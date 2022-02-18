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Германия перебросила в Румынию истребители Eurofighter. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Военно-воздушные силы Германии перебросили в Румынию истребители для усиления защиты воздушного пространства на южном фланге НАТО.

Об этом сообщается на сайте Бундесвера, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что в Румынию вылетели три истребителя Eurofighter из 74-й тактической эскадрильи немецких ВВС.

Самолеты будут в значительной степени интегрированы в уже находящийся на месте итальянский контингент. Кроме техники, в Румынию отбыли из Германии около 60 солдат.

Согласно сообщению, во время двухнедельных учений будут отрабатываться координация и взаимодействие для защиты юго-восточного воздушного пространства НАТО.

"Миссия по охране воздушного пространства является важным элементом повышения оперативной совместимости и способности оказывать эффективную поддержку союзникам по НАТО, если это необходимо", – заявил полковник Гордон Шнитгер, командир 74-й тактической эскадрильи ВВС.

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#TLG74 on their way to join @ItalianAirForce in 🇷🇴 pic.twitter.com/gvk41qi7YY

— Team_Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) February 17, 2022

Германия перебросила в Румынию истребители Eurofighter 01
Германия перебросила в Румынию истребители Eurofighter 02
Германия перебросила в Румынию истребители Eurofighter 03
Германия перебросила в Румынию истребители Eurofighter 04

Автор: 

Германия (6950) НАТО (9979) Румыния (1089) самолет (3589)


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Топ комментарии
+15
Зачем самалеты если можно дагавариться в Минске? По хвормуле Штанмаера
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18.02.2022 14:57
+14
А чого не шпиталь, лопатки і цинкові труни?
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18.02.2022 14:53
+8
это да, и кресты на боках все таки шикарные
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18.02.2022 14:57
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Правила форума Совет форумчан
Будут бамбить? Просто если литаки летят, то сами знаете
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18.02.2022 14:52 Ответить
А чого не шпиталь, лопатки і цинкові труни?
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18.02.2022 14:53 Ответить
Єврофайтери красиві.
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18.02.2022 14:55 Ответить
это да, и кресты на боках все таки шикарные
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18.02.2022 14:57 Ответить
Не забыли союзников .
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18.02.2022 14:55 Ответить
нафига? угрозы же нет никакой для бургеров
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18.02.2022 14:56 Ответить
Зачем самалеты если можно дагавариться в Минске? По хвормуле Штанмаера
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18.02.2022 14:57 Ответить
штольци, шмульци, шредери на німеччині повиздихали, чи шо здобилося?
могли б і 5000 касками відмахатися від того НАТО....
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18.02.2022 15:02 Ответить
Краще б вони їх під Харків перекинули...
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18.02.2022 15:09 Ответить
Хернёй страдает немчура абы шо-то делать. Чтоб вообще уже ниже плинтуса не пасть. Да поздно. Чепушилы есть чепушилы. Вместе со своими сраными касками.
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18.02.2022 15:21 Ответить
Аж целых три истребителя !!! Чисто для вида,для отмазки.
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18.02.2022 15:28 Ответить
Я сумніваюся, що Німеччина зараз має фон Ріхтгофена чи Гартманна...
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18.02.2022 15:35 Ответить
Ага,если че, немцы касками закидают. Хох!
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18.02.2022 16:01 Ответить
По силуэту похож на истребители 60-х. А так наверно чем-то крутым напичкан.
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18.02.2022 16:16 Ответить
 
 