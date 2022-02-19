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Новости Фото Война
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Из-за повреждения водопровода вследствие российского обстрела почти полсотни населенных пунктов на Донетчине остались без воды, - "Вода Донбасса". ФОТО

Сегодня, 19 февраля, насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода находилась в зоне обстрела со стороны войск РФ, боеприпасами повреждены два трансформатора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КП "Вода Донбасса".

Отмечается, что остановлена подача воды на четыре фильтровальные станции: Карловскую (водоснабжение населенных пунктов - города: Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинск; поселки городского типа: Александровка, Водянское, Вишневое, Желанное, Кураховка, Новодонецкое, Святогоровка, Острый, Цукурино; села: Александрополь, Анновка, Балаган, Беззаботовка, Григорьевка, Зоряное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Проминь, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лисовка), Великоанадольскую (водоснабжение населенных пунктов - города: Волноваха, Докучаевск, Угледар, поселок городского типа Новотроицкое, села: Владимировка, Октябрьское, Ольгинское, Благодатное, Ближнее, Ясное), Старокрымские №1, №2 (Мариуполь, Сартана, Старый Крым).

"В настоящее время сотрудники КП "Компания "Вода Донбасса" обследуют повреждения оборудования для определения объема восстановительных работ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что фильтровальные станции Мариуполя переведены на водоснабжение из Старокрымского водохранилища.

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Информацию о том, что ряд населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии столкновения остался без водоснабжения вследствие обстрела оккупантами насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода, подтвердил руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

"Без воды остались Покровск, Мирноград, Угледар, Селидово, Новогродовка, Горняк, Курахово, Доброполье, Родинское, Белицкое, Белозерское, Новодонецкое, Новотроицкое, Владимировка, Волноваха и 9 населенных пунктов Волновахского района, а также оккупированные Докучаевск и Оленевка. Мариупольское РПУ перевели на забор из Старокрымского водохранилища, в котором жесткость воды в два раза превышает нормативы по жестокости", - сообщил глава области.

По его словам, обстрел оккупантами насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода, расположенной в районе поселка Василевка, на линии столкновения с временно оккупированной территорией, произошел ночью, около трех часов.

Из-за повреждения водопровода вследствие российского обстрела почти полсотни населенных пунктов на Донетчине остались без воды, - Вода Донбасса 01
Из-за повреждения водопровода вследствие российского обстрела почти полсотни населенных пунктов на Донетчине остались без воды, - Вода Донбасса 02



Из-за повреждения водопровода вследствие российского обстрела почти полсотни населенных пунктов на Донетчине остались без воды, - Вода Донбасса 03

При предварительном осмотре оборудования станции обнаружено 4 попадания, в частности повреждены трансформаторы.

Ремонтные работы будут проведены после получения "режима тишины" и гарантий безопасности. В настоящее время компания "Вода Донбасса" занимается вопросами приобретения и доставки нового оборудования, поскольку поврежденное оборудование восстановлению не подлежит.

"Предоставленная информация – оперативная. Она постоянно обновляется и дополняется. О дальнейшем развитии ситуации буду информировать дополнительно", - отметил Кириленко.

Автор: 

обстрел (27107) Донбасс (26956) вода (918) наемники рф (2080)


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Топ комментарии
+8
Тєпєрь лапатнікі начнут крічать шо ето водний гєнацид і шо расєйска-язичниє тєпєрь умірают от жажди...
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19.02.2022 11:40
+3
Гарант уже трижды с утра обосцался и пару раз по дорожке кокса сходил
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19.02.2022 12:08
+3
Интересно как они ещё не нашли там визитки Яроша.
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19.02.2022 12:18
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Тєпєрь лапатнікі начнут крічать шо ето водний гєнацид і шо расєйска-язичниє тєпєрь умірают от жажди...
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19.02.2022 11:40 Ответить
На мапу подивись
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19.02.2022 11:44 Ответить
Мариуполь на Старокрымском водохранилище с декабря 2021, с того момента как у нас вода дико воняла лекарствами. Так и сидим.
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19.02.2022 11:45 Ответить
Налийте Шульцу такої води. На конференції канцлер ФРН Шульц виступає за забезпечення свободи сєкс-меншинств як основи цивілізації Дико? А про війну путлєра мовить як лука.
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19.02.2022 11:49 Ответить
Да этому Шольцу на нас класть, у него свои денежные интересы. Ему что не налей, не поможет.
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19.02.2022 11:51 Ответить
Щось гарант мовчить. Вже треба робити звернення до нації, як пан Черчиль робив. Поки ТВ працює.
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19.02.2022 11:56 Ответить
Повреждение на трансформаторе как от вертикально упавшего небольшого боеприпаса . Вероятнее всего вместе с обстрелом ещё использовали и беспилотник , целенаправленно , именно по трансформатору .
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19.02.2022 12:02 Ответить
Гарант уже трижды с утра обосцался и пару раз по дорожке кокса сходил
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19.02.2022 12:08 Ответить
Интересно как они ещё не нашли там визитки Яроша.
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19.02.2022 12:18 Ответить
Штаты,пора...
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19.02.2022 12:23 Ответить
Я не розумію що потрібно - поспівчувати чи послати?
Живу в центрі України возю собі питну воду своїм транспортом у діжці вже хер зна скільки років. Є з трубопроводу технічна вода не придатна для пиття - тільки для поливу, живимо якось і нічого.
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19.02.2022 13:18 Ответить
А ничего, что населенные пункты остались вообще без воды??? Воооообще. А с кранов у нас и так всегда техническая, а питьевую покупаем много лет по большим ценам. А в вашем "сочувствии" мы не нуждаемся, себя пожалей.
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19.02.2022 16:06 Ответить
Калюжі є? Збирай воду!
Викопай копанку і буде тобі щастя!
Чи я повинен дати гроші вам, чи сам приїхати і зробирти щоб у вас була вода, в той час коли в мене нема питної?
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19.02.2022 17:15 Ответить
Да кому ты нужен, убогий! С лужи сам напьешься. А в Приазовье вода плохая из-за предприятий, которые Украине долары зарабатывают. А ты и дальше вози свои канистры, обморочь мерзкая. И что ты,бомж, можешь дать городу с одной из самых больших зарплат по Украине? Ничего. Мы без тебя разберемся. И у нас будет чистая вода, уже есть проект за счет города. А у тебя ничего не будет, так и знай!!!!!
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19.02.2022 17:27 Ответить
Я маю воду для поливу з дніпра а возю воду з криниці
Це ти курва будеш пити воду з калюжі бо ти це заслужила.
Розберетесь ви?
Ну ну приходьте розбираться я вже морально готовий вас свіжувати, та прикопувати. Особливо обдарованних буду підсмажувати.
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19.02.2022 17:41 Ответить
 
 