ВСУ на полигонах совершенствуют возможности обороны, противовоздушного прикрытия подразделений и объектов гражданской инфраструктуры, - Наев. ФОТОрепортаж
На военных полигонах по всей территории Украины, в условиях, максимально приближенных к боевым, продолжаются мероприятия по подготовке воинских частей и подразделений к выполнению задач по назначению.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По словам командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, все спланированные тренировки и учения имеют целью повысить уровень обученности и профессиональной подготовки личного состава, а также отработать взаимодействие с подразделениями как национальных Вооруженных Сил, так и других составляющих сил обороны и безопасности государства
"Прежде всего, подразделения совершенствуют возможности обороны, противовоздушного прикрытия подразделений, военных объектов и объектов гражданской инфраструктуры, действий противодесантных и противотанковых резервов, а также огневого поражения условного противника", - подчеркнул он.
Как добавил Наев, командиры всех звеньев учатся быстро принимать решения по сложившейся обстановке, думать нестандартно и управлять подчиненными, полагаясь на обретенный боевой опыт, опережая противника.
"Весь без исключения личный состав выполняет задачи, вкладываясь в определенные сроки, а также показывает надлежащий уровень обученности и слаженности", - подчеркнул Наев.
Следует отметить, что все войска и силы, подчиненные Командованию объединенных сил ВС Украины, продолжают подготовку в соответствии со спланированными мерами.
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Фоточки зачетные: один танчик и один оператор ПТРК с разных ракурсов.
А видео нет чтобы никто не увидел, что кроме одного выстрела с ПТРК, не было не единого выстрела на этих т.н. "учениях"?
+ скорее всего реактора будут остановлены
Заходить в ніч через тісне віконце,
А край землі заляпало червоним,
Літає ворон, і кров моя холоне...
Тулися, брате, тулись до очерету,
Твій карабін у парі із багнетом
Готовий, су**, чортів напакувати,
І нарізати, і нарізати!
Приспів:
З-під зеленого дуба
По червоним кашкетам
Вогінь!
Махає, курва, наганом перед очі:
Даві скатов! Вперьод за клас рабочіх!
Холєра дика не відає, не знає -
Ми за своє, у нас страху не має!
Холодний Яр пече пекельно ката,
Нас не зітреш!
Ми всі тут брат за брата!
Як Чучупаки, як три брати - герої!
Давай набої! Давай набої!
Приспів.
З під зеленого дуба...
Ніхто ніколи не знищить мого роду!
Нас не зітреш!