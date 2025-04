Німеччина перекинула в Румунію винищувачі Eurofighter. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Військово-повітряні сили Німеччини перекинули в Румунію винищувачі для посилення охорони повітряного простору на південному фланзі НАТО.

Зазначається, що до Румунії вилетіли три винищувачі Eurofighter із 74-ї тактичної ескадрильї німецьких ВПС.

Літаки будуть значною мірою інтегровані в італійський контингент, який уже перебуває на місці. Окрім техніки, до Румунії відбули із Німеччини близько 60 солдатів.

Згідно з повідомленням, під час двотижневих навчань відпрацьовуватимуться координація та взаємодія для захисту південно-східного повітряного простору НАТО.

"Місія з охорони повітряного простору є важливим елементом підвищення оперативної сумісності та здатності надавати ефективну підтримку союзникам по НАТО, якщо це необхідно", – заявив полковник Гордон Шнітгер, командир 74-ї тактичної ескадрильї ВПС.

