 Відповісти
памперсы ему надели,а то не дай бог запашок пойдет!
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16.02.2022 12:38 Відповісти
не просто памперсы, а шестого класса защиты. Ну... шоб говнецом не воняло от бубы.
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16.02.2022 13:10 Відповісти
А міг вже 4 рази навіть приймати участь.... але вибрав роль двічі-потєрпєлого...
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16.02.2022 12:39 Відповісти
Ну фсё!!! Теперь все пойдет на-лад - раньше-то-он не наблюдал! ))) В глаза путину он уже наблюдал ))) Теперь всем остальным будет наблюдать.
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16.02.2022 12:47 Відповісти
Пипец учения без боевых ведь его раздражает это бахканье мини быдлопартий вавий неплох ишак Оманский скумбрией восьмерский и прочая прочая титула
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16.02.2022 13:02 Відповісти
Так как он ни хрена ни в военном деле, ни в учениях не понимает, стоило бы ему за сегодняшний день поставить прогул.
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16.02.2022 13:10 Відповісти
Хотів щось ще написати але бачу народ вже все написав!
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16.02.2022 13:13 Відповісти
Интересно: только я один ржу с этого наблюдателя ?
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16.02.2022 13:17 Відповісти
Смотрите на копателей бурштына не напоритесь, а то учения покажутся детской игрой.
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16.02.2022 13:29 Відповісти
Це туди ж, куди і білоруського аташе запросили? Совпадєніє?
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16.02.2022 13:38 Відповісти
Краще б цей бідоносець сидів вдома.
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16.02.2022 14:05 Відповісти
Чому офіцер не зробить зауваження головному уклоністу країни, що якщо він вже надів односитрій, то потрібно виконувати норми Статуту, хотяби застібнутися та надіти головний убор. Не подабається і не вміє, то краще приїзджати в одежі клоуна і краще з піоніно, то йому більше відомо.
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16.02.2022 14:34 Відповісти
 
 