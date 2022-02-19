ВСУ на полигонах совершенствуют возможности обороны, противовоздушного прикрытия подразделений и объектов гражданской инфраструктуры, - Наев. ФОТОрепортаж

На военных полигонах по всей территории Украины, в условиях, максимально приближенных к боевым, продолжаются мероприятия по подготовке воинских частей и подразделений к выполнению задач по назначению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По словам командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, все спланированные тренировки и учения имеют целью повысить уровень обученности и профессиональной подготовки личного состава, а также отработать взаимодействие с подразделениями как национальных Вооруженных Сил, так и других составляющих сил обороны и безопасности государства

"Прежде всего, подразделения совершенствуют возможности обороны, противовоздушного прикрытия подразделений, военных объектов и объектов гражданской инфраструктуры, действий противодесантных и противотанковых резервов, а также огневого поражения условного противника", - подчеркнул он.

Как добавил Наев, командиры всех звеньев учатся быстро принимать решения по сложившейся обстановке, думать нестандартно и управлять подчиненными, полагаясь на обретенный боевой опыт, опережая противника.

"Весь без исключения личный состав выполняет задачи, вкладываясь в определенные сроки, а также показывает надлежащий уровень обученности и слаженности", - подчеркнул Наев.

Следует отметить, что все войска и силы, подчиненные Командованию объединенных сил ВС Украины, продолжают подготовку в соответствии со спланированными мерами.

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