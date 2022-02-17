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Новости Фото Оборона
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Национальная гвардия взяла под усиленную охрану Киевскую ГЭС. ФОТОрепортаж

Военнослужащие Первой президентской бригады оперативного назначения им. гетмана Петра Дорошенко совместно с сотрудниками Национальной полиции взяли под усиленную охрану Киевскую гидроэлектростанцию ​​в г. Вышгороде Киевской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на отдел информации и коммуникации и Северного Киевского территориального управления Нацгвардии в четверг вечером, основной задачей правоохранителей является обеспечение надежной защиты объекта, а также предотвращение несанкционированных проникновений диверсионных групп противника с целью проведения провокаций для дестабилизации обстановки как в регионе, так и в государстве.

"Учитывая нынешние вызовы и всю ответственность, возложенную на подразделения Национальной гвардии Украины, к несению службы отобраны наиболее опытные военнослужащие Первой президентской бригады. Среди них есть гвардейцы, которые несли службу в районе проведения ООС и имеют боевой опыт. Бойцы мотивированы и готовы совместно с полицейскими обеспечить надежную охрану и бесперебойное функционирование гидроэлектростанции", – сказал заместитель начальника Северного Киевского ТУ Олег Дуда.

Правоохранители проводят превентивные мероприятия, в частности, проверяют документы лиц и транспортные средства, а также патрулируют прилегающую к ГЭС местность.

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Национальная гвардия взяла под усиленную охрану Киевскую ГЭС 01

Национальная гвардия взяла под усиленную охрану Киевскую ГЭС 02
Национальная гвардия взяла под усиленную охрану Киевскую ГЭС 03
Национальная гвардия взяла под усиленную охрану Киевскую ГЭС 04

Автор: 

ГЭС (118) оборона (5205) охрана (700) Национальная гвардия (2119)


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Топ комментарии
+17
При ракетном ударе ничего никому не поможет . Начнется в ответку ракетный и бомбовый удар по москве.
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17.02.2022 21:03
+15
От диверсантов сойдет.
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17.02.2022 20:55
+13
все файно, але
1. поставили б стіночку фундаментних блоків або габіонів - додатковий захист перед усім від гранатометів
2. воду в Київському морі варто приспустити, щоб не було лиха на Лівому Березі Києва та Оболоні, (заодно і на газі можна з'економити)
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17.02.2022 21:28
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От диверсантов сойдет.
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17.02.2022 20:55 Ответить
все файно, але
1. поставили б стіночку фундаментних блоків або габіонів - додатковий захист перед усім від гранатометів
2. воду в Київському морі варто приспустити, щоб не було лиха на Лівому Березі Києва та Оболоні, (заодно і на газі можна з'економити)
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17.02.2022 21:28 Ответить
Самое главное-максимально понизить уровень воды. Не знаю, насколько это возможно технологически.
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17.02.2022 21:43 Ответить
цікаво як нацгвардія буде захищати від обстрілу крилатими ракетами
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17.02.2022 20:56 Ответить
Повредить плотину неядерными ракетами так же "просто" как керченский мост. Энергетическую часть можно конечно, но даже шлюзы под вопросом.
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17.02.2022 21:01 Ответить
Вот шлюзы вполне реально, хотя и не просто. Генераторы точно не повредишь, а вот распред устройства легко. Да и зачем? Когда бомбили сербов, на ЛЭП сбрасывали серпантин из лент графитовых.
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17.02.2022 21:09 Ответить
В чём проблема повредить турбины и генераторы? Там никакого бронирования. На Саяно-Шушенской без внешних повреждений весь машинный зал затопило вместе с людьми.
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17.02.2022 21:15 Ответить
свиноцабаки рукожопы...
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17.02.2022 21:34 Ответить
Ну смотри, турбина по сути размещается в фундаменте - это метры железобетона. Генераторы размещаются в так называемой "бочке", а это цилиндр из железобетона полтора метровой толщины. Повредить турбину практически невозможно, чтобы повредить генератор надо пробить несущую стену и "бочку". На Саяно-Шушенской же, такая разница в уровнях между верхним и нажним бьефом, что турбину выдавило давлением столба воды из-за дефектов конструкции. Конечно, если задаться целью то все можно, но гораздо проще повредить расперед устройства.
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17.02.2022 23:01 Ответить
Звісно, що ніяк. Це захист проти заблукавших "грибників", а не ракет.
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17.02.2022 21:01 Ответить
Как это поможет при ракетном или бомбовом ударе?
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17.02.2022 20:56 Ответить
При ракетном ударе ничего никому не поможет . Начнется в ответку ракетный и бомбовый удар по москве.
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17.02.2022 21:03 Ответить
По Маскве нечем, а главное некому.
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17.02.2022 21:06 Ответить
Оно вам надо знать?
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17.02.2022 21:11 Ответить
Стесняюсь спросить кто и ,самое главное, чем будут отвечать. За семь лет можно было написать ТРК Гром , а , не дороги для оккупантов строить
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17.02.2022 21:51 Ответить
Чому без кулемета?
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17.02.2022 20:57 Ответить
Щоб не лякати населення.
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17.02.2022 21:02 Ответить
кого там лякати, бидло сміття в ліс вивозить тоннами, там все засрано місцевими. причому в воронки від ВВВ.. так що чергова воронка їм буде тільки в плюс..)
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17.02.2022 21:14 Ответить
доречі, разом з ОПЗЖ та Ермаком десь ота варофка-бабаюлька поділася з інформпростору.. забив на ці фігури каломойський чи час їхньої гри ще не прийшов
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17.02.2022 21:28 Ответить
Не, сегодня была в центре Киева со своей ФОП-ломбардовой титушней, ей враг у ворот - до балды.
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17.02.2022 21:34 Ответить
...чому-чому... Бо ща у баб Юлi на порядку денному - отжать ФОПо-ломбарды.
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17.02.2022 21:32 Ответить
МАРШ ЄДНОСТІ м. Дніпро
19 лютого у суботу!
Збір о 14-й на площі біля Музею АТО!

