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Охорону українських АЕС подвоїли та додатково озброїли, - голова "Енергоатому" Котін

Охорону українських АЕС подвоїли та додатково озброїли, - голова

Українські атомні електростанції перебувають під посиленою охороною Національної гвардії у зв'язку зі складною геополітичною обстановкою.

Про це журналістам сказав голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Подвоєно склад охорони всіх українських АЕС - і Рівненської АЕС, яка розташована за кілька десятків кілометрів від Білоруського кордону, і трьох інших. Крім того, військові частини, що охороняють АЕС, а це Національна гвардія України, отримали додаткове озброєння. Ми вживаємо також усіх інших необхідних дій, передбачених для такої ситуації", – сказав Котін.

За його словами, і НАЕК, і самі АЕС перебувають у найтіснішому контакті з Міністерством внутрішніх справ для вирішення всіх необхідних питань, пов'язаних із забезпеченням їх захисту.

Читайте: Охорону стратегічних об'єктів посилюють на Львівщині

Вживають також усіх необхідних заходів для захисту Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, яке має прийняти першу його партію наприкінці квітня поточного року, уточнив голова НАЕК.

"Ми також постійно посилюємо кіберзахист наших станцій та інших об'єктів. На всі ці масштабні кіберзагрози й атаки, що відбуваються на банки, підприємства, державні установи, наражаються і наші об'єкти. Тому одна з головних наших цілей – успішно їм протистояти", – зазначив Котін, додавши, що завдяки узгодженим та професійним діям фахівців "Енергоатому" та АЕС це вдається.

Водночас він зазначив, що АЕС забезпечені всім необхідним на випадок воєнної загрози, зокрема дизель-генераторами з відповідними запасами палива.

Також читайте: Криза у відносинах з РФ загострила проблему енергетичної безпеки на європейському ринку, - Боррель

Автор: 

АЕС (1145) охорона (340) енергетика (2583) Петро Котін (111)


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Топ коментарі
+4
а на їхні АЕС, вже заслали потрібних людей??
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17.02.2022 16:07
+4
Ага, щас еще раз клистроны снимут, скажут что их закупил Порох на 2 гривни дороже чем нужно
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17.02.2022 17:31
+3
Хоть по 10 боевых патронов выдали?
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17.02.2022 16:11
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а на їхні АЕС, вже заслали потрібних людей??
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17.02.2022 16:07 Відповісти
Хоть по 10 боевых патронов выдали?
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17.02.2022 16:11 Відповісти
сказали же, в 2 раза усилили!!!....выдали по 20....
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17.02.2022 16:51 Відповісти
а ППО посилили, що прикриває АЕС показушники довбані...
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17.02.2022 16:14 Відповісти
Ага, щас еще раз клистроны снимут, скажут что их закупил Порох на 2 гривни дороже чем нужно
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17.02.2022 17:31 Відповісти
и сольют всех причастных к восстановлению ПВО Украины
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17.02.2022 18:13 Відповісти
Крім того, військові частини, що охороняють АЕС, а це Національна гвардія України, отримали додаткове озброєння, Артемий и без дополнительного вооружения делов натворил.
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17.02.2022 16:18 Відповісти
Раша заявила що прирівнює напад на АЕС до застосування ядерної зброї, а чим ми відповімо на напад на АЕС??
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17.02.2022 16:26 Відповісти
Завжди знайдеться людина, якій пофіг на заяви московитів і якщо в умовного командиру ракетного дивізіона москалі вб'ють родину, він нажме на кнопку
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17.02.2022 16:37 Відповісти
Дивізіон більш ніж умовний, бо таких нема, щоб накрити найближчу кацапську АЕС.
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17.02.2022 17:00 Відповісти
Охраной стратегических обьектов руководит бывший фсб-ник и российский нацист Сергей Коротких, которого через добровольцев Азова легализовал Билецкий, а Аваков протащил в руководство Нацгвардии. Ну вы поняли, да?
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17.02.2022 17:30 Відповісти
раньше были пво вокруг городов запорожья и днепра..все эти пусковые части остались только ангары а та часть в днепре была на момент 2016 нищебродская...когда хотел идти перегуглил все части на момент 20162017иваканчии целая книга блокнот и закладки......даужж
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17.02.2022 17:45 Відповісти
Главное чтобы ракета случайная не прилетела. А то будет большой бум.
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17.02.2022 18:49 Відповісти
Тоб-то військами МВС які себе дискиминували на всі 100% як маріонетки окремих людей.
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17.02.2022 19:32 Відповісти
 
 