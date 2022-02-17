Представители ОБСЕ документируют нарушения в результате российских обстрелов в Станице Луганской. ФОТО

Детский садик, попавший под обстрел боевиков в Станице Луганской на Луганщине, получил значительные повреждения, в доме рядом вылетели окна.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Громадському радіо рассказала находящаяся на месте корреспондентка.

"Обстрел произошел, как говорят местные, около 8:30 утра. Сейчас на месте работает полиция, они оцепили территорию, подойти близко к разрушениям нельзя, но из-за забора видно, как поврежден садик… это торцевая часть здания, которая имеет значительную дыру, где-то в диаметре сантиметров 60. Осыпалась штукатурка, утеплительные материалы", - сообщила журналистка.

Также она рассказала о том, что на месте работают представители ОБСЕ: "Они фиксируют, документируют эти нарушения, но также сейчас не могут попасть внутрь. Они надеются, что после того, как завершит фиксировать полиция, они смогут подойти поближе и осмотреть место уже со всех сторон".

По ее словам, местных жителей сейчас на улицах немного.

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"Они неохотно рассказывают об обстреле, говорят, что может быть опасно для них, поэтому сейчас на улице только представители полиции, ОБСЕ и несколько журналистов, другие попрятались по домам, потому что было несколько "прилетов" по этому поселку", - продолжает представительница СМИ.

Журналистка отметила, что по словам местных жителей, детский сад работает, и на момент обстрела в нем находились люди: "Пока, насколько я понимаю, не удалось точно установить, были ли там дети, или нет, потому что у представителей ОБСЕ, в полиции, у местных, у них у всех разные версии. По одной версии, детей не было, они на карантине, — местные говорят, что дети были, но они были в другом крыле, в игровой комнате".









"Мы сейчас на связи с местными в разных населенных пунктах, преимущественно с утра обстрелы продолжаются по Луганскому направлению, то есть вдоль линии разграничения в Луганской области, по позициям. Относительно населенных пунктов, было попадание здесь, в Станице Луганской, и во Врубовке неподалеку от Золотого, там также якобы пострадала школа, но меньше, там разбито окно, но опять же это пока со слов местных", — добавила журналистка.

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