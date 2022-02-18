Німеччина перекинула в Румунію винищувачі Eurofighter. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Військово-повітряні сили Німеччини перекинули в Румунію винищувачі для посилення охорони повітряного простору на південному фланзі НАТО.
Про це повідомляється на сайті Бундесверу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зазначається, що до Румунії вилетіли три винищувачі Eurofighter із 74-ї тактичної ескадрильї німецьких ВПС.
Літаки будуть значною мірою інтегровані в італійський контингент, який уже перебуває на місці. Окрім техніки, до Румунії відбули із Німеччини близько 60 солдатів.
Згідно з повідомленням, під час двотижневих навчань відпрацьовуватимуться координація та взаємодія для захисту південно-східного повітряного простору НАТО.
"Місія з охорони повітряного простору є важливим елементом підвищення оперативної сумісності та здатності надавати ефективну підтримку союзникам по НАТО, якщо це необхідно", – заявив полковник Гордон Шнітгер, командир 74-ї тактичної ескадрильї ВПС.
#TLG74 on their way to join @ItalianAirForce in 🇷🇴 pic.twitter.com/gvk41qi7YY— Team_Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) February 17, 2022
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