Україна Чинитиме Опір!
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17.02.2022 21:03 Ответить
В Сумах на 10. 19 лютого,В сквері Шевченка..
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17.02.2022 21:50 Ответить
Київську ГЕС треба брати під охорону ПВО, а не нацгвардії. Завозити туди вибухівку непомітно і так не вийде. А от якщо туди влучить ракета, то я не знаю, що буде з Оболонню.
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17.02.2022 21:05 Ответить
Та ніхер@ з вашою Оболонню не буде , із сховищ ГЕС ще восени випрацювали майже всю воду , перекривали дефіцит електроенергії (( так що як у приказці - не було б щастя так нещастя допомогло ....
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17.02.2022 21:16 Ответить
Шо, ПВО - и против диверсантов?
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17.02.2022 21:16 Ответить
Там вже стоїть 96-та зенітно-ракетна
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17.02.2022 21:24 Ответить
Хто вас за язик тягне?
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17.02.2022 21:35 Ответить
Це можна знайти в інтернеті і росіяни напевно про це вже знають, нє? До того ж срочніки і контрачі також не мовчать
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18.02.2022 00:42 Ответить
А кацапам какой прок с того, чтобы смыло Запорожье с Херсоном?
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17.02.2022 21:37 Ответить
Пво есть, прикрывает насколько это возможно. киевской зенитной бригадой
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17.02.2022 23:12 Ответить
Військовослужбовці Першої президентської бригади оперативного призначення ім. гетьмана Петра Дорошенка Джерело: Прочитала ім. гетьмана Петра Порошенка
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17.02.2022 21:05 Ответить
Кожному своє.
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17.02.2022 21:11 Ответить
у кого чего болит...........
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17.02.2022 21:14 Ответить
Підірвати ГЕС? Так туди потрібно вагони вибухівки.
Від ватних сепарів тіпа Киви, який піде та повитяга запобіжники чи посцить на трансформатор.
Так хай собі сцить.
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17.02.2022 21:05 Ответить
Шлюз вполне реально.
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17.02.2022 21:10 Ответить
Гарний службовий сьобакен на фото.
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17.02.2022 21:13 Ответить
На 8-ом году войны
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17.02.2022 21:17 Ответить
Когда видишь такие новости то ка то непонятно то ли плакать то ли смеятся. 8 лет война - взяли под охрану обьект 😂 Выложили фото на весь мир 🤣
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17.02.2022 21:21 Ответить
Диверсант не пойдет по дороге с мешком взрывчатки днем. Он пойдет ночью оврагами и лесом.
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17.02.2022 21:21 Ответить
Ну ну стоять в конце дамбы и помогать гайцам рубить бабло, это очеь серьёзная работа. Почеому не встать меров за 200 до дамбы и останавливать подозрительный транспорт?
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17.02.2022 21:31 Ответить
Надо чтобы дамбу на фото было видно вместе с этими вертухаями.
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17.02.2022 21:40 Ответить
вот это правильно!
А что там с ЧАЭС ? она же вроде частично работает ещё? её кто-то охраняет? пьяные буряты хотят через зону отчуждения наступать
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17.02.2022 21:35 Ответить
Оказывается что наша хваленая Нацгвардия вооруженная по последнему слову техники не передовй и надехный отряд а только сторожа.Их вооружали и одевали в самое лучшее и сидели по домамда еще и получали как депутаты в то время когда на востоке станы был один бронежелет на двоих троих и солдатики кушали консервы из зубами непонятных животных а теперь они всего лиш охранники.
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17.02.2022 21:36 Ответить
Парочку ЗРК надо поставить. Хотя думаю они давно уже где-то там присутствуют.
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17.02.2022 21:42 Ответить
Это всё замечательно но такие объекты охранять должны части ПВО как и все атомные станции и стратегические цели.
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17.02.2022 22:37 Ответить
Не треба нас дурити. На справді це не захист Київської ГЄС від терористів, а ПЕРВОЧЕРГОВИЙ захист Конча-Заспи й майна тих , хто відбув на бізнес-джетах на комфортний Захід. Бо, якшо рване вишгородська дамба, то маєтки нашої "еліти" попливуть до Канева. А про посилення охорони атомних станцій, чомусь - тиша.
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17.02.2022 22:37 Ответить
Даже пулемета нет на бронемашине, чем они думают...
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17.02.2022 23:09 Ответить
правильно.
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18.02.2022 01:31 Ответить
Каховскую надо охранять, чтоб не захватили. Водичка в крым оттуда может идти.
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18.02.2022 09:01 Ответить
 
 