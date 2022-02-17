Национальная гвардия взяла под усиленную охрану Киевскую ГЭС. ФОТОрепортаж

Военнослужащие Первой президентской бригады оперативного назначения им. гетмана Петра Дорошенко совместно с сотрудниками Национальной полиции взяли под усиленную охрану Киевскую гидроэлектростанцию ​​в г. Вышгороде Киевской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на отдел информации и коммуникации и Северного Киевского территориального управления Нацгвардии в четверг вечером, основной задачей правоохранителей является обеспечение надежной защиты объекта, а также предотвращение несанкционированных проникновений диверсионных групп противника с целью проведения провокаций для дестабилизации обстановки как в регионе, так и в государстве.

"Учитывая нынешние вызовы и всю ответственность, возложенную на подразделения Национальной гвардии Украины, к несению службы отобраны наиболее опытные военнослужащие Первой президентской бригады. Среди них есть гвардейцы, которые несли службу в районе проведения ООС и имеют боевой опыт. Бойцы мотивированы и готовы совместно с полицейскими обеспечить надежную охрану и бесперебойное функционирование гидроэлектростанции", – сказал заместитель начальника Северного Киевского ТУ Олег Дуда.

Правоохранители проводят превентивные мероприятия, в частности, проверяют документы лиц и транспортные средства, а также патрулируют прилегающую к ГЭС местность.

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