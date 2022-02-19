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Новости Фото Война
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ВСУ на полигонах совершенствуют возможности обороны, противовоздушного прикрытия подразделений и объектов гражданской инфраструктуры, - Наев. ФОТОрепортаж

На военных полигонах по всей территории Украины, в условиях, максимально приближенных к боевым, продолжаются мероприятия по подготовке воинских частей и подразделений к выполнению задач по назначению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По словам командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, все спланированные тренировки и учения имеют целью повысить уровень обученности и профессиональной подготовки личного состава, а также отработать взаимодействие с подразделениями как национальных Вооруженных Сил, так и других составляющих сил обороны и безопасности государства

"Прежде всего, подразделения совершенствуют возможности обороны, противовоздушного прикрытия подразделений, военных объектов и объектов гражданской инфраструктуры, действий противодесантных и противотанковых резервов, а также огневого поражения условного противника", - подчеркнул он.

Как добавил Наев, командиры всех звеньев учатся быстро принимать решения по сложившейся обстановке, думать нестандартно и управлять подчиненными, полагаясь на обретенный боевой опыт, опережая противника.

"Весь без исключения личный состав выполняет задачи, вкладываясь в определенные сроки, а также показывает надлежащий уровень обученности и слаженности", - подчеркнул Наев.

Следует отметить, что все войска и силы, подчиненные Командованию объединенных сил ВС Украины, продолжают подготовку в соответствии со спланированными мерами.

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ВСУ на полигонах совершенствуют возможности обороны, противовоздушного прикрытия подразделений и объектов гражданской инфраструктуры, - Наев 01
ВСУ на полигонах совершенствуют возможности обороны, противовоздушного прикрытия подразделений и объектов гражданской инфраструктуры, - Наев 02
ВСУ на полигонах совершенствуют возможности обороны, противовоздушного прикрытия подразделений и объектов гражданской инфраструктуры, - Наев 03
ВСУ на полигонах совершенствуют возможности обороны, противовоздушного прикрытия подразделений и объектов гражданской инфраструктуры, - Наев 04
ВСУ на полигонах совершенствуют возможности обороны, противовоздушного прикрытия подразделений и объектов гражданской инфраструктуры, - Наев 05

Автор: 

военные учения (3457) Наев Сергей (346) Объединенные силы (607)


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Топ комментарии
+22
ЗСУ-шана та повага...
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18.02.2022 12:14
+20
Как летают Калибры, мы уже увидели в Сирии, для СУ-35 есть Буки. Пшел вон провокатор
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18.02.2022 12:26
+11




