Национальная гвардия взяла под усиленную охрану Киевскую ГЭС. ФОТОрепортаж
Военнослужащие Первой президентской бригады оперативного назначения им. гетмана Петра Дорошенко совместно с сотрудниками Национальной полиции взяли под усиленную охрану Киевскую гидроэлектростанцию в г. Вышгороде Киевской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на отдел информации и коммуникации и Северного Киевского территориального управления Нацгвардии в четверг вечером, основной задачей правоохранителей является обеспечение надежной защиты объекта, а также предотвращение несанкционированных проникновений диверсионных групп противника с целью проведения провокаций для дестабилизации обстановки как в регионе, так и в государстве.
"Учитывая нынешние вызовы и всю ответственность, возложенную на подразделения Национальной гвардии Украины, к несению службы отобраны наиболее опытные военнослужащие Первой президентской бригады. Среди них есть гвардейцы, которые несли службу в районе проведения ООС и имеют боевой опыт. Бойцы мотивированы и готовы совместно с полицейскими обеспечить надежную охрану и бесперебойное функционирование гидроэлектростанции", – сказал заместитель начальника Северного Киевского ТУ Олег Дуда.
Правоохранители проводят превентивные мероприятия, в частности, проверяют документы лиц и транспортные средства, а также патрулируют прилегающую к ГЭС местность.
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1. поставили б стіночку фундаментних блоків або габіонів - додатковий захист перед усім від гранатометів
2. воду в Київському морі варто приспустити, щоб не було лиха на Лівому Березі Києва та Оболоні, (заодно і на газі можна з'економити)
19 лютого у суботу!
Збір о 14-й на площі біля Музею АТО!
Україна Чинитиме Опір!
Від ватних сепарів тіпа Киви, який піде та повитяга запобіжники чи посцить на трансформатор.
Так хай собі сцить.
А что там с ЧАЭС ? она же вроде частично работает ещё? её кто-то охраняет? пьяные буряты хотят через зону отчуждения наступать