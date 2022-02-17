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Охрану украинских АЭС удвоили и дополнительно вооружили, - глава "Энергоатома" Котин

Охрану украинских АЭС удвоили и дополнительно вооружили, - глава

Украинские атомные электростанции находятся под усиленной охраной национальной гвардии в связи со сложной геополитической обстановкой.

Об этом журналистам сказал глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Удвоен состав охраны всех украинских АЭС - как Ривненской АЭС, которая находится в нескольких десятках километров от границы с Беларусью, так и остальных трех. Кроме того, воинские части, охраняющие АЭС, а это Национальная гвардия Украины, получили дополнительное вооружение. Мы предпринимаем также все другие необходимые действия, предусмотренные для такой ситуации", – сказал Котин в комментарии Энергореформе в Киеве в четверг.

По его словам, и НАЭК, и сами АЭС находятся в теснейшем контакте с Министерством внутренних дел для решения всех необходимых вопросов, связанных с обеспечением их защиты.

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Предпринимаются также все необходимые меры для защиты Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива, которое должно принять первую его партию в конце апреля текущего года, уточнил глава НАЭК.

"Мы также постоянно усиливаем киберзащиту наших станций и других объектов. Всем этим масштабным киберугрозам и атакам, которые совершаются на банки, предприятия, государственные учреждения, подвергаются и наши объекты. Поэтому одна из главных наших целей – успешно им противостоять", – отметил Котин, добавив, что благодаря согласованным и профессиональным действиям специалистов "Энергоатома" и АЭС это удается.

При этом он указал, что АЭС обеспечены всем необходимым на случай военной угрозы, в том числе дизель-генераторами с соответствующими запасами топлива.

Автор: 

АЭС (542) охрана (700) энергетика (2554) Петр Котин (37)


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Топ комментарии
+4
а на їхні АЕС, вже заслали потрібних людей??
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17.02.2022 16:07
+4
Ага, щас еще раз клистроны снимут, скажут что их закупил Порох на 2 гривни дороже чем нужно
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17.02.2022 17:31
+3
Хоть по 10 боевых патронов выдали?
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17.02.2022 16:11
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а на їхні АЕС, вже заслали потрібних людей??
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17.02.2022 16:07 Ответить
Хоть по 10 боевых патронов выдали?
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17.02.2022 16:11 Ответить
сказали же, в 2 раза усилили!!!....выдали по 20....
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17.02.2022 16:51 Ответить
а ППО посилили, що прикриває АЕС показушники довбані...
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17.02.2022 16:14 Ответить
Ага, щас еще раз клистроны снимут, скажут что их закупил Порох на 2 гривни дороже чем нужно
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17.02.2022 17:31 Ответить
и сольют всех причастных к восстановлению ПВО Украины
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17.02.2022 18:13 Ответить
Крім того, військові частини, що охороняють АЕС, а це Національна гвардія України, отримали додаткове озброєння, Артемий и без дополнительного вооружения делов натворил.
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17.02.2022 16:18 Ответить
Раша заявила що прирівнює напад на АЕС до застосування ядерної зброї, а чим ми відповімо на напад на АЕС??
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17.02.2022 16:26 Ответить
Завжди знайдеться людина, якій пофіг на заяви московитів і якщо в умовного командиру ракетного дивізіона москалі вб'ють родину, він нажме на кнопку
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17.02.2022 16:37 Ответить
Дивізіон більш ніж умовний, бо таких нема, щоб накрити найближчу кацапську АЕС.
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17.02.2022 17:00 Ответить
Охраной стратегических обьектов руководит бывший фсб-ник и российский нацист Сергей Коротких, которого через добровольцев Азова легализовал Билецкий, а Аваков протащил в руководство Нацгвардии. Ну вы поняли, да?
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17.02.2022 17:30 Ответить
раньше были пво вокруг городов запорожья и днепра..все эти пусковые части остались только ангары а та часть в днепре была на момент 2016 нищебродская...когда хотел идти перегуглил все части на момент 20162017иваканчии целая книга блокнот и закладки......даужж
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17.02.2022 17:45 Ответить
Главное чтобы ракета случайная не прилетела. А то будет большой бум.
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17.02.2022 18:49 Ответить
Тоб-то військами МВС які себе дискиминували на всі 100% як маріонетки окремих людей.
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17.02.2022 19:32 Ответить
 
 