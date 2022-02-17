Охорону українських АЕС подвоїли та додатково озброїли, - голова "Енергоатому" Котін

Українські атомні електростанції перебувають під посиленою охороною Національної гвардії у зв'язку зі складною геополітичною обстановкою.

Про це журналістам сказав голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Подвоєно склад охорони всіх українських АЕС - і Рівненської АЕС, яка розташована за кілька десятків кілометрів від Білоруського кордону, і трьох інших. Крім того, військові частини, що охороняють АЕС, а це Національна гвардія України, отримали додаткове озброєння. Ми вживаємо також усіх інших необхідних дій, передбачених для такої ситуації", – сказав Котін.

За його словами, і НАЕК, і самі АЕС перебувають у найтіснішому контакті з Міністерством внутрішніх справ для вирішення всіх необхідних питань, пов'язаних із забезпеченням їх захисту.

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Вживають також усіх необхідних заходів для захисту Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, яке має прийняти першу його партію наприкінці квітня поточного року, уточнив голова НАЕК.

"Ми також постійно посилюємо кіберзахист наших станцій та інших об'єктів. На всі ці масштабні кіберзагрози й атаки, що відбуваються на банки, підприємства, державні установи, наражаються і наші об'єкти. Тому одна з головних наших цілей – успішно їм протистояти", – зазначив Котін, додавши, що завдяки узгодженим та професійним діям фахівців "Енергоатому" та АЕС це вдається.

Водночас він зазначив, що АЕС забезпечені всім необхідним на випадок воєнної загрози, зокрема дизель-генераторами з відповідними запасами палива.

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