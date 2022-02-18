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Німеччина перекинула в Румунію винищувачі Eurofighter. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Військово-повітряні сили Німеччини перекинули в Румунію винищувачі для посилення охорони повітряного простору на південному фланзі НАТО.

Про це повідомляється на сайті Бундесверу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що до Румунії вилетіли три винищувачі Eurofighter із 74-ї тактичної ескадрильї німецьких ВПС.

Літаки будуть значною мірою інтегровані в італійський контингент, який уже перебуває на місці. Окрім техніки, до Румунії відбули із Німеччини близько 60 солдатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США направили до Німеччини винищувачі F-35 для посилення оборони НАТО

Згідно з повідомленням, під час двотижневих навчань відпрацьовуватимуться координація та взаємодія для захисту південно-східного повітряного простору НАТО.

"Місія з охорони повітряного простору є важливим елементом підвищення оперативної сумісності та здатності надавати ефективну підтримку союзникам по НАТО, якщо це необхідно", – заявив полковник Гордон Шнітгер, командир 74-ї тактичної ескадрильї ВПС.

Також читайте: Посилення східного флангу НАТО: до Румунії прибула перша сотня солдатів США

#TLG74 on their way to join @ItalianAirForce in 🇷🇴 pic.twitter.com/gvk41qi7YY

— Team_Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) February 17, 2022

Німеччина перекинула в Румунію винищувачі Eurofighter 01
Німеччина перекинула в Румунію винищувачі Eurofighter 02
Німеччина перекинула в Румунію винищувачі Eurofighter 03
Німеччина перекинула в Румунію винищувачі Eurofighter 04

Німеччина (7349) НАТО (6440) Румунія (1159) літак (2900)


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Топ коментарі
+15
Зачем самалеты если можно дагавариться в Минске? По хвормуле Штанмаера
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18.02.2022 14:57
+14
А чого не шпиталь, лопатки і цинкові труни?
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18.02.2022 14:53
+8
это да, и кресты на боках все таки шикарные
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18.02.2022 14:57
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Будут бамбить? Просто если литаки летят, то сами знаете
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18.02.2022 14:52 Відповісти
А чого не шпиталь, лопатки і цинкові труни?
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18.02.2022 14:53 Відповісти
Єврофайтери красиві.
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18.02.2022 14:55 Відповісти
это да, и кресты на боках все таки шикарные
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18.02.2022 14:57 Відповісти
Не забыли союзников .
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18.02.2022 14:55 Відповісти
нафига? угрозы же нет никакой для бургеров
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18.02.2022 14:56 Відповісти
Зачем самалеты если можно дагавариться в Минске? По хвормуле Штанмаера
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18.02.2022 14:57 Відповісти
штольци, шмульци, шредери на німеччині повиздихали, чи шо здобилося?
могли б і 5000 касками відмахатися від того НАТО....
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18.02.2022 15:02 Відповісти
Краще б вони їх під Харків перекинули...
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18.02.2022 15:09 Відповісти
Хернёй страдает немчура абы шо-то делать. Чтоб вообще уже ниже плинтуса не пасть. Да поздно. Чепушилы есть чепушилы. Вместе со своими сраными касками.
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18.02.2022 15:21 Відповісти
Аж целых три истребителя !!! Чисто для вида,для отмазки.
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18.02.2022 15:28 Відповісти
Я сумніваюся, що Німеччина зараз має фон Ріхтгофена чи Гартманна...
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18.02.2022 15:35 Відповісти
Ага,если че, немцы касками закидают. Хох!
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18.02.2022 16:01 Відповісти
По силуэту похож на истребители 60-х. А так наверно чем-то крутым напичкан.
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18.02.2022 16:16 Відповісти
 
 