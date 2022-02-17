Представители ОБСЕ документируют нарушения в результате российских обстрелов в Станице Луганской. ФОТО
Детский садик, попавший под обстрел боевиков в Станице Луганской на Луганщине, получил значительные повреждения, в доме рядом вылетели окна.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Громадському радіо рассказала находящаяся на месте корреспондентка.
"Обстрел произошел, как говорят местные, около 8:30 утра. Сейчас на месте работает полиция, они оцепили территорию, подойти близко к разрушениям нельзя, но из-за забора видно, как поврежден садик… это торцевая часть здания, которая имеет значительную дыру, где-то в диаметре сантиметров 60. Осыпалась штукатурка, утеплительные материалы", - сообщила журналистка.
Также она рассказала о том, что на месте работают представители ОБСЕ: "Они фиксируют, документируют эти нарушения, но также сейчас не могут попасть внутрь. Они надеются, что после того, как завершит фиксировать полиция, они смогут подойти поближе и осмотреть место уже со всех сторон".
По ее словам, местных жителей сейчас на улицах немного.
"Они неохотно рассказывают об обстреле, говорят, что может быть опасно для них, поэтому сейчас на улице только представители полиции, ОБСЕ и несколько журналистов, другие попрятались по домам, потому что было несколько "прилетов" по этому поселку", - продолжает представительница СМИ.
Журналистка отметила, что по словам местных жителей, детский сад работает, и на момент обстрела в нем находились люди: "Пока, насколько я понимаю, не удалось точно установить, были ли там дети, или нет, потому что у представителей ОБСЕ, в полиции, у местных, у них у всех разные версии. По одной версии, детей не было, они на карантине, — местные говорят, что дети были, но они были в другом крыле, в игровой комнате".
"Мы сейчас на связи с местными в разных населенных пунктах, преимущественно с утра обстрелы продолжаются по Луганскому направлению, то есть вдоль линии разграничения в Луганской области, по позициям. Относительно населенных пунктов, было попадание здесь, в Станице Луганской, и во Врубовке неподалеку от Золотого, там также якобы пострадала школа, но меньше, там разбито окно, но опять же это пока со слов местных", — добавила журналистка.
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