Улыбнитесь! Сейчас вылетит птичка...
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18.02.2022 12:22
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ЗСУ-шана та повага...
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18.02.2022 12:14 Ответить
комментарий отмечен как спам
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18.02.2022 12:19 Ответить
Как летают Калибры, мы уже увидели в Сирии, для СУ-35 есть Буки. Пшел вон провокатор
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18.02.2022 12:26 Ответить
І багато мокші будуть застосовувати СУ-35 проти УКраїни? Невже Пуйло нічого не залишить для протидії Ф 35,Ф15 і тд.
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18.02.2022 12:36 Ответить
для сушек стингеры, джавелины поражают и низколетящие цели
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18.02.2022 12:28 Ответить
Да забудь про те Калибры. Хватит чесать.
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18.02.2022 12:29 Ответить
Чому? Калібри це серйозна небезпека. Якщо їх відхилення від цілі більше однієї тисячі км, прилетіти може і туркам і німцям і шведам..
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18.02.2022 12:38 Ответить
Про верблюдів розкажи))) якщо бачив, покажи.
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19.02.2022 09:33 Ответить
чим більше в армії дубів тим кріпче наша оборона, мабуть ти не знаєшь як і 70 відсотків що таке ПВО
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19.02.2022 11:22 Ответить
пояснюю в 2000х біля кожного обл центра Стояла бригада ПВО а в Криму стояло 3 бригади ПВО, на БД стояли с-300 Буки та с-200, в кожній бригаді від 6-8 девізионів в кожному дівізионі 2 батереї стартові а кожній батареї по 2-3 стартові установки з 3-4 ракетами, це було, потім їх скоротили і законсервували, я до чого якщо їх розконсервувати і перебрати, і хоть половину поставити на БД, то нам вообще буде пох..ю всьо, але це не робиться чогось!!! хтось або не зна!! або мовчить хто зна!!!, або хотят здати Україну
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19.02.2022 12:10 Ответить
Господи. Калибры, искандеры, что ам еще? А-а-а-а-а. СУ-35. Вам смотрю мозги засрала пропаганда. А теперь включите моск. Для чего все эти ракеты? Уничтожать крупные объекты инфраструктуры и крупное скопление техники противника. В случае с нашей армией, которая рассредоточена равно как и места хранения боеприпасов от ваших калибров толку нет. Это первое. Второе - сколько у вас этих калибров? На каждого пехотинца по калибру? Так его еще обнаружить нужно и попасть в место где он есть с точностью радиусом метров 5 чтобы наверняка накрыть. Сколько этих самых СУ-35? Не боитесь что быстро закончатся? Те же C-300 и Буки в Украине имеются. Плюс Стингер может под хвост залететь. Причем выпущенный откуда угодно. И еще одно - ракетами и самолетами никто покуда еще не захватывал территории. Без наземной операции все ваши самолеты и калибры бессмысленны. Максимум кошмарить гражданское население. А вот при наземной операции Стугны, Джавелины, Нлоу как раз и пригодятся, чтобы танчики ваши шкварить.
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19.02.2022 12:04 Ответить




Улыбнитесь! Сейчас вылетит птичка...
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18.02.2022 12:22 Ответить
Учения надо проводить системно, а не тогда, когда "жаренный петух клюнет".
Фоточки зачетные: один танчик и один оператор ПТРК с разных ракурсов.
А видео нет чтобы никто не увидел, что кроме одного выстрела с ПТРК, не было не единого выстрела на этих т.н. "учениях"?
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18.02.2022 12:40 Ответить
Первоочередная задача обратиться к союзникам с просьбой наглухо закрыть небо над Украиной. Так как даже случайное попадание в любой реактор АЭС обернется глобальной катастрофой для всего континента.
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19.02.2022 09:05 Ответить
Каким образом это помешает наносить удары с воздуха?

+ скорее всего реактора будут остановлены
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19.02.2022 09:30 Ответить
Навіщо Україні континент без України?
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19.02.2022 11:51 Ответить
Сіріє день, за пагорбами сонце
Заходить в ніч через тісне віконце,
А край землі заляпало червоним,
Літає ворон, і кров моя холоне...
Тулися, брате, тулись до очерету,
Твій карабін у парі із багнетом
Готовий, су**, чортів напакувати,
І нарізати, і нарізати!

Приспів:
З-під зеленого дуба
По червоним кашкетам
Вогінь!

Махає, курва, наганом перед очі:
Даві скатов! Вперьод за клас рабочіх!
Холєра дика не відає, не знає -
Ми за своє, у нас страху не має!
Холодний Яр пече пекельно ката,
Нас не зітреш!
Ми всі тут брат за брата!
Як Чучупаки, як три брати - герої!
Давай набої! Давай набої!

Приспів.

З під зеленого дуба...
Ніхто ніколи не знищить мого роду!
Нас не зітреш!
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19.02.2022 09:06 Ответить
может кто знает...Наева родители живут в Крыму? и за 8лет он не забрал их сюда? просто фсб может шантажировать Наева и как поведет себя он большой вопрос?
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19.02.2022 10:04 Ответить
Какие полигоны? Минируйте дороги, что Зеленский отремонтировал!
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19.02.2022 10:33 Ответить
Краще на мокшанах ніж на полігонах. У нас війна!
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19.02.2022 12:10 Ответить
Слава Україні!!!!
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19.02.2022 12:55 Ответить
 
 