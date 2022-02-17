Охрану украинских АЭС удвоили и дополнительно вооружили, - глава "Энергоатома" Котин

Украинские атомные электростанции находятся под усиленной охраной национальной гвардии в связи со сложной геополитической обстановкой.

Об этом журналистам сказал глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Удвоен состав охраны всех украинских АЭС - как Ривненской АЭС, которая находится в нескольких десятках километров от границы с Беларусью, так и остальных трех. Кроме того, воинские части, охраняющие АЭС, а это Национальная гвардия Украины, получили дополнительное вооружение. Мы предпринимаем также все другие необходимые действия, предусмотренные для такой ситуации", – сказал Котин в комментарии Энергореформе в Киеве в четверг.

По его словам, и НАЭК, и сами АЭС находятся в теснейшем контакте с Министерством внутренних дел для решения всех необходимых вопросов, связанных с обеспечением их защиты.

Читайте: Кризис в отношениях с РФ обострил проблему энергетической безопасности на европейском рынке, - Боррель

Предпринимаются также все необходимые меры для защиты Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива, которое должно принять первую его партию в конце апреля текущего года, уточнил глава НАЭК.

"Мы также постоянно усиливаем киберзащиту наших станций и других объектов. Всем этим масштабным киберугрозам и атакам, которые совершаются на банки, предприятия, государственные учреждения, подвергаются и наши объекты. Поэтому одна из главных наших целей – успешно им противостоять", – отметил Котин, добавив, что благодаря согласованным и профессиональным действиям специалистов "Энергоатома" и АЭС это удается.

При этом он указал, что АЭС обеспечены всем необходимым на случай военной угрозы, в том числе дизель-генераторами с соответствующими запасами топлива.